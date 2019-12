Ekskluzive nga Selaniku / Ishim paralajmëruar për çfarë po vinte!

Shënim hyrës i Kryeredaktorit:

Bazuar tek disa hulumtime të bëra prej shtatorit nga DITA, shteti shqiptar, qeveria, klasa politike vendimmarrëse në përgjithësi i ka patur të gjitha mundësitë të merrte masa në kohë për të kursyer jetë dhe për të shpëtuar jetë në tërmetin e 26 nëntorit

Ka patur disa paralajmërime. Jo politike, shkencore.

Më i forti prej tyre, ka të bëjë me një raport, të dhënat e të cilit flisnin qartë për një rrezik sizmik të afërt në Shqipëri.

Për çfarë po flasim?

Një grup sizmologësh të huaj, mes të cilëve profesori që do lexoni sot, kanë hartuar një raport të kërkuar nga TAP.

Investitorët e gazjellësit të njohur kishin nevojë për të dhëna të sakta mbi sjelljen e tokës në vendet ku do kalonin tubacionet.

Në këtë raport i cili përfundoi në 2016 grupi i shkencëtarëve informoi TAP-in mbi rrezikun e një tërmeti të pritshëm në Shqipëri.

Jo i gjithë raporti, por disa pjesë të tij të mjaftueshme për të ngritur alarmin janë online, mund të arrihen lehtësisht.

Por as qeveria, askush tjetër nuk lëvizi.

Dhe nuk është vetëm ky raport për fat të keq.

Edhe për SHELL është përgatitur një raport me të njëjtën temë dhe ka dalë në të njëjtin përfundim. Raporti i SHELL ishte gati në dhjetor 2018.

Veç këtyre raporteve, Komisioni Europian ka prodhuar në 2013 një hartë të rrezikut sizmik në Europë dhe Shqipëria në këtë hartë është indikuar si vendi me probabilitetin më të lartë të mundshëm për tërmet.

Ka më… Një botim i 4 akademikëve shqiptarë profesorë të vjetër të sizmologjisë në 2010 dha të njëjtin paralajmërim mbi probabilitetin e lartë të aktivizimit të rrudhës që shkaktoi tërmetet e Durrësit.

Pra duke nisur nga fillimi i kësaj dekade në 2010, në 2013, në 2016 dhe në 2018, kishim paralajmërime të forta nga institucione dhe ekipe shumë serioze.

Kambana që nuk i dëgjoi askush.

Tërmetet nuk parashikohen.

Por termi “parashikim” është i gjerë duke dhënë kështu mundësi të shumta spekulimi.

Në të vërtetë studimi i tërmeteve, studimi i historikut të tyre, mënyrës si janë sjellë përgjatë dekadave rrudhat apo çarjet e truallit, çon në vlerësime shkencore mbi pritshmëritë e lëkundjeve së tokës.

Sa për të marrë një shembull, aktualisht në Turqi ekspertë nga e gjithë bota po punojnë mbi një paralajmërim që vendi mund të goditet nga një tërmet brenda 10 viteve të ardhshme.

Po bëjnë gabim? Sigurisht që jo.

Shtetarët, akademikët, gazetarët, ajo që njihet si elita ndikuese dhe vendim-marrëse e një vendi duhet të jetë e vëmendshme, serioze dhe e përgjegjshme; ajo kujdeset për veten dhe pjesën tjetër të shoqërisë.

Po tërmeti i nëntorit në Shqipëri?

Për fat të keq, veç atyre që rendita më sipër, tek ne nuk mjaftoi as paralajmërimi i tërmetit të shtatorit për të qenë të kujdesshëm, për të shpëtuar jetë, për të marrë masa, për të qenë gati.

Edhe sikur mos ishte asgjë, asgjë fare nga këto që renditëm më sipër.

Lexoni historikun e tërmeteve shqiptarë në botimin e akademikëve Sulstarova-Muço-Aliaj.

Mund të na i lexojë kryeministri në TV, që ti kursejë vetes lodhjen po edhe shikuesve kakofoninë e kazanit që e bezdis sa lehjet e qenve.

Çfarë thotë ky historik? Thotë që nga 1900 deri në 2005 Shqipëria ka regjistruar tërmete me magnitudë mbi 5 ballë gati çdo dy vite, dhe së paku 11 tërmete mbi 6, gjatë këtyre 105 viteve.

A mund t’i lejojë vetes këtë katrahurë ndërtimesh kamikaze, këtë degradim urban, këtë mungesë përgatitje për një katastrofë si e nëntorit, një vend me aktivitet kaq të shpeshtë sizmik?

Për të mos mbetur vetëm te faksimilet e raporteve dhe materialit të BE që cituam më sipër, DITA shkoi të takonte një nga sizmologët që kanë marrë pjesë në hartimin e raportit për TAP dhe njëkohësisht një nga anëtarët e ekipit që përgatiti hartën sizmike të 2013 të financuar nga Komisioni Europian.

Spyridon Pavlidis është paleosizmolog, shef katedre dhe profesor prej 40 vitesh në Universitetin e Selanikut.

Ka reputacion të lartë në Europë për studimet mbi sjelljen e tërmeteve bazuar te historiku i tyre.

Mediat greke e cituan pas tërmetit atë dhe raportin për TAP si paralajmërues të lëkundjeve sizmike që po afronin në Shqipëri.

Profesor Pavlidis e njeh shumë mirë Shqipërinë

Ka punuar me sizmologjinë e truallit shqiptar prej viti 1989.

Ka respekt të veçantë për brezin e shkencëtarëve të vjetër shqiptarë, veçanërisht kolegëve Sulstarova, Muço e Aliaj.

“Bëmë hulumtime, por prej tyre i morëm të dhënat për raportin e TAP, prej tyre arritëm në përfundimet që arritëm, aty i keni pasur” – thotë ai gjatë intervistës.

Ironike apo jo?

I kemi pasur por asnjë prej nesh nuk ka patur sy ti shohë, as veshë të dëgjojë.

Jemi të lirë të zgjedhim: Mund të vijojmë kështu, deri tërmetin e ardhshëm…

Drejt Selanikut udhëtoi një grup xhirimi i DITA Online. Me profesorin bisedoi gazetari Huran Elezi…

Kjo që po botojmë është pjesa e parë e intervistës me profesorin, botuar sot në DITA print.

ëNë vijim do publikohet intervista video e titruar shqip dhe pjesa tjetër e intervistës:

– Zoti Pavlidhi ju falenderojmë për këtë intervistë, e cila është e rëndësishme pas asaj që përjetuam në Shqipëri. Përpara se të fillojmë, për lexuesit dhe shikuesit tanë, diçka rreth jush. Kush jeni dhe çfarë ju lidh me Shqipërinë?

Unë ju falenderoj, sepse po më jepni për herë të parë mundësinë të flas me publikun shqiptar, me të cilin ndihem i lidhur në 30 vitet e fundit dhe të cilin e dua shumë.

Unë kam bashkëpunuar me gjeoshkencëtarët e Universitetit Politeknik të Tiranës për shumë vite, madje edhe gjatë viteve të vështirë.

Para së gjithash shpreh dhimbjen time për atë që ju ka ndodhur, jo vetëm timen por të gjithë kolegëve të mi.

Populli shqiptar është popull i fortë, rezistent, ka kaluar vështirësi të mëdha. Është e rëndë kjo që ndodhi me tërmetin, vecanërisht për ata që humbën të afërmit dhe miqtë ose u lënduan, por edhe për gjithë të tjerët. Dëmet gjithashtu janë të shumta.

Jam gjeolog, specialiteti im është gjeologjia e tërmeteve. Punoj prej 40 vitesh në Universitetin e Selanikut, në këtë profesion. Studioj rrudhat, çarjet e tokës, me të cilat lidhen tërmetet.

Kam punuar në shumë shtete, në Greqi, në Turqi, në Kinë, në SHBA, në Taivan, në Japoni, por ndoshta më tepër nga të gjithë këto shtete, në Shqipëri.

– Pikërisht. Sapo kaluam dy tërmete në Shqipëri, një në shtator me magnitudë 5.7 dhe një tjetër më 26 nëntor, 6.4. Kam lexuar pas tërmetit në gazetat greke emrin tuaj. Ju citonin që kishit kryer një studim për TAP, brenda të cilit kishte një parashikim për Shqipërinë që aty pritet tërmet rreth 6.7 ballë. Si dolët ju në këtë konkluzion?

Shikoni, nuk e përdorim asnjëherë fjalën parashikim. Sepse nuk mund të bëhet parashikim. Parashikim do të thotë se mund të thuash kohën, magnitudën, të thuash në cilin qytet do të bjerë tërmet. Domethënë nëse do të bjerë vitin e ardhshëm, muajin e ardhshëm, javën e ardhshme që të mund të paralajmërosh banorët.

Kjo është e pamundur, të gjithë shkencëtarët e dinë këtë. Në mënyrë kategorike nuk mundemi.

E vërteta është që unë mora pjesë në përgatitjen e një harte neo-tektonike për TAP. Ne studiuam të gjitha çarjet që ekzistonin më herët në hartën gjeologjike të Shqipërisë.

Unë mora pjesë aty sepse kisha punuar më parë në Shqipëri siç ju thashë me kolegët e dashur nga Universiteti Politeknik i Tiranës.

U bëra pjesë gjithashtu edhe sepse kisha qenë në një program evropian që përfundoi në vitin 2013, një hartë sizmike për gjithë Evropën dhe Mesdheun, ku qëllimi ishte të homogjenizoheshin të gjitha tërmetet, pra të kishim katalogje të përbashkëta dhe të ishim në dijeni për të gjitha çarjet.

Pra unë dhe kolegët punuam për këto arsye me çarjet e Shqipërisë dhe me çarjet e Greqisë për TAP-in (Transadriatic Pipelline).

– Kur u krye ky studimi?

Ky studim është kryer prej vitit 2012 deri në 2016. Siç thashë studiuam çarjet specifike të tokës, por më përpara nesh kishin qenë shkencëtarët e mirë si Sulstarova, Alia, Muço etj që kishin hulumtuar zona të gjera të Shqipërisë. Mund t’jua tregoj te hartat.

Ata e kishin thënë: Kujdes! Dilnin në përfundimin se këto zona mund të gjeneronin tërmete 6.5 deri në 7 dhe 5.8 deri në 6.4.

Ne shkuam pak më tej. U fokusuam në disa çarje specifike, siç mund ta shihni te kjo hartë. Këto çarje janë në Greqi dhe në Shqipëri. Për çdo çarje duhet të vlerësosh çfarë tërmeti mund të japë.

Shqipëria, ashtu si Greqia ka shumë çarje të tokës. Pasi u fokusuam ne vlerësuam se këto çarje mund të gjenerojnë tërmet deri në 6,7 në zonën e Durrësit. Si dhe në zona që lidhen me të, deri në 6,5. Kjo nuk do të thotë qe do aktivizohen pasi çdo e çarë do 500 deri në 1000 vite që të aktivizohet si e vetme.

Por kur flasim për shumë të çara duhen 40-50 vite që të aktivizohen. Ne i renditëm të gjitha çarjet dhe vlerësuam historikun e tyre. I bashkuam me të dhëna të tjera. Ky quhet modelim i tërmetit.

Dikush që do realizojë një vepër të madhe, si TAP-i apo ata që ndërtojnë urat, tunelet, ndërtesat e mëdha, e kanë të domosdoshme këtë modelim termeti.

– Kush mori pjesë në këtë studim?

Gjeologë të specializuar në këtë fushë, në gjeologjinë e tërmeteve. Ata studiojë tërmetet e vjetër, pra që janë regjistruar në të shkuarën. Përpiqemi të gjejmë për çdo çarje se çfarë historie gjeologjike ka, domëthënë sa tërmete ka dhënë në të shkuarën dhe kur. Siç ju thashë kështu nxjerrim konkluzione mbi çarje të veçuara, të cilat riaktivizohen prej qindra vitesh. Gjithashtu, sizmologë dhe inxhinierë.

– Inxhinierët për çfarë arsye?

Ne kur nxjerrim këto konkluzione, kur studiojmë këtë çarje themi se çfarë lëkundje mund të japë, ku do të zhvendoset, arrin deri në sipërfaqe apo jo, pra a mund të ketë ndikim në një vepër. E merr inxhinieri dhe e sheh, bën llogaritjet e tij bazuar te çfarë vepre bëhet fjalë. Kanal? Nëse çarja e pret kanalin duhet të bëhet një tjetër lloj ndërtimi. Çfarë vepre dua të bëj aty pranë? Pallat? Sa do të ndikojë? Në çfarë distance duhet që kur të zhvendoset të mos ndikojë Një tunel? Një viadukt, i cili është shumë delikat? E merr pra inxhinjeri për të skicuar veprën. Pikërisht për këtë arsye e bëjmë këte punë, është thjeshtë vlerësim, nuk është parashikim.

– Në Shqipëri keni pasur inxhinjerë kur skiconit?

Po

– Shqiptarë?

Jo, kishim një ose dy bashkëpunëtorë, sepse TAP-i të gjithë inxhinierët e vetë. Në fazën e parë isha unë përgjegjës sëbashku me italianët nga Instituti Oqeanografik i Triestes. Ata ishin përgjegjës për çështjet sizmike, ndërsa unë isha përgjegjës për fenomenet gjeologjike si dhe të tjera që mund të shkaktojnë një tërmet, për shëmbull një rrëshqitje dherash ose për lëngëzimet e tokës siç ndodhi dhe në Durrës këte herë për shkak të tërmetit.

Në fazën e dytë ishte Universiteti grek i Gjeologjisë, departamenti i gjeofizikes dhe inxhinierë nga universitete të tjerë. Në të gjitha fazat kam bashkëpunuar me gjeologë shqiptarë, të cilët janë shumë të mirë, po flas për ata të brezit të kaluar, me brezin e ri nuk kam ende kontakte.

– Do të doja të dija, këto studime për të cilat folët, për TAP-in, për BE-në, a i disponon shteti shqiptar? U keni dhënë kopje autoriteteve shqiptare?

Shikoni! Ne u bazuam te studimet që kanë kryer vetë shkencëtarët shqiptarët prej viteve ’80. Ato ekzistojnë në Universitet. Ndoshta edhe tek institucionet tuaja, nuk e di. Di që ishin studime shumë të mira dhe në fillim tek ato u bazuam.

Më pas u kryen studime edhe për BE-në, për gjithë Evropën dhe Mesdheun. Do j’u sugjeroja ta shihnit hartën dhe më pas t’ia tregoni publikut dhe kujtdo. Jemi në të njëjtën zonë, Shqipëria nga veriu i Tiranës dhe e gjithë zona bregdetare dhe deri në Peloponez dhe në Kretë gjendet e aktivizuar. Në këte moment shkakton tërmete të ndryshme, është zonë e një rreziku të lartë.

Këto janë të publikuara. Janë në BE, janë në websitet tona, etj, pra gjenden lehtë. Nuk e di, nëse i disponojnë institucionet përkatëse në Shqipëri. Kurse ato të TAP-it ishin vetëm studime të bëra nga TAP-i, nuk mund të jepeshin.

– Janë në faqen online të TAP-i ku mund t’i shoh edhe ato secili që dëshiron?

Studimet origjinale jo, por hartat dhe të tjerat po. Kryesisht te programi Seismic Hazard Harmonization in Europe (SHARE). Ne aty duhet të homogjenizonim të gjitha të dhënat e shteteve të cilat kishin ndryshime të shpeshta. Ato u homogjenizuan tashmë dhe kemi katalogje specifike të epiqendrave të tërmetit të gjithë Evropës dhe çarjet e gjithë Evropës.

– Sa kushton realizimi i një studimi të tillë për një qytet? Për qytetin e Durrësit për shembull?

Kostoja nuk është e lartë. Marrin pjesë sizmologë, gjeologë dhe inxhinierë kryesisht. Janë të domosdoshme në ditët e sotme.

Durrësi që të ndërtohej dhe të zgjerohej, duhet të kishte një studim të tillë. Tirana, ky qytet i bukur që e dua është zgjeruar me ndërtesat e larta. Duhet të ishin bërë studime të tilla mikrozonike.

– Sa kushton mesatarisht ?

Varet nga studimi. Mund të variojë nga 20.000 -100.000 euro për të kryer një raport të plotë dhe të saktë. Por a e dini se çfarë ndodh me këto raporte? Edhe ne në Greqi përballemi me të njëjtin problem. Në disa qytete megjithëse janë kryer këto studime, politikanët dhe kryetarët e bashkive janë neglizhentë. Kemi në Greqi nga ata që thonë, qyteti tashmë është ndërtuar, nuk kemi ç’të bëjmë.

Këto lloj studimesh vlerësojnë se si duhet të bëhen në të ardhmen qytetet. Kur dikush do të bëje planifikimin urban dhe të kryeje plane për zona industriale ose për zona me ndërtesa të larta dhe ndërtesa delikate, duhet të bëje një studim gjeologjik, i cili është shumë i thjeshtë dhe nuk kushton as 10.000 euro. Kushton nga 5.000-10.000 euro një studim i përshtashmërisë gjeologjike, ku të pasqyrohen pesë elementet bazë.

– Për kryerjen e këtyre studimeve nevojiten pajisje të posaçme?

Sigurisht që nevojitën pajisje teknologjike, sepse duhet të bëhen shpime të tokës, jo të thella, si dhe kërkime gjeofizike, për të parë shtresat e ndryshme të tokës. Bëhen prova në laboratore, shohim se sa sizmogjene është kjo zonë apo ajo zonë për të dhënë më tej një rregullore sizmike, e cila vlen për gjithë vendin ose për zona të ndryshme të vendit. Duhet të bëhet për të gjitha qytetet ky katalog.

– Ju në Greqi sa shpesh e rifreskoni këtë katalog?

Në Greqi nisi nga një tërmet i fuqishëm që goditi Korinthin në vitin 1929, ne punojmë që prej vitit 1959. Rregulloret më të mira antisizmike i kemi që pas tërmetit që goditi qytetin e Selanikut në vitin 1978. Ishte vendim që e mori parlamenti grek që çdo 5 vite duhet të rinovohet.

Atë të vitit 2000 e quajmë Rregullorja Greke Antisizmike 2000. Pastaj u bë një ndryshim i vogël në vitin 2004. Ndaloi. Sepse tani ka hyrë në fuqi kodi evropian (Eurocode 8), por për momentin ne në Greqi zbatojmë edhe Rreguloren Greke Antisizmike, sepse është shumë e mirë.

Në Shqipëri nuk jam në dijeni nëse përdorin Eurokodin , por ai nuk është i mjaftueshëm për disa zona. Është shumë e rëndësishme që të kryhen studime specifike për qytete të ndryshme, sidomos nëse bëhet fjalë për vepra të mëdha.

VIJON NESËR

Intervista mund të ndiqet më vonë video në faqen online të gazetës Dita