Nga Edona Llukaçaj

Para disa ditësh, një foto e broshurës të ushqimit në avionin e Air Albania bëri xhiron e mediave shqiptare. Në foto lexohej qartë mesazhi dhënë pasagjerëve në lidhje me përshtatshmërinë e ushqimeve me principet islame si dhe freskinë e tyre, në gjuhët turke dhe angleze.

Pezmi që përjetova kur pashë broshurën, gjithashtu më kujtoi një anekdotë të shkurtër në njërën prej gjuhëve të përdorur në broshurë, atë turke, që mund të shqipërohet disi kështu:

“E pyetën devenë se pse e kshte shpinën e shtrembër (me gunga), dhe deveja iu përgjigj: “Pse ku (cilën pjesë të trupit) e kam të drejte?”.

Sigurisht shqetësues në këtë shënim për ne shqiptarët nuk është vetë mesazhi i broshurës, sado përjashtues mund të duket fillimisht. Shqiptarët, një komb multi-fetar si janë, kanë ditur të bashkëjetojnë e të respektojnëndjeshmëritë e njëri-tjetrit ndër shekuj.

Dihet se në shtëpitë e shqiptarëve të krishterë ka pasë gjithmonë tenxhere të veçanta ku gatuhej ushqimi për mikun mysliman. Ndoshta një ushqim i përshtatshëm për individë me ndjeshmëri të tjera, si ai kosher (për hebrenjtë) e vegjetarian, do ta shprehte më bukur mikpritjen shqiptare e aspiratat tona për integrim, por kjo mund të presë.

Shqetësuese është mungesa e shqipes. Harresa që i bëhet elementit tonë kulturor më të rëndësishëm, asaj që na bën një komb më shumë se zakonet e traditat, përtej besimeve fetare.

Nuk është sekret se kompania e fluturimit Air Albania është veç 10% pronë e shtetit shqiptar, ka një drejtor të përgjithshëm ekzekutiv turk ashtu si ka edhe shumicën e aksioneve. Ajo operon pothuajse si një nëndegë e Turkish Airlines. Por këto nuk e shfajësojnë këtë pakujdesi që në njëfarë mënyre nuk respekton identitetin kombëtar të shqiptarëve: shqiptarëve me të ardhura modeste e të dëshiruar për të parë botën që zgjedhin të fluturojnë “shqip” e krenohen me bishtin kuq e zi të “Lasgushit”.

Është shqetësuese si arkitektura e xhamisë në qendër te Tiranës, hapja e së cilës po shtyhet përditë. Xhamia të cilën besimtarët mysliman e kanëpritur gjatë, teksa e kanë parë si një alternativë më dinjitoze se rrogozet në shesh ditët e bajramit.

Por xhamia është shumë otomane (turke) në arkitekturë. A thua se duhet të dëshmojë me patjetër se kush i dhuroi fondet, e pllakatet e rastit nuk mjaftojnë. A thua se ne shqiptarët nuk kemi ditur kurrë të vejmë gurë mbi gurë dhe nuk kanë qenë paraardhësit tanë arkitektët dhe gurëgdhendësit më të famshëm të perandorisë, të përmendur edhe sot. A thua se myslimanizmi i shqiptarëve duhet të lidhet me disa fije të pakdallueshme me “vëllain e madh” “partner strategjik”.

Është shqetësuese broshura si gabimi i përkohshëm në tabelat e rrugëve në jug të Shqipërisë, ku shqipja, këtë herë, ishtë ‘viktimë e një diskriminimi’ të një tjetër forme. Nëtabela ajo nuk mungonte krejtësisht, por ishte vendosur poshtë greqishtes së minoritetit.

Padyshim që respekti ndaj kombësive të tjera është i lavdërueshëm; shqiptarët nuk kanë pse marrin qëndrime hakmarrësë e shoviniste vetëm se në shtetet ku ka minoritet shqiptar, respekti për të drejtat e tyre le për të dëshiruar ose është tërësisht i munguar. Tabelat padyshim duhet të jenë edhe në greqisht. Në fund të fundit, qasja jonë europiano-perëndimore nuk ka pse të jetë pre e disa politikave obskurantiste e anakronike.

Por respekti për tjetrin është në raport të drejtë me respektin për veten. Shqipëria nuk ka pse të jetë si deveja. Nuk duhet harruar se Shqipëria e ka një gjuhë zyrtare, që meriton ‘kryet e vendit’ nëçdo tabelë (a broshurë tonën), ashtu edhe si përfundimisht u bë, me dyshimin pezull se a do të kishte qenë kaq e shpejtë ndërhyrja nëse reagimi, kur rasti u bë publik, nuk do të ishte kaq i ashpër.

Sidoqoftë, respekti për Shqipërinë nuk mund të shprehet vetëm duke bërë shqiponjën me duar, duke bërtitur për ndeshjet e kombëtares, duke simpatizuar Dua Lipën, apo kur veç kur ndihesh i kërcënuar.

Respekti për Shqipërinë tonë, ashtu me shumë probleme si është, fillon me respektin për historinë e saj, minimalisht duke mos baltosur ata që sakrifikuan jetën për të.

