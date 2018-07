Ekonomia, thembra e Akilit e qeverisjes “Rama” (Replikë me Mero Bazen)

Nga Genc Burimi

Pas një “raundi” të parë vlerësimesh të përgjithshme dhe në të shumtën e rasteve kritike të qeverisjes Rama, dua në këtë analizë t’i kushtohem aspektit themelor, ekonomisë. Një problem politik është në radhë të parë një problem ekonomik që s’ka gjetur zgjidhje. Nuk e mohoj se shtysë për këtë shkrim më dha dhe leximi i intervistës së Mero Bazes në DITA, që e gjeta të goditur në shumë aspekte përveç pjesës ekonomike që rimerr me refren e naivitet pjesë nga diskursi propagandistik i qeverisë aktuale.

Me riskun të habis lexuesin, janë pikërisht “arritjet” me të cilat kjo qeveri mburret në bilancin e saj ekonomik të cilat fshehin në realitet dobësitë e saja më domethënëse.

Rritje ekonomike, por dhe rritje problematike

Arritja që e bën me krenar këtë kryeministër, është padyshim rritja ekonomike. Ai thotë se trashëgoi në 2013 nga Berisha, një rritje nën nivelin 1%, ose më e ulëta historike që nga kriza e 1997 dhe e shpuri këtë rritje vitin e kaluar në 3,8%.

Tre vërejtje: E para, edhe pas pesë vitesh në qeverisje, në një periudhë të artë kushtesh ekonomike tepër të favorshme në vend, në rajon dhe në Europë, qeveritë Rama nuk kanë arritur megjithatë të rigjejnë ritmin galopant të rritjes ekonomike shqiptare të periudhës 2000-2010 që kulmoi me 8%. Ashtu si Kina, një vend i prapambetur në të kaluarën, që i duhen ritme tepër të larta ekonomike për të mbushur hendekun me perëndimin, edhe Shqipërisë i nevojitet një rritje shumë më e lartë. Të paktën 6% në vit. Theksojmë se Rama parashikon të arrijë të paktën 5% me 2021. Pra, tetë vjet në pushtet për të qenë ende nën nivelin më të mirë të rritjes ekonomike që njohu Berisha. Ky është një fakt.

Një tjetër fakt është se Mero Baze gabohet kur përsërit atë që thotë qeveria se Shqipëria është “vendi që ka rritjen ekonomike më të lartë në rajon”. Klasifikimi i Bankës Botërore për 2017 e nxjerr Shqipërinë dhe rritjen e saj ekonomike 3.8% në vend të tretë. Para saj janë Mali i Zi me 4,3% rritje ekonomike dhe Kosova me 4,4%.

Dhe është sërish Banka Botërore së bashku me FMN-në, që formulojnë kritikat me të ashpra ndaj asaj që mund të konsiderohet si një rritje ekonomike artificiale që po i ndodh Shqipërisë dhe që nuk do zgjasë shumë. Sipas këtyre dy institucioneve, qeveria ia detyron në masë të madhe dhe thuajse ekskluzive rritjen ekonomike jo reformave të saj, por dy investimeve të huaja madhore të iniciuara gjatë kohës së Berishës. Nëse Shqipëria ka patur rritje të rritjes së saj ekonomike në dy-tre vitet e fundit, kjo është falë projektit të gazsjellësit TAP dhe hidrocentraleve në lumin Devoll.

E meqenëse këtyre kantiereve po u vjen fundi dhe rritja ekonomike rrezikon të tkurret. Në parashikimet që bënte më parë FMN-ja, rritja ekonomike për vitin 2018 shfaqej në masën 4,1%. Por Fondi Monetar Ndërkombëtar e ka ulur ndjeshëm tani këtë parashikim në 3,7%. Pra Shqipëria rrezikon të këtë këtë vit një rritje më të vogël se vitin e kaluar! Drejtori i BERZH-it për Shqipërinë, Matteo Colangeli shprehet kështu: “3,7% është një arritje e rëndësishme. Por nuk është shumë e dukshme sesa është në fakt rritja neto e ekonomisë shqiptare, pa llogaritur dy investimet e huaja në sektorin e energjisë.”

Janë dhe tre tregues të tjerë që dëshmojnë për karakterin “e rremë” të rritjes ekonomike shqiptare.

a) Mungesa e theksuar e investimeve të huaja

Së pari investimet e huaja. Shqipëria ka arritur të thithë investime të huaja serioze vetëm në energji (TAP, hidrocentrale në lumin Devoll) dhe në miniera. Pa investime të huaja, s’ka rritje ekonomike të qëndrueshme. Mbetet mister dhe për institucionet financiare sesi Shqipëria nuk nxjerr një përfitim maksimal, nga kostoja tepër e lirë e krahut të saj të punës dhe nga një pozitë gjeografike më se optimale për akses në tregjet e BE-së. Shqipëria, po ashtu, është shumë prapa vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor.

Në aspektin e lehtësimit të të bërit biznes dhe tërheqjes së investimeve të huaja Shqipëria lë pas në rajon vetëm Bosnjën. Të gjitha vendet e tjera i dalin para! Banka Botërore ka “vizatuar” një kurbë rënëse të investimeve të huaja në Shqipëri: në 2016 ato ishin në nivelin 8,7% të PBB, në 2017 në 8,3% e PBB, në 2018 ato pritën të zbresin në 7% dhe në 2019, investimet e huaja pritet të zbresin vertikalisht në 5.6 për qind të PBB-së sipas Bankës Botërore.

b) Eksporte anemike

Elementi i dytë që duhet marrë në konsideratë në pritshmëritë pesimiste të rritjes ekonomike shqiptare janë eksportet. Qeveria mburret se janë rritur. Po krahasimet s’bëhen me veten, por me zonën që na rrethon.

Shqipëria është e fundit në Ballkan në peshën e eksporteve në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Eksportet zënë më pak se 30% të PBB-së në rastin e Shqipërisë, ndërkohë që të gjithë vendet e tjera të rajonit janë më sipër. Më keq akoma, Shqipëria është ndër vendet e fundit në renditjen botërore për sa i përket fuqisë së eksporteve jashtë hidrokarbureve. Çfarë eksportojmë ne realisht përtej energjisë dhe mineraleve? Vetëm eksporte me vlerë të ulët të shtuar kryesisht në fasone tekstile dhe këpucë, ndërkohë që tek Serbia dhe Maqedonia dominojnë eksporte me vlerë të shtuar të lartë (prodhime industriale, kimikate etj). Pa surpriza, Shqipëria është kështu vendi i fundit në Ballkan për eksporte produktesh të manifakturuara në kategorinë “kimikate dhe plastikë” dhe po e fundit ashtu në kategorinë agro-industriale “ushqime, pije, duhan”.

Si rezultat, qeverisja “Rama” e ka thelluar deficitin tregtar vitin e kaluar, me 30% më shumë ose gati 5 miliard euro importe për vetëm 2 miliard euro eksporte.

Si u mburrka kjo qeveri për rritje ekonomike kur kjo nuk shprehet në përmirësimin e balancës tregtare?

Në total, në vitin 2017 Shqipëria ka eksportuar për një vlerë rreth dy miliard euro dhe ka importuar për më shumë se 4,7 miliard euro me një deficit të thellë tregtar që është thelluar mbi 30% në krahasim me një vit më parë.

c) Kreditë në vendnumëro

Dëshmia e tretë negative që nuk të lejon të gëzohesh me këtë lloj rritje ekonomike të Shqipërisë, është niveli kokëfortësisht i ulët i kredive për biznes në vendin tonë. Në rajonin tonë, kreditë për biznesin janë sa gjysma (50%) e aseteve të bankave. Në Shqipëri, jemi shumë më larg këtij niveli, me kredi biznesi vetëm sa 35% e aseteve të sistemit bankar. Që nga ardhja e Ramës në pushtet, kreditë bankare për biznesin janë thuajse stopuar, ndikuar ndjeshëm dhe nga frika e bankave ndaj kredive të këqija që janë akumuluar që nga koha e Berishës dhe që ishin më të lartat në rajon. Por Banka e Shqipërisë, si me shkop magjik ua fshiu nga bilancet gjysmën e kredive të këqija bankave që operojnë në vend. E megjithatë, kreditimi i biznesit nuk po rifillon. Po nuk u investua sot, logjikisht nuk mund të ketë rritje të qëndrueshme në periudhat në vazhdim.

Fabula e borxhit publik

Pas rritjes së lartë, dogma e dytë e madhe propagandistike e qeverisë është rënia e borxhit publik. Në zellin apo verbimin e tij nga plani komunikues i qeverisë, Mero Baze guxoi në një intervistë për Dita të thotë se Shqipëria ka borxhin më të ulët publik në rajon!

Është fatkeqësisht e kundërta. Shqipëria ka borxhin publik më të lartë në rajon së bashku me Malin e Zi, mbi masën 70% të PBB-së, kur Kosova e ka vetëm 16% ose Maqedonia 45%. Janë tetë miliardë euro borxh që rëndojnë mbi supet e shqiptarëve.

Por, Mero Baze merr në mbrojtje qeverinë, nga Berisha trashëguam një borxh prej 79% të PBB-së. Nuk është e vërtetë, madje as qeveria nuk e pranon një shifër të tillë. Sipas shifrave zyrtare të qeverisë së fundit të Berishës, Shqipëria kishte një borxh prej 59% të PBB-së, shifër të cilën qeveria e parë “Rama” e zyrtarizoi në 69% të PBB-së meqenëse Berisha nuk kishte llogaritur borxhet e pashlyera ndaj biznesit. Veçse e njëjta “hata” po i ndodh tani dhe qeverisë Rama. Fondi Monetar Ndërkombëtar që ka nisur një mision këto ditë në Shqipëri, është i saktë dhe i prerë: qeveria Rama po ashtu ka krijuar borxhe të pashlyera ndaj bizneseve sidomos në TVSH. Ky borxh i “fshehur” llogaritet në gati 1% të PBB-së. Domethënë më shumë se 1 miliard euro! Prandaj lojërat e qeverive me borxhet e pashlyera të qeverive të mëparshme duhet të pushojnë sepse ato bien në të njëjtat gracka. Për të mos folur pastaj për impaktin në borxh që pritet të lerë strategjia PPP e Ramës. Është kjo ndoshta tema qendrore e bisedimeve për të cilat ndodhet këto ditë delegacioni i FMN-së në Tiranë. Askush nuk është në gjendje të llogarisë se çfarë borxhi publik shtesë rrezikon t’u lërë shqiptarëve i famshmi “partneritet publik-privat”

Deri tani qeveria e ka refuzuar me forcë asistencën e FMN-së për t’i bërë një analizë “shkencore” këtij eksperimenti shqiptaro-shqiptar. Një gjë është e sigurt. Të gjithë ne, kritikë apo adoratorë të kësaj qeverie, jemi të bashkuar në një pikë dhe që e rezumon më së miri Mero Baze kur thotë: “PPP, është një ide që po degradon pa nisur. Dhe është më mirë të ndalet nëse vazhdon kështu…”

Po borxhin që kemi akumuluar si do ta ndalim e më pas ta zmbrapsim. Formula është e thjeshtë për t’u kuptuar, por e vështirë për t’u aplikuar. Qeveria në ekzekutimin e buxhetit, jo vetëm që s’duhet të krijojë deficit (minus 2% aktualisht), por duhet të krijojë një suficit primar rreth +1% në vit.

Prandaj qeveria po rrit taksat ku të mundë. Duke rënë kështu në kurthin tjetër, si në atë shprehjen e amerikanit Laffer: “Taksimi i tepërt vret taksat”. Me idenë e rreme se po rrit efekshmërinë e taksambledhjes, qeveria po rrit në realitet nivelin e taksave.

Janë shuma që në vend të rrinë në xhepat e qytetarëve dhe bizneseve për konsum a investim, shkojnë për të mbushur arkën e shpuar të shtetit sepse do shërbejnë pikërisht për të shpërblyer fituesit e PPP-ve dhe të koncesioneve në 10-20 vitet në vazhdim kur ky kryeministër s’do të jetë më në fuqi për të marrë përsipër pasojat e minës me sahat që po lë.

Nga 23% raport me PBB-në që ishte niveli i taksave në Shqipëri në kohën e Berishës, drejt rekordit të 30% taksa në raport me PBB-në po rend qeverisja Rama. Janë qindra miliona euro më tepër që do t’u merren qytetarëve nga shteti. Një çmenduri anti-liberale, kur vendet e zhvilluara kanë tendencën e kundërt në kontekstin e garës fiskale midis vendeve. Shembulli irlandez (nën 20% nivel taksimi në raport me PBB-në), po i bën dhe vende me tradita të hershme taksimi të lartë si Franca (mbi 50% e PBB-së), të ndërmarrin një revolucion të vërtetë në këtë drejtim, siç po e bën Makroni duke zhdukur një nga taksat më të rënda në Francë, atë të banesës.

Rama le ta rrisë po të dojë nivelin e mbledhjes së taksave, por të paktën të ketë ndershmërinë intelektuale dhe mos ta paraqesë këtë si fitore në krahasim me epokën e Berishës, por si dështim në krahasim me ekonomitë moderne. Mbase një kthesë në ketë paradigmë të rrezikshme po fillon me pjesëtimin me tre të taksës së fitimit për biznesin që bën xhiro në 14 milionë lekë.

Çfarë mbetet nga reformat?

Dua të polemizoj dhe në një pjesë fundit me intervistën e Mero Bazes në DITA që i njeh qeverisjes “Rama” karakterin reformues në ekonomi duke marrë si shembullin më të spikatur reformën e pensioneve. Jam i detyruar të them se e ka sërish gabim dhe në këtë pikë.

Nëse ka një reformë që u mendua pa u menduar është ajo e pensioneve.

Ajo nisi më 2014 me idenë për të përforcuar kontributet sociale të pensioneve në mënyrë që skema të vetëfinancohet nga shtetasit (ata që punojnë për ata që janë në pension) dhe mos të financohej më me deficite nga shteti. Por me 2015 (ri)filloi emigracioni i madh shqiptar dhe automatikisht vendi humbi dhe po humbet kontribuues aktivë për skemën e pensioneve. Këtë është i detyruar ta pranojë dhe vetë drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado, kur thotë në një intervistë me tone “prekëse” nga naiviteti se “projeksionet e bëra nga ne kanë parashikuar shumë parametra, por ajo që nuk është parashikuar, është niveli i emigracionit që këto vite ka qenë i lartë”.

Dhe faktet janë tani kokëfortë. Numri i kontribuuesve në pensione që duhet të jetë gjithmonë më i lartë se 50% në totalin e forcave të punës, ishte më shumë se 58% në 2012 dhe ka rënë ndjeshëm për shkak të emigracionit në rreth 52% sot. Me këto ritme katastrofike të boshatisjes së Shqipërisë, të rinjtë e sotëm nuk e kanë të sigurt se do të marrin pension në pleqëri. Bravo për reformën e pensioneve…

Mero Baze e mbylli analizën e tij të shkurtër ekonomike në DITA, me një ide origjinale, “Shqipëria duhet të zhvillohet vetëm si vend turistik”.

Sërish gabim për mendimin tim. Madje, është një non-sens ekonomik. Dhe në vendet me industri turistike shumë të zhvilluar si Greqia, Spanja, apo Franca, të ardhurat nga turizmi nuk zënë më shumë se 10-15% të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Turizmi është jo vetëm sezonal, por me rritjen e rrezikut terrorist ka filluar të bëhet ndjeshëm i pasigurt dhe ciklik. Vende si Tunizia që investuan gjithçka në turizëm, po vuajnë jashtëzakonisht sot për “faj” të një atentati terrorist në plazh që ka larguar për një kohë të gjatë turistët. Shqipëria duhet të ketë një zhvillim të ekuilibruar e normal, ku turizmi të jetë një degë e ekonomisë krah industrisë, bujqësisë dhe shërbimeve. Shqipërisë i nevojitën eksporte. Dhe për këtë duhet prodhuar mirë, me sa më pak taksa dhe mirë, me teknologji bashkëkohore që vetëm kreditë për biznesin apo investimet e huaja e sjellin. Sa për turizmin, mjafton t’i vëmë objektiv vetes që të mbajmë për pushime në Shqipëri ata mijëra shqiptarë që shpenzojnë 1 miliard euro për turizëm jashtë (kundrejt 1,3 miliard që na sjellin turistët e huaj në Shqipëri). Është goxha objektiv tashmë.

Ndërsa për të tjerat, e pres këtë qeveri që të krijojë më në fund një bankë publike për investime, se po pritëm kreditë për biznesin nga bankat e huaja në Shqipëri do rrezikojmë të presim ende gjatë.

Botuar sot në DITA, pjesë e forumit me bashkëpunëtorë të gazetës, analistë të jashtëm dhe lexues mbi analizën e 5 viteve qeverisje të Rilindjes. Intervista e Bazes mund të lexohet KËTU