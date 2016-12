Emocionuese! Berishës do t’i rikthehet me ceremoni kali që i mori Sadija (foto ekskluzive në brendësi)

Një burim shumë i lartë diplomatik u tha dje Gojëve të Liga se pas leximit të Ligjit të ri për Presidentët erdhi një propozim shtesë nga ish-anëtarët e penduar të Shik-ut: Meqë lista e parë ishte vetem për qejfe burrash, u mendua skenari 2, me qejfe të personalizuara.

Lista e parë e përgjithshme:

-Presidentin në lagje do ta duan të gjithë.

-Presidenti ka të drejtë të ketë të paktën 15 bodiguardë virgjëresha.

-Presidenti do ketë një vilë në Lalëz dhe dy masazhatore tajlandeze që ka të drejtë t’i shkëmbejë çdo dy javë me presidentët e tjerë.

-Presidenti do ketë gjithmonë një vend të lirë parkimi në TEG.

-Emri i Presidentit do jetë i skalitur mbi të paktën një pije alkolike, dietike, ose mbi pijet e Ivi riccoco.

-Kur hyn në një restorant, ke, s’ke, Presidentit duhet t’i paguash një drekë ose darkë me crudo karkalecash dhe verë franceze.

Lista e dytë personale:

-Sali Berisha ka të drejtë të mbajë një kalë përveç kalit që ia mori Sadija.

-Nga ora 13.00 deri në 16.00 të datës 21 janar ka të drejtë të vrasë kë të dojë, me zgjedhje të lirë.

-Përvec kësaj përfitojnë dhe familjarët; sa herë që duan çdo dt 15 mars mund të hedhin në erë ndonjë fshat në afërsi të Tiranës.

-Një ditë në vit Sali Berisha do të ketë në dispozicion 4 polumbarë që do ta shtyjnë nga poshtë në tentativë për të thyer rekordet e lavdishme. Berisha vetëm duhet të mos mërzitet.

Rexhep Meidani: Presidentit Meidani do t’i mjaftonte një tabelë shumëzimi të argëtohet duke bërë ushtrime me të shoqen. Të gjitha priviligjet e parashikuara nga ligji, i kalojnë të birit si më i ndjeshmi në fisin e tij.

Alfred Moisiu: Presidenti Moisiu do të gradohet si presidenti-gjysh i çdo presidenti në Shqipëri. Ai do këtë si privilegj ekstra 5 ushtarë që marrin urdhëra sikur të ishte kohë lufte. Moisiu ka te drejtë dhe t’i kërkojë takime urgjente kondominios së pallatit të tij për t’i treguar vazhdimin e historisë me Mehmet Shehun.

Bamir Topi: Presidenti Topi do ketë bileta falas për ndeshjet e Tironës, foto me Agustin Kolën e viteve 80; takim kokë më kokë me Zdravko Colis dhe shkëmbim berberësh, kjo në kuadrin e afrimit me ish Jugosllavinë (dikush ta lajmërojë presidentin që Lepa Brena është në moshë të thyer)

Bujar Nishani: Si president Bujar Nishanit do t’i akordohet një muze për mustaqet si dhe të drejten që të mbajë një fjalim humoristik çdo fund viti. Bujari do duhet të ketë dhe psikologun e vet personal, që do tentojë çdo ditë ta bind që ka qënë president i Republikës.

Pas punës së lavdërueshme për ligjin e presidentit, juristët menduan që dhe pensionet për pensionistët e thjeshtë mund të ngrihen me 2 mijë lekë të vjetra.

P.S Gojët e liga mendojnë që dhe Fatos Nano duhet të ketë privilegjet e mësipërme, për t’u vlerësuar për vullnetin e treguar.

Më poshtë, foto ekskluzive nga momente përpara rrëmbimit të kalit: