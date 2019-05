Elbasan, Soreca me studentët: Rinia të jetë më aktive në proceset politike

Në kuadër të Javës Evropiane të të rinjve Ambasadori i BE-së Luigi Soreca, Ambasadorja e Francës, Christine Vasak dhe një grup studentësh e pedagogësh nga Universiteti i Strasburgut, zhvilluan një takim me studentë e pedagogë të gazetarisë dhe jo vetëm të Universitetit të Elbasanit, “Aleksandër Xhuvani”.

Në fjalën e marrë me këtë rast, ambasadori Soreca shprehu kënaqësinë e veçantë të takimit mes dy universiteteve dhe e cilësoi këtë takim si një këmbim të shkëlqyer idesh dhe përvojash në rrugën drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Ambasadori i BE theksoi se rinia shqiptare duhet të jetë mjaft aktive në pjesëmarrjen e europianizimit të Shqipërisë, në kuadër të integrimit në BE.

