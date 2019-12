Ejza Hoxha, talenti i rrallë e Roskovecit

Është vetëm 10 vjeçe, një talent i rrallë, është në klasën e 5 –të por kjo s’e ka penguar të bëhet një artiste në shumë zhanre, fituese çmimesh të para, në shumë aktivitete, brenda vendit dhe jashtë.

Por kush është kjo vajzë nga Roskoveci. Ajo quhet Ejza Hoxha, është nxënëse në klasën e 5-të në shkollën “Alush Grepcka”, Roskovec.

Ejza u spikat që në kopsht nga edukatoret e saj për formulimin e fjalës e të mësuarit përmendësh të vjershave. Duke u nisur nga kjo, Ejza 5 vjeçare ende në kopsht bëhet pjesë e emisionit “Pse 8 me 2” në Tv Apollon. Vitet kalojnë e Ejza rritet në skenë. Fillon të shkojë në balet. Aktivizohet në KK Fier. Në klasën e 3-të Ejza shkon në Antalya të Turqisë ku përfaqëson Shqipërinë. Fiton çmimin “The best Actries”. Aktiviteti u zhvillua nga data 5- 8 Prill 2018. Në dhjetor 2017 Ejzën e dekoron kryetarja e bashkisë me fletë përgëzimi. Drejtoria e shkollës “Alush Grepcka” i jep fletë lavdërimi dhe në nder të saj për çmimin që fitoi në Turqi shkolla organizoi një pritje duke zhvilluar një aktivitet. Për Ejzën vazhdojnë sukseset e tjera. Në Korrik 2018 në festën e Roskovecit Ejza përsëri dekorohet në skenë nga Kryetarja e Bashkisë si Nderi i Qytetit. Ejza konkurron në Tiranë në Festivalin e Interpretimit dhe fiton çmimin e 2-të në 8 dhjetor 2018, ku kryetare e Jurisë ka qenë Margarita Xhepa dhe prezantuese Silvana Braçe.

Në janar 2019, Ejza prezanton dhe konkurron në konkursin e Qendrës së Fëmijëve në Fier duke fituar çmimin e parë. Sukseset e saj vazhdojnë. Në qershor është organizuar në Roskovec, Miss & Mister Roskoveci, ku Ejza fiton çmimin “Best Talent Roskoveci” dhe “Miss Inteligjenca”. Në korrik 2019 është organizuar në Durrës “Miss & Mister Albania” edhe këtu Ejza fiton çmimin “Best Talent Alba”. Sukseset e kësaj talenteje vazhdojnë më tej. Përsëri fiton në Tiranë. Në 8 Dhjetor 2019, Ejza konkurron përsëri në Tiranë dhe kësaj here vajza e talentuar nga Roskoveci mahnit dhe habit jurinë, e cila përbehej nga artistë të njohur si Margarita Xhepa, Agim Xheka, Pajazit Murtishi, Bujar Asqeriu, Xhevat Limani. Edhe pse pjesëmarrëse në shumë aktivitete ajo nuk harron të marrë mësime për ta perfeksionuar talentin e saj nga ana artistike.

Është viti i 2-të që Ejza merr mësime nga regjisori dhe aktori i njohur Leonard Bombaj në Tiranë. Për talentin e saj dhe punën e palodhur ajo është thirrur për të luajtur një film për femijë, ku Ejza është në rolin kryesor. Në qershor 2019 Ejza ishte pjesë e Festivalit të Fëmijëve Fier. Ne 1 Qershor 2019 Ejza konkurroi përsëri në “talentet e Tiranës” ku fitoi çmimin e parë. Por në pamundësi për të shkuar në natën finale.

Ndërkohë për talentin e saj ka qenë e ftuar edhe në televizione të Vizion Plus, Ora Njuz e të tjera. Aktivitetet e saj vazhdojnë e janë të larmishëm. Ajo bën balet, këndon, kërcen valle popullore. Ejza këto ditë konkurroi në “Top Talent” në Top Channel dhe e fitoi. Ejza do jetë në netët live në Janar 2020. Në të gjitha këto larmi pjesëmarrje ajo nuk lë pas mësimet, është shembullore, ndërkohë ajo nuk harron të thotë se është nga Roskoveci, pasi e do shumë qytetin e saj. Ejza në gjithë karrierën e saj ka mbështetje jo vetëm nga familja e saj, por edhe nga mësuesit si Mimoza Xhindi që e ndjek dhe e inkurajon shumë dhe padyshim ajo që e ndihmon më shumë për të patur një sukses të mëtejshëm në talentin e saj është kryetarja e bashkisë Roskovec Majlinda Bufi.

Kiço Thanasi