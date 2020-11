E quajti Vuçiçin “këlysh rus”, ministres së Punëve të Jashtme të Kosovës i bllokohet aksesi në llogarinë e Facebook

Pak ditë pas deklaratave ndaj presidentit serb Aleksandër Vuçiç, të cilin e quajti “këlysh i Rusisë”, ministrja e Punëve të Jashtme në Kosovë Meliza Haradinaj-Stublla ka deklaruar se llogaria e saj në Facebook është hakuar dhe bllokuar.

Lajmin e bëri të ditur vetë ajo, me anë të një postimi në Twitter.

“Politika e këlyshëve rusë më la pa hyrë në llogarinë time të Facebook”, shkruan ajo.

Kujtojmë se Vuçiç deklaroi që nëse nuk do ketë marrëveshje me anë të dialogut me Kosovën, mund të plasë edhe ndonjë luftë mes dy vendeve.

Gjithashtu ai e krahasoi situatën me atë të Armenisë dhe Azerbajxhanit, ndërmjet të cilëve shpërtheu një konflikt i armatosur pas një ‘ngrirjeje’ të situatës.

“Pasi furnizoi me armë konfliktin Nagorno-Karabak, me armë të prodhuara nga Serbia, Aleksandar Vuçiç, ministri i Informacionit në kohën e Millosheviçit, tani po kërcënon të gjithë NATO-n, si dhe po nxit vendet fqinje për përgatitje ushtarake për luftëra të reja në Ballkan. Politika dhe qasja e “këlyshit Rusisë” është qartazi kundër vlerave të BE-së dhe politikave të sigurisë së Ballkanit. Të gjitha përpjekjet ruse dhe serbe për të minuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit janë të papranueshme për Kosovën dhe, me siguri, do të dështojnë, njësoj sikurse kapitullimi i tyre famëkeq në 1999-n” tha ajo. Pak më herët, ndërsa foli për dialogun me Kosovën, Vuçiç u shpreh: “Është e rëndësishme t’ju them se konflikti Nagorno-Karabak tregon se konfliktet e ngrira mund të përshkallëzohen në çdo moment”, reagoi ministrja pak ditë më parë ndaj Vuçiçit.

j.l./ dita