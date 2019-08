E shkreta Histori (propozim shumë serioz për të ndryshuar Himnin)

Nga Ymer Minxhozi

Pyetjes që ka filluar të bëhet gjithnjë e më shpesh vitet e fundit se a duhet ndryshuar Himni Kombëtar, po i jap përgjigje që në fillim: Po, duhet ndryshuar! Dhe vetëm pasi të jetë bërë korrigjimi i tekstit të Himnit Kombëtar, mund të rishkruhet edhe historia e Shqipërisë, në përputhje me kërkesat e kryeministrit aktual. Teksti i Himnit Kombëtar, ashtu siç është sot, sjell mjaft ngatërresa në vlerësimin e veprimtarisë së disa politikanëve, që nga Pavarësia e këtej.

Në Himn thuhet:

“Prej lufte veç ai largohet,

Që është lindur tradhëtor”

Siç shihet, kur është fjala për luftën për pavarësi kombëtare, Himni nuk lë asnjë shteg për interpretime pluraliste. Të gjithë atyre që i shmangen luftës, kur i huaji sulmon atdheun, Himni u shtampos në ballë vulën e tradhtisë. Asnjë ekuivok, asnjë mëdyshje. Që ditën kur u këndua për herë të parë në Vlorë, veprimtaria e politikanëve, partive apo organizatave, u ndesh në murin e këtij Himni. Ai shërbeu si gur prove dhe kufi midis atyre që ishin pro dhe atyre që ishin kundër Pavarësisë.

Mirëpo tani, në demokraci, në zbatim të urdhrave më të fundit të kryeministrit të vendit, duket se i erdhi fundi edhe sundimit më se njëshekullor të Himnit Kombëtar. Ai ka nevojë urgjente për korrigjim.

Ja, ta zemë se ju jeni ftuar në një mbledhje solemne kushtuar ditëlindjes apo fronëzimit të Ahmet Zogut. Në hapje të ceremonisë të gjithë ngrihen në këmbë dhe këndojnë Himnin Kombëtar:

“Prej lufte veç ai largohet…”

Pas kësaj, menjëherë ngjitet në podium oratori kryesor dhe numëron bëmat patriotike të mbretit. Oratori e mbaron fjalën e tij pak a shumë kështu:

… Më 7 prill 1939 ushtria fashiste italiane sulmoi Shqipërinë. Një ditë para sulmit, mbreti organizoi me madhështi largimin nga atdheu, bashkë me familjen, oborrin mbretëror dhe ministrat më besnikë. Gjatë gjithë viteve të pushtimit ai u prit me dinjitet në hotelet kryesore të Europës dhe Egjiptit, duke mbajtur në zemër popullin e vet që po vuante nën pushtimin e huaj…

Dhe ju si pjesëmarrës në këtë mbledhje solemne, ndodheni midis dy përshtypjeve krejt të kundërta: Lartmadhërisë që ikën nga lufta dhe Himnit Kombëtar që e dënon ashpër largimin nga lufta. Cilën anë do të mbani? Do të duartrokisni për Lartmadhërinë që braktisi Shqipërinë, apo do t’i bashkoheni Himnit Kombëtar që e dënon tradhtinë?

Prandaj Himni duhet ndryshuar me doemos!

(Për një gjë jam i sigurt: Me ndryshimin e Himnit Kombëtar më i lumturuari do të jetë ish-presidenti dhe ish-kryeministri Sali Berisha, i cili kur ishte në detyrë tetë vite më parë i ngriti monumentin madhështor Ahmet Zogut në Tiranë. E shikoni, do të thotë ai me krenari, historia më dha të drejtë. Këtë deklaratë ai pritet ta bëjë në studion e opinionit të Fevziut, por edhe në ndonjë ekran tjetër… Ndoshta në disa ekrane njëherësh, si dhe në Fejsbuk, gjatë komunikimeve me qytetarin digjital).

Vetëm duke ndryshuar Himnin, qeveria aktuale apo ajo që do të vijë pas saj, do të ketë një bazë të fuqishme, por edhe një argument të pakontestueshëm për të rehabilituar plotësisht Esat Pashë Toptanin (pasi rehabilitimi i pjesshëm është bërë tashmë) madje t’i ngrejë edhe monument në Tiranë. Dhe duke ngritur Esatin, vetvetiu bie Avniu. Sepse Avni Rustemi shtiu me armë kundër Esatit, në vend që të arrinte një marrëveshje mirëkuptimi paqësisht me Esatin, ashtu sikurse bënë ballistët ca vite më vonë me gjermanët…

Eh, çfarë ngatërresash sjellin ato dy vargje të formuluara një shekull e ca më parë nga Asdreni dhe që duhen hequr, sepse koncepti zyrtar mbi tradhtinë kombëtare tashmë ka ndryshuar. Ajo çka cilësohej tradhti në kohën e pushtimit turk, 30 vjet më pas, në kohën e pushtimit italo-gjerman, është kthyer në shqiptarizëm. Hiqini ato dy rreshta, në mënyrë që edhe Himni Kombëtar të tingëllojë konform politikës aktuale demokratike! Dhe kjo mund të bëhet fare lehtë, me një të lëvizur të lapsit.

Një fjalë e vetme u zëvendësua në poemën e famshme të Pashko Vasës “O moj Shqypni” dhe gjithçka ka ardhur në normat politikave aktuale qeveritare prej tridhjetë vjetësh. Vargu ku thuhet: “Mos shikjoni kisha e xhamia” u zëvendësua me “Mos braktisni kisha e xhamia”. Vetëm një fjalë e gjetur me kujdes nga censori zyrtar, bëri që poeti i shquar i Rilindjes të bjerë me kokë poshtë: Nga mbrojtës i madh i unitetit të kombit në luftën për pavarësi, në mbrojtës të kishave dhe xhamive.

Nuk thuhet më kot: Fjala bën kala, fjala bën hata!

Kryerja e “bajpasit” në trupin e Himnit Kombëtar do të sjellë disa leverdi njëherësh:

Në radhë të parë Akademia e Shkencave, Instituti Albanologjik, Muzeu Historik dhe bashkëpunëtorët e tyre të vyer shkencorë do të kenë mundësinë të zbulojnë shumë persona të shquar të viteve para dhe gjatë pushtimit, të cilët edhe pse u shërbyen okupatorëve duke u ngjitur në poste të larta, këtë e bënë jo për privilegje e grada, por vetëm e vetëm në interes të shqiptarizmës, siç ishin Mit’hat Frashëri, Pater Anton Harapi, Mustafa Kruja, Shefqet Vërlaci, Xhaferr Deva, Kadri Cakrani etj, pa harruar natyrisht ministrat si Ernest Koliqi, i cili sapo u vendos në krye të arsimit në qeverinë fashiste, përjashtoi nga të gjitha shkollat studentët që organizuan demonstratën e 28 nëntorit 1939 në Shkodër.

Së dyti, pasi të krasisin Himnin Kombëtar, rishkruesit e historisë do të vërtetojnë me “dokumente autentike” se gjatë Luftës së Dytë Botërore shqiptarët nuk qenë në anën e Koalicionit të Madh Antifashist Botëror, por kanë qenë të angazhuar në një luftë civile me vetveten.

Së treti,edhe fjalori i gjuhës shqipe do të ketë përfitimet e veta. Ai do të shkarkohet nga disa fjalë pa kuptim që s’dihet nga kanë ardhur deri tek ne, si për shembull cilësorët “kolaboracionist” dhe “kuisling”. Edhe në qoftë se francezët dhe norvegjezët i kanë cilësuar me përçmim shërbëtorëve të pushtuesit fashist në vendet e tyre, kjo s’ka asnjë lidhje me gjuhën shqipe dhe ne s’kemi pse shkojmë deri në Francë e Norvegji për të gjetur kuislingë e kolaboracionistë. Ky do të jetë argumenti më i fuqishëm në favor të kryeministrit Edi Rama i cili vitin e kaluar rehabilitoi kryekolaboracionistin shqiptar, Mit’hat Frashëri. Qeveria e zotit Rama do marrë edhe më shumë merita dhe do të konsiderohet më proeuropiane se deri më sot. Por edhe Akademia jonë e rinovuar e Shkencave e cila sapo ka shpikur termat tejet domethënës për “antifashizmin pa armë dhe pa uniformë”.

Përveç korrigjimit të Himnit Kombëtar, unë propozoj të ndërhyhet pranë qeverisë që t’i djegë të gjitha dokumentet arkivore të Luftës së Dytë Botërore që kanë të bëjnë me Shqipërinë, sidomos informacionet sekrete që kanë dhënë oficerët anglezë që kanë qenë në vendin tonë në vitet 1943-1944. Natyrisht kjo ndërhyrje do të bëhet përmes ministrit tonë të punëve të jashtme. Është e palejueshme që këto dokumente jo vetëm të ruhen akoma në arkivat britanike, por edhe të qarkullojnë nëpër botë e të disinformojnë qarqet shkencore. Si është e mundur që qeveria britanike të lejojë të futen edhe në Shqipëri këto dokumente të hartuara fshehurazi nga oficerët e saj? Nga raportimet e tyre del qartë se ka patur një lidhje klandestine midis oficerë vetë shërbimit sekret anglez dhe historianëve shqiptarë me orientim komunist. Këtë komplot të oficerëve britanikë mund ta ilustrojmë me shumë shembuj, por unë do t’i referohem vetëm njërit prej tyre që mban datën 17 dhjetor 1943. Atë ditë (ndoshta ka qenë edhe natë), shefi i misioneve angleze në Shqipëri, Gjenerali Dejvis, i ka dërguar këtë telegram sekret komandës së tij në Kajro:

Tani rekomandoj një ndryshim. Situata ka evoluar kaq shumë kohët e fundit, është imperative tani të denoncohet Këshilli i Regjencës kolektivisht dhe emër për emër. Po ashtu dhe BALLKOM dhe Zogistët. Të gjithë po bashkëpunojnë me gjermanët, të cilët po i shfrytëzojnë ata duke u dhënë armë në sasi të mëdha, duke i vënë të ruajnë rrugët kryesore, të bëjnë punën e policëve në qytete e të drejtojnë patrullat, duke i çliruar kështu trupat gjermane nga këto barrë. Në të gjitha aksionet e kryera, kohët e fundit, forcat e LANÇ janë ndeshur me trupat e përziera gjermane e balliste, të armatosura mirë, të stërvitura nga gjermanët. Betejat në zonat e Pezës dhe Dibrës, veçanërisht në këtë të fundit, kanë dhënë prova të shumta për bashkëpunimin e ngushtë. BALKOM dhe Abaz Kupi, si njëri dhe tjetri,më kanë premtuar se do të luftonin aktivisht gjermanët, por nuk kanë bërë asnjë aksion këto muajt e fundit, ndonëse kanë patur shumë raste për t’u bërë rezistencë gjermanëve. Abaz Kupi ka hequr dorë nga vendi i tij në Këshillin e LANÇ dhe i ka prerë marrëdhëniet me ta. Si BALKOM dhe Zogistët tani botojnë gazeta të kushtueshme dhe ambicioze, që duket hapur se janë ndihmuar nga gjermanët. Në tetë numra nuk ka patur asnjë referim antigjerman. Të dyja palët lavdërohet se aleatët do të bashkëpunojnë me ta, pasi të kenë ikur gjermanët, duke cituar si dëshmi që Britania nuk ka përmendur me emër Këshillin e Regjencës dhe asnjë parti politike.

Përmend këtu se Gjenerali Dejvis nuk ishte i vetëm. Edhe nënkoloneli Norman Uiler i raportonte qendrës po ato që kish raportuar Dejvisi:

Është provuar përtej çdo hije dyshimi se qeveria e Tiranës dhe Balkomi janë duke bashkëpunuar aktivisht me gjermanët… Prandaj mund të çmohet se është jashtëzakonisht e vështirë që t’u shpjegosh partizanëve arsyen përse aleatët jo vetëm nuk i denoncojnë këta bashkëpunëtorë, por ju japin furnizime…

Po kështu vepronte edhe gjeneral brigade Ficroi Maklin, që erdhi në këmbë të Dejvisit, pasi ky u kap rob nga ballistët dhe u dorëzua te gjermanët. Edhe ai, në një raport të firmosur bashkë me majorin Smajll, thoshte:

Asnjë nga nacionalistët që përbëjnë shumicën në Shqipërinë e Veriut, nuk duket i prirur për të luftuar kundër gjermanëve. Në të vërtetë ata bashkëpunojnë me ta.

A nuk kemi të bëjmë këtu me një komplot të shërbimeve angleze, jo vetëm kundër Ballit e Legalitetit, por edhe kundër nacionalistëve të Shqipërisë së Veriut e të Jugut njëherësh? Personalisht unë shoh këtu një komplot që është po aq i rrezikshëm sa edhe Klani i Zemunit, Cosa Nostra e deri tek Partneriteti Publik-Privat. Kundër këtij kurthi është e domosdoshme, të ngrihet jo vetëm kryeministri, por edhe vetë historiani i shquar Uran Butka. Natyrisht edhe Romeo Gurakuqi e të tjerë me kontribute të spikatura në rehabilitimin e figurave të nacionalizmës shqiptare. Rolin koordinues mund dhe duhet ta marrë Akademia e Shkencave.

Sepse po nuk u zhdukën me djegie këto lloj dokumentesh, bashkë me ato dy vargje të Himnit Kombëtar, ne nuk do të mund t’i faturojmë kombit tonë luftën civile, që është kaq e dëshiruar nga përkrahësit e patriotizmës së re.

Së fundmi, nuk mund të mohohet se ka pasur disa kryeministra të periudhës së tranzicionit që kanë një kontribut të pazëvendësueshëm për ta bërë historinë zap. Ata pasi zgjidhën të gjitha hallet e popullit, siguruan drita, ujë dhe punësim, pasi arritën të bindin shumicën e shqiptarëve të aftë për punë se e ardhmja jonë nuk është këtu, por jashtë Shqipërisë, vendosën t’i qepen historisë. Njëri nga ata, Fatos Nanua tha: “Mua prapa më vjen historia”. Sali Berisha dhe pas tij Edi Rama kanë urdhëruar rreptë të rishkruhet historia. Në mënyrë që edhe këtyre t’u shkojë pas historia! (Nuk dihet ende se ç’vend do të zerë Erion Braçja, i cili është bërë dorëzanë i punëve të qeverisë në këtë 75-vjetor të çlirimit. Erioni është vetëm zëvendëskryeministër hë për hë dhe pret të bëhet kryeministër ndonjë ditë. Historia do ta shkruajë në faqet e saj edhe këtë eveniment).

E shkreta Histori! Tani ka mbetur në udhëkryq. Ajo ka dalë tek semafori dhe rri e mendohet: Cilit t’i shkoj pas e cilit të mos i shkoj?

Sidoqoftë, detyrë imperative aktualisht është ndryshimi i Himnit Kombëtar. Kjo duhet bërë me doemos para mbajtjes së Konferencës së Madhe Shkencore, në mënyrë që 75-vjetorin e çlirimit ta gëzojnë edhe bashkëpunëtorët e fashistëve. Pasi kanë kaluar kaq shumë vjet e pasi kanë parë aq shumë ëndrra, edhe ata kanë të drejtë ta konsiderojnë veten pakëz antifashistë. Me armë apo pa armë, me uniformë apo pa uniformë, kjo nuk ka rëndësi. Prandaj dhe krijua termi “Antifashizëm popullor”. Konferenca e Madhe që me siguri do të mbahet sepse ka mbështetjen e qeverisë, do të na e rrisë shumë dinjitetin para Europës së qytetëruar ku mezi po presim prej 30 vjetësh të hyjmë dhe ajo nuk do që nuk do të na e hapë derën. Mbase këtu, te rishkrimi i historisë fle sekreti i këtij qëndrimi të Europës.

Le ta fillojmë këtë me ndryshimin e Himnit! Të tjerat do të jenë më të lehta për t’u ndryshuar…

