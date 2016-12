Edhe njëherë për Mehmetin, Enverin dhe delenxhinjtë

Nga Idajet Beqiri

Pavarësisht se ‘DITA; e mbylli de fakto debatin që u bë gjatë këtij muaji për çështjen e fundit tragjik të ish-Kryeministrit Mehmet Shehu 35 vjet më parë, jam i detyruar t’u kthej përgjigje disa delenxhinjve që kanë guxuar të më kundërshtojnë dhe madje të më fyejnë për ato të vërteta dhe për faktet që kam sjell në ciklin e shkrimeve të mia. Nuk do të merrem me sharje e fyerje sikurse bëjnë ata, por do të flas me logjikën e argumenteve. Nuk do t’u përmend as emrat, pasi nuk i njoh dhe nuk dua të më keqkuptojnë për këtë fakt. Unë tregoj veten time kur komunikoj me një lexues masiv si ky i gazetës ‘DITA’, ata të tyren…

***

Në nisje të ciklit të shkrimeve për 35-vjetorin e vrasjes së Mehmet Shehut, në shkrimin me titull të redaksisë “Mehmet Shehu hero apo tradhtar”, theksova se e keqja më e madhe nga ka vuajtur dhe vazhdon të vuajë, mbase më ashpër se kurrë ky vend, është mosrespektimi i hierarkisë intelektuale, i asaj hierarkie e cila është e kompletuar jo vetëm me dituri të provuar në jetë, me përvojë, me përjetime personale, me mundësi informacioni nga e gjithë “arena” ku “luhej teatri”, por edhe e guximshme dhe larg të qenurit në konflikt interesi. Mirëpo çfarë ndodh zakonisht në këtë vend?!

Në momentin që i përqasemi zgjidhjes së enigmave që e çlirojnë vendin nga sindroma e pushtimit 75 vjeçar të krimit, të cilin e ka futur dhe mbajtur gjallë shërbimi sekret serb e të tjerë, në vend që hierarkia intelektuale të funksionojë, duke u ngjitur spiralja përmes angazhimit të tyre, ndërhyjnë për interesa meskine, ose akoma më keq, ndërsehen me klishetë “kashtë plot, por një kokërr të vetme gruri nuk ka brenda”, me qëllimin e vetëm që krimi vazhdues të mbahet “nën shkëmbin e palëvizshëm”!

Organizatorët, frymëzuesit dhe mbajtësit gjallë të krimit 75 vjeçar serb në Shqipëri, janë të bindur se, po u zbulua e plotë, me të gjitha detajet, me mekanizmin e saj, me urdhrat dhe urdhërimet e dhëna, me mjetet e pajisjet, vrasja e 17 dhjetorit duke u gdhirë 18 dhjetori 1981, e ish-kryeministrit të Shqipërisë nga viti 1954 deri në vitin 1981, ajo ngjarje të çon shumë më tutje te Nako Spiru. Pastaj të çon pak më tutje tek vetë Enver Hoxha, të çon te Beqir Balluku. Të çon pak më këtej tek Hysni Kapo…! Por mbi të gjitha domosdoshmërisht të çon te letrat që erdhën nga i njëjti “usta” që udhëhoqi vrasjen e Mehmet Shehut, për të ngjitur te studentët në dhjetorin 1990 Sali Berishën! Zbulimi i mekanizmit të kësaj vrasjeje dhe të rrethit të personave që morën pjesë në këtë ekzekutim është “Kutia e Pandorës”. Hapja e saj të ndriçon me emra dhe mbiemra kriminelët që bënë katër vrasjet politike të tipit UDB të 2 prillit 1991 në Shkodër, e pastaj me radhë del 1997-a, del 14 shtatori 1998, del masakra e Gërdecit, del vrasja e shndërruar si “aksident” i Kosta Trebickës, dalin autorët e 4 vrasjeve politike të 21 janarit, del vrasja e bosit të parë dhe të vetëm shqiptar të kohëve të sotme kryebankierit Artan Santo…!

E dalin e çfarë nuk dalin. Ndaj, në situata të tilla, “ustallarët” vërtetë ndërsejnë ata që nuk kanë asnjë lidhje me hierarkinë intelektuale të këtij debati për një gjë të madhe kombëtare, duke i lejuar madje me qëllim që të shfrejnë antikulturën e tyre, banalizimin e debatit kombëtar, lajthitjet totale të mendimit, shfryrjen me fjalë parazite pa vlerë, me zhargone e fyerje, me kundërshti idioteske të vetes, me mos theksimin së paku të gjësë më bazë “pse e more penën të shkruaj”, “çfarë të reje do sjell unë” (!)… Mirëpo “ustallarëve” kjo u vjen për shtat, sepse interesi i tyre është degjenerimi i debatit dhe mos arritja tek e vërteta, ndaj bëjnë presion edhe mbi mediat që ky mediokritet të mbushë faqet e gazetave për të çoroditur opinionin, nga njëra anë, por edhe që përmes gojës së “popullit”, nga ana tjetër, t’i dërgoijë hierarkisë intelektuale që ka kohë që është zgjuar, mesazhet e shkurtra, në llumëtyrën pa vlerë të fjalëve boshe “mos u merrni me zbulimin e kryevrasjes së shekullit të 20, sepse është shkëmb i madh që shtyp tartabiqe”! Shantazh i hapur, por tepër i vonuar për t’u frenuar e ndalur më, për të penguar me çdo lloj mjeti zbulimin me akt zyrtar shtetëror vrasjen e ish kryeministrit Mehmet Shehu!

***

Në Dibër ka qenë një kryetar gjykate, i ndjeri Rifat Tola. Ishte njeri që kishte marrë pjesë si luftëtar i LANÇ-it. Njihej në Dibër si burrë fisnik, zakonor dhe respektohej shumë. Një fshatar i moshuar kishte goditur me bishtin e sëpatës një djalë të ri. Akuzohej për plagosje të rëndë. Rifati, si kryetar gjykate e gjykonte në sallën e gjyqit, të mbushur me kureshtarë dhe të interesuar. E pyeste Rifati plakun për ngjarjen. Sapo shpjegonte pak nga historia ai, e ndërpriste prokurori, duke e akuzuar mbarë e prapsht plakun e shkretë…E dëgjonte plaku sa mbaronte dhe i drejtohej përsëri Rifatit: “Zoti kryetar… i dëmtuari më ka detyruar prej shumë kohësh që unë të bëhem i lig, përse e them këtë….”. Në këmbë përsëri prokurori, “gënjen”, “thuaj të vërtetën”, “ndryshe është ngjarja”! E niste nga e para plaku ngjarjen… e ndërpriste prokurori. Plaku ishte hera e parë që merrte pjesë në një gjyq, dhe meqenëse realisht nuk e dinte se çfarë ishte ky që i ndërpriste fjalën, më në fund i tha kryetarit të Gjykatës Rifat Tola: “Zoti kryetar, kam afro një orë që po kuvendoj me ju, dhe me sa ju kam njohur dhe me sa po shoh… jeni një burrë që e njihni mirë ç’është kuvendimi, pra ne të dy po kuvendojmë mirë… ky që po na shkërdhen muhabetin tyja dhe mua, çfarë është?!”

Në disa numra të gazetës ‘DITA’ parashtrova përmes një përmbledhjeje të përgjithshme (sepse e plota do shumë e shumë numra gazete të botohet), të bazuara në një sërë provash, dokumente, dëshmi dhe fakte se përse Mehmet Shehu ishte një hero kombëtar. Rrugës isha i detyruar të replikoja me dy personalitete të rëndësishme të jetës intelektuale dhe politike të vendit, Prof. Paskal Milon dhe ish Presidentin e nderuar Alfred Moisiu. Të përziesh në këtë temë kaq serioze dhe madhore vetëm për interesa meskine, provokatorë të shtyrë, emrat e të cilëve nuk i kisha dëgjuar kurrë më parë, në monizëm jo e jo, por as në këto 26 vjet pluralizëm, këtë lexuesit serioz e kupton. Aq më tepër që nuk kanë asnjë lidhje me ngjarjen, që nuk kanë asnjë lloj akt përfaqësimi të mbrojtjes së variantit zyrtar të “Tablosë Sinoptike”!

Gjëra të reja sollën posaçërisht Paskal Milo, Xhevdet Shehu, Alfred Moisiu, të cilët me objektivitet, folën dhe pas tyre niveli duhej ngritur, nuk duhej çuar “në fëckë” “kush je ti, e kush jam unë”, “kështu thotë serbi e kështu thotë greku”!

Si kurrë këto 35 vjet pas vrasjes së ish kryeministrit nuk ishin sjellë kaq shumë gjëra të reja, sa u sollën në këto analiza, intervista dhe shkrime me kulturë, sepse kjo është e mira e respektimit të hierarkisë, pasi sjell kulturë të shkruari, të kuptuari dhe të vlerësuari. Nga ana tjetër, analiza për herë të parë kaq e plotë e akteve procedurale penale, nga këqyrja e kufomës, ajo e vendit të ngjarjes, te akti mjekoligjor i shkakut të vdekjes, nga prurja e dëshmive okulare të natës së ngjarjes, te zbulimi i personave të tjerë që kanë dijeni dhe që duhen pyetur për të bërë edhe zbardhjen zyrtare të ngjarjes, pasi atë realen veç të verbërit, naivët, të indoktrinuarit, dhe domosdo autorët frymëzues, mbështetës dhe ekzekutues të kësaj vrasjeje dhe të dhjetëra e dhjetëra akteve të tjera para dhe pas saj, nuk duan ta kuptojnë. Kam parasysh në daljen në këtë përfundim edhe atë kategori të shumtë personash, që i respektoj derisa të marrin në dorë edhe variantin përfundimtar zyrtar, të cilët në mënyrë retorike tepër të zgjuar thonë: “Mehmet Shehun e vetëvranë!”

***

Vrasja e Mehmet Shehut ndodhi pikërisht në vitin 1981 jo sepse Enver Hoxha deshi ta vrasë Mehmetin për të siguruar Nexhmijen dhe fëmijët e tij kur ai të mos ishte më, dhe që e ndjente që nuk do e kishte të gjatë për shkak se “bluzat e bardha” ia kishin bërë gjëmën pak para vitit 1974! Kjo është një mendësi e rëndomtë, e cila nuk i shkonte kurrë në mënd Enver Hoxhës. madje për hir të së vërtetës, nëse do të ishte për të mirën e Nexhmijes dhe të fëmijëve, Enver Hoxha besnik për kokë kishte vetëm Mehmet Shehun. Nëse nuk do të ishte Enver Hoxha, dhe vendin e tij e zinte Mehmet Shehu, vetë Enveri ishte katërcipërisht i bindur që Mehmet Shehu do e mbante jo vetëm si Nexhmije, por edhe si Enver bashkëshorten e Enver Hoxhës. Sepse ai ishte Mehmet Shehu, njeri i besës, njeri i burrërisë, njeri i largpamësisë. Enver Hoxha ishte më se i bindur që më afër nga pikëpamja familjare kishte Ramiz Alinë, por e dinte që Ramizi ishte “zemër pulë”, Ramizi ishte me zë “gruaje”! Ramizi nuk bënte keq, ishte liberal, nuk kishte kurrë vendosmërinë, guximin, vendimmarrjen e vendosur edhe në situata delikate, si Mehmet Shehu. Të ishte gjallë Mehmet Shehu, dhe pas vdekjes së Enver Hoxhës, e veja e tij, djali i tij, të vinin në burg?! Nuk e kishte thënë Perëndia! Dhe duke i ditur këto cilësi të shkëlqyera të tij, edhe ata që kishin interesa që të burgoseshin Nexhmija, Iliri, Shefqet Peçi etj, etj, me radhë, tërhiqeshin me bishtin në shalë sepse tek Mehmet Shehu “kishte çeçua biçak”!

Ky është realiteti i parë në sy… Ndaj ka më shumë se shumëçka fakti se kur ndodhi ngjarja. Vrasja e ish kryeministrit ndodhi kur ishte viti 1981! Viti 1981 ishte viti më i rëndë për kombin shqiptar. Brezi i asaj kohe, së paku ata që ishin mbi moshën 16 vjeç, janë më se të vetëdijshëm se çfarë vlonte në shpirtin e tyre kur shikonim se çfarë bënte makina shtypëse e Beogradit kundër shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi dhe studentëve atje në veçanti. Këta të sotmit kanë të drejtë që nuk e besojnë, madje që iu duket edhe utopi, që të gjithëve, burra e gra në këtë vend, na kishin përgatitur aq mirë dhe fortë dhe na kishin indoktrinuar kaq shumë, sa na hanin duart të bënim një luftë, të sakrifikonim të gjithë me armë në duar për çlirimin e Kosovës. Dhe Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu ishin dy prej yjeve ku sytë e një populli të gjithë ushtarë me armë në duar ishin drejtuar realisht. Një fjalë e tyre, një urdhër i tyre, dhe realisht populli ushtar hidhej në zjarr dhe digjej! Ky ishte një realitet. Çfarë slogani hodhi në atë kohë Mehmet Shehu jo vetëm për popullin këtu brenda, por edhe më gjerë, madje më shumë për ata që e mbanin të sunduar dhe të gjenociduar Kosovën dhe shqiptarët atje: Shqiptarët, thoshte ai me zë kumbues, kanë nevojë për tre gjëra: Për bukë, për brekë dhe për fishekë! Ne të gjitha këto i kishim me tepri, madje rezervat shtetërore ishin të mbushura sikur lufta të zhvillohej pa ndërprerje për 20 vjet me radhë! E madje Enveri dhe Mehmeti i lanë Shqipërisë pasi ra regjimi aq shumë barut dhe armë të shumëllojshme, sa po të bëhej një politikë kombëtare dhe popullore këto 26 vjet në këtë vend, shqiptarët do ishin pasuruar derë më derë vetëm me miradministrimin e atyre pasurive, të cilat shkuan në fakt në duart e mafies.