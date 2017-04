Tronditëse: Ja si dështoi plani ogurzi i vrasjes së Lulit

Tërmeti i ditëve fundit ka alarmuar gjithë vendin.

Jo, nuk bëhet fjalë për tërmetin që lëkundi Shqipërinë e Mesme, por për tërmetin që lëkundi gjithë trojet shqiptare, lajmi për vrasjen e liderit të opozitës, zotin bukurosh Lulzim Basha.

Vetë kryeministri Rama u shpreh se janë marrë masat për çdo të papritur, pra janë paguar gratë që do qajnë në varrim, janë blerë kurorat me lule me dedikim dhe është prenotuar lokali për drekën e të ndjerit.

Gojët e Liga janë përpjekur të zbulojnë detaje të pazbulueshme dhe pas një hulumtimi të lezetshëm, arritën të nxjerrin në sipërfaqe disa të vërteta.

Vrasja është menduar dhe organizuar vërtet, madje është paguar vrasësi me pagesë më në zë i momentit, por mësohet se ai është tërhequr sapo ka mësuar që bëhej fjalë për Bashën.

Është tepër i pashëm për t’u hequr qafe – ka thënë vetë zoti vrasës me pagesë.

Në anën tjetër, Basha qëndron stoik në çadër edhe pse jeta i varet në një fije të hollë. Liderit i opozitës nuk i dridhet qerpiku i gjatë valëzues.

Mund të vrasin një njeri, por nuk mund të vrasin kurrë një ide – u shpreh Basha.

Shprehje kjo e kopjuar nga filmi V for Vendetta, por që rëndësi ka ideja.

P.s. Sipas Stacionit Hapësinor të NASA-s, me zhdukjen e liderit opozitar, graviteti nuk do ketë më atë forcën tërheqëse që justifikohej vetëm nga prezenca jetësore e Bashës dhe planeti do dalë jashtë horbite duke rezultuar në zhdukjen e jetës në tokë dhe destabilizimin e situatës politike në Shqipëri.