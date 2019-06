Edhe Bashkia e Klosit kërkon nga KQZ ndërprerjen e punës për 30 qershorin

Pavarësisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të mos njohë dekretin e Presidentit Meta për zgjedhjet vendore, bashkitë e drejtuara me përfaqësues të zgjedhur nga radhët e opozitës kanë kërkuar anulimin e procedurave të nisura për zhvillimin e zgjedhjeve.

Përmes shkresave të firmosura nga vetë kryetarët e bashkive, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i është kërkuar të bëjë lirimin e ambienteve, nën administrimin e këtyre bashkive të planifikuara për t’u shfrytëzuar si KZAZ, si dhe ndërprerjen e afishimit të listave të zgjedhjeve në qendrat e votimit.

Shkresat janë firmosur nga 16 drejtuesit e bashkive, që në zgjedhjet e vitit 2015 u zgjodhën nën logon e Partisë Demokratike. Vendimit të kolegëve të tyre iu bashkuan edhe 9 kryebashkiakët e LSI-së. Sot në listë është shtuar edhe Bashkia e Klosit.

Tashmë beteja institucionale e nisur në Tiranë duket se do të transferohet në rrethe, ku zyrtarët lokalë mund të shkojnë drejt përplasjes pas urdhrave të lëshuara për lirimin e ambienteve të parashikuara për zhvillimin e zgjedhjeve. Nëse maxhoranca nuk do të tërhiqet nga zhvillimi i zgjedhjeve në 30 qershor të paktën në 26 bashki të vendit, procesi zgjedhor rrezikon të ketë probleme të forta.

Kryebashkiakët e 26 qyteteve në të gjithë vendin, pasi janë lëshuar urdhrat për anulimin e procedurave të nisura për përgatitjen e zgjedhjeve, iu drejtuan me një letër të përbashkët Kryeministrit Rama. Në letrën e tyre, kryebashkiakët i kërkonin kreut të qeverisë të mos thellohej në paligjshmëri dhe të respektonte dekretin e Presidentit Meta të publikuar në Fletoren Zyrtare.

“Zoti Kryeministër! Je kokë e këmbë në paligjshmëri! Qeveria e drejtuar prej teje ka botuar në Fletoren Zyrtare dekretin e Presidentit. Siç mund ta dish fare mirë, në Fletoren Zyrtare publikohen aktet ligjore të detyrueshme për zbatim në Republikën e Shqipërisë. Mos u lodh me urdhra pa vlerë që nxisin militantët e tu në KQZ të na kërcënojnë me ndjekje penale, sepse, për sa kohë nuk ekziston një datë zgjedhjesh, as zgjedhjet nuk ekzistojnë. Kushdo që vepron ndryshe, është në paligjshmëri! Zoti Kryeministër, kur Presidenti të shpallë një datë të re zgjedhjesh, atëherë gatishmëria jonë për respektimin e ligjit do të jetë, si gjithmonë, maksimale. Hallin e datës 30 nuk ta zgjidhim dot ne! Je që je kot dhe sillesh nëpër Shqipëri si qyfyrexhi, jepi urdhër KQZ-së të shpallë menjëherë nisjen e negociatave me BE-në”, thuhej në letrën e kryebashkiakëve.

Nga an tjetër, KQZ paralajmëroi të gjithë kryebashkiakët që kërkuan lirimin e ambienteve, në të cilat do të mbahen zgjedhjet e 30 qershorit të mos kryejnë asnjë veprim antiligjor pasi do të paditen penalisht. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja e KQZ-së, Drilona Hoxhaj, theksoi se kërkesat e kryebashkiakëve janë në shkelje flagrante të Kodit Zgjedhor.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vlerëson se këto kërkesa dhe veprime janë në shkelje flagrante të dispozitave të Kodit Zgjedhor, parimeve të përgjithshme të tij dhe i ngarkojnë kryetarët e këtyre bashkive me përgjegjësi penale dhe administrative sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. KQZ i Zgjedhjeve i bën thirrje dhe kërkon reflektimin të menjëhershëm për të mos penguar apo cenuar punën e KZAZ-ve në përmbushje të përgjegjësive dhe detyrave të tyre. KQZ, në përmbushje të detyrës dhe përgjegjësive të tij, do të ndërmarrë veprimet sipas përcaktimeve të ligjeve në fuqi, për të shmangur çdo pengesë apo qëndrim që tenton të cenojë mbarëvajtjen e procesit zgjedhor të datës 30 qershor 2019”, tha Hoxhaj. Pas kësaj deklarate, kreu i KQZ-së, Klement Zguri, sqaroi se deklarata e zëdhënëses së KQZ-së ishte vetëm opinioni i katër anëtarëve të PS-së.

BASHKITE E DREJTUARA NGA OPOZITA

PD

BASHKIA KAMZË: Xhelal Mziu

BASHKIA VAU I DEJËS: Zef Hila

BASHKIA SELENICE: Përparim Shametaj

BASHKIA SHKODËR: Voltana Ademi

BASHKIA DROPULL: Ahilea Deçka

BASHKIA POGRADEC: Eduart Kapri

BASHKIA VORË: Fiqiri Ismaili

BASHKIA MAT: Nezir Rizvani

BASHKIA KLOS: Basir Çupa

BASHKIA DEVOLL: Bledjon Nallbati

BASHKIA LEZHË: Fran Frrokaj

BASHKIA PËRMET: Niko Shupuli

BASHKIA TYROPOJË: Besnik Dushaj

BASHKIA MALLAKASTËR: Agron Kapllanaj

BASHKIA KUKËS: Bashkim Shehu

LSI

BASHKIA SKRAPAR: Nesim Spahiu

BASHKIA KUÇOVË: Selfo Kapllani

BASHKIA BULQIZË: Melaim Damzi

BASHKIA PËRRENJAS: Miranda Rira

BASHKIA GJIROKASTËR: Zamira Rami

BASHKIA CËRRIK: Altin Toska

BASHKIA DELVINË: Rigels Balili

BASHKIA BERAT: Petrit Sinaj

PDIU

BASHKIA PEQIN: Saimir Hasalla

BASHKIA RROGOZHINË: Beqir Nuredini

e.ll./dita