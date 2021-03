Eksperimenti holandez për pandeminë, 200 persona dërgohen me pushime në ishullin grek

Një agjenci turistike holandeze do të dërgojë gati 200 persona për një pushim tetë-ditor në Greqi dhe ka për qëllim të testojë nëse turizmi është i realizueshëm gjatë pandemisë Covid-19.

Të zgjedhurit do të dërgohen në ishullin e Rodosit me një kosto prej 399 euro për person.

Ata nuk do të lejohen të largohen nga ishulli dhe do të duhet të bëjnë karantinë deri në 10 ditë kur të kthehen në shtëpi.

Të paktën 25,000 njerëz janë regjistruar për eksperimentin e mbështetur nga qeveria, përcjell abcnews.al.

Ndërsa shumë njerëz mund të dëshirojnë të shkëmbejnë një jetë të mbyllur për një javë me rrezet e diellit të ishullit grek, janë ngritur pyetje nëse mundësimi i një arratisjeje të tillë është i përgjegjshëm apo i pamatur në një kohë kur si shkalla e infeksionit dhe shtruarjet në spital në Holandë janë në rritje, raporton BBC.

Holanda ka regjistruar të paktën 16,536 vdekje dhe 1,246,366 raste të infeksionit gjatë pandemisë, sipas Universitetit Johns Hopkins.

Por me rritjen e presionit publik për të lejuar pushimet e verës të shkojnë përpara, eksperimente si ky mund të ndihmojnë për të përcaktuar nëse ekziston një mënyrë e sigurt për të lejuar njerëzit të bëjnë pushime jashtë shtetit gjatë pandemisë, shton ajo.

Gjatë fundjavës, një festival dy-ditor i muzikës u mbajt pranë Amsterdamit.

Si do të funksionojë prova për pushimet në ishull?

Kompania turistike Sunëeb po ofron 187 bileta për njerëzit e moshës 18-70 vjeç, të cilat do të jepen manualisht sipas kritereve të vendosura nga qeveria.

Udhëtarët do të testohen para dhe pas udhëtimit të tyre. Nëse dikush del pozitiv me Covid gjatë udhëtimit ata do të duhet të bëjnë karantinë në një hotel grek Covid por kostot e tyre do të mbulohen nga kompania turistike.

Sunëeb thotë se ka hartuar udhëzime sigurie për të gjithë udhëtimin, të cilat janë miratuar nga agjencia holandeze e shëndetit publik, RIVM.

Vizitorëve do t’u jepet përdorimi ekskluziv i një hoteli në Rodos. Ata do të kenë përdorimin e pishinave dhe restoranteve të hotelit por nuk do të lejohen të dalin në plazh.

o.j/dita