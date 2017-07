E vërteta për Enver Hoxhën përballë antikomunistëve në veprim

Reagim për shkrimin e botuar në ‘DITA’ me titullin “Një anglez te varri i Enver Hoxhës”

Muharrem Xhafa

Të shkruash sot një fjalë të mirë për Enver Hoxhën, duket gati si një krim i tmerrshëm. Menjëherë do të fillojnë të turren taborret e grafomanëve antikomunistë, pinjollë ballistësh e kolaboracionistësh gjithfarësh që nuk kanë asnjë kufi dhe limit në të keqen e tyre dhe në mendjen e tyre të mbrapshtë. Pavarësisht se Enver Hoxha është ai që na nxori në dritë, e çliroi këtë vend nga robëria fashiste dhe ndërtoi një shtet modern për gjysmë shekulli me radhë dhe na dha një emër shumë të nderuar në të gjithë botën. E, megjithatë, kundërshtarët e tij që dolën nga vrimat në vitin 1990 dhe për 27 vjet me radhë hipin e zbresin në pushtet, nuk rreshtin së shari e së mallkuari. Duan të kthejnë përmbys historinë, por e kanë të pamundur! Në fakt koha ka treguar se këta antikomunistë dhe antienveristë të tërbuar diskreditohen gjithnjë e më shumë në sytë e këtij populli që e di shumë mirë se si qëndron e vërteta dhe cili ishte dhe mbetet Enver Hoxha.

Enver Hoxha është dhe mbetet një udhëheqës planetar! Mësimet e Enverit kanë mbështetje e ndikim në gjithë botën proletare, edhe pse kanë kaluar më shumë se 30 vjet nga vdekja e tij! Pavarësisht se këtu politikanët tanë kanë frikë t’i përmendin edhe emrin apo dridhen kur shfaqet ndonjë fotografi e Enverit.

Kjo është kështu! Kujt i vjen keq, të keqen ta kërkojë te vetja!

Publiku është njohur me shkrimin – “Një anglez te varri i Enver Hoxhës – Aventurat’ e një turisti anglez në Shqipëri”, shkruar me vërtetësi nga gazetari Dash Frashëri dhe botuar në gazetën “Dita”, më 10 korrik 2017. Ky shkrim përcillte hapur mesazhin e mençur të një turisti britanik, Mark Leslie, (i ati i të cilit kishte qenë ish-ushtarak aleat në Luftën e Dytë Botërore pranë forcave partizane të LANÇ-it) drejtues sot i një Kompanie Sigurimesh në Angli.

Marr shkas nga ky shkrim te them se Leslie i jep shtetit shqiptar një mësim të fortë për qëndrimin kundër Enver Hoxhës dhe një shuplake syve antikomunistëve, antienveristëve dhe neofashistëve! Po jo vetëm këtyre! Mesazhi i Mark Leslie-it duhet të ngulet në memorien e shtetit e në mendjen e antikomunistëve, e të gjithëve, sepse ai s’është as komunist e as një enverist shqiptar, po një britanik, patriot i vendit të vet.

Që shteti borgjez dhe antikomunistët shqiptare kanë marrë e marrin “dacka fytyrës” per opinionet e qëndrimet antikombëtare te tyre ndaj Enver Hoxhës, kjo s’është hera e pare! Dhe jo vetëm nga te huaj! Shume intelektuale e njerëz te mençur te botes (edhe shqiptare) nga te gjitha kontinentet (sidomos SHBA dhe Europë) kanë ardhur dhe herë tjetër në Shqipëri ose si turistë për të vizituar posaçërisht varrin e Udhëheqësit ose si turistë për të njohur Shqipërinë e njëherësh për të vizituar varrin e Enverit. Tjetër gjë që mediat shqiptare kanë heshtur si për raste të këtilla, ashtu edhe për rastet e vlerësimeve të bëra figurës së Enver Hoxhës në mediat demokratike – progresiste te botes!

Pa e glorifikuar, “Dita” duhet përshëndetur për këtë publikim të kontributeve të Enver Hoxhës të thëna nga një i huaj! Përndryshe, do te ndodhte ashtu si herët e tjera dhe publiku shqiptar nuk do te merrte vesh çfarë anglezi pati thënë për Enver Hoxhën ne vizitën e parë të tij në Shqipëri, me 1987 dhe çfarë ai tha në vizitën e tij të dytë, korrik 2017, pas 30 vjetësh! Këtu s’është fjala për t’i thurur lavde Mark Leslie-it, se ky turist i huaj mund të ishte edhe një amerikan, një sovjetik, një francez a një tjetër antifashist. Po nderi i takoi Leslie, sepse ky bir antifashisti anglez erdhi në Shqipëri, jo si më 1987, po posaçërisht dhe vetë i tretë, i shoqëruar prej dy djemve të tij, për të kryer një detyrim shpirtëror, po edhe më shumë se kaq, te varri i Enver Hoxhës, të cilin i ati i tij e kishte njohur nga afër në zjarrin e Luftës së Dytë Botërore dhe për t’u treguar djemve se kush ishte Enver Hoxha i Shqipërisë dhe i botës!

E theksoj dhe e veçoj këtë fakt pasi ky nuk është i vetmi kontribut i gazetës ‘DITA’. Në vijimësi dhe për vite me radhë kjo gazetë ka mbrojtur si rrallëkush Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, dëshmorët dhe fitoren e madhe që u arrit më 29 nëntor 1944. Duke mbrojtur këtë luftë dhe martirët e saj, gazeta u ka ngritur një monument të pavdekshëm partizanëve legjendarë dhe komandantit të tyre, Enver Hoxhës.

Pa qenë nevoja të jesh enverist, është prekëse për çdo shqiptar ajo që tregon Leslie, kur për herë të pare kishte vizituar varrin e Enverit më 1987! Anglezi thotë se varri i Enverit ishte atëherë në Varrezat e Dëshmorëve të Kombit, në krah te Monumentit “Nënë Shqipëri”, ideuar e i ngritur nga pushteti i tij, dhe se ishte habitur kur kishte parë që një udhëheqës i madh historik i fitores së LANÇ-it e i ndërtimit socialist të vendit të vet kishte një varr aq të thjeshtë, të kërkuar prej atij vetë! Po zhgënjimin më të madh Mark Leslie e përjeton, më korrik të këtij viti, në vizitën e dytë të tij, kur vëren që, me ndryshimin e regjimit e ardhjen në fuqi të partisë demokratike, varri i Komandantit nuk ishte më aty, po ishte hequr dhe çuar ne varrezat publike të Sharrës në Kombinat!

Këmbëngulës për arritjen e misionit të tij të posaçëm, veçse jo pa peripeci për një të huaj, Leslie e gjen varrin e Enverit dhe vendos lule të freskëta mbi “malin” me lulet që gjeti, në shenjë nderimi e respekti të thellë për Enver Hoxhën si luftëtar i madh antifashist e Komandant i Përgjithshëm i LANÇ-it dhe si udhëheqës i shquar i ndërtimit socialit.

Po jo vetëm kaq:

Anglezi Leslie ishte trishtuar kur kishte pare te shkatërruar Muzeun e Enverit, qe sot, thote ai, thirrej “Piramida”! Historia, qorton anglezi, është pjese e rëndësishme e kujtesës se nje kombi dhe se askujt nuk i lejohet te sillet kështu me historinë e nje populli! Këtë qëndrim te gabuar e te turpshëm, anglezi thotë se e pashë dhe kur vizitova Bunk’ Art 2, në të cilin ishte ekspozuar “vetëm ana e keqe” e figurës së Enver Hoxhës, po askush nuk mund të thotë se Enveri kishte ndikim “vetëm negativ”, kur njihen botërisht vlerat e ndikimi pozitiv që Udhëheqësi ka pasur në popull, për çlirimin e Atdheut dhe ndërtimin e mbrojtjen e vendit!

Mark Leslie nuk mund t’i kërkohet të flasë si të ishte një komunist anglez, por gjesti i tij i këtij viti dhe mesazhet e tij janë një thirrje, janë zëri i miliona njerëzve të progresit në mbështetje të burrit planetar shqiptar, Enver Hoxhës!