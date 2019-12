EKSKLUZIVE / Letër e Hapur: Pse unë Agrufa, u ndava nga tufa

Ndoshta është pak edhe faji im.

Le ta themi hapur: Nëse nuk do të isha – ajme, për zezën time – një poet i famshëm dhe ekspozues i paepur i krimeve të komunizmit mu në zemër të një qeverie të drejtuar nga bijtë biologjikë dhe shpirtërorë të regjimit, në krye të një institucioni anti-bollshevik që Edi i Kristaqit e miratoi vetëm sa për sy e faqe… Nëse nuk do të isha pra, një Jevtushenko, një Pasternak shqiptar, një krijesë e bekuar dhe mallkuar njëkohësisht nga vetë talenti im, ndoshta asgjë nga këto nuk do kishte ndodhur.

Mbase do isha rehatuar dhe unë me ndonjë rrogë të fisme nëpër zgëqet e administratës; pa do kisha marrë dhe ndonjë titull shkencor duke vjedhur punimet e të tjerëve siç kanë bërë të gjithë dhe do kisha vëne shapkën mbi sy.

Po ja që unë jam gatuar ndryshe: Unë jam mësuar të jem në ballë të jetës shoqërore e të denoncimit të padrejtësive. Me fjalë të tjera, një Stakhanovist i Denoncimit. Aaa, s’i duroj këto gjëra unë. Shkojnë e më quajnë heronj të antifashizmit, partizanët e vrarë gjatë luftës anti-fashiste, komandantët e komisarët e tyre. Ju i fusni në listën e heronjve? Unë i fus në listën e kriminelëve!

Sepse të tillë ishin, të gjithë me prirje diktatoriale. E di unë, se kam studiuar në institutin Gorki. Mendo, e kishin projektuar uniformizimin gri të shoqërisë së ardhshme që atëherë, kur hanin të gjithë bukë misri me djathë e qepë. Të gjithë pa përjashtim!

Kurse prirjet-liberalo-demokratike të nacionalistëve ia bënin mu mor zotëri, se kemi kryer studime ne në institut për këtë: Dikush hante keca, dikush dash dhe të përbrëndshmet kukurec si i paharruari S.Protopapa, të tjerë pula e kaponj; pra edhe në tavolinë kishte larmi pikëpamjesh dhe qëndrimesh. Dikush ishte më afër me italianët, ca të tjerë me inglizin, të gjithë bashkë me gjermanin… Me pak fjalë, një parlament i vërtetë demokratik.

Të tjerë madje ishin njerëz me kontribute, bij e nipër atdhetarësh e rilindasish. Pse budallenj ishin ata që u shtruan këmbëkryq me gjermanin? Nuk e dinin ata që do vinte një ditë kur frojlain Merkel do ta kishte në zemër Shqipërinë?

Nga kjo anë, Edit i heq kapelen.

“Jam i juaji, jemi tanët,” u tha socialistëve dhe faap, ua mori partinë. “Jam i të gjithëve, jemi bashkë,” u tha shqiptarëve dhe faap, i dhanë qeverinë. “Nuk ka socialistë e demokratë, Shqipërinë e kemi bashkë,” u tha të gjithëve dhe naaa, opingën e Sheros i dha secilit.

Prandaj dhe ja kam inatin. Po mirë mor burrë i dheut, i thashë, aty ku e ndave Shqipërinë për dhjetë misionarë të ndriçuar që po e marrin atdheun për dore drejt qytetërimit, s’kish vend dhe për mua, të njëmbëdhjetin? Ta kishim bërë një ekip kombëtar tamam.

“Lëre atë punë,” më tha, “i njëmbëdhjeti jam vetë”. Dhe më dha një palo institut me ca fonde mizerabël. Mua, që jam institucion më vete.

Nejse, unë atë e fal, por s’ka për ta falur historia. Domethënë, historia që do shkruaj unë. Se i thashë: Këta të kuqtë e tu duan të më çojnë ekip auditi në institut, të më kontrollojnë fondet, bukën e kalamanjvet. Kjo është diktaturë, ja thashë copë. Unë, a të kam çuar ndonjëherë ekip nga instituti për fondet e qeverisë? Jo, sepse jam luajal, jam Pasternak dhe Mandelshtam bashkë.

Për ta thënë të vërtetën deri në fund, në këtë letër të hapur po ju sqaroj se Edi në fakt më premtoi që në fillim të shtatorit.

“Lëri të bëjnë gam gam, se më duhen për vota. Do lëvrojmë projekte të tjera për institutin tuaj, po shiko se mos më lë pa studiuar jetën dhe veprën e Mit’hat Frashërit!”

“Sill paratë,” i thashë me ashpërsi, “pa studioj unë edhe Mit’hanë, dhe atë që bëri Mit’hanë”.

Po Abdylin nuk e desh. Është rilindas démodé, tha, pa pikë shije. Shife si vishet, si mikroborgjez province.

Mirëpo do ti? Ra tërmeti i parë, e parandjeva të keqen. Mooos, thashë me vete, më mbetën pasojat e komunizmit pa studiuar. Edi, i thashë, jemi në kampe të kundërta dhe armiq të urryer, por më sill lekët. Do presësh pak, më thotë mashtrua. Dhe kujt, mua që kam lindur fiks më 1 prill!

Ndërkohë unë kisha nisur letrat, dokumentet, paditë gjyqësore, se këta diktatorët të bëjnë gjëmën ore.

Ndaj them, seç kam një parandjenjë se edhe tërmetin e dytë e ka stisur vetë, që të mos më jepte fonde dhe të më rraste auditin.

Por unë nuk epem. Këtej nga ekzili i hidhur, me ato pak kursime që kam, do ta vazhdoj luftën kundër komunizmës. Do jem, si të thuash, një biçim Milan Kundera i Shqipërisë. Po nuk më kërkoi falje Edi personalisht dhe të më thotë, “Kthehu o gjigand, se është bërë një gabim në përkthim,” unë do formoj këtu një mërgatë të re qyqesh.

Le të thonë gojët e liga, se Tufës që ndahet nga kopeja, nuk i bie as rrufeja…

Ahhh, talenti im i mallkuar, ai i ka fajet për të gjitha!

SHËNIM: Gojët e Liga është rubrikë satirike. E kotë të përsërisim se disa ngjarje reale kanë një satirë të papërballueshme karshi dozave tona modeste…