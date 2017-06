Edi Rama ka një mesazh për mbështetësit, kritikët dhe armiqtë

Kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në “Facebook”, ka falënderuar të gjithë mbështetësit e tij, por edhe kritikët dhe armiqtë.

Shënimi i Ramës në Facebook:

Te dashur miq te ketij rrjeti,

faleminderit te gjitheve, mbeshtetes, kritike e “armiq” te betuar per gjithe sa here keni klikuar pelqime, keni ndare me te tjere apo keni komentuar postime 🙏

Mbeshtetesve u them faleminderit, sepse inkurajimet tuaja jane per mua burim energjie pozitive, shume me teper se sa ju mund ta mendoni. Dhe mirenjohje te thelle atyre qe ma degjuan lutjen e bene telefonata nga jashte, per te nxitur te aferm e miq ketu ne Shqiperi, te votojne numrin magjik ✌️ 😉

Kritikeve u them faleminderit, sepse cimbisjet tuaja jane per mua ushqim per mendjen, shume me teper se sa ju mund ta imagjinoni. Dhe as mos e mendoni, as mos i degjoni ata qe ju thone, Edi Rama nuk i degjon kritikat. Aq i degjoj saaa… Tjeter gje qe me kritiket nuk jepem po “grushtohem” deri ne fund, ama pas perplasjes nuk iki tutje pa marre ate qe mendja me thote se vlen 😀 😉

“Armiqve” te betuar nuk u them faleminderit qe me shajne me liber shtepie e liber rruge, natyrisht! Po ama ju them faleminderit, sepse me beni te mendoj vazhdimisht se sa shume, o Zot sa shume, mundim e kohe duhet per te ngushtuar hendekun qe politika e percarjes dhe gjuha e urrejtjes mes paleve, ka hapur prej kaq shume vitesh mes njerezve te zakonshem, edhe te rinjve fare! Dhe dua ta dini te dashur “armiq”, se kur ju kthehem sic i do mushka drute, nuk ju bej me faj ju, po pikerisht politiken, qe per kaq shume vite e vite, kultivoi nje fare shume te keqe ne mjedisin e komunikimit publik 😢 😩

Ne fund dua t’ju them te gjitheve se fitorja e madhe e 25 qershorit, eshte e Shqiperise dhe juaja, ndersa imja eshte vetem barra e shumefishuar e pergjegjesise. Kam shume besim se do te bejme shume per kete vend, sidomos nese te gjithe kujtohemi kur zihemi a “grushtohemi”, se sidoqofte kemi nje gje te madhe te perbashket: Jemi shqiptare 🇦🇱 Jemi te nje gjaku dhe nje gjuhe 🤗 Jemi te gjithe te deshiruar, ta shohim Shqiperine sa me mire 🇪🇺

Faleminderit edhe njehere dhe ndjese kujtdo prej jush qe mund ta kem bere te ndjehet keq nga replikat e mia 🙏

Perqafime

Edi

(Obobo e kam shkruajtur pa ë dhe me sa shume miq kam “grushtuar” ketu per shqipshkrimin, kushedi ç'”grushta” do ha sot ☹️ 😂)