Ekzekutimi i ish-policit Malko, i arrestuari Selmani pranon përplasjet mes grupeve “Martinaj” dhe “Duka”

Ekzekutimi i ish-policit Santiago Malko gushtin e kaluar ka pasur si shkak konfliktet e ashpra midis dy grupeve të klanit “Duka” dhe biznesmenit Ervis Martinaj.

I arrestuari Ilir Selmani, i akuzuar për pjesëmarrje në vrasjen e Malkos, ka dhënë dëshminë e tij para grupit hetimor, duke mohuar autorësinë në këtë krim, por duke dhënë shpjegime për hetuesit. Selmani ka mohuar të ketë lidhje me vrasjen e Santiago Malkos, e ndodhur më 27 gusht 2019.

“Nuk e njoh Santiago Malkon dhe nuk kam asnjë lidhje me vrasjen”, është shprehur i dyshuari, i cili ka pranuar se ka pasur mosmarrëveshje me grupin e Ervis Martinajt dhe për këtë mbante armën me vete, që iu sekuestrua gjatë arrestimit. “Kam mosmarrëveshje me grupin e Ervis Martinajt, kjo për shkak dhe të shokut tim, Leonard Duka, për këtë mbaja dhe armën me vete”, i ka thënë Selmani hetuesve. Selmani u arrestua ditë e djeshme në zonën e “Xhamllikut”, shumë pranë ku dhe është kryer vrasja, duke çuar kështu në 2 numrin e personave të arrestuar lidhur me këtë atentat mafioz, pas Blendi Tetës.

Selmani është personi që zbret nga një makinë dhe mbledh nga toka bishtat e cigareve që kishte konsumuar më herët Blendi Teta, duke i hedhur në koshin e mbeturinave.

Ilir Selmani është pjesë e klanit të Leonard Dukës, që dyshohet se fshihet pas vrasjes së Malkos. Ish-polici i vrarë dyshohej për lidhjet e tij miqësore me biznesmenin Martinaj. Madje është marrë në pyetje edhe për përleshjen e armatosur në “Bllok” në tetor të vitit 2018, ku u vra një person dhe plagosën dy të tjerë, mes tyre biznesmeni Martinaj.

Malko ka mohuar lidhjet me biznesmenin dhe hetimi ndaj tij për atë ngjarje është bërë në gjendje të lirë. Por më herët ka qenë i akuzuar dhe ndaluar për një tjetër përleshje me pasojë plagosjen, me dy vëllezër, për shkak të konflikteve për borxhet në lokalin e basteve sportive.

