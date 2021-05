E njohu si shtet të pavarur, qeveria e Kosovës: Izraeli ka të drejtë të mbrohet nga raketat e Hamasit

Ministria e Punëve të Jashtme në Kosovë ka reaguar në lidhje me tensionet dhe përplasjet e javës së fundit mes Izraelit dhe palestinezëve.

Në një postim në Twitter, MPJ e Kosovës shprehet se si çdo shtet tjetër, Izraeli ka të drejtën dhe detyrimin që të mbrohet.

Sipas asaj që thuhet në reagim, Izraeli është duke mbrojtur popullin ndaj 2000 raketave të qëlluara nga Hamas-i, që shtohet më tej, po mban peng civilët palestinezë në luftën e tij.

Po ashtu, qeveria e Kosovës bën thirrje për përmbajtje dhe për zgjedhjen e situatës në mënyrë paqësore.

“Si çdo shtet, Izraeli ka të drejtën dhe detyrimin që të mbrojë njerëzit nga mbi 2000 raketat e hedhura drejt civilëve nga Hamas-i, që po mban peng civilët palestinezë në këtë luftë. Ne vajtojmë për të gjitha viktima. Ne bëjmë thirrje për përmbajtje, ndalim të dhunës dhe kërkojmë zgjidhje paqësore.”

As every state #Israel has the right and the obligation to defend its people against 2000+ rockets fired at civilians only by Hamas, who is holding Palestinian civilians hostage in its war. We mourn all victims. We urge for refrain, stop of violence & seeking peaceful solutions.

