Ekstradohen në Shqipëri tre autorët e veprave të rënda penale

3 shtetas shqiptarë janë ekstraduar nga Interpol Tirana brenda 24 orëve të fundit për vepra të ndryshme penale, si vrasje, vjedhje e kultivim bimësh narkotike.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol wiesbaden, u bë i mundur arrestimi dhe ekstradimi nga Gjermania drejt vendit tonë i të dënuarit, shtetasit shqiptar, Ilir Kapllanaj, 49 vjeç, banues në Fier.

Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor e ka dënuar me 23 vjet burg për veprën penale, “Vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim “.

Ky shtetas, në bashkëpunim me 3 shtetas të tjerë, në 25 Shkurt 2000, kanë vrarë me armë zjarri shtetasin me iniciale G.L, banues në Patos.

Po si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Romën, u bë i mundur arrestimi në Itali, duke u finalizuar me ekstradimin drejt vendit tonë i shtetasit me iniciale G.L, 28 vjeç, banues në Tropojë.

Shtetasi me iniciale G.L, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e ka dënuar këtë shtetas me 1 vit e 4 muaj muaj burg për veprën penale “Kundërshtim i punonjësit të policisë së rendit publik, duke ushtruar dhunë fizike, kryer në bashkëpunim”.

Po këtë shtetas Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e ka dënuar shtetasin me iniciale G.L , me 4 vjet burg, për veprën penale “Vjedhje, e kryer në bashkëpunim”.

Gjithashtu falë bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Romën/Itali, u bë i mundur arrestimi në Itali, duke u finalizuar me ekstradimin drejt vendit tonë, i shtetasit me iniciale R. R., 54 vjeç, banues në Vlorë. Shtetasi me iniciale R. R. ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Z.Q.K Interpol Tirana, pasi Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë, ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale “Grupit të Strukturuar Kriminal” dhe “Kultivimit të bimëve narkotike”.

b.b/dita