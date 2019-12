E neveritshme gara për “të rrëmbyer” sa më shumë para fukarenjve!

E shkrova që të nesërmen e tërmetit,

që vigjilentë të jenë shqiptarët,

se kjo është një kohë e artë,

për mashtruesit dhe kusarët!

S’ka orë që s’na vinë mesazhe,

secili llogari më vete,

për të boshatisur xhepat e fukarenjve,

shpikin njëmijë marifete!

Në çdo ekran shikon non stop,

dhuroni-dhuroni-dhuroni,

dhe fare më kot nuk ja ngop,

kur them se na u neverit televizioni!

Shumica e shqiptarëve janë të varfër,

s’di si jetës ja kanë dalë,

se para 26 Nëntorit,

këtu kishte rënë një tërmet më i madh social!

Barrën më të madhe e ka shteti,

na thotë qeveri shqiponja,

dhe harron se çdo qindarkë buxheti,

është krijuar veç nga taksat tona!

Ka dhjetëra milionierë,

që në këtë situatë s’kanë lëvizur as gishtin,

ndërsa buxhetorëve të ngratë,

kërkojnë t’u marrin dhe shpirtin!

Nëse ti u merr pa dallim,

policëve dhe mësuesve një rrogë mujore,

ky akt nuk quhet më dhurim,

po zhvatje e organizuar shtetërore!

Fondacionet janë vënë në garë,

kush e kush të mbledhi më shumë para,

e sigurt që shumë firojnë rrugës,

se mbi OJQ-të kontrolle nuk ka!?

Ndaj këmbëngul për një fond unik,

për t’u evituar katrahura,

njerëzve nuk mund t’u kërkosh pafund,

kur ende s’e dimë sa do jetë fatura!

Del dikush e krekoset,

dhe për një minutë bën super-llogari,

se kam mbledhur kaq milionë euro,

dhe do ndërtoj plot pesëqind shtëpi!

Kur dikush i bën llogaritë me mend,

pa përdorur as laps-as letër,

ose nuk do t’i dalin paratë,

ose mund të ketë diçka më tepër!

Rrallë gjen njerëz të pakorruptueshëm,

kjo është provuar e stërprovuar,

ndaj nuk mund të jetë një akt i qortueshëm,

çdo individ për ta kontrolluar!

Mund të ma quajnë si akt kriminal,

thirrjen time:”Mos jipni më para!.”,

pa ditur sa milionë janë mbledhur,

dhe nëse nevojë për të tjera ka!

Këtë thirrje e kam për buxhetorët,

dhe ata që janë në ditë të kijametit,

dhe jo për zengjinët e pashpirt,

që janë majmur me tenderat e shtetit!

Plagët pak nga pak do shërohen,

se për këtë e mbajmë shtetin,

por është e udhës ta them,

që të mos abuzohet me solidaritetin!

Tërmeti qe hall mbi halle,

të madhe e bani gjamën,

po Shqipëria është shumë më e madhe,

nuk ka vetëm Durrësin dhe Tiranën!

Vetëkuptohet se këto dy-tri qarqe,

kanë vëmendjen kryesore,

po asnjë qytet e fshat tjetër,

për asgjë nuk duhen lënë pas dore!

Duket që punët po ecin mirë,

askush nuk po rri duarlidhur,

besoj pas një viti-tërmeti,

do mbetet vetëm një kujtim i hidhur!

A.DUKA