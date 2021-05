Ekzekutimi i Armando Beqirit në Islandë, flet Angjelin Stërkajt: E vrava për shkaqe personale, kam marrë kërcënime

Detaje të reja janë zbardhur nga vrasja e Armando Beqirit në muajin shkurt Rauðagerði. Së fundmi mediat islandeze kanë publikuar rrëfimin e shqiptarit të arrestuar për vrasjen e Beqirit, Angjelin Stërkaj. Sipas asaj që ka deklaruar Stërkaj, ky i fundit ka vepruar i vetëm në krimin e rëndë.

“Më vjen shumë keq që një numër njerëzish, të cilët nuk kanë të bëjnë me krimin që bëra unë, janë të përfshirë në këtë çështje dhe madje u desh të caktoheshin në paraburgim, duke përfshirë një islandez i cili është akuzuar zyrtarisht dhe fotografitë janë publikuar nga ai me mbulim mediatik të çështjes.” kjo është ajo që thotë Angjelin në një bisedë me mediat Fréttablaðið.

Angjelin ka qenë në paraburgim për gati dhjetë javë. Një total prej katërmbëdhjetë personash janë arrestuar në lidhje me çështjen. Nga këta, nëntë u arrestuan.

Sot, Angjelin është personi i vetëm ende në paraburgim për shkak të çështjes, por urdhri aktual i paraburgimit kundër tij skadon në 15 maj. Ndërkohë edhe 7 persona të tjerë të dyshuar mbahen nga policia.

Angjelin tani nuk është më në izolim në burg në Hólmsheiði. Ai thotë se pasi u lirua nga izolimi dhe filloi të ishte në gjendje të ndiqte media, ai u ekspozua ndaj të gjitha llojeve të thashethemeve dhe spekulimeve në lidhje me çështjen që nuk janë të bazuara sipas tij.

“Çështja u ngrit për arsye personale, të cilat kishin të bënin personalisht me mua dhe kursin të cilit i përkiste i ndjeri. U bënë kërcënime serioze dhe filloi rrjedha e ngjarjeve, të cilat nuk mund t’i them më tej për momentin,” thotë Angjelin

Angjelin nuk dëshiron të diskutojë më tej çështjen, por beson se do të sqarohet kur të përfundojë hetimi i çështjes dhe prezantimi i provave në gjykatë.

Policia në zonën e kryeqytetit thirri një konferencë për shtyp për të hetuar çështjen. Përveç informacionit të përgjithshëm në lidhje me progresin e hetimit, policia raportoi një rrezik të mundshëm të hakmarrjes për rastin.

“Një hetim po kryhet gjithashtu nëse një grup njerëzish do të sulmojnë ata që dyshohen në këtë rast dhe familjet e tyre,” tha Margeir Sveinsson, shefi i policisë në takim. Për shkak të informacionit në lidhje me këtë dhe njohurive të policisë, operacionet u kryen në kryeqytetin islandez në 18 mars me ndihmën e një njësie speciale. Dy janë arrestuar në ato operacione. Sipas burimeve në Fréttablaðið, këta ishin partnerë biznesi të të ndjerit.

Armando Beqiri u ekzekutua mbrëmjen e 13 shkurtit në hyrje të shtëpisë. Autori i cili po e priste e ka qëlluar me më shumë se 5 plumba, pas shpine, në qafë dhe kokë, duke bërë që 33 vjeçari të ndërronte jetë në spital si pasojë e plagëve të marra.

Në fillim të hetimit policor, kishte lindur dyshimi se çështja kishte të bënte me një lloj marrëveshje midis grupeve kriminale në këtë vend, si të huaj ashtu edhe Islandez.

Dymbëdhjetë u arrestuan në lidhje me çështjen në fazat e hershme të hetimit dhe dy të tjerë më vonë.

