Edhe një kuti pa numëruar në Tiranë: Xhafaj dhe Rakipi kryesojnë listën e PS, nga PD kryeson Basha

Ka mbetur vetëm një kuti pa numëruar në kryeqytet, nga 1243 qendra votimi për kandidatët për deputetë.

Nga të dhënat e deritanishme, të publikuara nga KQZ, në listën e kandidatëve të PS-së, kryeson Fatmir Xhafaj me 16738 vota, pas tij, më i votuari në radhët e PS-së rezulton Ornaldo Rakipi me 15697 vota. Në vend të tretë nga radhët e PS është Belinda Balluku, e ndjekur nga.

Listën e kandidatëve më të votuar të PD së në Tiranë e kryeson Lulzim Basha me 16186 vota, i ndjekur nga Agron Shehaj me 13852 vota dhe Belind Këlliçi me 11581 vota.

Në radhët e LSI-së, në Tiranë kryeson Përparim Spahiu me 3420 vota, Monika Kryemadhi me 2446 vota dhe Floida Kërpaçi me 1644 vota. KQZ ka konfirmuar tashmë deputetët që dalin nga lista e PD, PS dhe LSI në kyeqytet.

j.l./ dita