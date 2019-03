E RRALLË/ Adoleshenti ka luftuar nazistët më shumë se stërgjyshi i vet partizan

TIRANË – Stërgjyshi i tij, partizani i nderuar Zaçe Kërbaçi do të mbushej me krenari, ose mbase do të skuqej nga sikleti po ta merrte vesh se adoleshenti Jurgen Kërbaçi ka mbyllur tashmë vitin e tretë që lufton kundër nazistëve gjermanë.

Burime të entuziazmuara thanë nëpër Gojët e Liga se duke grumbulluar videolojrat “Beteja e tankeve”, “Stalingradi, “Call of Duty”, “Battlefield I, II, III” etj, që ka luajtur gjatë tre viteve të fundit, 16 vjeçari Jurgen ka bërë kërdinë mbi nazistët shumë më tepër sesa stërgjyshi Zaçe, i cili gjatë Luftës së Dytë luftoi nja dy muaj kundër italianëve dhe një vit kundra gjermanëve me çetën territoriale të zonës së tij.

Sipas Jurgenit, “familjarët më kanë thënë se stërgjyshi ka rrëfyer sesi ka vrarë nja dy gjermanë. Nuk e di sa e vërtetë është, por unë kam bërë kërdinë, ja shifrat: 1543 gjermanë të vrarë, mes tyre tre gjeneralë dhe pesë kolonelë, dy majorë SS, 45 tanke të shkatërruar dhe dy kryqëzorë nazistë të hedhur në erë”.

Adoleshenti pohon me natyrshmëri se nga njëra videolojë në tjetrën, ai ka luftuar jo thjesht në gërxhet e Shqipërisë, por në El Alamein të Egjiptit, në zbarkimin e Sicilisë, në Normandinë epike, në stepat ruse dhe madje, deri brenda në Berlin.

“Kam qenë me grupin elitar të lojtarëve që u futën edhe në bunkerin e Hitlerit,” pohon Jurgeni, “por ç’e do, ishim me vonesë se ai qelbsina kishte vra veten”.

Për këtë karrierë të sukseshme ushtarake në kompjuter, dhe rekordin e shënuar në eliminimin e nazistëve, Jurgen Kërbaçi është caktuar edhe me misione speciale snajperistësh, i ngarkuar për zhdukjen e ushtarakëve të lartë nazistë.

Të gjithë këto, pohon modestisht djaloshi, pa pësuar asnjë gërvishtje.

“Unë di që stërgjyshi im është plagosur njëherë, dhe ka humbur edhe dy gishta në luftën e tij të vogël. Ndërsa unë nuk jam djegur asnjëherë këto tre vjet,” thotë Kërbaçi junior.

Nga ana tjetër, ai e lë në hije stërgjyshin edhe për medaljet e marra.

Nëse Zaçja ndjesë pastë ka vetëm një medalje trimërie, Jurgeni ka grumbulluar jo vetëm pesë Heronj të Popullit nga Shqipëria, por edhe 23 Medalje Nderi të Kongresit Amerikan, 14 Kryqe të Viktorias nga Britania dhe një Urdhër të Leninit nga vetë gjeneralisimi Stalin.

Por ç’është më e rëndësishmja, Jurgen Kërbaçi me talentin e tij ka siguruar dhjetë jetë rezervë dhe 5431 pikë, kundrejt zero pikëve të stërgjyshit modest.

Shënim: Gojët e Liga është një rubrikë satirike që këshillon të mos ekzagjerohet me jetët virtuale kundrejt jetës së vërtetë.