Edhe ti Brut?!

Mersin Kurti

Tërë këto ditë është shkruar shumë për LANÇ dhe patjetër që gjithë shkrimet konvergojnë në të njëjtin përfundim: – ajo është nga faqet më të lavdishme në historinë e popullit shqiptar. Edhe nga burimet gjermane, italiane, angleze, amerikane është e qartë si në dritën e diellit se shqiptarët me LANÇ u rreshtuan në anën e duhur të historisë, krah kombeve të qytetëruara dhe kundër murtajës nazi-fashiste. Dhe këtë e bënë atdhetarët e rreshtuar në radhët e forcave partizane, edhe të tjerë jashtë radhëve partizane, dhe nuk e bënë pjesa më e madhe e atyre që u rreshtuan me Ballin apo grupime të tjera, të cilët u endën rrotull vendit pa shkrepur asnjë pushkë, ose më keq bashkëpunuan me okupatorin.

LANÇ edhe pse u drejtua nga komunistët nuk ka lidhje dhe nuk mund të identifikohet me komunizmin. Ajo ishte një luftë çlirimtare, e cila nisi para formimit të Partisë Komuniste dhe në të morën pjesë me qindra e mijëra atdhedashës. Ajo nisi më 7 prill 39 me Mujo Ulqinakun, vijoi nga atdhetarë të spikatur të kohës, vijoi me ngritjen e Çetës së Parë Partizane në Europë, atë të Pezës. Vetëm pas dy vjetësh do të shfaqej PK dhe komunistët, të cilët me zgjuarsi dhe përkushtim atdhetar do të merrnin frenat e luftës në dorë.

Lufta vijoi për 5 vjet dhe numri i komunistëve në të ishte i papërfillshëm në raport me pjesën e atdhetarëve që rrëmbyen armët. Këtë ata e bënë jo për komunizmin, sepse shumica e tyre as nuk e kishin idenë se çfarë ishte dhe, as për pushtetin e ardhshëm, por thjeshtë dhe vetëm për lirinë e vendit

###

Nisja e punës për verifikimin e krimeve të bëra nga regjimi i shkuar dhe zulma e madhe e dekomunistizimit të vendit duket nuk kishin si qëllim vetëm këto krime, por vunë në shënjestër gjithçka kishte të bënte me këtë regjim duke shkatërruar edhe gjithçka u ndërtua me shumë mund, djersë e gjak dhe më pas, duke i shtrirë këto qëllime edhe ndaj luftës çlirimtare.

Dekomunistizimi duket është thjeshtë një koncept okult, i përdorur për të fshehur dhe justifikuar veprime e qëndrime spastrimi për kundërshtarët politikë dhe, për tu ri-hakmarrë ndaj gjithçkaje që ka të bëjë me luftën dhe punën e drejtuar nga PK.

E para, dekomunistizimi nuk mund të bëhet me ish anëtarë të PP, nuk mund të realizohet kur ende kemi PK këtu e në të gjithë botën, kur ato janë sot pjesë e gjithë veprimtarisë politike të çdo vendi. E dyta, komunizmi nuk ka lindur në Shqipëri dhe atë nuk mund ta eliminojnë disa njerëz të kompleksuar dhe aq më tepër të lidhur më regjimin e shkuar.

Komunizmi është ideologji, është frymë e së ardhmes e ngulitur ndër tru të njerëzisë me fokus barazinë. Ashtu sikur kristianizmit këtu e 2000 vjet më parë iu deshën mbi 300 vjet të triumfonte mbi paganizmin, ashtu dhe lufta e njerëzimit për drejtësi dhe barazi nuk do të reshtë kurrë, nën çfarëdo ideologjie që do ta frymëzojë dhe do ta mbështesë atë.

Tjetër gjë përgjegjësitë e regjimit të kaluar, të cilat unë besoj se nuk kanë lidhje me komunizmin se sa me një sistem tipik alarus stalinist, të instaluar në të gjithë Europën Lindore pas luftës së dytë botërore, diku në sajë të ndërhyrjes ruse dhe diku, edhe në sajë të luftës që udhëhoqën partitë komuniste, si në rastin e vendit tonë.

Fajet dhe përgjegjësitë e këtij regjimi nuk ka përse të shtrihen deri në periudhën e luftës dhe për këtë të paguajnë ata që luftuan dhe derdhën gjakun për liri dhe për këtë tokë.

Nga çdo kënd që ta vështrosh, ta analizosh e ta rrëmosh periudhën e LANÇ, ajo ishte dhe do të mbetet një faqe e ndritur në historinë e popullit tonë. Edhe SHBA e Anglia, vendet më të ashpra ndaj komunizmit u detyruan të pranojnë PKSH si drejtuese të luftës.

###

Në një vizitë në parlamentin gjerman më 2005 me një grup ushtarakësh, u befasuam nga disa shkrime me kongjill mbi faqet e murit brenda hollit të ndërtesës, shkruar nga ushtarët rusë. Ne fituam, rroftë liria, emra gjithfarësh, firma etj. Kur e pyetëm deputetin gjerman që na priti se përse nuk i keni fshirë këto shkrime ai u përgjigj- nga diktatori ynë i tmerrshëm na çliroi ushtria e kuqe. Është bërë një debat i madh në parlament dhe në fund, me një shumicë të cilësuar votash u vendos që ato shkrime të mbeten, sepse i përkasin historisë.

Ja një shembull se si mund e duhet të ruhet dhe të shkruhet historia.

###

Sot kundërshtarët e luftës për liri flasin shumë edhe për luftë civile dhe për gabime e faje gjatë luftës. Për këtë do tu lutesha të më numëronin gabimet dhe fajet e politikës në këto 30 vjet anarshi, në kushte paqe, kur janë të gjitha mundësitë të mos bësh e të mos përsërisësh gabime, apo aq më keq të bësh faje të rënda.

Ndryshe në luftë zotërinj ku dinamika dhe intensiteti i zhvillimit të ngjarjeve është i lartë dhe shpesh i paparashikueshëm, ku gjithçka zhvillohet shpejt në hapësirë dhe kohë dhe po kaq shpejt duhet të ndërmerren vendimet dhe të kryhen veprimet e natyrshëm, edhe gabimet, por herë herë edhe fajet janë të paevitueshëm. Por këto gabime apo faje nuk ja zbehin madhështinë dhe nuk ja bjerrin lavdinë LANÇ.

###

Por duket e keqja nuk po na vjen shumë nga pinjollët e kolaboracionistëve se sa nga një pjesë e pasardhësve të luftëtarëve të lirisë. Për këtë shkrim u bënë më shumë shkas pikërisht disa persona me poste të rëndësishme dhe jo vetëm, të cilët janë të lidhur ngushtë me pjesëmarrësit në LNÇL. Shembulli më tipik është ai i zotit A.Tufa, nip i një ish-partizani. Ka ndodhur shpesh në histori që goditja të të vijë andej nga nuk e pret.

Të rreshtuar në kah të kundërt herë për interesa utilitare dhe të çastit, herë për shkak të ndëshkimeve të regjimit të shkuar, herë për arsye të tjera që vetëm ata mund ti dinë po bëhen më të flaktë se pinjollët e kolaboracionistëve. Të shpërndarë në shumë grupime politike që pretendojnë se janë të djathta, ata sot përbëjnë radhën më të rrezikshme të revanshit për zhbërjen e historisë. Dhe kjo zhbërje është në të njëjtën linjë e diapazon me të djeshmit por tash në kah të kundërt.

Kështu më shqetëson edhe qëndrimi e veprimet e kryeministrit, pasardhës i një prej luftëtarëve për liri, i cili herë me veprime konkrete si në rastin e Mit’hat Frashërit dhe herë në heshtje, duket sikur po përpiqet të fusë një frymë revanshiste të qëllimtë, të cilën po e shfrytëzojnë pinjollët e kolaboracionistëve dhe të tjetërsuarit nga radhët tona dhe, po veprojnë lirshëm në dëm të LANÇ.

M.Frashëri mund të rivarrosej në vendin e vet për kontributin e dhënë në interes të çështjes kombëtare, por jo ti thureshin panegjirikë për këtë vepër, gati-gati më lart se i jati dhe të rivarrosej pranë korifenjve të rilindjes kombëtare. Por sa kontribues të tjerë të çështjes kombëtare me kontribute shumë herë më të mëdha se Mit’hati nuk i kanë eshtrat në vendin e tyre. Ku i kanë sot varret A Xhuvani, E Çabej, K.Frashëri e të tjerë. Përse nuk kemi një panteon për të nderuar veprën e madhe të tyre, por vendoset në një të tillë M. Frashëri a thua se vepra e tij qëndron mbi veprën madhore të korifenjve të sipërcituar.

Por ajo çka më trishton edhe më shumë është një indiferentizëm që sa vjen e rritet i pasardhësve të këtyre luftëtarëve dhe dëshmorëve të luftës.

Si ka mundësi që ky indiferentizëm ka ngërthyer sot një pjesë të madhe të shoqërisë deri sa ka prej tyre që bëjnë edhe ironi me sakrificat sublime të të rënëve. Këtë indiferentizëm e sheh edhe në pjesëmarrjen e vakët në organizatat që mbrojnë vlerat e luftës, pak intelektualë u ofrohen dhe u japin ndihmë atyre, pak ose aspak u flitet të rinjve nëpër shkolla për LANÇ, sepse konfuzioni i shkaktuar nga debatet rreth saj, provokimet e herë pas hershme për ta denigruar atë kanë shtuar jo vetëm qëndrimet indiferente, por edhe shpotitë e deri dhe qëndrime nihiliste.

Ndaj përpara se të merremi me pasardhësit e kolaboracionistëve le të merremi edhe me tanët.

Në këtë këndvështrim një problem më vete përbëjnë edhe organizatat që mbrojnë vlerat e LANÇ, të cilat nuk unifikojnë platformat e tyre të punës, por të vendosura secila në istikamin e saj po u japin më shumë mundësi dhe hapësirë kundërshtarëve të LANÇ. Të mbështetura sa në një krah politik tek tjetri, lartësojnë ose denigrojnë drejtues të luftës, lartësojnë qëllimshëm një pjesë të drejtuesve të saj që janë edhe përgjegjës për krimet e regjimit të shkuar. Njëra palë nuk pranon asnjë gabim, tjetra pranon diçka nën zë. Disa nuk pranojnë luftën që bënë një pjesë e nacionalistëve jashtë radhëve të ushtrisë Nacional Çlirimtare etj.

Dhe çfarë ndodh. Ndërkohë që ka organizata që përpiqen të lartësojnë individë përgjegjës për krimet gjatë sistemit të kaluar, kundërshtarët u kundërpërgjigjen me të njëjtën monedhë duke e shtrirë inkriminimin tek mjaft drejtues të luftës dhe nëpërmjet tyre kërkojnë të denigrojnë luftën në tërësi.

Këto organizata dhe të tjera të tilla që kanë marrë përsipër të mbrojnë vlerat e luftës duhet të jenë apolitike. Ato në veprimtarinë e tyre nuk kanë asnjë arsye që tu drejtohen grupimeve politike, por institucioneve, që nga parlamenti, presidenti, kryeministri, Akademia e Shkencave e të tjerë institucione përgjegjëse për historinë e vendit.

Motoja e veprimtarisë së tyre duhet të jetë motoja dhe fryma që përcjell Konferenca e Pezës, pa dallim feje, krahine, ideje dhe bindjesh politike. LANÇ është unike, është një e tërë dhe nuk ka përse të merremi shumë me lartësimin e individëve që e drejtuan atë. Nëse vazhdojmë të lartësojmë dhe mbrojmë vlerat e LANÇ kemi lartësuar edhe drejtuesit e saj, sakrificat sublime dhe heroizmin partizan.

Le të vlerësojmë këtu edhe të gjithë ata nacionalistë të ndershëm që rrokën armët për liri, qoftë edhe për një pushkë të zbrazur kundër armikut. Kështu do të jemi më të qetë edhe me veten tonë.

Hedhja e idesë së një instituti për mbrojtjen e vlerave të LANÇ është jo vetëm domosdoshmëri në këto kushte, por edhe një masë që duhet të merret sa më shpejt.

Dhe në fund do tu thosha edhe njëherë pasardhësve të tradhtarëve të këtij vendi se kur kërkuam të ndërtojmë një shtet demokratik, të ndërtojmë një shoqëri krejt tjetër, të lirë dhe të mbështetur në ligj nuk thamë se do të falim tradhtinë e etërve tuaj dhe as që do të falim krimet e bëra nga pushtetarët stalinistë, nuk thamë se do të rikthejmë përmbys gjithçka, por do të rivendosim në vend gjithçka. Nuk thamë se ju keni përgjegjësi për çka bënë baballarët tuaj, ashtu sikur edhe ne nuk kemi përgjegjësi për çka bënë baballarët tanë. Në këto kushte thamë të shtrëngojmë duart dhe të bëhemi bashkë për të ardhmen e vendit, për një të ardhme më të mirë për fëmijët dhe fëmijët e fëmijëve tanë.

l.h/ dita