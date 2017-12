E vërteta e një filmimi sekret në 1982

Gjithnjë e më shumë Tirana po kthehet në një nga atraksionet për shumë turistë, të cilët dëshirojnë që të njihen veçanërisht me historinë e vendit tonë për periudhën komuniste e cila ende edhe sot është e mbushur me plot mistere. Por për fat të keq, dëshira për të fituar nga administratorët privatë të muzeve të hapur së fundmi në kryeqytet, ka sjellë deformime të fakteve historike duke dëmtuar imazhin dhe historinë e vendit tonë tek vizitorët e huaj apo ata vendas. Në korrik të këtij viti, të gjithë vizitorët e Bunk Art 1 pranë Ministrisë së Brendshme, kishin mundësi që të shihnin në një pavijon të veçantë, ose siç ishte emërtuar Dhoma e Helmeve, ku shfaqeshin video që tregonin eksperimentet që ishin kryer me lëndë kimike mbi kafshët, duke pretenduar se në atë regjim ishte bërë një masakër e vërtetë. Por e vërteta është krejt ndryshe.

Përmes një letre drejtuar DITA-s, Qemal Poçi, Doktor i Shkencave Toksikologji-Veterinari, Profesor i asociiuar, nënkolonel në lirim dhe që është një nga specialistët e njohur të kësaj fushe jo vetëm në Shqipëri, thotë se e gjitha është një sajesë. Poçi thotë se filmimet e shfaqura në BUNK ART janë të realizuara prej tij në vitin 1982. Ai sqaron se imazhet janë manipuluar nga administratorët e BUNK ART dhe se eksperimentet e paraqitura në film (sidomos arritjet), qenë një pjesë e vogël e programit të stërvitjeve instruktivo-metodike që zhvilloheshin me strukturat e mbrojtjes civile në terren.

Poçi thotë se ndryshe nga sa u mësohet turistëve në Bunk Art 1 se imitimi i goditjes kimike është bërë “duke i hedhur livadhit zarin”, në të vërtetë ajo është bërë me një granatë tymuese.

Sipas tij, duke mbushur monitorët vetëm me pjesë nga klinika e helmimit, që u prezantua me 23 korrik në “dhomën e helmeve” të Bunk Art-1, ata që administrojnë këtë muze kanë deformuar opinionin publik pasi në të vërtetë nuk kanë ngordhur një karvan me kuaj, një kope me dele, një lukuni me qenë apo një stan me lepuj, por vetëm një lepur, një qen dhe një dele dhe se të gjitha kafshët e mjekuara apo të degazuara, shpëtuan.

Në vend të arritjeve të asaj kohe, Poçi thotë se turistëve u tregohet vetëm fantazi. Videon e plotë të këtyre eksperimenteve e ka botuar DITA në gusht të vitit 2013, ku Qemal Poçi në intervistën e dhënë po atë kohë ka rrëfyer eksperimentet e drejtuara prej tij me këto lëndë…

E vërteta e armëve kimike në Bunk Art

Qemal Poçi*

“Çelet dhoma e armëve kimike në Bunk Art”-1”. Me këtë lajm filluan edicionet e lajmeve të mëngjesit në REPORT-TV më 23 Korrik. Ky lajm u shoqërua edhe me një shkrim të kësaj date në gazetën Shqiptarja.com. Gazeta në fjalë shoqërohet edhe me një shënim bombastik: “Eksperimentet e frikshme në periudhën e komunizmit….” Ja çfarë zbulohet nga videot dhe dokumentet sekrete”. Shkrimi në fjalë ilustrohet dhe me dy foto të “kriminelit” që është autori i filmit, i cili jam unë. Por nga filmi nuk del asnjë dokument sekret. Para se të sqaroj se çfarë filmi është ai ku zbulohen dokumentet sekrete (autori i të cilit- filmit, është autori i këtyre radhëve), dëshiroj të përsëris disa citime të artikullit të mësipërm.

Sipas artikullit, “Dokumentet dëshmojnë, se Shqipëria mbante dhjetëra tonë substanca kimike për përdorim ushtarak. Lëndët helmuese ushtarake të mbajtura sekrete nga popullsia, shpesh herë mund të ktheheshin në elemente të krimit për kafshët dhe mjedisin” dhe më tej vazhdon: “Ushtria Shqiptare… zotëronte lëndë helmuese të gazit iprit, me ngjyrën e mustardës dhe zarin që është një lëndë helmuese shumë e rrezikshme”. Por, nga i gjithë shkrimi nuk zbulohet asnjë sekret.

Për këtë deklaratë dua të sqaroj: Në radhë të parë, nuk quhen lëndë ushtarake, por luftarake. Nuk quhet gazi iprit me ngjyrën e mustardës, por iprit ose gazi mustard, pasi ai ka jo ngjyrën, por erën e mustardës (sinapit) ose hudhrës. Në radhë të dytë, ne asnjëherë nuk kemi patur as tonë dhe as kuintal të lëndëve helmuese të mirëfillta luftarake. Ne kemi patur 16 tonë iprit mësimor, i cili përmbante vetëm 5% lëndë aktive dhe 95% tretës organik. Ai përdorej nga shërbimi kimik ushtarak, për të kryer stërvitje mësimore me efektivin e vet në poligone të caktuara për të demonstruar një vatër të dëmtimit kimik: Efektivi në stërvitje ishte i pajisur me mjetet individuale kundër kimike, aparaturën e zbulimit kimik dhe të gjitha mjetet përkatëse që do të përdoreshin në kushte reale të përdorimit të armës kimike. Por, ai nuk qe iprit luftarak, qe 20 herë më i dobët se ipriti luftarak dhe nuk mund të përdorej për përdorim luftarak.

Prandaj, mendoj se puna me ipritin nuk duhet të përsëritet vend e pa vend.

Ky iprit mësimor është shkatërruar në kohën e vet, (jo nga ne) dhe për atë janë harxhuar 50 mln $. Mendoj se në këtë aksion nuk ka patur transparencë. Prandaj, harxhimet e larta mund të kenë të bëjnë jo për shkatërrimin e ipritit mësimor, por për përshtatjen e vendit ku do kryhej aksioni, me vlerën e pajisjes që u soll për t’u eksperimentuar dhe me harxhimet përkatëse operative. Në një shkrimin tim në kohën e vet, unë (dhe jo vetëm unë) kemi deklaruar se ato lëndë ne mund t’i shkatërrojmë jo me 50 mln $, por me 200 mijë.

Veç kësaj, në shërbimin kimik ushtarak kemi patur disa kg iprit luftarak, dhe luizit, me të cilët punonjësit e laboratorit qendror të kimisë të MMP kanë kryer studime analitike në funksion të detyrave që ju qenë ngarkuar. Me to kanë punuar edhe laboratori special i shëndetësisë i MMP ku unë kam punuar me kinezët, laborator special i veterinarisë të MMP) të cilin e kemi krijuar dhe e kam drejtuar unë në kohën e vet, si dhe laborator i toksikologjisë ushtarake pranë Institutit të Kërkimeve Veterinare (të cilin po ashtu e kam krijuar dhe e kam drejtuar unë). Të paktën ne e kemi eksperimentuar këtë LHL në kuaj dhe i kemi mjekuar ata mbi lëkurë ose mbi plagë.

Ne nuk kemi patur as tonë, as kuintal dhe as kilogram zarinë. Në vitin 1968 pranë spitalit të përgjithshëm ushtarak me ndihmën e kinezëve u krijua laboratori special i shëndetësisë së MMP, ku kam punuar dhe unë disa vjet. Kinezët, bashkë me bazën materiale dhe pajisjet e sofistikuara për kohën, sollën vetëm 10 ml zarinë, të ambalazhuar në 10 ampule me xham special. Kjo sasi për ne qe plotësisht e mjaftueshme për të përvetësuar metodikat, për të përcaktuar dozat letale në minj, kavje dhe lepuj (për të studiuar efektin toksik të zarinës etj). Më vonë, në fund të vitit 1969, me ndihmën e kinezëve, në atë laborator u sintetizua për herë të parë tek ne 4-5 mililitra zarinë. Më vonë, qe laboratori qendror kimik i ushtrisë që nisi të prodhonte në sasi shumë të vogla (në mililitra) zarinë dhe akoma më vonë Vx; Atje ne kemi marrë kohë mbas kohe zarinë për studimet tona. Në se këto mililitra (të cilat kudo që të jenë prodhuar tek ne dhe pavarësisht nga studimet e kryera), nuk i arrinin as 50 mililitra në total, mund të konsiderohen arsenal kimik, që mund të përdoreshin nga ne për kryerjen e akteve kriminale, këtë e di autori i shkrimit në gazetë.

Me këto mikrodoza ne kemi kryer një seri studimesh me shumë rëndësi; kemi studiuar klinikën e helmimit të kafshëve laboratorike dhe bujqësore me zarin, kemi studiuar dinamikën e fermentit që bllokohet nga LHL neuroparalitik që dhe është shkak i helmimit, profilaksinë, mjekimin e kafshëve të helmuara, degazimin, ekspertizën etj. Personat që kanë punuar me këtë LHL (personalisht unë “krimineli) ”, isha përgatitur për 18 muaj jashtë shtetit dhe isha licensuar për të punuar me to. Pikërisht arritjet tona të mësipërme ne i kemi demonstruar në mësimet treguese.

Më vonë, për 14 vjet të tjera, kam punuar me LHL. Ato mikro doza të LHL ne i mbanim, në kuptimin e plotë te fjalës, në 4 çelësa (vende të ndryshme me çelësa të ndryshëm. Vetëm për kryerjen e një eksperimenti të plotë apo mësim tregues,ne merrnim vetëm 0,01 mililitër helm (10 miligram pasi doza letale për kafshët dhe njeriun, të helmuar me rrugë intramuskulare, qe 30 mikrogram (të mijtat e miligramit) për 1 kg peshë të gjallë. Që do të thotë, që për të helmuar një njeri me peshë 70 kg, me rrugë intramuskulare mjaftojnë vetëm 2,1 miligram në total. Në punët me LHL neuroparalitikë dhe me LHL në përgjithësi, nuk ka solidaritet, siç ka me shitësit e perimeve psh, ku mund të shes kushdo. Në rastin tim, vetëm unë kisha të drejtë të punoja me LHL me kafshë bujqësore. Dhe në qoftë se autorët e shkrimeve aludojnë për kriminelë kur shikojmë pjesë të veçanta nga videoja, ky kriminel mund të jem vetëm unë. Autorët e shkrimeve nuk duhet të mundohen ta gjejnë gjetkë atë. Sepse nuk i dinte këto “gjëra të vogla”, autori i artikullit fantazon, për të mos thënë se gënjen, kur shkruan: “Një video e vitit 1982, zbulon një fakt tronditës”. “Me sa duket, vazhdon autori i shkrimit, krerët e ushtrisë, për t’u bindur për efektin e lëndëve helmuese luftarake, nuk nguronin të kryenin eksperimente nga më barbaret”. Me studime nuk janë marrë krerët e ushtrisë, por specialistë të profilizuar. Dhe vazhdon: “Kjo video zbulon, se çfarë aktesh kriminale bëheshin me këto lëndë. Një tufë delesh lëshohej livadhit për të kullotur dhe atij (livadhit) i hidhej zarinë. Efekti ishte i menjëhershëm. E pasi i çonin kafshët drejt ngordhjes, vijonte eksperimenti tjetër. Mjekët përdornin antidotin e helmit, dhe provohej që antidotet nuk i kthente dot në jetë të gjitha llojet e kafshëve. Për hir të një eksperimenti me një tufë dele,kuaj, qen, lepuj, helmohej një lëndinë e tërë, ku qindra gjallesa të natyrës kishin habitatin jetik”.

Këtë deklarim unë nuk do ta quaja as lajthitje, as fantazi.Ajo ose është çmenduri, ose një veprim dashakeq, i qëllimshëm i frymëzuar nga ndonjë sharlatan dhe provokator, të cilët në kohën e sotme janë në modë. Por, me që tek ne drejtësia mungon, sharlatanët mund të veprojnë si të duan”.

Dua të sqaroj: Për problemet e toksikologjisë ushtarake veterinare, jo vetëm që kam studiuar në fakultetin e veterinarisë ushtarake të akademisë së veterinarisë së Moskës, por kam kryer dy specializime prej 18 muajsh jashtë shtetit: 12 muaj në Moskë dhe 6 muaj në Kinë, kam punuar me kinezët në Shqipëri disa vjet, kam ngritur dhe drejtuar Laboratorin special veterinar të MMP, kam organizuar dhe drejtuar laboratorin e toksikologjisë ushtarake pranë Institutit të kërkimeve veterinare për mbi 10 vjet, deri sa dola në pension. Në total kam punuar me lëndët helmuese luftarake për 17 vjet dhe kam punuar në Shqipëri dhe jashtë saj, me të gjitha LHL e 4 grupeve kryesore, të cilat ndodheshin në armatimin kimik të vendeve të ndryshëm, disa përfaqësues prej të cilëve, sot nuk janë më në armatimin kimik.

Në të njëjtën kohë, kam drejtuar problemet e rrjetit teknik të vëzhgimit, diktimit kimik, biologjik dhe radioaktiv (në funksion të MCR në sistemin e bujqësisë) dhe kam drejtuar në anën teknike të këtyre problemeve në Institutin e Kërkimeve Veterinare në funksion të MCR dhe të sistemit të Bujqësisë të drejtuara nga sektori ushtarak i Ministrisë së Bujqësisë. Një herësh kam qenë ekspert i vetëm i toksikologjisë veterinare dhe kam mbuluar dhe ndihmuar për helmimet e blegtorisë në shkallë vendi. Në funksion të këtyre detyrave, kemi kryer mbi 15 studime me rëndësi, që secili prej tyre plotësonte kriteret për gradën e kualifikimit doktor i shkencave. Po ashtu për detyrat që mbuloja, kam qenë pedagog i jashtëm në disa fakultete.

Sikur, qoftë edhe një nga fantazitë e mësipërme të qe e vërtetë, unë nuk besoj se do të isha gjallë sot. Për më tepër, se aktivitetin më të madh kërkimor-shkencor dhe operativ (ndihmë bazës) unë e kam kryer mbas vitit 1976 deri në vitin 1984 (kur unë isha përjashtuar nga partia dhe shkarkuar nga detyra si shef i laboratorit special veterinar të MMP, mbas goditjes së “kastës ushtarake”)

Dua të sqaroj: Para se të dilnim në terren me mësime teorike dhe praktike me lëndë helmuese luftarake, nëpërmjet studimeve të kryera kemi studiuar dhe iu kemi dhënë zgjidhje të plotë këtyre problemeve: Kemi studiuar në mënyrë të plotë klinikën ë helmimit të kafshëve laboratorike dhe bujqësore me zarinë (lepuj, qen, dhenë dhe kuaj), duke i helmuar kafshët në rrugë intramuskulare(kryesisht) dhe me të gjitha rrugët natyrale: nëpërmjet organeve të frymëmarrjes, nga goja, mbi lëkurën e pa dëmtuar,dhe mbi plagë. Helmimi është i studiuar në shkallë të lehtë, të mesme dhe të rëndë-me një dozë vdekjeprurëse 1DL dhe 3 DL, për të njohur variantin më të vështirë në vatrën e dëmtimit, në mënyrë që vetëm me 1 mjekim, kafsha e helmuar me 3-4 doza letale të çohej në këmbë.

Kemi studiuar diagnozën nëpërmjet përcaktimit të fermentit që bllokohet në gjak nga helmimet neuroparalitike, që në fund të fundit shkakton edhe helmimin e kafshës.

Për këtë qëllim, me tre metoda të sofistikuara kemi nxjerrë normat e kolinesterazës në gjakun normal te njerëzit dhe llojet e ndryshme të kafshëve dhe kemi përcaktuar se sa për qind bllokohet ky ferment në shkallët e ndryshme të helmimit. Pra kjo vlen jo vetëm si mjet diagnostik i helmimit, por dhe për të përcaktuar prognozën-fatin e helmimit.

Kemi studiuar dy receta profilaktike (parandaluese) që jepeshin në literaturë dhe i kemi provuar ato me sukses, kur kafshës eksperimentale 30 minuta para helmimit i kemi futur mjetin profilaktik; dhe pas helmimit tek ajo nuk shfaqeshin shenjat e helmimit.

Kemi studiuar 4 receta komplekse, (kombinime me antidote të ndryshëm), për mjekimin e kafshëve me 3-4 DL zarinë, në mënyrë që vetëm një mjekim ta ngrinte në këmbë kafshën e helmuar në fushën e betejës, pasi me këtë shkallë helmimi, kafsha apo njeriu mund të mjekohen dhe shërohen vetëm në vatrën e dëmtimit, me shiringën automatike fushore.

Kemi studiuar disa degazatorë të ndryshëm dhe rrethanorë dhe kemi gjetur degazatorin më të mirë, i cili është në gjendje të parandalojë helmimin e kafshëve – mbi lëkurë dhe plagë me 3-5 doza vdekjeprurëse me zarinë, ose iprit, luizit.

Mbi bazën e këtyre arritjeve kemi propozuar variantin e “paketës kundër kimike individuale të kalit, e cila përmban shiringën automatike fushore dhe degazatorin përkatës për mjekimin ose parandalimin e helmimit të kafshës në vatrën e dëmtimit kimik.

Këto arritje ne i rekomanduam dhe i kemi përdorur edhe gjatë helmimit të kafshëve në kohë paqe të helmuara me insekticide fosfororganik, që i përkasin grupit neuroparalitik bujqësor.

Në vazhdim të studimit tërësor të zarinës, ne kemi studiuar ekspertizën e zarinës, në ujin e pijshëm, ushqimin e kafshëve, produktet blegtorale dhe materialin patologjik.

Për mbrojtjen kolektive te kafshëve nga ADM kemi kryer studimin për mbrojtjen kolektive në lokale të hermetizuara.

Vetëm kur ne ishim plotësisht të bindur për rezultatet e studimeve tona, vetëm atëherë dolëm në terren dhe kaluam në mësime treguese me grupet e interesuara: studentë, organikat e luftës së spitalit të përgjithshëm ushtarak e civil veterinar, spitalet e bazave të armatës apo të korpuseve, me strukturat e MCR (formacionet e mbrojtjes së kafshëve dhe bimëve),me funksionarë dhe personalitete që ishin angazhuar me problemet e MCR. Në asnjë rast nuk na ka ngordhur asnjë kafshë e përpunuar me mjetin profilaktik mjekuar me antidotin specifik apo të degazuar. Kanë ngordhur vetëm ato kafshë që neve vetë i kemi lënë për kontroll për te bindur pjesëmarrësit në mësimet treguese se LHL është e rrezikshme, si dhe për të bindur atë se “djalli nuk është aq i rrezikshëm sa ç’e bëjnë”, se në qoftë se merren me kohë masat parambrojtëse (futja e kafshëve në strehime kolektive të hermetizuara, përdorimi i mjeteve profilaktike, antidoteve apo degazatorëve në kohën e duhur, dëmtimet mund të jenë minimale. Dhe këtij qëllimi ia kemi arritur.

Ne në lëndinë nuk kemi përdorur zarinë në formë avulli, por kemi imituar një goditje kimike, duke krijuar një perde tymi me granata tymuese, nga ato që përdorin tifozët e futbollit nëpër stadiume. Për rrjedhojë, nuk ka ngordhur një tufë dele, kuaj, qenë dhe lepuj, por vetëm një lepur, një qen dhe një dele që ne i kemi lënë për kontroll. Të gjitha kafshët e tjera të trajtuara nga ne janë shpëtuar 100%, ashtu siç kemi vepruar në të gjitha mësimet treguese.

Por si qëndron e vërteta e videos?

Në vitin 1982, unë xhirova një film prej 10 minutash, në të cilin do të pasqyroheshin në mënyrë të përmbledhur arritjet tona të punës 17 vjeçare. Ai u xhirua gjatë një stërvitje me organikën e luftës së institutit të kërkimeve veterinare. Për këtë, më ndihmoi operatori Beqir Derhemi, i cili në atë kohë punonte në këtë detyrë në institutin e lartë bujqësor.

Në fillim, filmi u xhirua me bobinë. Shumë vonë e kalova në kasetë dhe akoma më vonë, – në CD.

Atë nuk e xhirova për demonstrim, por për ta mbajtur në arshivën time. Eksperimentet e paraqitura në film (sidomos arritjet tona), qenë një pjesë e vogël e programit të stërvitjeve instruktivo-metodike që ne zhvillonim me strukturat e mbrojtjes civile në terren. Të tilla stërvitje ne kemi zhvilluar disa, midis tyre 4 kombëtare dhe 10 në bazë rrethesh. Helmime të veçanta kemi kryer në laborator, sidomos për specialistë të profilit të ngushtë. Në total, kemi kryer mbi 100 eksperimente dhe demonstrime, të cilat janë shikuar nga mbi 10 mijë persona, pa llogaritur këtu, punonjësit që janë aktivizuar në ekonomitë ku janë kryer stërvitjet.

Por, filmi është i pasistemuar, pa renditje dhe pa shpjegime.

Në të paraqiten: mjetet e përdorimit të LHL, klinika e helmimit me zarin të kafshëve të ndryshme me rrugë të ndryshme, efekti parandalues i mjetit profilaktik, efekti i mjekimit antidotë të helmimit të mjeteve të studiuara nga ne dhe efektet e degazatorëve të studiuara nga ne, në helmimin e kafshëve mbi lëkurë ose mbi plagë me zarin. Imitimi i goditjes kimike nuk është bërë “duke i hedhur livadhit zarin”, por me një granatë tymuese.

Kur Assadi përdori armët kimike kundër popullit të vet, unë ia çova filmin një gazetari dhe i kërkova që ai të më ndihmonte për ta sistemuar atë dhe për ta plotësuar me sqarime. Gazetari nuk mundi të më ndihmonte, por, pa më pyetur mua, dhe pa marrë miratimin tim, e hodhi filmin në rrjetin mediatik, në të cilin nuk paraqiten arritjet tona, por vetëm klinika e helmimit.

Në këtë formë, duke mbushur monitorët vetëm me pjesë nga klinika e helmimit, u prezantua me 23 korrik në “dhomën e helmeve” të Bunk Art-1. Autorët nuk e quajtën të udhës të kontaktonin me mua, të kërkonin sqarim apo sistemimin e filmit.

Përfundimisht: nuk kanë ngordhur një karvan me kuaj, një kope me dele, një lukuni me qen apo një stan me lepuj, por kanë ngordhur vetëm një lepur, një qen dhe një dele, të cilat, ne vetë e kemi lënë për kontroll. Të gjitha kafshët e mjekuara apo të degazuara, shpëtuan.

Por, arritjet dhe sukseset tona nuk tregohen, dhe në këtë mënyrë, në vend që të shkruhet diçka e mirë për arritjet tona, shkruhen fantazi.

*Dr. Prof. i Asoc. Toksikolog, N/kolonel në lirim

/DITA