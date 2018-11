Edi Rama: Për kopertinën e Ditës dhe ata që janë prekur nga fjalimi im për Mid’hatin (dhe një përgjigje nga Dita)

EKSKLUZIVE – Kryeministri Edi Rama i ka dërguar dje kryeredaktorit të gazetës DITA Adrian Thano replikën e mëposhtme lidhur me shkrimin e kopertinës së datës 21 Nëntor (mund të lexohet duke klikuar KËTU).

Bëhet fjalë për një intervistë me sociologun Fatos Tarifa, ku ai ndër të tjera thotë se babai i tij, një nga ikonat e Luftës NÇL, Sevo Tarifa, tani 92 vjeç i kishte thënë që po mendonte dorëzimin e teserës së PS pas fjalimit të Edi Ramës me rastin e ceremonisë zyrtare për sjelljen e eshtrave të Mid’hat Frashërit në Shqipëri. Kopertina shoqërohej me një redaksional titulluar Kush duhet ta dorëzojë teserën e PS, Sevo Tarifa apo Edi Rama.

Z.Rama e ka dërguar replikën e tij në formën e një letre drejtuar sociologut dhe bashkëpunëtorit të DITA, Fatos Tarifa.

Kryeministri këmbëngul në nderimet për Mid’hat Frashërin dhe merr shembullin e De Golit me marshallin Peten. Flet sërish për histori të shkruar nga fitimtarët, madje “me laps plumbi”. Thotë se nëse flitet për lirinë e Shqipërisë ai është “me Mitatin dhe jo me Sevon”.

Më poshtë, replika e plotë e Kryeministrit dhe një përgjigje nga Dita.

******

Nga Edi Rama

I dashur Fatos,

Një mik i përbashkët ma dërgoi dhe kësisoj e lexova me vëmendje intervistën Tuaj në Dita lidhur me kthimin e eshtrave të Mid’hat Frashërit në Shqipëri.

Jam disi i keqardhur që një ngjarje e tillë të jetë bërë shkas për një pezëm personal dhe familjar që çon deri në pikëpyetje të ndërgjegjes. Po jam edhe po aq i çuditur për nxitimin me të cilin, rikonstatoj se është dëgjuar e gjykuar më shumë se sa lexuar e kuptuar fjala ime në një ceremoni, të përgojuar sipas meje pa kurrfarë të drejte.

Dëshiroj të qartësoj diçka sidoqoftë dhe shkurtimisht, në lidhje me pohimin se “Kryeministri i Shqipërisë ka rehabilituar një kolaboracionist, u ka “ulur kokën” veteranëve të Luftës Nacional-Çlirimtare deri në poshtërim dhe ka autorizuar zhvillimin e një ceremonie të “shproporcionuar”.

Së pari, Mid’hat Frashëri nuk është dënuar nga asnjë gjykatë shqiptare e ngritur sipas parimeve themelore të së drejtës, për çka është akuzuar, gjykuar, vrarë e rivrarë dhe varrosur e rivarrosur në mungesë, me baltën e e miliarda herë leximeve të nekrologjisë së tij politike, për shumë dekada.

“Rehabilitimi” ose jo i tij, si edhe i kujtdo tjetër në histori, i përket vetëm historisë, së cilës, në ditët tona dhe në vendin tonë, askërkush nuk mëton t’ia diktojë penën, hulumtimet e përfundimet.

Dhe historia, siç Ju më mirë se unë e dini, është larg së qënuri bardh e zi e këtu, besoj më lejohet t’Ju kujtoj Juve, po edhe t’ua sjell para syve atyre fitimtarëve të luftës prej ku Mid’hat Frashëri doli i mundur, të cilët sot mund të ndjehen si i respektuari babai Juaj, një shembull tejet kuptimplotë besoj. E kam fjalën për homazhin që Gjenerali Dë Gol, udhëheqësi lavdiplotë i Rezistencës Franceze gjatë Luftës së Dytë Botërore, i bëri kryetarit të Qeverisë Kolaboracioniste të Vishisë, Marshallit Peten, të cilit, megjithëse i dënuar me vdekje nga një gjykatë e ngritur sipas të tëra rregullave të artit, pas luftës, vetë ai, Presidenti Dë Gol i fali jetën duke i’a kthyer dënimin në syrgjyn të përjetshëm.

Ja ç’thotë kryeheroi i Francës për kryekolaboracionistin e Francës:

“Ndonëse mjerisht, në kohë më të herëta, tek i afrohej dimri i mbramë i jetës, mes ngjarjesh epërsisht të ndërlikuara, mosha e thyer e shpuri Marshallin Peten në gabime të dënueshme, lavdinë që pat korrur në betejën e Verdënit, atë lavdi që pat merituar në Verdën, 50 vjet më parë dhe që e mishëroi gjatë gjithë kohës, duke udhëhequr ushtrinë franceze drejt fitores, atdheu nuk mund as t’ja mohojë dhe as t’ja lërë në harresë”.

E pra i dashur mik, Mid’hat Frashëri, i cili nuk kryesoi dhe as mori pjesë në ndonjë qeveri kolaboracioniste të Tiranës së viteve’40, nuk lëshoi si Pierre Laval, urata mbi fitoren e nazi-fashistëve dhe nuk u bë asnjëherë ideolog i braktisjes së aleatëve në favor të fuqive të Boshtit, i kishte edhe ai apo jo(?) disa merita, madje madhore në historinë e Shqipërisë!

Jo vetëm aq, po Firmëtari i Pavarësisë së Shqipërisë, padrejtësisht dhe verbërisht me gjithsej i anatemuar si të ishte djalli vetë, nuk mënoi të njihte meritat e luftëtarëve anti-fashistë dhe as ngurroi të vinte gishtin mbi kolaboracionistët e bindur dhe agjitatorë, çka edhe e nënvizova jo pa qëllim në fjalën time:

“Shumë prekës – këtë përsëri duhet ta dëgjojnë, të gjithë ata të cilëve sytë, hundët, goja, veshët u janë taposur me baltë nga 70 vjet propagandë karikaturizuese për Mid’hat Frashërin, – është homazhi i tij ndaj rinisë shqiptare dhe luftës së saj kundër armikut dhe po ashtu nderimi që ai i bën, me fjalët e tij, 30 mijë dëshmorëve të atdheut, ndonëse sipas tij, liria e Shqipërisë u uzurpua pas kësaj lufte.

Dhe ja çfarë thotë në artikullin, “Përpjekja e Shqipërisë”, botuar në gazetën “Flamuri”, pikërisht ai, udhëheqësi i Ballit Kombëtar: “Në fakt, më shumë se 400 fshatra dhe shumë lagje të qyteteve u shndërruan në gërmadha. Mijëra e mijëra banorë mbetën pa strehë, pa të ardhme. Ende sot, shihen rrënimet e këtyre shkatërrimeve dhe varret e të rënëve, nga Peja, në Gjakove, deri në Shkodër, Tiranë, Elbasan dhe në gjithë jugun e vendit, rreth 30 mijë luftëtarë e viktima të rënë, nuk do t’i shohin më familjet e tyre, as atdheun e tyre. Ata u sakrifikuan për një Shqipëri të lirë!”

Akoma më tej i nderuar Profesor, Kryetari i Kongresit të Manastirit i përkiste një familjeje, e cila (pa përmendur babain dhe ungjit e tij), strehoi dhe shpëtoi mu në mes të asaj lufte prej ku ai doli i mundur, një familje të tërë hebreje të kërcënuar nga shfarosja. Ju me siguri e dini se mbiemri Frashëri sot shenjon, në memorialin e Yad Vashem-it në Jeruzalem, një fis të tërë, fisin e Mid’hat Frashërit, të nderuar si “I Drejtë mes Kombeve”. Le ta mësojnë edhe ata që s’e dinë.

Atyre veteranëve të Nacionalçlirimtares që si babai Juaj janë pezmatuar prej gjestit a fjalës sime, preferoj t’u parafrazoj këtu një gjykim të një tjetër figure botërisht të njohur të rezistencës, presidentit francez Fransua Miteran, mbi një çështje të ngjashme, duke u thënë se po, e kuptoj ndjeshmërinë, sikundër e gjej të papranueshme fshirjen me një të rënë të lapsit të kontributeve individuale dhe të sakrificave të shumëkujt që në fakt paraprinë dhe madje e frymëzuan, prej dekadash, Luftës Nacionalçlirimtare që me plot të drejtë nderojmë krenarisht.

Lavdia e punëtorëve të Rilindjes kombëtare dhe të shtetformimit në Shqipëri në çerekshekullin e tij të parë, ndër të cilët shkëlqen emri i Mid’hat Frashërit, nuk mund as të mohohet, as të lihet në harresë dhe as të fshihet me një të rënë të lapsit. E çfarë lapsi se ai plumb fare, i historisë së shkruar nga fitimtarët e asaj lufte të lavdishme, pas së cilës siç e thotë edhe Mid’hat Frashëri (e unë këtu jam dakord me të dhe mbase jo me babain Tuaj të nderuar), “liria e Shqipërisë u uzurpua”! E thënë ndryshe dhe mbase kuptohemi edhe me babanë për “uljen e kokës”, ashtu siç besoj se gaboi rëndë kushdo u përpoq t’u ulë kokën veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare pas rënies së komunizmit, duke glorifikuar në tym Ballin Kombëtar, po ashtu besoj se gabon rëndë kushdo që sot e gjykon Mid’hat Frashërin, thjesht me kutin e fitimtarit të asaj lufte.

Në nëntor 1944, Mid’hat Frashëri në Shkodër, në shtëpinë e Rojve, u drejtohet të pranishmëve duke u thënë, “Marr përgjegjësinë t’ju deklaroj se e çbëjmë organizatën e Ballit Kombëtar. Ajo e kreu misionin e vet historik. Ne humbëm luftën, por jo shpresën”. Këtë quaj unë “ulje koke” Profesor dhe pjesa ku duhet të ulin kokën, sipas meje, jo veteranët e Luftës Nacionalçlirimtare, po komunistët e pasluftës që sot e gjykojnë Mid’hat Frashërin, a thua se jemi të nesërmen e fitores së luftës, e jo plot 28 vjet nga data zyrtare e vdekjes së shpresës që solli fitorja e tyre(!), ka të bëjë jo me atë luftë po me krimet që u bënë në emër të fitores së saj!

Ja pra, kështu e shoh unë i dashur mik këtë punë. Shpresoj shumë që nëpërmjet kësaj letre t’Ju kem yshtur ta rilexoni ndryshe fjalën time në atë ceremoni të vonuar. E vërteta sipas Aristotelit do ta donte pastaj që t’i ndani frytet e rileximit edhe me babain Tuaj, veteranin e nderuar e me plot të drejtë kryelartë për Luftën Nacionalçlirimtare. Të cilit, bashkë me të falat e mia të përzemërta, Ju lutem t’i përcillni dhe lutjen time të mirëkuptimit për nevojën e kokëuljes së sinqertë, jo përpara Mid’hatit, po përballë historisë që rrodhi pas asaj lufte.

Sinqerisht i Juaji

ER

Ule kokën, zoti Kryeministër*

I dashur Edi Kur replika juaj mbërriti dje në redaksinë tonë, menduam që më në fund kishit mbërritur edhe ju në një moment reflektimi mbi ato që thatë në nderimet e pavenda qeveritare për Mid’hat Frashërin. Për fat të keq u zhgënjyem që në rreshtat e parë. Ju shprehni menjëherë çudi për reagimet, i quani ato të nxituara dhe ceremoninë e quani “të përgojuar pa kurrfarë të drejte”. Pas kësaj rimerrni në mbrojtje me forcë Mid’hatin, duke sjellë një shembull francez. Përmendni atë që Gjenerali Dë Gol, udhëheqësi i Rezistencës Franceze gjatë Luftës së Dytë Botërore, bëri me kryetarin e Qeverisë Kolaboracioniste të Vishisë, marshallin Peten, i dënuar me vdekje. “Pas luftës, vetë ai, Presidenti Dë Gol i fali jetën duke i’a kthyer dënimin në syrgjyn të përjetshëm” – shkruani ju. A vërtetë ka të krahasuar ky shembull me Mid’hatin? Syrgjyni i përjetshëm është i njëjtë me nderimin? Një dënim gjithaq i rëndë qenka i njëjtë me një ceremoni zyrtare? Fjalët e De Golit që citoni më tej kanë ndonjë ngjashmëri me shpotitë ndaj fitimtarëve? Ajo që i bëri De Goli, marshallit qenka e njëjtë me atë që bëtë ju për Mid’hatin?! Nëse doni shembuj francez mbi nderimin dhe ndëshkimin merrni dikë me merita shumë më të mëdha se Dë Goli, Napoleonin. Gjithçka njohim sot si Francë, është vepër e tij, siç ju e dini. Por megjithë këtë meritë që është sot e gjithë ditën përpara syve të francezëve, këta nuk e nderuan kurrë qoftë edhe me një bust të vetëm Napoleonin. E dini pse? Sepse ai bëri gabimin që francezët nuk ia falën kurrë: I çoi në një luftë të gabuar. Nuk krahasojmë Mid’hatin me Napoleonin, ruajna Zot. Mid’hatëve të tyre francezët ua kanë prerë kokat pa një pa dy. Dhe as ka bërë ndonjë Mid’hat atë që ka bërë Napoleoni për Francën. As pretendon kush ta kishte bërë. Po limitohemi të kuptojmë që Mid’hati e çoi organizatën e tij drejt një lufte të gabuar dhe nëse ia dilte do ta conte gjithë vendin drejt luftës së gabuar. Kur francezët nuk ia falin një gabim të tillë ndërtuesit të Francës, si pretendoni t’ia falin shqiptarët të njëjtin gabim një Mid’hati? Vetëm pse ka shkruar libra që ju pëlqejnë? Zoti kryeministër, nëse është për librat, albanologjinë, përkthimin, kontributin intelektual, ka të tjerë që dergjen varrezave të botës dhe meritojnë nderime më shumë se Mid’hati. Keni Fan Nolin, siç ua vinte në dukje edhe intervista në Dita së cilës i kthyet përgjigje. Nuk ka të krahasuar mes të dyve për nga kontributet. “Ja pra, kështu e shoh unë i dashur mik këtë punë” – shkruani ju. Ja pra, ju nuk kuptoni që nuk keni të drejtë as ta shikoni e aq më pak ta vlerësoni e nderoni zyrtarisht Mid’hat Frashërin duke (sh)përdorur një pushtet që ua kanë deleguar të tjerët. Të cilëve në mënyrë të pabesueshme u kërkoni për herë të dytë në këtë letër në Dita, të ulin sërish kokën. Mund t’i mbani librat e Mid’hatit në shtëpi. Por ajo që ju përfaqësoni nuk mund të nderojë atë që përfaqëson Mid’hati. Nuk e ke këtë të drejtë. Mund ta kishe provuar të kërkoje pushtetin duke thënë që kur të ishe aty do nderoje Mitat Frashërin. E shihnim nëse ta jepnin. Nuk është pra çështje individësh e as pëlqimesh personale. Mid’hatin le ta nderonte organizata e tij politike. Mund ta rivarroste Balli dhe askush nuk do kishte asnjë vërejtje e aq më pak pezme si ato që thoni se ju shtynë juve të na dërgoni këtë përgjigje (meqë jemi këtu, mos bëni sikur ua dërgojnë miqtë çfarë shkruan Dita). Zoti kryeministër, keni gabuar rëndë. Dhe ky nuk është i vetmi rast për fat të keq. Në këtë letër nervoze shkruani se veprat tona në këtë jetë nuk do mund të fshihen “me një të rënë të lapsit”. Përsëritjani vetes sa më shpesh këtë. Dhe.. Ul kokën!

*****

*Kjo redaksionale shoqëron replikën e kryeministrit botuar sot në DITA