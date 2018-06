EKSKLUZIVE / Lulrrafsha Mosuvrafsha bën gjithçka për t’u rifituar zemrat fansave

“Uniforma” e tij e fundit ishte ajo e kaubojsit, dhe më parë maska e kameramanit. Por Lulrrafsha Mosuvrafsha nuk ndalet këtu për të rregulluar biografinë me fansat, pas disa skandaleve që e gërryen bazën e partisë së tij në Utrecht dhe Amsterdam.

Gabimi i parë ishte lidhja me një personazh të cilin, kur vlonjatët e shihnin përballë ndërronin rrugë menjëherë, se mos u kërkonte ndonjë dymijëleksh të vjetër. Rrafsha duke mos qenë tamam vlonjat (gruan e ka nga Kurveleshi, por e ikur në Memaliaj që e vogël), nuk e dinte këtë punë dhe ngeci me Babalen. Ky në këmbim të pesë mijë lekëve dhe dy birrave, i premtoi t’i xhironte një serial me vëllanë e Fatmir Xhafajt duke shitur drogë non stop. Por duke qenë se vëllai i Fates nuk e pranoi, Babalja i bëri vetë të gjitha rolet: Të gazetarit investigativ, të vetvetes, të byrazerit të ministrit, të polic Ermalit dhe tre hallave beqare të Edi Palosjes, që nuk u mor vesh se ç’donin në film.

Historia mori erë, kuptohet. Lulrrafsha e çoi Babalen te ca kushërinj të gjyshit në Gjakovë dhe u betua se s’do merrej më me pabuksa, me kacidhjarë dhe qindarka.

“Milionat, milionat, ato bëjnë punë me këta kriminelë që e katandisen popullin si Babale, që gënjehet me dy copa suxhuk Gjakove,” tha me vete politikani brilant.

Dhe skemën tjetër e gatoi me Tojotën e Jarit.

Ca çuna nga Hollanda e Belgjika donin të sillnin ca miliona euro në Shqipëri për të ndihmuar agro-turizmin.

Lulrrafsha ua premtoi se do merrej ai me këtë punë: I mori borxh Tojotën Jarit, ua tha çunave ta mbushin dhe ta sjellin, doli dhe një fotografi për kuptimore dhe pastaj akuzoi socialistët se po trafikonin para të papastra.

Por harroi se çunat nga gëzimi i madh, mund ta hidhnin foton në fejsbukt dhe ta digjnin gjithë operacionin.

Pas dy bllofeve, një me Babalen e Vlorës dhe tjetra me Babalen e Tojotës, besimi se Lulrrafsha mund të organizojë skema të komplikuara ka rënë ndjeshëm.

Dhe kështu Lulrrafsha i ka dhënë karar se për të rritur prapë indeksin e besueshmërisë, duhet të shkrihet e të bëhet një me masat.

Prandaj ka dy javë që ai pozon herë si reporter terreni që filmon me celular, herë si kaubojs për të shtuar votat e PD-së në Teksas, e herë si plazhit i rëndomtë me trup të skalitur.

Prova e fundit ishte kur u vesh si infermiere, pasi i thanë se ka dalë një problem diplomash me infermieret dhe partia duhet të solidarizohet me to.

“Ke parë t’i që më shkon kjo veshje?, tha Lulrrafsha me vete pasi provoi uniformën, “Kush e di sa para do fitoja në Hollandë…”

Shënim: Gojët e Liga është rubrikë satirike pro profesioneve të lirshme. Edhe të atyre zanateve që duan veshje të ngushta…