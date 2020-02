E njëjta gjellë çdo ditë… Ç’mendon Dr.Harxhi për pyetjen e një të riu që ka frikë se nuk qëndron dot besnik në martesë

Ky shkrim niset nga një letër e ardhur në blogun tim nga një djalë që shkruan se unë e teproj me këshillat për të mos patur shumë partnerë seksualë.

Ai më shkruan se “nuk hahet e njëjta gjellë përditë”, por gjithashtu më shkruan se nuk është i sigurtë nëse pas martesës do mundet të qëndrojë pa partnere të tjera seksuale.

Po i përgjigjem këtu në Dita:

Si fillim duhet të them se njerëzit kanë ide të ndryshme, lidhur me numrin e partnerëve seksualë që do të konsiderohej “normal”, për ata vetë dhe për partnerët e tyre.

E vërteta është që numri i partnerëve seksualë ndryshon shumë në persona të ndryshëm. Atë që dikush e quan shumë një tjetër e quan pak.

Por gjithkush duhet t’i bëjë vetës këto pyetje:

A ndjehem mirë duke patur shumë partnerë të ndryshëm seksualë dhe pse?

Sa partnere do të ishin “normal”për mua?

Cilat vlera më udhëheqin kur vendos të kem shumë partnerë/e?

A më shqetëson fakti se çfarë do të mendojnë partneret/ët e ardhme për prirjen time për shumë partnere/ë?

Njerëzit janë të ndryshme në mendime, në dëshira dhe në sjellje, madje, me kohë ato ndryshojnë

edhe tek i njëjti person. Në të ardhmen edhe ti mund të ndryshosh, e të mos mendosh si tani.

Siç e kupton, është e vështirë të themi me siguri, do të vazhdojë apo do të ndryshojë kur të martohesh, zakoni yt i tanishëm. Në qoftë se dëshiron të bësh seks me shumë gra e vajza

nga kurioziteti, nga dëshira për variacion, apo sepse dëshiron të eksperimentosh, ose sepse dëshiron të provosh shumë femra, kjo nuk do të thotë se martesa jote e ardhme nuk do të jetë plot gëzim me një grua.

Mos mendo, se duke patur shumë partnere në jetën prej beqari, do të jetë e vështirë të bëhesh një monogam e të qëndrosh gjithë kohën duke “ngrënë të njëjtën gjellë”.

Sigurisht, ti duhet ta dëshirosh këtë. Pa dëshirën dhe vullnetin tënd kjo nuk arrihet. Kur do të vendosësh të martohesh t’i duhet të marrësh një vendim, i bindur se do të qëndrosh besnik në marrëdhënien monogamike martesore. Ka shumë mundësi, që pasi ke provuar shumë femra si

partnere seksuale, të vendosësh të zgjedhësh vetëm një vajzë, atë, që nga ana e saj, edhe ajo, do të zgjedhë të të ketë ty të vetmin partner seksual.

Por mund të ndodhë edhe ndryshe. Ti mund të ndjesh e të vendosësh që shumë vajza e gra të ndryshme të kënaqin më shumë. Ka shumë njerëz që zgjedhin të veprojnë kështu. Ata në rastin e.martesave të hapura ose poligamike, me konsensus, bien dakord të kenë shumë partnerë seksualë bashkërisht, ose veçmas, madje, ata përpiqen ta kultivojnë tek vetja këtë sjellje.

Të tjerë e bëjnë këtë pa konsensus dhe kjo quhet tradhti bashkëshortore.

Mundohu të reflektosh në këto pyetje: A do të ndjehesh mirë nëse partnerja jote do të ketë edhe partnerë të tjerë seksualë? A të pëlqen ideja të kesh një marrëdhënie të hapur, ku gruaja shkon me të tjerë nga njëra anë dhe ti me të tjera nga ana tjetër? A do të ndjehesh mirë kur të kuptosh se

gruaja të tradhton?

Në qoftë se kërkesa jote për shumë partnere nuk është vetëm dëshirë, por më shumë, një nevojë detyruese (kompulsive), që të shtyn të kesh një seri partneresh, ose e kupton se nuk i vë dot nën kontroll sjelljet e tua seksuale, ti bën mirë të vizitohesh tek një psikiatër a psikolog, dhe t’i

nënshtrohesh terapisë.

Sot, me shumë sukses, në këto raste përdoret grup-terapia. Kjo kryhet në

dymbëdhjetë séanca, ku njerëzit shqetësime si të tuat, eksplorojnë ndjenjat e tyre duke ua bërë ato të njohura grupit. Këto séanca grup- terapie janë shumë të përhapura në botë, nuk di në bëhen në Shqipëri.

Më në fund, kontrollin mbi jetën tënde dhe zgjedhjet tua e ke vetëm ti dhe je vetëm ti që do të vendosësh çfarë është mirë. Por, pavarësisht, se sa shumë partnere seksuale ti do të kesh në jetë, të lutem mendo të përdorësh teknikat e seksit më të sigurtë.

Mba mend se ka shumë sëmundje seksualisht të transmetueshme rrotull, madje, disa prej tyre me rrezik te larte për shëndetin dhe

jetën.

Paç fat e shëndet

Doktori