E PAPRITURA / Kim Jong-un kthehet nga takimi me Putinin, e gjen vendin të zbrazur!

PHENIAN – Teksa po bënte rrugën e kthimit me trenin e blinduar jeshil, nga Vladivostoku ku takoi Lad Putinin drejt kufirit të Koresë së Veriut, udhëheqësi i dashur Kim po mendonte me përtesë sesi duhet të duronte prapë tufat e kalamajve thatanikë që e përshëndesnin trenin duke tundur nëpër duar lulet prej letre. Treni do ngadalësonte, rojet e sigurisë do hapnin dritaren, ai do nxirrte kokën dhe do i përshëndeste pabuksit…

“Taksiratet e liderit, thuaj…. Ky fat na ra,” mësohet se mërmëriti me vete Kimi.

Por sipas burimeve gjysmë të ushqyera për Gojët e Liga, Jong’un-it nuk do t’ja merrte mendja kurrë atë që do pasonte.

Në kufi nuk pa kokërr robi, e jo më kalamaj e fshatarë për ta përshëndetur. Rrugët bosh, kolibja e stacionit kufitar bosh. Fshatrat, pa frymë njeriu.

I dha karar vetes se po i përgatisnin një mega-surprizë në Phenian, por nuk i pëlqeu ideja se kjo mund të ndodhte pa dijeninë e tij.

“Hajt të kalojë dhe kjo, pa ua tregoj unë, po nuk pushkatova gjysmën e qeverisë dhe gjysmën tjetër ta internoj në Grabjan,” tha i nxehur.

Thërriti rojet personale. Askush nuk iu përgjigj. Doli në korridorin e trenit, xhan-xhin. U tmerrua. Vrapoi deri tek lokomotiva dhe kuptoi se treni po ecte pa asnjë mbikqyrje. Mezi mundi ta ndalonte gjigandin në stacionin e Phenianit.

Kur u vu të ecte nëpër rrugët e zbrazëta të kryeqytetit, e kuptoi më në fund ç’kishte ngjarë. Gjithë popullata kishte ikur, me kuç e me maç.

“Mooos! Nuk duhej t’i kisha lënë vetëm! Ah Ladi ç’më bëre,” mallkoi me zë të lartë Putinin.

“Heejj, ka njeri këtu?”, bërtiste shesheve të shurdhuara të Phenianit. Pastaj u nxeh: “Dilni ku jeni fshehur, ndryshe do t’ju pushkatoj të gjithëveee!” Në vijim u pendua: “Hajdeni se bëra shaka, nuk ju ngas, jo!”

Asgjë përgjigje. Vriste mendjen sesi mund të jetë kaq i papërgjegjshëm një popull, saqë një moment të kthesh kurrizin apo të merresh me ndonjë punë të rëndësishme ndërkombëtare, dhe kërcet e ikën. Si i kanë shpëtuar kufirin të minuar xhanëm?

Pastaj i thirri tepelekut. “Po po. Ata që e minuan, ata dhe e çminojnë, normale.”

Durimit të tij iu vu kapaku kur sosi në shtëpi dhe nuk gjeti as gruan, as familjen, as guzhinierin, askënd. Po vdiste për të ngrënë. “Hmmm. Ja si ndihen ata që kanë uri,” filozofoi me vete.

I hypi makinës dhe u nis drejt kufirit me Korenë e Jugut.

Pikërisht aty pikasi grupet e fundit të popullatës që po kalonin matanë. U thërriti i emocionuar: “Heeej, prisni! Mos më lini vetëm! Ti plak aty, do të të bëj ministër, mos u hidh tutje! Jugorët janë të poshtër! Nuk janë shakara këto more maluketër….”

SHËNIM: Gojët e Liga është një rubrikë satirike që e merr seriozisht mundësinë që lideri i një vendi ta gjejë atë bosh nga njëra ditë në tjetrën…