Ekskluzive DITA: “Do ndërtojmë një varr bosh, por.. kemi një mesazh për Sali Berishën”. Familja e Remzi Hoxhës heq dorë pas 25 vitesh nga kërkimet

25 vite nga zhdukja/ Intervistë në Dita i biri i Remzi Hoxhës: I kemi të gjithë faktet, nëse do SPAK, përgjegjës është Sali Berisha!

Pse familja Hoxha vendos të ndërpresë kërkimet për eshtrat e Remzi Hoxhës. Ata do të ndërtojnë një varr dhe memorial për nder të tij. Zhgënjimi tek të gjithë politikanët dhe shpresa e humbur se një ditë do të vihet drejtësi. Ardian Hoxha, rrëfehet për këto 25 vite kërkime dhe çfarë ka ndodhur me të dhe familjen e tij. “Mos ore Sali Berisha se ke fëmijë e nipër e mbesa...” – thotë ai në bisedën me gazetaren e DITA, Entela Resuli.

Nga Entela Resuli

Këto 25 vite e kemi dëgjuar shpesh emrin e Remzi Hoxhës. Biznesmeni i njohur u zhduk çerek shekulli më parë dhe sot e kësaj dite fëmijët dhe bashkëshortja e tij nuk kanë një varr ku të çojnë një tufë me lule.

Familja ka bërë përpjekjet maksimale për këtë, por institucionet e drejtësisë dhe politika mesa duket nuk kanë dëshiruar ta zbulojnë zyrtarisht këtë ngjarje. Djali i tij i madh, Ardian Hoxha, i cili gjatë gjithë këtyre viteve ka bërë thirrje që kjo ngjarje të zbardhet, ka bërë letra publike, ka marrë pjesë në gjyqe, madje edhe ka pohuar se dëshiron vetëm eshtrat e të atit dhe asgjë tjetër, sot ka një lajm.

Ai dhe familja e tij ndërpresin kërkimet e eshtrave të të afërmit të tyre duke i ndërtuar një varr dhe memorial simbolik.

Nëpërmjet këtij veprimi ata dëshirojnë të japin mesazhin që, nuk do të ketë asnjë hakmarrje, nga ana e tyre. Familja Hoxha tashmë do vetëm një varr ku të prehen eshtrat e njeriut të tyre të zemrës.

Ardiani nuk kursehet për asnjë nga politikanët që ai mendon se kanë ndihmuar qoftë në zhdukjen e Remzi Hoxhës, po ashtu edhe në moszbulimin e të vërtetës. Ai i përmend të gjithë me radhë, por mbi të gjitha përgjegjës kryesor bën Sali Berishën.

Sipas Hoxhës, babai i tij është eliminuar me urdhër të Sali Berishës. Sot në Dita sjellim intervistën e Ardian Hoxhës, djalit të Remziut, i cili rrëfen faktin se i ka humbur shpresat nga drejtësia në Shqipëri.

Hoxha, pavarësisht brengës së zhdukjes së babait, ia ka dalë të jetë një njeri i suksesshëm në jetë. Mesa duket ka trashëguar nga i ati intuitën dhe aftësinë për të bërë biznes. Sot, udhëheq 5 kompani me 450 të punësuar.

Mungesa e babait nuk e ka penguar të bëhet një njeri i zoti, i cili mbi të gjitha nuk reflekton urrejtje, për të dhe familjen e tij jeta ka vazhduar, paçka se me babain gjallë, gjithçka do të ishte ndryshe, me siguri më shumë e qetë dhe pa brenga…

–Ardian, sot bëhet një çerek shekulli nga zhdukja e babait tuaj, çfarë ka ndodhur gjithë këto kohë, si ndiheni që ende nuk keni mundur të gjeni as eshtrat e tij?

Është e vërtetë Entela dhe sot bëhen 25 vjet që familja jonë përpiqet t’i gjejë eshtrat e babait tim. Sot bëhen një çerek shekulli që ne po kërkojmë drejtësi në Shqipëri. Na u deshën 17 vite që gjykata në Shqipëri të dënojë personat përgjegjës, por dhe duke amnistuar disa nga ta e njërin edhe duke e strehuar jashtë shtetit.

Edhe 8 vite tjera kaluan dhe shihet se nuk ka vullnet politik ose institucional që t’na i gjejnë eshtrat. Jemi të zhgënjyer nga gjithë klasa politike, pa dallim, dhe nga gjitha institucionet e drejtësisë në Shqipëri, përfshirë edhe SPAK-un e ato task forcat e tjera për hetime.

–Përse po dorëzoheni së kërkuari, duket se ju ka humbur shpresa…?

Po dorëzohemi së kërkuari për t’ua hapur rrugën individëve që dinë se ku janë fshehur eshtrat e babait tim, për t’u treguar që nuk janë të rrezikuar nga ne, dhe me shpresën së pasi të bëjmë varrin e babait tim do shtohet vullneti i atyre që dinë se ku janë ato që t’na tregojnë e të vijnë eshtrat tek varri i tij.

Ne kemi deklaruar publikisht që nuk kërkojmë as dënimin e tyre e as të marrim hak për gjakun e tij. Kërkojmë vetëm eshtrat e tij që t’ia bëjmë një varr. Nuk kemi më shpresë nga klasa politike dhe institucionet e drejtësisë në Shqipëri.

-Çfarë nuk ka shkuar mirë që nuk pati rezultat kërkimi?

Nuk kanë shkuar mirë shumë gjëra, duke filluar nga zhdukja e gjitha provave në zyrat e SHIK-ut, duke frikësuar dëshmitarët dhe gjithë ata që interesoheshin për t’mësuar një të vërtetë dhe për t’na informuar ne si familjarë.

Procesi gjyqësor zgjati 17 vite dhe i lanë të lirë të gjithë të implikuarit, përveç Ilir Kumbaros që ata vetë e mbrojtën dhe po e strehojnë tani në arrati. Kemi pritur nga gjitha partitë politike, duke përfshirë edhe ato që nuk ishin të përfshira në këtë krim, pra PS dhe LSI, si dhe gjitha institucionet e drejtësisë në Shqipëri, por nuk ka vullnet, ashtu siç nuk ka vullnet në Serbi që të zbardhen eshtrat e mbi 1,600 personave të vrarë në luftën e Kosovës.

-Me që po i vini kapak gjithë kësaj historie do të thotë se do të falni dhe ata që e kanë zhdukur babanë tuaj?

E kam thënë edhe në gjykatë kur isha dëshmitar, të gjithë këta individë të përfshirë në zhdukjen e babait tim na e kanë borxh nga një gjak dhe ne do ua falim atëherë kur t’na i dorëzojnë eshtrat.

Ne varrin po ia bëjmë babait tim, momentin që i sjellin eshtrat, qoftë edhe anonimisht, familja ua fal gjakun të gjithëve.

-Ju personalisht keni marrë pjesë në këtë kalvar të gjatë kërkimesh prej 25 vitesh, çfarë keni kuptuar duke takuar dhe dëgjuar shumë njerëz?

Kemi pasur përjetime të nga më të ndryshmet, mashtrime e tortura psiqike e emocionale nga më çnjerëzoret, që të bëjnë t’mendohesh se a jemi shqiptarë dhe a jetojmë në shekullin 21 apo jemi nga ato fiset e egra të pa civilizuara të Afrikës.

Dhimbja është shumë e madhe dhe ketë dhimbje e kuptojnë më së miri ata që kanë familjarë të zhdukur. Është shumë e dhimbshme kur na vdes ndonjë familjar, e sidomos në moshë të re, këtë mendoj se e kanë përjetuar shumë familje dhe mund ta kuptojnë, por kur ke një familjar të zhdukur, në moshë të re, dhe nuk e di as varrin ku e ka është shumëfish më e vështirë dhe nuk mund ta përshkruash.

–Keni një mesazh për Sali Berishën?

Mesazhi ynë për Sali Berishën është që nuk e kemi pasur asnjëherë politikisht gjetjen e eshtrave të babait tim apo vënien para drejtësisë së personave të implikuar.

Ai e di mirë se si ka ndodhur e gjithë ngjarja dhe si e kanë marrë babin tim duke menduar se mos babi im dinte diçka apo kishte ndonjë dëshmi rreth takimit të tij me Sllobodan Millosheviçin e Kiro Gligorovit, apo edhe të Bashkim Gazidedes me Arkanin, apo edhe dëshmi të tjera të punëve që vetëm ata i dinë.

Mos ore Sali Berisha se ke fëmijë e nipër e mbesa. Zoti është i madh dhe mund të ta sjellë edhe ty në familje. Të kemi kërkuar ty llogari sepse janë njerëzit që punuan dhe akoma punojnë për ty që pas rrëmbimit që ti urdhërove përdorën dhunën më të madhe të mundshme dhe u vdiq në dorë babai im.

Dhe për të hequr përgjegjësinë nga vetja fshehët trupin, zhdukët gjitha dokumentet e dosjes në SHIK, dhe përmes njerëzve tuaj në prokurori dhe gjyqësor zvarritet procesin për 17 vjet.

Por sa do që u munduan njerëzit tuaj të zhduknin gjurmët, kishin harruar të zhduknin edhe gjurmët në kontabilitet dhe financa për mëditjet dhe shpenzimet e operacionit për përcjelljen e babait tim dhe Ziso Kristopullit, dhe dëshmitë u sollën para drejtësisë, e që janë pjesë e procesit gjyqësor, të shkruara në vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda të Shqipërisë, AKTI NR. 2/3/8/26/79, VENDIMI NR.77, Datë 22.11.2012, si dhe vendimin e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, NR. 3/83 i regjistrit themeltar, Nr. 19 i vendimit, Datë 10.12.2012 regjistrimi, Datë 18.03.2013.

Sali Berisha si politikan që është mundohet edhe rastin e babit tim ta kthejë në një kontekst politik dhe thotë që familja jonë përpiqet që ta dëmtojë atë politikisht dhe të ndihmojmë Partinë Socialiste.

E theksoj prapë se ne nuk na intereson as politika e Shqipërisë, as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, as LSI, as asgjë. Ne na ka interesuar dhe na intereson të gjejmë eshtrat e babait tim dhe kaq! Është e vërtetë që politikanë nga Partia Socialiste e kanë përdorur rastin e babit tim, si Erion Braçe, Gramoz Ruçi, Saimir Tahiri, e shumë të tjerë, për të hedhur gurë mbi Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, por ketë do e kishte bërë edhe Partia Demokratike po të kishte qenë dikush nga Partia Socialiste që kishte vrarë babain tim.

Sali Berisha, mos u mundo që edhe vrasjen e babit tim ta fusësh në temat politike ditore vetëm për t’ia humb vlerën dhe të duket si ato broçkullat që i llomotisni çdo ditë. Mjaft më dhe të lutem, që edhe ti dhe familja juaj të çliroheni, na i dërgoni eshtrat anonimisht.

-Për kë tjetër?

Për familjen tonë të gjithë janë të njëjtë dhe nuk na intereson politika në Shqipëri. U bëfshin copë të gjithë. Përgjegjës për zhdukjen e babait tim është Sali Berisha, sepse njerëzit e tij e vranë.

Edhe Millosheviçi nuk erdhi në Kosovë vetë që t’i vriste njerëzit, ishin ushtria dhe shërbimet e tij që e bënë, por urdhrat i jepte ai. Është e njëjta situatë. Përgjegjës pastaj janë edhe Fatos Nano, edhe Ilir Meta, edhe Edi Rama, por edhe gjitha institucionet e drejtësisë, duke përfshirë edhe SPAK-un.

Ky është një turp për Shqipërinë dhe haram u qoftë gjaku i babait tim!

-Cila është brenga më e madhe për mosgjetjen e eshtrave? A po ndjeheni se nuk po përfundoni një mision në jetë?

Brenga më e madhe është se nuk do i gjejmë eshtrat kurrë. Plagën do e kemi gjithmonë për humbjen tonë, por shpirti do na flejë më rehat kur t’ia bëjmë varrin babait tim dhe kur t’i vijnë eshtrat.

Ne kemi humbur një baba, burrë, vëlla dhe djalë, pra kemi humbur një familjarin tanë, por humbje edhe më e madhe është për kombin tonë sepse historia do e tregojë veprimtarinë e tij e cila iu ndal në gjysmë.

E ka pritur të keqen edhe ai nga shteti serb, por që e keqja do i vijë nga Shqipëria mëmë, asnjëherë. Kjo është që gjithë familjes dhe bashkëveprimtarëve të babait tim na dhemb më së shumti. Ky është një turp që do e mbajë Shqipëria dhe gjithë klasa politike e institucionet e drejtësisë.

Serbia dihet botërisht që po fsheh eshtrat e personave të vrarë në luftën e Kosovës, por edhe Shqipëria po bën të njëjtën dhe kjo është shumë e dhimbshme dhe njëkohësisht për të ardhur keq.

–Kush mendoni se e pengoi zbardhjen e kësaj ngjarje?

Zbardhjen e pengoi Sali Berisha, Bashkim Gazidede dhe gjithë rrethi i Sali Berishës që ishin në gjitha strukturat shtetërore dhe ato të drejtësisë. Po ashtu e penguan mediat që ishin të lidhura me Partinë Demokratike.

Po si ore për 25 vite nuk kisha asnjë intervistë nga TV Klan? E di i madh e i vogël që TV Klan e përkrah Partinë Demokratike dhe figurën e tyre, Sali Berishën. Po si ore një herë nuk më ftoi Blendi Fevziu në emision, duke qenë se është një nga ngjarjet me tragjike të Shqipërisë?

Duke qenë se ne kemi qenë palë e dëmtuar, në proceset gjyqësore na ka përfaqësuar prokuroria e shtetit. Rasti i babait tim është ndër rastet më të rënda të Shqipërisë dhe SPAK-u e këto institucionet e tjera nuk kanë bërë asnjë hap për të zbardhur rastin tonë.

Mendoj se drejtësia në Shqipëri është e kontrolluar nga politika, “e kapur” siç themi ne, dhe përveç mungesës së vullnetit, njerëzit e punësuar aty kanë frikë të merren me rastin e babait tim. Ne kemi adresë dhe mund t’na kontaktojnë kur të duan, por nuk kam më shpresë se dikush do bëjë diçka në këtë aspekt.

Ky turp do i mbetet Shqipërisë dhe do mbetet një borxh që Shqipëria do ja ketë Kosovës.

-Babai juaj do të ketë një varr simbolik?

Po, do i bëjmë një varr, por edhe një memorial ku do shkojmë ta vizitojmë çdo herë që duam të çmallemi, dhe në rast se vijnë eshtrat e tij ndonjëherë do e kenë vendin të gatshëm.

Babai im ishte një veprimtar shumë i madh i çështjes shqiptare dhe e meriton të ketë një varr. Për më tepër, ne asnjëherë nuk jemi angazhuar që të bëjmë publike veprimtarinë e babait tim duke u marrë gjithmonë me gjetjen e trupit të tij.

Pra gjithë fokusin e kemi aty. Ka kaluar një çerek shekulli dhe ka ardhur koha që të tregojmë edhe për figurën e tij dhe aktivitetet e tij të shumta. Ai meriton shumë më shumë.

-A jeni i qetë Ardian, ju dhe familja juaj?

Normalisht se nuk jemi të qetë deri në ditën që do vijnë eshtrat, por dua të besoj se duke e ditur se ku do ta ketë varrin babi im, një pjesë e dhembjes do hiqet. Zakonisht ata që bëjnë krimin duan që edhe familjet e tyre ta kenë jetën vetën zi, por ne do e ndajmë me kaq dhe do përpiqemi të vazhdojmë jetën duke qëndruar gjithmonë krenar se pasardhës dhe familjarë të kujt jemi.

-Çfarë do të kujtoni gjithmonë nga babai juaj?

Ajo që do kujtoj gjithmonë është karakteri i tij prej një burri që ishte vizionar i rrallë ndër njerëzit e gjeneratës së tij, i cili qysh në atë kohë kishte një vizion se si do liroheshim nga një regjim i tmerrshëm serb, se si do forcoheshin shtetet tona shqiptare, si do zhvilloheshim ekonomikisht e si do ngisnim nivelin e arsimit dhe shëndetësisë, dhe si do jetonim të lirë ashtu si dhe popujt tjerë në Evropë.

Ishte një burrë i guximshëm dhe i ndershëm, që i printe punëve vetë, e jo vetëm të jepte urdhra. Ishte një shembull i mirë për gjithë familjen dhe gjithë shoqërinë. Ishte një zemërgjerë dhe bamirës i pafund, dhe ishte një njeri që donte familjen dhe kombin. Zoti e mëshiroftë dhe i qoftë i lehtë dheu aty ku gjendet.

-E keni menduar ndonjëherë si do të ishte jeta juaj po ta kishit babain gjallë?

E kam menduar shpesh, dhe normalisht se do ishte një jetë shumë më e qetë, më produktive dhe do kishim gjithë shqiptarët një jetë më të mirë, shkaku i reputacionit që kishte dhe influencën që do kishte si në shoqëri ashtu edhe në skenën politike, qoftë në Kosovë apo edhe në Shqipëri.

E thashë edhe më herët se është një humbje e madhe jo vetëm për familjen por për gjithë kombin tonë. Drejtori i Dardania Bank, Milazim Abazi, më pati thënë se babai im ishte njeriu më i pasur në Shqipëri në atë kohë dhe bënte transaksionet më të mëdha financiare.

Paramendoni se çfarë suksesi do kishte sot dhe çfarë mundësish për të vepruar e kontribuar do kishte. Është humbje e madhe për të gjithë.

-Cili është angazhimi juaj momentalisht, me se po merreni?

Unë tani jetoj në Kosovë dhe udhëheq 5 kompani, me mbi 450 të punësuar. Punën që e kam përzemër është American School of Kosova, një shkollë amerikane nga niveli parashkollor deri në shkollë të mesme.

Këtë e konsideroj si misionin tim jetësor dhe vazhdimësi e aktivitetit të babit tim dhe një kontribut për zhvillimin e kuadrove, e që më pas kontribuojnë direkt në zhvillimin e vendit dhe standardit jetësor.

Po ashtu si aktivitet tjetër që kam filluar para 1 viti është zhvillimi i aktiviteteve dhe videove për sukses dhe motivim, përmes të cilave pretendoj të shpërndaj njohuri dhe teknika për sukses në jetë dhe profesion, që zakonisht nuk mësohen në shkolla, si dhe të shërbej unë si një model për të gjithë të rinjtë e të rejat.

Unë përkundër gjitha këtyre sfidave në jetë kam arritur shumë suksese, dhe nëse unë i kam bërë të gjitha këto të tjerët e kanë edhe më të lehtë. Mund t’i ndiqni disa nga aktivitetet ne www.ardianhoxha.com ose në kanalin tim në YouTube: Ardian Hoxha.

Për fund, uroj që sa më shpejt të mbyllet kjo histori e tmerrshme dhe të mos përsëritet të tilla as në Shqipëri e as në Kosovë.

