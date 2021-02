Ekzekutimi i dënimeve nga GJKKO për “Dosjen 339”, Yuri Kim: SPAK shkatërroi organizatën kriminale

Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim ka reaguar ditën e sotme për sekuestrimin e 5 milionë euro pasuri në kuadër të dosjes 399.

Kim ka reaguar pasi Gjykata e Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dha dënimin me 128 vite burg për 17 personat që akuzohen si të përfshirë në laboratorin e heroinës që u gjet në Has në 2018.

“Bazuar në informacionet e DEA-s amerikane, SPAK ia doli me sukses të procedojë një grup të madh të strukturuar kriminal, që rezultoi me burgosjen e 17 trafikantëve të drogës, si dhe me konfiskimin e pasurive në një vlerë 5 milionë euro”, shkruan Kim në Twitter.

Based on info from US ⁦⁦@DEAHQ⁩, SPAK successfully prosecuted a major criminal organization, resulting in prison for 17 drug traffickers & forfeiture of €5M in assets. We hope to see SPAK deliver more results against organized crime & corruption. https://t.co/JyscdWvppS

