EKSKLUZIVE / Detajet: Ngjarja e Rinasit zbulon ekzistencën e Rinasit

Shqipëria ka një aeroport ndërkombëtar dhe ai ndodhet shumë pranë kryeqytetit të vendit, Tiranës, njoftuan dje dhe sot të surprizuara agjencitë e shumta të lajmeve, që ashtu si aeroporti, janë ndërkombëtare.

Gojët e Liga mësojnë se në Rinas ndodhet aeroporti ndërkombëtar i Rinasit, dhe shkas për këtë gjetje të këndshme është bërë shpronësimi për nevoja publike, të një shume prej rreth 10 milionë euro, e vendosur në thasë specialë.

Thasët, që mesa duket ishin gjithashtu ndërkombëtarë, u zhvendosën nga një furgon tek barku i një avioni (mësohet se pikërisht ato çaste piloti po thoshte: hajde dhe një vend për në Vjenë, kur do nisemi se na hapët barkun!) dhe pastaj te një furgon tjetër, pastaj te një tjetër, thonë burimet.

Mësohet se në çastet e ndërrimit të pronësisë të thasëve, në avion ndodheshin si pasagjerë tre ish prokurorë të përgjithshëm, njëzet deputetë, pesë shefa policie, një kryeministër, ndërsa pak më parë kishin zbritur në Rinas katër ministra, një president Republike dhe dy sekretarë amerikanë shteti.

Pikërisht për shkak të pasagjerëve specialë, shpronësuesit u kujdesën të mbaronin punë shpejt, pa zhurmë dhe në majë të gishtave.

Reporterët e kronikës pranë Gojëve të Liga, që gjysmën e ditës e kalojnë tu pi kafe me prokurorë dhe gjysmën tjetër me gjykatës – të cilëve u transmetojnë se çfarë thoshin prokurorët – konfirmojnë se dyert metalike në hyrje dhe në dalje të fushës së aeroportit të porsazbuluar, janë hapur me kruajtëse dhëmbësh.

Nga ana tjetër, vajtje-ardhjet e furgonëve me thasë parash, janë vëzhguar sistematikisht dhe për shumë kohë nga një vilë luksoze e ngritur në një pozicion strategjik pranë Rinasit.

Burime të policisë sqaruan se ato e vëzhgonin gjithashtu për një kohë të gjatë vëzhguesin e Rinasit, që vëzhgonte nga vila e vet.

Por siç pohoi ministri i Brendshëm Aleko Pambuku, “përderisa nuk kishim fakte të forta, nuk mund të vepronim ndaj vëzhguesit, se ndryshe do shkelnim të drejtat e njeriut. Hë si thoni ju, çfarë t’i bënim, t’i hidhnim gaz lotsjellës brenda në banesë?”

Ndërkohë, nëpër gjithë Shqipërinë dhe vendet e rajonit u zbuluan furgonë të djegur ose në djegie e sipër, indicie këto që e orientuan policinë për të zbuluar edhe aeroporte të tjerë më të vegjël si dhe pako të tëra me kruajtëse veshësh.

Gjithsesi, entuziazmi i zbulimit të aeroportit të Rinasit solli edhe disa andralla. Kryeministri, pikërisht ai që kishte qëlluar pranë ngjarjes së Rinasit, kërcënoi hapur Republikën Popullore të Kinës, duke deklaruar se aeroporti duhet t’i kthehet Shqipërisë.

Nga ana e saj, ministrja e Mbrojtjes kaloi në sulm, duke çuar batalionin special të ushtrisë për të ruajtur perimetrin e jashtëm të Rinasit. Ky gjest nga ana e vet, konfirmoi edhe ekzistencën e shumëdebatuar të vetë batalionit special.

I vetmi që nuk e fshehu dot harenë, pohojnë Gojët e Liga, për faktin se Shqipëria u bë me aeroport ndërkombëtar ashtu siç Berati u bë me kombinat, ishte ministri i Turistave Klendi Blosi.

“Këtë sezon turistët që do vizitojnë Shqipërinë do shtohen me 25% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të ardhshëm, minus përqindjen e atyre që do ikin për t’u rikthyer që mos ua pafsha surranë!,” deklaroi i gëzuar ai, duke shtuar: “Deri në vitin 2030 do mbjellim 700 milionë fidanë!”

SHËNIM: Gojët e Liga është rubrikë satirike që beson se Nënë Tereza ka vëjë kujën atje lart, kur sheh çfarë ndodh në aeroportin e saj