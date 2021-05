“Edhe të mëdhenjtë kanë qenë dikur të vegjël”, njihuni me 12-vjeçaren që ka hedhur produktin e parë në treg

Sara Pëllumbi është një vajzë 12-vjeçare, e cila ka hedhur produktin e saj të parë në treg.

Bëhet fjalë për markën e veshjeve të quajtur “SP”.

Më poshtë intervista e saj për Apel Media.

Sara në moshën tënde mendojnë, ënderrojnë por janë shumë të rrallë ata që realizojnë. Si arrite në një projekt të tillë?

Të gjithë e kemi një pasion, një dëshirë, një vullnet që të tërheq për të bërë gjëra të mrekullueshme. Pasioni im për modën ka lindur në moshë të vogël. Edhe pse jam ende e vogël për të patur gjithë informacionin e duhur për krijimin e një brendi, nese dëshira zgjon vullnetin mendoj se askush nuk ndalet dhe nuk ka asgjë që mund ta ndalë.

Kush të mbështeti?

Mami im. Me mamin kam bërë më shumë se 50 takime, për të marrë sa më shumë informacion paraprak. Ishte një shkollë më vete kjo nismë. Nga njëra anë mendoja për stilin, produktin përfundimtar, materialin, modelin ngjyrat etj. Por ksihte proçese shumë më të rëndësishme. Të arrish tek produkti janë shumë hapa të cilat duhet të ndiqen me vëmendje për të mos zhgënjyer askënd. Që tek përzgjdhja dhe design i logos, pata goxha kundërshtime, por vendosa vetë. Kam besim se kam vendosur mirë. Miqtë më kanë dhënë shumë kurajo. Gjithashtu është kënaqësi shumë e madhe të shohesh gjyshrit të ndihen krenar për mbesën. Ata më shumë se kushdo dëshirojnë që dëshirat dhe ëndrrat tona të realizohen dhe shohin çdo arritje tonën si diçka të jashtëzakonshme.

Ke krijuar një markë tënden, gjithçka e menduar në mënyrë tepër të kujdesshme dhe të dashur. Si u prit nga miqtë?

Miqtë sigurisht që ishin kurioz të shikonin një projekt të gjatë tashmë të realizuar. Jane miqtë ata të cilët me pozitivitetin e tyre më nxisin Akoma më shumë të vazhdoj edhe më tej me idete e mia. Ndjehem e përkedhelur madje kur i shoh të veshur me “SP”, thjesht dhe bukur. Mua patjetër që më duken akoma edhe më të bukur të gjithë 😊. Bejmë foto të veshura njësoj dhe më duket sikur bashkë me mikeshat kemi zbuluar edhe talentin e Modeles Brenda nesh 😊.

Deri tani produktet e para cilat janë?

Kam lançuar sezonin e verës të kostumeve sportive. Çdo kostum përmban t-shirt, trikon, tutat dhe kanatjeren. Kostumet janë në 5 ngjyra: e zeza, e bardha, bluja, e kuqja, jeshilja ushtarake sin ë fotot ilustruese. Mendoj se është plotësuar çështja më e rëndësishme e kombinimit të ngjyrave. Pasi unë mëndoj se te vishesh sport, i kombinuar dukesh shumë bukur. Prandaj dhe si veshje e mendova komplet, për të mos menduar blerësi se si do të mund ta veshë dhe me çfarë.

Kush është plani i afërt?

Të njihem në tregun Shqiptar për të vijuar më tej në tregun ndërkombëtar. Të shes jashtë, ngelet në objektivin tim, në të ardhmen.

Ka ndryshuar diçka në ty, në këto ditë?

Po me mua kanë ndryshuar shumë gjëra. E para menaxhimi i kohës së lirë që kam pasur përpara se të nisja punën ne markën time. Tanime e kaloj duke dizenjuar produkte të reja që do të dua të hedh në prodhimin e rradhës dhe sigurisht pjesa tjetër e kohës duke menaxhuar shitjet.

Në kohë të veshtirë pandemie, ti krijove biznesin tënd, a te ndihmoi kjo kohë mbyllje?

Në fakt në kohëra krizash lindin ide te medha. Unë besoj fort në një shprehje italiane “Volere e potere” që do të thotë; “Te duash eshte vetë forca”.

A mendon se zgjidhja jote e jetës ështe ky biznes?

Absolutisht jo vetëm. Duke u rritur, do të jenë dëshirat ato që do të më drejtojnë, por që sa më e madhe aq më të mirëstudiuara do të jenë besoj. Duket sikur E ndihmuar edhe nga suksesi i “SP”, ndoshta do të kem mundësi akoma më të mira.

Të gjitha këto ngjajnë shumë me mendime të një të rrituri. Mendon se Sara është rritur para kohe, apo se Sara do të humbasë mënyrën e jetesës si bashëmoshatarët?

Une ndjehem thjesht si një vajze si gjithë bashkëmoshatarët e mi. Jetoj me ata dhe në çdo moment kreativiteti mendoj ata si do të doja ti shikoja të veshur. Por përfshiva tek SP edhe masat e mëdha, me qëllim që të shoh edhe moshen më të madhe në pafajësinë dhe bukurinë e moshës time, pse jo. 😊

Konkurenca për këtë produkt është shumë e madhe?

Edhe të mëdhenjtë të vegjël kanë qënë, para se të rriten 😊.

Faleminderit Sara 12 -vjeçare, dhe shpresoj dhe unë të mar sa më parë këtë veshje tënden të parë, që të dukem sa me e re dhe e bukur. Suksese.

j.l./ dita