E sulmoi në TV disa ditë më parë, Imeraj i përgjigjet Bashës: “Është një sulm personal, për shkak të dosjeve që ka patur në Prokurorinë e Tiranës”

Kryeprokurorja e Tiranës, Elisabeta Imeraj, ka folur për akuzat e kreut të opozitës kundër saj disa ditë më parë. E ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Imeraj tha se Reforma në Drejtësi ka bërë që sot prokurorët të jenë të pavarur.

Prokurorja tha se akuzat e kreut të opozitës janë sulme personale ndaj saj.

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha iu ka konsideruar ikonë të korrupsionit, së fundmi dy tre javë më parë…

Arsyeja pse ishte kaq e nevojshme reformimi i sistemit të drejtësi është që prokurorët të ndihen të pavarur. Çfarë do me than ë që të dalin nga sigma e politikanëve që gjuajnë nga shprehje nga më të ndryshmet që u duhet për një çështje të caktuar duke bërë target një prokuror apo një gjyqtar. Nëse ka pretendime të çfarëdolloj dhe nga kushdo, qoftë për korrupsion apo krim, ka organe specifike që ushtrojë ndjekje penale duke përfshirë dhe një prokuror.

Ajo që kam parasysh në deklaratën e Bashës, ai flet për një Vetting selektiv, ndërkombëtarët kanë ngritur zërin për zonjën Imeraj pasi komisioni ka pasur presion politik…

Zoti Fevziu, Komisioni dhe ndërkombëtarët bëjnë detyrën e tyre. Secili ka perceptimin e vetë dhe krijon bindjen e vetë në bazë të provave. Në bazë të pretendimit që folëm bashkë, siç është rasti i tërheqjes së një anëtares së komisionit dhe siç është pretendimi për një përgjim të një ndërkombëtari. Burimi është një anonim, dhe ne nëse do ta ulim standardin e të hetuar apo të gjykuarit nga një anonim, vaj hallin se çfarë do thoshte më hetimet penale.

Ndërkohë ju i jeni përgjigjur deklaratave të Bashës duke thënë se është një presion që i bëhet një prokuroreje që ka 17 vite në detyrë që ka hetuar Tahirin dhe Shullazin, dhe se është një sulm personal për shkak të dosjeve që kam në dorë në Prokurorinë e Tiranës. Cilat janë dosjet që ka Basha në Prokurorinë e Tiranës?

Në fakt ju nuk i referoheni një deklarate të plotë, është një sulm personal për dosjet që ka pasur në Prokurorinë e Tiranës. Kjo lidhet me një situatë të personalizuar.

Çfarë tha Basha në 9 prill:

Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka deklaruar në emisionin ‘’Real Story’’ se kryeprokurorja e Tiranës, Elisabeta Imeraj është sipas tij, ikonë e krimit dhe korrupsionit në vend, madje ai e quajti “kukull e oligarkëve”.

Basha tha se KPK nuk pati guxim ta shkarkonte pasi drejtësia në Shqipëri është e kapur dhe për këtë bëri fajtor Ramën.

‘’Përfaqësuesi ndërkombëtar kërkoi shkarkimin e kryeprokurores së Tiranës, ikonë e korrupsionit e të krimit, dhe Komisioni nuk pati guximin. Kur e denoncova këtë, kërcitën telefonatat. Kryeprokurorja e Tiranës është ikonë e korrupsionit dhe krimit. Vulën ja vuri Misioni Ndërkombëtar i Vëzhgimit. Mos bëjmë sikur nuk e dimë këtë. Unë do mbaj duart larg nga drejtësia”, tha Basha.

Kryeprokurorja Elisabeta Imeraj i është përgjigjur live akuzave të rënda të kreut të PD me një mesazh të lexuar nga drejtuesi i emisionit. Imeraj tha se sulmet e Bashës janë personale për shkak të dosjeve që ka ai në Prokurorinë e Tiranës.

“Presion që i bëhet një prokurore që ka 17 vjet në detyrë, që ka hetuar Saimir Tahirin e Shullazin. Deklarata e Bashës është sulm personal për shkak të dosjeve që ka në Prokurorinë e Tiranës, dhe për këto akuza do të përballet në Gjykatë.”- shkruajti kryeprokurorja e Tiranës.

Ndërkohë në një reagim pas emisionit, Imeraj shtoi se presioni karshi një prokurori është vepër penale.

“Nuk bie pre e asnjë presioni politik, ekonomik apo kriminal, as e ikonës së shpëtimit nga Drejtësia me Procedurë. Presioni karshi një prokurori është vepër penale, dhe unë s’kam rënë pre e presionit në asnjë rast nga asnjë lloj krimineli. Jam prokuror i Republikës së Shqipërisë, dhe do bëj detyrën time, në bazë të Kushtetutës dhe Ligjit, pavarësisht nga sulmet e botës së politikës, së krimit, apo të njerëzve të futur për arsye të ndryshme.

Shpifja për shkak detyre, fyerja publike, dhe kanosja për shkak detyre janë vepra penale, për të cilat do përgjigjeni sipas ligjit. Reagimi kaq personal është mungese fisnikërie, është reagim i bërë nga një ish- i pandehur i hetuar, për pastrim parash, ikonë dhe simbol i shpëtimit nga drejtësia me procedurë”. – tha Imeraj, e cila sapo ka kaluar Vettingun.

n.s. / dita