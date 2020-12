E treta, e vërteta apo ka nisur tatëpjeta? Pse është e mundur që shumica e sotme qeverisëse prej dy mandatesh të ketë edhe një mandat të tretë

Nga Bedri Islami

A është e mundur që shumica e sotme qeverisëse prej dy mandatesh të ketë edhe një mandat të tretë? A do të mund të thyhet tabuja e vendosur deri tani, e alternimit të pushtetit pas dy mandatave?

Askush nuk e di me siguri. Shansi i parë i së majtës ka qenë viti 2005, kur, befasisht, vetëm skizma politike mes PS dhe LSI-së solli humbjen e tyre dhe riardhjen e Berishës në pushtet.

Nuk ka pasur asnjë shkak tjetër; as lodhja e Nanos nga qeverisja, sepse ai mund të bënte alternime, si kishte bërë më parë me Majkon dhe Metën; as pamundësia e së majtës për të qeverisur më tej, pasi aso kohe në përbërjen e saj ishin shumë statura politike shumë e shumë më të dritshme se sa të sotmit; as korrupsioni që kishte ndjellë qeverisja 8 vjeçare, pasi jehona e vitit 1997 ishte shumë e afërt për t’u harruar dhe, së fundit, as ideja e reformimit të PD-së, krijimi i KOP-it, që u dëshmua shumë shpejt gangrenë politike në vetë PD-n e vjetër.

Socialistët ishin në pragun e mandatit të tretë dhe ia hoqën njëri-tjetrit për t’ja dhënë Berishës. Tani, ndoshta nga që lësëistët janë hapur në të njëjtin sfond politik me PD-në dhe jo e panjohur e madhe, dhe nga që figurat e saj të mëdha politike janë zëvendësuar me çupëlina dhe çunakë, gjithçka është më e dukshme, iluzionet kanë kohë që kanë rënë dhe e ardhmja e afërt nuk ndjell asnjë ribashkim të tyre, si në vitin 2013, por thellim të ndarjes, si në vitin 2017.

Do të jetë e vështirë, ndonëse jo e pamundur, dhe vështirësia më e madhe nuk vjen nga opozita, e cila, edhe tani, katër muaj para zgjedhjeve nuk ka të qartë vizionin dhe njerëzit më të cilët do të futet në zgjedhje, por nga vetë qeverisja e saj: e lodhur në tetë vite, me një kabinet ku e majta reale politike është më pak se gjithçka tjetër e përfaqësuar dhe në të cilin, idetë e së majtës janë thirrur t’i mbrojnë njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me të.

Më shumë se një kabinet politik, ndodhemi nën drejtimin e një kabineti teknik, shumë nga të cilët as nuk e mendonin një ditë të ishin pranë PS-së dhe, i bindur jam, nëse kjo forcë politike humbet, nuk do të jenë më në asnjë forum të saj.

Militanti real, jo metingashi, sepse ka dallim thelbësor mes militantit dhe metingashit, është gjysëm i përzënë, i thirrur vetëm në këto muaj, pas vite heshtje dhe nuk përbën më atë shtyllë të qëndrueshme që mbajnë këtë forcë politike në vitet e vështira të pluralizmit.

Nëse në fillimet e jetës plurale më shumë se gjysma e deputetëve të së majtës ishin doktorë të shkencave, figura të ndriçuara, me autoritet të vetëdijshëm dhe për të cilët nuk ishte e nevojshme të pyesje për emrin, sot mjerisht, e kundërta ndodh. Grupi parlamentar ka më shumë biznesmenë, me prejardhje të dyshimtë pasurie, “të fortë” që mund të jenë një ditë objekt i SPAK-ut, xhaxhallarë e dajallarë të nipave trafikantë droge.

Vetëm brejtja e së majtës mund të mundë të majtën, e cila, që nga korriku i vitit 1992 ka qenë forca më e madhe dhe më e rëndësishme politike në Shqipëri.

Në krye të kësaj force politike, gjysmë aksidentalisht dhe gjysmë përmes kurajos së tij dhe fillimisht mbështetjes së Gramoz Ruçit e Dokles, mikut tim të mirë, është Edi Rama. Është lideri më jetëgjatë i së majtës, prej 15 viteve pa ndërprerje dhe një nga njerëzit që ka qenë në pushtet më gjatë se shumë të tjerë.

Edi Rama është shembulli që dëshmon se fati dhe vizioni i një partie politike mund të përthyhet ose të ndryshojë edhe nga forca dhe këmbëngulja e një njeriu të vetëm.

E majta e tij nuk është e majtë, partia e tij nuk është një parti tradicionale dhe as moderne, diçka mes tyre e duke mos qenë as njëra e as tjetra, roli i Njëshit është vendimtar.

Drejtues i një force politike që mbështet luftën nacional çlirimtare, çka publikisht e bën edhe ai herë pas here, në fakt rehabiliton figura politike të një krahu tjetër. Drejton një të majtë në qeverisjen e saj, por programi i tij i ringritjes së ekonomisë nuk ka qenë asnjëherë afër së majtës, shtresave në nevojë, të varfërve.

I pritur dy herë si njeriu i shpresës së madhe, sidomos nga të rinjtë, pasi arrin lartësinë e madhe, fillon tatëpjetën dhe mendimi për të fillon e zvenitet. Herën e parë, në mandatin e fundit si kryetari i bashkisë së Tiranës dhe herën e dytë, në këtë mandat qeverisës.

Si duket, për të kishte qenë e paperceptueshme aksioma se “është një punë e vështirë, por e urtë të ndalosh një fushatë përpara çastit kur fitorja shndërrohet në raskapitje”.

Një shtresë e rëndësishme e popullit, që e ka mbështetur fuqimisht në dy mandate, realisht është e raskapitur. Përballimi i jetës është bërë më i vështitë, shpresa ka filuar të zvenitet. A do të mund Edi Rama, përmes një oratorie të njohur dhe elokuencës së tij joshëse, të ngjallë përsëri shpresën e ndryshimit? Vështirë, por jo e pamundur!

Si çdo asamble që qëndron gjatë në pushtet, edhe kjo e socialistëve dhe sidomos e liderit të tyre, Edi Rama, priret të bëhet një autokraci kolektive në pamje, por vetjake në përmbajtje. Për të larguar një rrezik të tillë duhet rifituar cilësia, pa të cilën nuk mund të qeverisësh, ndjenja e së mundshmes, që do të thotë rikthimi i autoritetit te strukturat gjithnjë e më shumë dhe gjithnjë e më pak tek individi.

Socialistët ishin dhe mbeten ende forca politike më e reformuar: joshja nga pushteti si mjet në vete, mund ta bëjë atë një forcë të deformuar. A do të ketë forcë Edi Rama që të bëjë të mundur reformimin e mëtejshëm të forcës politike që drejton, duke e njësuar me vlerat që mund të bartë në ditët tona, për të mbrojtur vlera të moderuara?

Shtatë vite dhe katër muaj në qeverisjen e vendit nuk janë të pagjurmë dhe të humbura, por shpresa e njerëzve ishte krejt tjetër. Mjerisht, tani, në politikë seriozioziteti quhet kryengritje, ndërsa shthurja besnikëri. Oligarkia financiare e bërë njësh me pushtetin e Berishës, pa ndërruar shtratin e saj, u fut nën një jorgan me pushtetin e së majtës dhe, jo rastësisht, u ndje më ngrohtë se më parë.

Një klasë e tërë politike, që kishte drejtuar vendin para shumicës së sotme, megjithëse u anatemuan dhe pritej ndëshkimi i saj, si shenja e parë e domosdoshme e vendosjes së shtetit ligjor, në fund të fundit shenjë e demokracisë që dënon të keqen, as që ia ndien për pushtetin e ri, i bënë karshillëk atij dhe, në fund, u shpërblyen prej tij.

Askush, as ata që kishin udhëruar vrasjet e 21 janarit, as vetë vrasësit, as plaçkitësit dhe të korruptuarit e mëdhenj nuk u gjendën asnjë ditë në vështërsi. Familja kryeministrore vazhdoi të vjelë frytet e sundimit dhe të shkapërderdhë dhe investojë pasuri miliona eurosh; për më tepër në vendin e krimit, në Gërdec; dhjetra PPP fantazëm apo të vetëafruara u bënë sheshi i ri i akteve korruptive, sidomos në mjekësi; asnjëra aferë nuk u ndëshkua dhe as që ka ndër mend të ndëshkohet; gremina mes të pasurve, kryesisht të pasur nga afësia me qeverinë dhe të varfërve, kryesisht të harruar nga qeveria, është bërë aq e thellë sa që nuk do të mund të afrohet kurrë.

Në fund të fundit, një qeveri do të çmohet gjithnjë nga veprat e mëdha që lë pas, po aq sa nga njerëzit që dalin nga vështërsitë dhe mund të mendojnë më shumë se sa ushqimi i përditshëm.

Mandati i tretë i Ramës dhe i së majtës, që duket tepër i mundshëm, nëse nuk do të ketë një vizion të ri, më jetëdhënës të së majtës, mund të bëhet edhe fundi i saj si forcë politike, duke u shkapërdarë në disa copëra pas vitit 2025, gjithnjë nëse nuk do të ketë një mandat tjetër.

Pushteti, nëse forca politike që qeveris nuk i mbron vlerat e veta, të gërryen deri sa të shemb. Rilindja si sekt në krye të PS-së mund të jetë forca gangrenë e saj , nëse ajo sheh vetëm fillin e saj dhe jo gjithë të majtën në përgjithësi, qoftë në pushtet, qoftë në opozitë.

Edi Rama ishte i lirë të ketë qeverisje të lehtë sepse opozita përballë tij u mor me pasojat e kurrë me shkaqet; ajo mbeti berishiste deri në fund, duke besuar më shumë tek marrja e pushtetit me forcë, se sa me mendje dhe besim, dhe kjo, i dha atë gjerësi qeverisje Edi Ramës, që shumë lehtë mund të forcojë autokracinë e tij vetjake dhe të humbë përgjegjësinë kolektive si forcë politike.

Katër muaj nga sot Shqipëria do të dijë se cila forcë politike do e udhëheqë më tej! Do të ketë zhgënjim apo besueshmëri, këtë ende askush nuk e di. Është shumë herët për të qenë një shkallë sigurie, por gjithçka që do të nisë nga tani, do të jetë futje në garë para të tjerëve.

Edi Rama e ka filluar garën, ai e di se pushteti rifitohet duke i dhënë më rëndësi realiteteve konkrete sesa të drejtave abstrakte. Është i pari socialist drejtues që, duke qeverisur të majtën, i luan syrin të djathtës dhe që dobësia e tij është garancia e të drejtësisë së tij relative.

Dy gjëra punojnë në favor të tij: koha, të cilën e ka afruar, dhe, duhet pranuar, opozita që po e humb pikërisht kohën e saj.

