E shpejta si era, e bukur si pranvera!… 

Përparim Hysi

Së pari, ky shkrim për “Mjeshtren e parë të Sportit për Femra”, Sofie Meçon, do të ishte krejt i mangët pa ndihmën e gazetarit veteran, Besnik Dizdari, i cili, menjëherë, iu përgjigj telefonatës sime dhe më dërgoi rekordet që ka thyer Sofie Meço në atletikë, kryesisht në korsinë e vrapimeve. Pa dyshim, e falënderoj gazetarin e mirënjohur dhe e ndjej veten disi si “borxhli” ndaj tij.

Kam arsye të shkruaj për Sofie Meçon dhe, nëse në këtë shkrim nuk do arrij që ta japë të plotë portretin e saj, kjo të merret si pazotësia ime. Dhe aq! Unë e di mirë që shumë nga lexuesit e këtij shkrimi as që e njohin Sofie Meçon. Dhe nuk kanë faj. Ne i harrojmë vlerat dhe ata apo ato që i kanë dhënë lavdi këtij vendi (sigurisht, në fushat ku kanë dhënë kontribut), humbasin mjegullave të harresës, siç dhe ka ndodhur me të lavdishmen e “harruar”, Sofie Meço!

Për të çarë paksa mjegullën që ka hedhur koha mbi Sofie Meçon, po jap, në vija të trasha, një CV të saj apo një shkrim ku portreti i saj sportiv të bëhet pak më i afërt për lexuesin.

Sofie Meço ka lindur në vitin 1933 në fshatin Mujalli të Fierit. Natyrshëm, që shumë prej lexuesve as e kanë idenë se ku ndodhet ky fshat dhe ca më shumë, se si është e mundur që nga një fshat i “humbur” i Myzeqesë, të dalë një rekordmene në vrapime dhe ca më shumë: e para Mjeshtre Sporti për Femra! Mujallia, fshati i Sofie Meços, është mbi 12 km larg Fierit. Kuriozët, nëse duan të dinë më saktë se ku ndodhet Mujallia, u them: Nisuni nga ish-Turizmi i Fierit, kthehuni me ballë nga veriu dhe ndiqni xhadenë drejt, pa asnjë kthesë. Kur mbaron xhadeja (fatmirësisht, tashmë, është asfaltuar, por jo e mirëmbajtur mirë), është fshati i fundit. Më tej është lumi.

Mujallia, pa dyshim që krenohet me bijën e saj, por, veç tjerash (nuk e di a e dinë historianët?!), këtu, në Mujalli, i kanë prerë kokën Kozma Atolit (të dërguarit nga Patriarkana), dhe e hodhën në lumë. Lumi, mandej, e nxori me gjithë trup dy km më larg dhe u varros në Kolkondas, fshat që e ndan lumi me Mujallinë. Është fjala për atë Shën Kozman që lakohet si shenjt dhe jo shenjt. Kisha e Mujallisë mban emrin e këtij shenjti dhe quhet Shën Kozmai i “vogël”.

Ja, pra, këtu në Muajlli lindi Sofie Meço dhe këtu mbaroi dhe shkollën fillore. Shkollë unike (7-vjeçare) as që bëhej fjalë, por i ati, Xoxi, qe arsimdashës dhe nuk mund ta linte “cucën” pa shkollë. E dërgoi në Tiranë dhe aty mbaroi dhe të mesmen.

Në të ritë të saj, Sofie Meço ka qenë zjarr e shpuzë. Kjo ra në sytë e mësueseve të saj dhe nuk kishte se si mos binte në sy. Si sportiste ajo ka qenë rekordmene për vite me radhë në 400 m, 800 m, 1000 m dhe 1500 m. Ka bërë pjesë në Klubin Sportiv “Partizani” qysh nga viti 1946. Nga Besnik Dizdari më janë dërguar jo vetëm rekordet e Sofie Meços, por dhe koha me të cilën është shpallur kampione. E theksoj këtë, për t’u thënë lexueseve se shkrimi im nuk është subjektiv dhe i bërë nga një emocion imi miqësor, por nisur nga të vërteta që nuk ke si mos e duash këtë sportiste “të shpejtë si era”. Pse ka thyer këto rekorde, Sofie Meço në vitin 1952 ka fituar titullin “Meshtre Sporti”. Ky titull, me të vërtetë, është pak sinjifikativ: e para Mjeshtre Sporti për Femra në Republikë, kur, në atë kohë, këtë titull e mbanin vetëm 46 meshkuj!

Veç rekordeve në këto vrapime, ajo ka marrë pjesë në gara sportive jashtë vendit si në Rumani apo delegacione sportive në Kinë. Është dekoruar me medalje të ndryshme deri me”Urdhër Olimpik për “Lëvizjen Olimpike të Shqipërisë”. Ka qenë anëtare e Komitetit të Fizkulturës nga 1975 deri në vitin 1980.

Një kapitull më vete në jetën e Sofie Meços është puna e saj e çmuar si mësuese e Edukimit Fizik në shkolla të ndryshme, që nga “Vojo Kushi” në Tiranë dhe, mandej, në shkollën 8 -vjeçare “Andon Xoxa” në Fier. Pjesën më të madhe si mësuese e ka ushtruar në Gjimnazin “Janaq Kilica” në Fier, deri sa doli në pension. Të gjithë ata që e kanë njohur nga afër (unë jam një nga ata), janë çuditur vetëm me një fakt shumë domethënës: jo vetëm në rininë e saj, por deri sa doli në pension, ishte plot sharm e nur dhe, megjithatë, nuk krijoi familje. “Mëntonjësve” të shumtë ua kthente: jam e “martuar” me sportin! I vura titullin shkrimit “E shpejtë si era”, por Sofia, edhe tash në atë moshë është e bukur. Ndaj dhe për të qenë i saktë dhe në rregull, shtova fjalët që më dolën nga shpirti…”dhe e bukur si pranvera”! Ajo është “Nderi i Fierit” dhe po”Nderi i ish-komunës Qendër” ku përfshihej dhe Mujallia e saj.

Sado që banoj në Tiranë (kam gati 5-vjet këtu), brenda pak muajve të këtij viti e kam takuar dy herë Sofie Meçon. E kam takuar në shtëpinë e të vëllait, të ndjerit Sotir Meços, ish-mësuesit tim të paharruar. Fill pas ndarjes nga jeta të mësuesit tim, vdiq dhe bashkëshortja, Dhoksi Meço, mësuesja ime e klasës së parë. Në të dyja rastet, më priti Sofia. Në bisedë e sipër, më tregoi “pengjet” e saj. Unë, tek i bëj të ditur të dy “pengjet”, po i sjell si në ligjëratë të drejtë: “… më thirrën kur u bë jubileu i 70-vjetorit të klubit “Partizani”. Shkova me gjithë Petritin (i nipi, mësues fizkulture në shkollën “Jakov Xoxa” në Fier). Filluan dekorimet. Thuheshin emrat dhe ja, dhe emri im, u çova…dekorata ime nuk gjendesh. U krijua pak situatë e “nderë”. Po ç’u bë? Mos e piu dheu!?…“Oh! – ndërhyri dikush (më duket magazinieri) – oh, po për ata që “kanë vdekur”, janë atje në depo!

Tek më pohonte këtë “peng” kaq të vrazhdë, nuk kisha se si mos mbushesha me mornica dhimbjeje dhe, njëkohësisht, urrejtjeje për këtë mosmirënjohje kaq absurde.

“Pengu” i dytë. Vërtet më kanë vlerësuar si “Nderi i Fierit”, por si nuk mendoi njeri që dhe mua të më jepej një dhomë e kuzhinë dhe jo të mbesja këtu, në shtëpinë e tim vëllai? A nuk meritoja kaq unë?…

Pasi dëgjova këtë ligjërim kaq të dhimbshëm, u futa në “Google”, shkrova emrin Sofije Meço. Asnjë e dhënë!… Shkrova “Mjeshtre Sporti-femra”. Përsëri asgjë! Vallë, kush merret me Wipekidia-n e këtyre emrave të nderuar apo ndonjëri që i “vdes për së gjalli”?!…

Sot Sofia është 83-vjeçe dhe, nëse ka ndonjë peng, është jo “se u martua me sportin”, por janë ato që tha më sipër, ka peng që e kanë harruar, këta të rinjtë po e po, por edhe ata që e kanë duartrokitur dhe janë mburrur me të. Ndaj dhe unë në shenjë respekti, po bëj atë që mund të bëj dhe që kam në dorë, këtë shkrim modest, pa pretenduar të jap gjithë jetën e saj.

Sofie Meço, ti e ke ballin të bardhë e të bukur! Je e bukur si drita dhe të gjithë ata që të njohin të duan. Dëshira ime është: Të rrosh një shekull!