Ekskluzive / Kujtimet e Hito Çakos për Luftën e Gjormit, në 75-vjetorin e saj

Nga Dragush GJOKA

Kujtimet e tij për Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, Heroi i Popullit Hito Çako nuk mundi t’i shikonte të botuara. Në prag të filtrimit të tyre redaksional, ai pati fatin e hidhur, që në dhjetor 1974, të arrestohet së bashku me kupolën drejtuese të Ushtrisë, me akuzën e rëndë për deviacion të hapur të Tezave të Këshillit të Mbrojtjes. Kjo akuzë, pas disa muajve procesi hetimor e gjyqësor, do ta çonte drejt pushkatimit krahas Beqir Ballukut dhe Petrit Dumes.

Pavarësisht se jeta e Hito Çakos u shua në kulmin e moshës dhe të karrierës ushtarake e politike, emri i tij nuk iu zvenit kurrë nga ata me të cilët e lidhi lufta dhe puna për mbi tre dekada. Politika mund të të burgosë, mund të të marrë edhe jetën, por historia e burrave që bëjnë histori, nuk mbyllet dot në qelira, as në kasaforta zyrash dhe as në dosje arkivore. Ajo mund të ”flejë” për një farë kohe, por kur “zgjohet”, vërshon si ujëvarë për të kthjelluar çdo gjë të myshkëzuar në shtratin ku ajo shkarkohet.

Në këtë optikë edhe kujtimet e Hito Çakos u sekuestruan, por nuk nuk u bënë pluhur e hi. Ato u administruan nga strukturat përkatëse për të përfunduar në Arkivin e Shtetit, në fondin e PPSH. Tashmë ato janë në dispozicion të familjarëve, studiuesve dhe lexuesve.

Në këto shënime të tij, që po botojmë sot, lexuesi do njihet me atmosferën në prag të Luftës së Gjormit në fund të dhjetorit 1942. Pothuajse gjatë tërë vitit 1942, Vlora mbante në shkallë vendi rekordin e turbullirave me sfond të pastër antifashist. Kjo situatë elektrizuese e shqetësoi qeverinë kuislinge të Mustafa Merlikës, prandaj ajo gjykoi, se Vlorës duhej t’i jepej një mësim i mirë nëpërmjet dhunës shtetërore me forca të kombinuara ushtarake e militare vendëse dhe ato pushtuese. Sipas qeverisë, tre ishin pikësynimet kryesore të intervenimit policoro-ushtarak drejt Vlorës:

Të kryhej çarmatimi i plotë dhe e i përpikshëm ndaj popullsisë vendëse

Me kap elementët e rrezikshëm e me arrestuar ndihmësit e tyre

Me siguruar bashkëpunimin e popullatës nëpërmjet garancisë të parisë së vjetër për qetësinë e zonës.

Për të qenë sa më efikas në këtë operacion ndëshkues, qeveria gjykoi se në mbështetje të forcave pushtuese do të ishin edhe bandat militare të hurit dhe litarit të Halil Alisë dhe Selim Kaloshit nga Dibra. Pa humbur kohë, në fillim të dhjetëditëshit të tretë të muajit dhjetor ato zbarkuan në Vlorë, për të qenë në dispozicion të Qazim Koculit, Ministër Shteti e Komisar i Jashtëzakonshëm për qarkun e Vlorës. Ardhja e tyre në qytetin e Vlorës, paralajmëroi situatë të elektrizuar e cila nga çasti në çast do shpërthente. Me qëllim që populli të ishte i përgatitur për këtë situatë, qarkori i PKSh në Vlorë nuk ndenji duarkryq.

Kujtimet e Hito Çakos

“Shokët kryesorë të Qarkorit të PKSH lëviznin natë e ditë nga një fshat në tjetrin, nga njëra krahinë në tjetrën, për të sqaruar popullin për situatën, për ta organizuar e përgatitur për rezistencë. Me këtë mision, me urdhër të Qarkorit u dërguan edhe shokë të tjerë nga qyteti në krahina të ndryshme. Një nga këta isha edhe unë. Këtë urdhër ma komunikoi “Ylli”(Ymer Veshi), me të cilin bashkërisht punonim në komitin qarkor të RKSH.

Do nisesh sa më parë në Mesaplik “Çoban”, – më tha ai. Do të vihesh në dispozicion të “Zeqos”, përgjegjësit krahinor, për të forcuar punën e partisë atje, në prag të fillimit të operacionit. Në Tërbaç, nga Qazim Nanua, do vihesh në lidhje me “Zeqon”. Qazimi është në dijeni të vendndodhjes dhe të lëvizjeve të “Zeqos”. Ki kujdes. Nderona njësitin gueril të qytetit, nderona organizatën e rinisë komuniste. Vdekje –fashizmit e mirëupafshim.

U nisa drejt Tërbaçit pa humbur kohë, i shoqëruar nga shoku Hydai Bejo. Nën muzgun e natës, në shi e breshërin që filloi me suferinë, mezi mbërritëm në rrëzë të malit mbi Tërbaç. Duke lëvizur drejt fshatit nëpër shkëmbinjtë e gurët e thepisur, na stepi një thirrje e fortë: ”Ndal”, që lëshuan dy-tre njerëz, që bënin roje, jo shumë larg vendndodhjes tonë. Ata na kërkuan parullën. Ne nuk dinim si t’ju përgjigjeshim dhe u thamë që jemi fshatarë dhe duam të hyjmë në Tërbaç për t’u takuar me njerëzit tanë.

Cilët njihni juve, – na pyetën ata, duke zënë pozicion pas një bige.

Njohim Vehbi Hoxhën. Duam të takohemi me të.

Si e ka emrin tjetër Vehbiu?!

Cilin emër? Ne nuk i dimë emër tjetër Vehbiut.

Po, po, ai ka edhe emër tjetër, atë që i ka vënë partia!

Ishte e mëse e qartë se kishim të bënim me njerëzit tanë, prandaj edhe ju dhamë të njohur. U thamë se vijmë nga qyteti dhe duam të takojmë “Zeqon”, krahinorin e partisë në Mesaplik. Pas kësaj, ata brofën nga pozicioni dhe u lëshuan në drejtimin tonë. Si u afruan, na përshëndetën”Vdekje-Fashizmit” dhe na shoqëruan për në shtëpinë e “Zeqos”. Këtu, atë natë, celula e partisë në fshat zhvillonte mbledhjen e saj me rend dite: ”Si të përgatisim popullin më mirë për të thyer operacionin që po përgatitet kundër Mesaplikut nga okupatorët dhe mercenarët”. “Zequa” më prezantoi si kuadër të organizatës së partisë në qytetin e Vlorës. Të gjithë shokët e celulës më pritën me shumë përzemërsi. Gjatë kohës që celula zhvillonte mbledhjen, në qendër të fshatit u dha alarmi për t’u mbledhur vullnetarët e popullit. Plani ishte të zihej Qafa e Shëngjergjit, pse italianët dhe mercenarët kishin dalë në Tragjas dhe nëpërmjet Dukatit mund të tentonin të sulmonin Tërbaçin.

Pasi mbaroi mbaroi mbledhja e celulës, të gjithë ne pjesëmarrësit, me në krye “Zeqon”, u drejtuam te vendi i grumbullimit të vullnetarëve të popullit, te shkolla, në bregun në mes të fshatit. Popullit të mbledhur në këtë miting, në natë të errët dhe me shi, do t’i bëhëj e ditur situata. Shokët e celulës insistuan që në mitingun e ndriçuar nga pishat e ndezura, që gjithësecili mbante në dorë, t’u flisja unë, si komunist i ardhur kastile nga qyteti. E kisha të zorshme. Më vinte turp. Kurrë nuk kisha folur përpara një turme kaq të madhe luftëtarësh. Bëja përpjekje në trurin tim për t’i lidhur ato fjalë që situata kërkonte për të thënë dhe megjithatë, atë fillin e tyre nuk e lidhja dot. Insistova të fliste Vehbiu. Por Adem Xhaka, me dy tre shokë, më morën e më hypën në një mur baçeje për të parë më mirë midis dritës së zbetë që lëshonin degët e pishave të ndezura fytyrat e pjesëmarrësve. Desha s’desha, aty për aty i rregullova dhe i thashë ato fjalë, duke e vënë theksin te demaskimi i propagandës që kishte filluar Balli Kombëtar i sapokrijuar të bënte sipas porosive të Qazim Koculit për të sabotuar rezistencën e armatosur të popullit të Vlorës ndaj trupave ndëshkues italiane e mercenare, që ishin në prag të fillimit të operacionit.

Pas mitingut, rreth 80-90 burra të armatosur, që përbënin çetën vullnetare të fshatit, dolën më vete. Ishte hera e parë që unë shikoja një repart ushtarak kaq të madh të armatosur. Ishte e para herë që shikoja një fshat të tërë të bashkuar me partinë. Isha mësuar deri atëherë me tre-katër luftëtarë, pjesëtarë të njësiteve guerile të qytetit, me të cilët unë njifesha dhe bashkëpunonim për të kryer aksione. Nga kjo gjendje, zemra m’u bë mal, mal më i lartë se ai i Çikës.

Më dhanë edhe mua një dyfek italian dhe u ndamë në dy grupe secili 35-40 veta. Njëri do të zinte Qafën e Shëngjergjit dhe tjetri do të nisej për te ura e Gjormit. Mua më caktuan me grupin e Qafës së Shëngjergjit. Para nisjes së grupeve, do caktoheshin edhe përgjegjësit e tyre. Grupi i vullnetarëve që do nisej drejt Gjormit do të vihej nën komandën e Vehbiut, që njihej e gëzonte autoritet të madh në krahinë. Për grupin tonë të Qafës së Shëngjergjit u propozua Beqir Selimi, një nga luftëtarët tërbaçiotë më të shquar në Luftën e Vlorës, por ai nuk pranoi. Ai vuri kandidaturën time, duke thënë se “këtë luftë e udhëheq partia dhe për deri sa ne kemi komunistë në grupin tonë të ardhur kastile nga qyteti për të na ndihmuar, të caktojmë këtë djalin. Ky ka mësuar që të luftojë në pazar dhe të shtiesh në mes të pazarit, nuk është e kollajtë”.

U habita. U hutova nga ky propozim i xha Beqirit. Mua më mbulonin emocionet si luftëtar i thjeshtë e si komunist i dërguar nga qyteti për ndeshjen që pritej të zhvillonim me italianët e mercenarët dhe jo më tashti të mbaje në qafë edhe “byqen” që kërkonte të më varte në qafë xha Beqiri. Tërbaçiotët nuk u tërhoqën. Aprovuan propozimin e xha Beqirit.

Tashti mua më duhej të mendoja jo vetëm për detyrën e për vete, siç mendoja në qytet në radhët e njësitit gueril, por si komandant më duhej të mendoja edhe për 35 pjestarët e grupit . Shumë i tronditur nga përgjegjësia që më ngarkuan tërbaçiotët, nisëm rrugën natën me shi e suferinë në drejtim të Qafës së Shëngjergjit, portës më të rëndësishme të hyrjes në shpatull të krahinës së Mesaplikut.

Duke ecur, përfytyroja gjithë të kaluarën time 19-të vjeçare. Aty-këtu ndalesha dhe bëja krahasime ku isha e ku jam. Mundohesha për të gjetur sekretin e gjithë këtij transformimi. Kujtoja vegjëlinë në fshat, kur unë dhe të shtatë motrat e vëllezërit e tjerë mbasi hanim shpesh herë vetëm nga një copë bukë misri të përzier me hithra ose shtërpakë, binim për gjumë ashtu siç ishim veshur copë e çikë mbi stromën, që Dadija kishte mbushur me kashtë dhe për mbulesë të gjithë së bashku hidhnim një rrobë të vetme që kishim në shtëpi të pregatitur në tezgja nga leshi i gjashtë dhive cangadhe.

Përfytyroja veten në vitet 1937-1938 kur ika nga fshati duke hyrë shërbëtor te agai delvinjot Hamit Çine. Punoja e punoja nga 16-të e nganjëherë dhe 18-të orë në ditë, e përse?! Vetëm për bukën e gojës.

Ashtu i përgjumur e duke zvarritur me lodhje të madhe këmbët drejt Qafës së Shëngjergjit, si në ëndërr shikoja veten në vitet 1939-1941 kur u futa garson në kafene në Tiranë dhe pastaj zëvendës letër-shpërndarës në postë-telegrafin e Skelës së Vlorës. Si është e mundur,- thosha me vete,- të kem qenë kaq i shtypur, kaq i poshtëruar, sa puna ime të shpërblehej nga agai delvinjot vetëm aq sa të mbushja barkun me bukë dhe të kem heshtur, të mos kem protestuar, të mos jem revoltuar?! Ku ka qenë fshehur guximi, burrëria e trimëria ime?!

Po sikur të takoja ata burrat e Kërme apo Qëne, që kur isha në fshat, rrinin e loznin gjithë ditën kumar në dyqan të Shehe, pinin e hanin meze dhe unë mblidhja mbetyrinat e të ngrënave të tyre, çdo të thoshnin po të më shikonin me dyfek në sup në krye të vullnetarëve të Tërbaçit që shkojnë për luftë?! Ata me habi do shpreheshin që këtë djalë ne në fshat nuk e pranojmë të jetë bekshi, jo ta caktojmë drejtues për të udhëhequr në luftë.

Duke i bluajtur të gjitha këto në mendje, në ndërgjegje m’u krijua një pështjellim. Më dukej se karshi këtyre burrave të Tërbaçit, që më zgjodhën për komandant, unë nuk isha korrekt. Nuk u kisha treguar biografinë dhe ndofta këta, komandant të grupit tonë do të caktonin në mos xha Beqirin, një bashkëfshatar të tyre, por jo mua. Duke patur këtë preokupim, në një pushim që bëmë në të ngjitur te shtëpia e Shiroke, xha Beqiri më nxorri nga sikleti, kur më pyeti nga isha dhe kë kisha në shtëpi. U mundova që atij dhe gjithë vullnetarëve tërbaçiotë t’ua bëja sa më të njohur familjen dhe të kaluarën time. Tashti atyre u dilja nga borxhi. Ata mund ta ndryshonin vendimin që kishin marrë për mua.

Për çudi vura re se atyre nuk u bëri asnjë përshtypje të veçantë rrëfimi im. Ato që tregoja unë, i kishte secili damka në kurriz. Vet ata kishin qenë njësoj të shtypur e përbuzur, e ndofta ndonjë edhe më keq se unë.

Po djalo,-tha xha Beqiri. Ashtu kemi hequr e po heqim të gjithë. Na kanë thithur gjakun shushunjat e vendit. Na kanë dërrmuar kurrizin zgjedha e armiqve. Na merrej erëzi nga kryeplaku, xhandari, taksidari e dhekatari. Na ishte mpirë edhe guximi për luftë. Por tashti që ka dalë Partia Komuniste jemi gjallëruar. Kush ecën në rrugën e saj, ai është edhe i zgjuar, edhe trim, edhe i respektuar. Vehbiu , që kemi drejtues të luftës së popullit të krahinës sonë Mesaplikut, këtu ka qenë edhe më parë se të ishte komunist, por nuk e dëgjonte njeri dhe nuk i shkonte njeri pas në Tërbaç. Ndërsa tashti i vete prapa i gjithë Mesapliku. Pra djalo, zotësitë dhe aftësitë që ne populli i dallojmë te ju komunistët dhe besimi që kemi te ju, ne i shikojmë te partia juaj, që është edhe partia jonë, prandaj sa të jeni që punoni me partinë e për partinë, u kemi dhe do t’u kemi gjithnjë në ballë.

Nga kjo natë që unë jetova midis tërbaçiotëve, pashë sa e madhe ishte Partia jonë. Ajo kishte hedhur rrënjë të thella në popull. Aty në Tërbaç unë pashë për herë të parë Partinë tonë Komuniste në fuqi”.

PAS GJURMËVE TË HISTORISË

Qëllimi final i planit operacional i forcave të kombinuara fashiste në Vlorë ishte të bënte “zap” krahinën e Mesaplikut si epiqendrën rrebeluese ndaj regjimit. Por sulmi i natës së 26 dhjetorit 1942, që kreu çeta “Plakë” e Vlorës, formacioni i parë partizan i qarkut, mbi depot e municioneve armike në Radhimë, prishi skemën e mësymjes drejt destinacionit. Pas aksionit të Radhimës, çeta “Plakë” u tërhoq drejt Tragjasit. Duke marrë shkas nga kjo goditje e befasishme dhe e guximshme e çetës partizane, forcat militare të Hali Alisë dhe Selim Kaloshin u vunë në ndjekje të saj. Me mbëritjen në Tragjas, në pamundësi të asgjesimit të çetës partizane, ato filluan të flasin me gjuhën e terrorit ndaj popullsisë vendase. Duke qënë në dijeni të planit operacional fashist, çeta partizane tërhiqet për në Gjorm , i cili në atë periudhë ishte bastioni më i flaktë i rezistencës antifashiste. Jo rastësisht në atë fshat u krijua çeta “Plakë” dhe jo rastëisht komandanti i saj qe Neki Ymeri, një nga djemtë më trima dhe intelektualë të qarkut të Vlorës. Kjo situatë bëri që forcat fashiste e miltare të niseshin drejt Gjormit më 31 dhjetor nga dy drejtime. Një nëpërmjet rrugës automobilistike Vlorë-Gjorm-Kuç dhe pjesa tjetër që gjendej në Tragjas të zbarkonte prej andej nëpërmjet malit të Gjormit.

Fashistët mbase kishin menduar, se meqenëse ishte nata e vitit të ri, popullin e Mesaplikut dhe çetën partizane do t’i kapnin në befasi dhe do ta kishin udhën e lirë për të treguar fuqinë e tyre shtypëse. Por ishin gabuar rëndë. Jo vetëm populli i krahinës së Mesaplikut, Kurveleshit të Poshtëm, por edhe i krahinës së Kudhësit ishte aty gati, në këmbë, me syrin pishë e dyfekun e vaisur.

Për tre ditë rresht, qysh nga data 31 dhjetor 1942 si dhe në datat 1 dhe 2 janar 1943 në Gjorm u zhvillua një nga betejat më të lavdishme në historinë e luftës antifashiste të popullit shqiptar. Forcat fashiste pësuan humbje të konsiderueshme njerëzore, duke përfshirë komandantin e operacionit Kolonel Franko Kelmendi si edhe dy nipa dhe një kushëri të Halil Alisë. Gjithashtu nga radhët e frontit popullor ranë në fushën e nderit për t’u mbuluar me lavdi tërë jetën Beqir Selimi nga Tërbaçi, Qamil Asllani nga Vranishti, Bako Tafili nga Gjormi, Hano Rexhepi nga Lepenica dhe Bajram Xhebrua nga Brataj. Ishin gjokset e këtyre trimave dhe qindra djemve e burrave patriotë të tjerë që iu dhanë mesazhin fashistëve dhe mercenarëve: ”Këtej nuk kaloni”, duke na kujtuar shprehjen e famshme të luftës së Spanjës: “NO PASARAN”.

Në mëngjesin e datës 3 janar forcat operacionale u larguan drejt Vlorës si qenër të rrahur. Disfatën e Gjormit banditët e Halil Alisë dhe Selim Kaloshit e çfrynë mbi qytetarët vlonjatë duke kryer poshtërsi nga më të rëndat për ta finalizuar me pushkatimin e Qazim Koculit, emisarit të Qeverisë kuislinge në Vlorë dhe prefektit Lele Koçit, si njerëz që i kishin futur “në qorrsokak”.

Gjormi iu kishte dhënë leksionin më të mirë jo vetëm pushtuesve, por edhe bashkëpuntorëve të tyre. Idealet e lirisë ishin të shenjta për popullin.

Paradoksi qëndron se në vitet e demokracisë, në emër të antikomunizmit, nuk kanë reshtur përpjekjet për të rehabilituar edhe fytyra të pastra kolaboracioniste dhe kriminale si ajo e Halil Alisë, duke i cilësuar viktima të regjimit diktatorial.

Po a mund të nderohen me të njëjtin veneracion Beqir Selimi dhe Halil Alia, vrarë të dy gjatë Luftës së Dytë Botërore, njëri si antifashist e tjetri si kasap i pushtuesve?! Kurrën e kurrës! Le t’u rikthemi kujtimeve të Hito Çakos. Këtë e befason burrëria dhe qartësia politike e Beqir Selimit kur marrin rrugën së bashku drejt Qafës së Shëngjergjit për të bllokuar penetrimin e forcave të Halil Alisë që gjendeshin në Tragjas, në rast se ato do vinin në Tërbaç. Por nga largësia e viteve kur Hito Çakua i ka shkruar kujtimet, nuk jep detaje më të hollsishme për jetën dhe fatin e Beqir Selimit. Menjëherë pas Konferencës së Pezës, krahas ngritjes së këshillave nacionalçlirimtare, u krijuan edhe çetat territoriale në çdo fshat. Jo rastësisht populli i Tërbaçit në krye të këtij formacioni luftarak zgjodhi Beqir Selim Skëndaj. Ai jo vetëm që ishte shquar në Luftën e Vlorës si luftëtar trim, por edhe gjatë regjimit të Zogut kishte provuar burgun dhe internimin honeve të Pukës, pse kishte strehuar në shtëpinë e tij Halim Xhelo Skëndaj, djalin e xhaxhait, një nga mendjet më revolucionare të vendit, i cili kishte ardhur ilegalisht më 1932 nga Perëndimi në Tërbaç. Duhet të lexosh librin “Halimi” të Petro Markos për të njohur realisht jetën e Beqir Selimit. Nga Qafa e Shëngjergjit, Beqir Selimi nuk mund të kthehej në shtëpi. Niset drejt Gjormit dhe në krye të burrave të Tërbaçit, qysh ditën e parë të luftimeve bie heroikisht si komandant i sprovuar. Për ironi të fatit, në vend që t’iu lartësohej një monument në Gjorm Beqir Selimit, së bashku me ata që u vranë krahas tij, në mes të Peshkopisë i ngrihet Halil Alisë. E djathta ndjehet krenare për Halil Alitë, ndërsa e majta super e motivuar për të dëmshpërblyer kokërr më kokër të lekut këtë kategori të fëlliqur kuislinge.

Epopeja e Gjormit ka një mesazh madh: Ata që kanë nxitur mercenarizmin kundra Vlorës, të nxitur për interesa antikombëtare, si Ahmet Zogu me bandat e Taf Kaziut; Mustafa Kruja me mercenarët e Halil Alisë apo Sali Berisha me policët e Agim Shehut, ajo iu ka treguar vendin. Vlora njeh edhe kodin e faljes, por gjakun e dëshmorëve nuk ta fal kurrë.