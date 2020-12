EKSKLUZIVE/ Janusz Bugajski: Edhe nëse e nxit ndarjen, edhe nëse jo, Trump gjatë 4 viteve të ardhshme do bëjë luftë civile politike kundër administratës legjitime të SHBA

Janusz Bugajski

Pasi Kolegji Zgjedhor i SHBA-së zyrtarizoi fitoren e Joe Biden në zgjedhje, Presidenti në largim Donald Trump është duke vendosur lëvizjen e tij të radhës. Një nga mundësitë më të rrezikshme është që ai të mbështesë një përpjekje për shkëputje të shteteve “të kuqe” me shumicë republikane dhe të vetëshpallet President i ligjshëm.

Ndërsa kohës së tij në Shtëpinë e Bardhë po i vjen fundi me shpejtësi, Trump ka tre mundësi. Së pari, ai mund t’i kthehej botës së biznesit dhe të largohej nga syri i publikut. Së dyti, ai mund të vendosë të qëndrojë në politikë dhe të jetë kandidati republikan në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Ose së treti, ai mund të përpiqet të sabotojë politikat e Biden dhe të paraqitet si Presidenti i ligjshëm i SHBA apo një udhëheqës kombëtar alternativ.

Trump ka frikë se, në rast se largohet krejtësisht nga politika, atij do i duhet t’i nënshtrohet çështjeve të ndryshme gjyqësore dhe hetimeve mbi krimet financiare dhe mashtrimeve tatimore që pretendohet se janë ndërmarrë nga biznesi i tij familjar. Duke qëndruar në politikë, ai mund të manipulojë opinionin publik dhe të kontrollojë institucionin e republikanëve për të shmangur gjykimin dhe madje edhe burgosjen e tij, ndërsa do të vazhdojë të ketë peshë për të ardhmen e Amerikës.

Sa më i dëshpëruar që ndihet, aq më e lartë është mundësia që Trump të vendosë për zgjidhje radikale. Përdorimi i sistemit ligjor dhe institucioneve shtetërore për të siguruar një mandat të dytë presidencial ka dështuar. Nxitja e konfliktit civil për të qëndruar në pushtet nuk mund të ketë sukses, pasi ushtria dhe organet ligjzbatuese nuk do të angazhohen në politikë për të. Por, tashmë ka hyrë në lojë një tjetër mundësi: perspektiva e krijimit të një strukture politike paralele, duke kërcënuar me shkëputje, ashtu si Shtetet Konfederale të Amerikës 150 vjet më parë. Një lëvizje që provokoi Luftën e përgjakshme Civile.

Pas vendimit të fundit të Gjykatës së Lartë së Texas-it, se ajo nuk e kishte të drejtën ligjore për të hedhur poshtë rezultatet në katër shtete ku pati betejë zgjedhore, Kryetari i Partisë Republikane të Texas-it deklaroi se Texas dhe “shtetet e tjera që i binden ligjit” mund të shkëputen nga SHBA dhe të krijojnë bashkimin e vet. Prokurorët e përgjithshëm të shtatëmbëdhjetë shteteve dhe 126 nga Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA mbështetën Texas-in që ai të hidhte poshtë rezultatet e zgjedhjeve në Georgia, Michigan, Pennsylvania dhe Wisconsin.

Si kundërpërgjigje ndaj rebelimit të republikanëve, disa demokratë bënë thirrje që Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve të refuzojë të pranojë në Kongresin e ardhshëm ata anëtarë që i kërkuan Texas-it të hidhte poshtë (rezultatet e) zgjedhjeve të ligjshme. Ata pretendojnë se këta ligjvënës po sulmojnë Kushtetutën dhe po kërcënojnë mbijetesën e Republikës. Megjithëse përjashtimi i tyre nga Kongresi ka pak gjasa të ndodhë, kërkesat e Demokratëve tregojnë se sa të thella janë ndasitë mes përfaqësuesve në Kongresit të Amerikës.

Pasi disa Demokratë e akuzuan për tradhti dhe trazira, deklaratat e fundit të Partisë Republikane të Texas-it tregojnë se ajo favorizon largimin nga SHBA. Pas vendimit të Gjykatës së Lartë, një ligjvënës i shtetit të Texas-it deklaroi se po planifikonte të propozojë një referendum në 2021, duke i dhënë Texas-it mundësinë të rikonfirmojë statusin e tij si komb i pavarur. Sipas republikanit që përfaqëson San Antonio, qeveria federale ka dalë “jashtë kontrollit dhe nuk përfaqëson vlerat e Texanëve (shtetasve të Texas-it)”. “Texit” i propozuar gjoja do të inkurajojë shtetet e tjera të ndjekin këtë shembull dhe t’i bashkohen atij.

Fjalët mbi shkëputjen janë shfaqur periodikisht në Texas, por nuk kanë qenë të suksesshme. Pas Luftës Civile të viteve 1860, Gjykata e Lartë vendosi që asnjë shteti ligjërish nuk i lejohet të shkëputet, por ky vendimi vazhdon të kundërshtohet në disa qarqe politike. Lëvizja për shkëputje u bë më tërheqëse në 2016, pas referendumit të suksesshëm të Mbretërisë së Bashkuar për Brexit dhe mbështetësit më besnikë të Republikës së Trump mund të përpiqen t’i japin asaj një tjetër vrull/dinamikë.

Mbështetja e tyre për shkëputjen, tashmë, është shprehur nga disa grupe militante pro-Trump dhe mund të ketë tërheqje më të gjerë në mesin e elektoratit të “Shteteve të Kuq”. Sipas sondazheve aktuale, vetëm 62% e amerikanëve besojnë se zgjedhjet kanë mbaruar dhe (gjithçka) u vendos, ndërsa 82% e mbështetësve të Trump nuk e shohin Presidentin e zgjedhur Biden si fitues legjitim. Ata vazhdojnë të besojnë pretendimet mashtruese të Trump se zgjedhjet ia vodhën. 75% e mbështetësve të Trump mendojnë se republikanët në Kongres duhet të vazhdojnë ta mbajnë Trump në pushtet.

Diskutimet e shtuara mbi shkëputjen, gjithashtu, do i hapin Kremlinit një tjetër rrugë për të dëmtuar sistemin politik amerikan. Jo vetëm që ai do të përhapë dezinformim për të diskredituar Presidentin Biden dhe iniciativat e tij të politikës së jashtme, por mbi të gjitha mund të mbështesë politikanët që bëjnë thirrje për copëtimin e Shteteve të Bashkuara. Edhe nëse e nxit ndarjen, edhe nëse ose jo, Trump padyshim që, gjatë katër viteve të ardhshme, do të bëjë një luftë civile politike kundër administratës legjitime të SHBA.

Asthe U.S. Electoral College has formalized Joe Biden’s election victory, the outgoing President Donald Trump is deciding his next move. One of the most dangerous possibilities is that he may support a drive toward secession by the “Red” states with Republican majorities and declare himself the rightful President.

Trump has three options as the clock ticks faster on his time in the White House. First, he could return to the world of business and fade from public view. Second, he could decide to stay in politics and stand as the Republican candidate in the 2024 presidential elections. Or third, he could try to sabotage Biden’s policies and pose as the rightful U.S. President or an alternative national leader.

Trump is fearful that if he leaves politics altogether he will be subject to various court cases and investigations of alleged financial crimes and tax frauds by his family business. By staying in politics he can manipulate public opinion andcontrol the Republican establishment to avoidtrial and even imprisonmentwhile remaining relevant for America’s future.

The more desperate Trump becomes the more possible that he will turn to radical solutions. Using the legal system and state institutions to ensure a second presidential term has failed. Stoking civil conflict to keep himself in power cannot realistically succeed, as the military and law enforcement will not engage in politics on his behalf. But another possibility has now come into play – the prospect of creating a parallel political structure and even threatening secession, similarly to the Confederal States of America 150 years ago– a move that provoked a bloody Civil War.

Following the recent Supreme Court ruling that Texas lacked the legal right to overturn the results of elections in four battleground states, the Chairman of the Republican Party in Texas asserted that Texas and other“law-abiding states” could secede from the U.S. and form their own Union.Attorney generals in seventeen other states and 126 Republicans in the U.S. House of Representatives had backed Texasto overturn the election results in Georgia, Michigan, Pennsylvania and Wisconsin.

In response to the Republican rebellion some Democrats called for the Speaker of the House of Representatives to refuse to seat those members of the incoming Congress who have backed Texas in overturning a legitimate election. They claim that these lawmakers are attacking the Constitution and threatening the survival of the Republic. Although exclusion from Congress is unlikely to happen, Democrat demands underscore the depth of division in America’s congressional representation.

From its recent statements, the Texas Republican Party appears to favor leaving the U.S., with some Democrats accusingthe Party oftreason and sedition. After the Supreme Court ruling, a Texas state lawmaker announced that he plans to propose a referendum in 2021 allowing Texas to reassert its status as an independent nation. According to the Republican representing San Antonio, the federal government is “out of control and does not represent the values of Texans.” This proposed “Texit” will allegedly encourage other states to follow suit and join with Texas.

Talks around secession resurface periodically in Texas, but have not been successful. After the Civil War in the 1860s, the Supreme Court ruled that no state is legally allowed to secede, but the ruling continues to be opposed in some political circles.The secession movement gained some traction in 2016, after the United Kingdom’s successful Brexit referendum and Trump’s most loyal Republican supporters may try to give it new momentum.

Support for secession has already been voiced by somemilitant pro-Trump groups and may gain wider traction in the “Red State” electorate.According to current opinion polls, only 62%of Americans believe that the election is “over and settled,” while 82% of Trump supporters do not see President-elect Biden as the legitimate winner. They continue to believe Trump’s fraudulent claims that the election was stolen from him. 75% of Trump supporters think Republicans in Congress should continue to keep Trump in power.

Growing talk of secession will also provide the Kremlin with another avenue of opportunityto subvert America’s political system. Not only can it spread disinformation to discredit President Biden and his foreign policy initiatives but above all it can supportpoliticians calling for fracturing the United States. And whether he actually encourages partition or not, Trump will certainly be waging a political civil waragainst the legitimate U.S. administration for the next four years.

