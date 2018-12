Elez Braha, dëshmor i atdheut, hero i Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare

Nga Sali Onuzi

Elez Braha lindi në Bice (Bicaj)të Lumës më 9 prill 1916. Pasi mbaroi në vendlindje shkollën fillore, gjimnazin e kreu në Shkodër. Aty ai u njoh dhe u miqësua me Migjenin dhe Qemal Stafën, të cilin e kishte shok klase. Duket se për shkak të lidhjeve me grupin komunist të Shkodrës e arrestojnë,por e lirojnë për arsye moshe. Është kjo kohë kur ai shkruan poezi e prozë, dhe boton një studim etnografik.

Më 1938 -1940 mbaron studimet për intendencë (logjistikë) në Akademinë ushtarake të Modenas (Itali) dhe shërben si oficer në ushtrinë italiane, në Shijak, Jergucat, Tepelenë dhe së fundi në Korçë.Ndërkohë ElezBraha, para 10 korrikut 1943,kishte vendosur lidhje me lëvizjen antifashiste nacionalçlirimtare,mes tjerash që në maj 1943 ai kish ardhur në Lumë dhe kish shprehur mendime rreth gjallërimit të Lëvizjes dhe krijimit tëÇetës partizane,kurse në Korçë kish ndihmuar për ngritjen e Spitalit partizan në Voskopojë.Me 5 tetor 1943 emërohet nënkomandant i batalionit “Shqiponja” të Korçës.Me 14 dhjetor vritet duke luftuar në vijën e parë të zjarrit kundër pushtuesve gjermanë dhe bashkëpunëtorëve të tyre në betejën e Gurit të Kamjes.

Rënien e ElezBrahës e ka dokumentuar për herë të parë,siç dhe i takonte, Komanda e Shtabit të qarkut të Korçës në komunikatën e saj të datës 20 dhjetor 1943(6 ditë pas rënies së tij). Këtë komunikatë e ka botuar të plotë gazeta “ Bashkimi” (shih “ Bashkimi dhe buletinet e tij” v. 2,f 392-395). Edhe “Zëri iPopullit”në buletinin e tij të datës 16 janar 1944 botonte një kronikë të luftimeve të dhjetorit nga qarku i Korçës ,mes tyre ato që u bënë në Gurin e Kamjes me 14 dhjetor dhe rënien aty dëshmor “të nënkomandatit trim ElezBraho, duke luftuar në vijën e parë të zjarrit”.

Si “Bashkimi”dhe”Zëri i Popullit” japin mbiemrin “ Braho” për Braha.Por ne jemi të sigurtë se nënkomandanti i batalionit “ Shqiponja” është pikërisht lumjani Elez Braha. Këtë e dokumenton më së miri organika e batalionit e hartuar nga mesi i nëntorit 1943, që ruhet në Arkivin e shtetit dhe që në fillim të saj në strukturën “Komanda e batalionit” ka vënë pas komandantit, funksionin e nënkomandantit dhe emrin e tij të saktë: Elez Braha.

Rrethanat e rënies :

Në kuadrin e një operacioni të madh që synonte likujdimin e ushtrisë nacionalçlirimtare, pushtuesit gjermanë kishin nisur që në nëntor 1943 sulme kundër batalionit “Reshit Çollaku” të Mokrës, të cilit i kishin shkaktuar jo pak humbje. Nga mesi i nëntorit forca të shumta gjermano-balliste u hodhën në sulm në zonën e Mokrës,të cilën e përshkuan me zjarr e terror, vranë banorë,dogjën fshatra dhe në Llëngë masakruan 60 burra e gra.

Më 24 nëntor komanda e batalionit “Shqiponja” kish informacion se nga qafa e Thanës në Pogradec kishin hyrë 28 makina me gjermanë dhe se po përgatiteshin për një operacion tjetër në Mokër.(AQSH.f.42.d.5fl23).

Për të rivendosur situatën dhe spastruar Gorën e Mokrën nga pushtuesit dhe ballistët, batalioni “Shqiponja” (nënkomandant i të cilit ishte heroi i ynë, ElezBraha),sipas urdhrit të komandës së shtabit të qarkut të Korçës kishte lëvizur nga Fusha e Korçës (mesi i nëntorit) drejt Voskopojës, ku ishte pajisur disi me municion dhe kishte arritur në Gorë, ku ishte takuar me batalionin “ ReshitÇollaku”, bashkë me të cilin,për 4 ditë rresht kishin thyer sulmet e armikut dhe çliruar Gorën.

Me 10 dhjetor përkrah tyre rreshtohen edhe batalioni “Gorë –Opar” dhe një kompani e batalionit “FuatBabani”.Këto forca u hodhën në mësymje drejt Mokrës dhe afër drekës së 13 dhjetorit mbërritën dhe zunëGurin e Kamjes, lartësia dominuese në zonën përreth (1462 m, 18 km larg Pogradecit).

Të nesërmen në mëngjes (është dimër dhe malet e kodrat janë veshur me borë)me 14 dhjetor, grupe ushtarësh gjermanë dhe forca balliste u hodhën në sulm për të zënë me çdo kusht latësitë e Kamjes, ku “luftimet u zhvilluan trup me trup. Dhjetra nazistë dhe tradhëtarë gjetën vdekjen në këtë përleshje të përgjakshme” ( Historia e Luftës ANÇL.V.3 f 497).

Duke zotëruar Gurin e Kamjes dhe lartësitë dominuese djathtas e majtas, grupimi operativ i forcave partizane (Batalioni “Shqiponja” në krahun e djathtë nga Guri i Kamjes në lartësitë e bregut të Prenishtit )rreth orës 14.00 të datës 14 dhjetor, hidhen në sulm për herë të tretë.“Duke zbritur dhe duke u mbrojtur prapa drurëve, partizanët e “Shqiponjës”kaluan me shpejtësi pyllin, duke e detyruar armikun të tërhiqej prapa. Por kur dolën në vendin me drurë të rrallë, sulmi i mëtejshëm i forcave partizane u ndal përballë zjarrit të pandërprerë të forcave gjermano-balliste”.Pikërisht në këtë moment, në sulm vritet Elez Braha,nënkomandant i batalionit “Shqiponja”. Në këto luftime u vranë dhe 6 partizanë. Por edhe armikut kjo i kushtoi rreth disa herë më shume të vrarë e mjaft të plagosur. Mbas mbarimit të luftimeve Elez Braha dhe 6 partizanët e tjerë u varrosën me nderime ushtarake në vendin ku ai ra dëshmor,në Prenisht (DhimitërRistani, kujtime).

Pas Çlirimit,aty pranë Gurit të Kamjes u ngrit një lapidar që kujton rënjen heroike të Elez Brahës dhe 6 dëshmorëve të tjerë.

Eshtrat e ElezBrahësprehen në varrezat e “Dëshmorëve të Atdheut” të Bashkisë së Kukësit. Me 13 nëntor 1969, në prag të 25 vjetorit tëÇlirimit të Atdheut, me Vendimin nr. 104 të Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Kukësit, ElezBrahës i është rinjohur Statusi i Dëshmorit të Atdheut.

Emrin e Elez Brahës e mban Shtëpia e Kulturës në Bice dhe e kanë mbajtur atë me nder në flamurin e tyre disa Brigada vullnetare të Rinisë në aksionet kombëtare në vitet 1980.

Por, ndërkohë një studim dhe vlerësim i plotë dhe i merituar për Elez Brahën, siç e dimë nuk qe bërë. Me rastin e 100 vjetorit te lindjes(2016) u botua me shkrimet e tij vepra “Elez Braha”,nën kujdesin e prof. Shefqet Hoxhës.

2-Elez Braha “Dëshmor i atdheut”, është në të vërtetë një Hero i Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare.

2.1-Elez Braha kishte një shkallë të lartë motivimi dhe vetëdijësimi. Që student në vitin e pestë të gjimnazit në hartimin e tij me temë “kohët ndryshojnë, e vjetra shembet …”, shprehet kundër psikologjisë dhe filozofisë fataliste, ai është për një psikologji veprimi dhe ndryshimi, që e formulonte më fjalët :” ne do të jemi dhe do të bajmë”. Ky botëkuptim revolucionar bëhet edhe më i kuptueshëm për Elezin si miki Migjenit, shok klase i QemalStafës (ElezBraha “Vepra”, Tiranë, 2016.), dhe i ndikuar nga grupit komunist të Shkodrës(shih AQSH, fondi nr 346,Prefektura e Shkodrës, viti 1941, dosja 194 fl.12).

ElezBraha dëshmon që herët një shkallë të lartë gatishmërie për sakrificë dhe vetëflijim. Student në Modena të Italisë ai i shkruan nënës së tij: “Do të mundohem, me sa të jetë e mundun, mos të koris vedin si njeri e si shqiptar” (“Vepra”, f.18). Me seriozitetin që e karakterizonte ai do t’i përgjigjej shpotisë së disa shokëve te tij në Shkodër për uniformën e oficerit të ushtrisë italiane që kish veshur: “Do ta shikoni dhe do të bindeni se unë nuk jam tradhëtar”( Vepra,f.21).

2.2-Elez Braha ka rënë heroikisht,në vijën e zjarrit, në sulm.,” tek luftonte më këmbë si trim i vërtetë” shkruante komunikata e LANÇ e Korçës e botuar në Buletinin e gazetës “Bashkimi” ato ditë lufte. “E takova Elezin pikërisht atë ditë kur u largua nga Korça dhe erdhi në katundin Vinçan, i veshur me uniformë sikundër ishte. Në bisedën që pata me të shfaqi dëshirën që të qëndronte në repartet partizane në vijën e parë të luftës, ndërsa shokët e tij (dy oficerë, emrat e të cilëve nuk më kujtohen) shfaqën dëshirën të punonin në entet e prapavijave mbasi ata kishin punuar në këta sektorë…”, shkruante gjeneral –major Spiro Shalësi (Stajo) ish komandanti i batalionit “Shqiponja”.(ElezBraha. Vepra,f.210).

Edhe ElezBraha ishte diplomuar për intendencë në Akademinë e njohur të Modenas në Itali dhe kishte punuar në këtë sektor (në prapavija), dhe po të donte edhe ai mund të inkuadrohej në këto struktura, ku rreziku i jetës ishte më i vogël. Por ai kërkoi të inkuadrohej në vijën e parë të reparteve partizane. Kjo sepse ElezBraha, siç e pohojnë bashkëluftëtarët e tij,kishte një shkallë të lartë urrejtjeje për armiqtë e tradhtarët.“Ay ishte trim i patrembur, bile në disa raste i papërmbajtur, ushqente një urrejtje të madhe kundër okupatorëve dhe tradhtarëve, ruante në veten e vet cilësitë më të mira të popullit të krahinës së vet. Elezin e gjetëm të vrarë mbi pozicionet e gjermanëve, plumbi e kishte goditur në ballë”,kujton ish komandanti i batalionit(po aty, f210.).

Është vendi të kujtojmë se komanda e shtabit të qarkut të Korçës disa ditë më parë ngarkonte më përgjegjësi, veçanërisht komandantë e komisarë (të batalioneve “Reshit Çollaku”e “Shqiponja”)që nuk kishin kontrolluar frontin,por rrinin larg si në Zvarisht e gjetkë dhe u kërkonte të largoheshin nga prapavijat e të kalonin në ofensivë, duke qenë komandantë e komisarë në vijë të parë”(AQSH.F.42,d.3.fl56).Heroi ynë, Elez Braha nuk kish pasur nevojë për hostenë të tillë, ai kish qenë gjithnjë tok me partizanët në vijën e parë të zjarrit,madje kish ndodhur edhe të qe plagosur dhe të mos kish pranuar të mënjanohej nga aksioni. Këso shqiponje ishte ElezBraha !

2.3-ElezBraha që më 5 tetor ditën kur u formua batalioni “Shqiponja” ishte caktuar zv/komandant i tij, post i lartë në kohën e Luftës ANÇ, që emërohej nga Shtabi i Përgjithshëm, me propozim të komandës së shtabit të qarkut. Madje me 29 nëntor 1943, Elez Braha ishte caktuar anëtar i Shtabit operativ që do të drejtonte veprimet luftarake të dy batalioneve “Shqiponja” dhe “ Reshit Çollaku”.

2.4- Elez Braha ka udhëhequr batalionin “Shqiponja” me trimëri dhe zgjuarsi,në dy beteja ( 3-4 nëntor dhe 10-14 dhjetor 1943),dhe në të gjitha luftimet e tjera. Ishte ky batalion “Shqiponja” “që i kish futur tmerrin armikut” dhe një vlerësim i tillë nga Shtabi i Përgjithshëm ishte bërë vetëm për Brigadën I sulmuese te UNÇSH. Pra “Shqiponja” ishte një batalion elitë i saj.

Për betejën dy ditore të 3-4 nëntorit në Gjonomadh e Goskovë, Buletini i gazetës “Bashkimi” botonte komunikatën e komandës së shtabit të qarkut të Korçës,në të cilën shkruhej: “…Ndërkohë arrijnë me vrap dhe dy kompani të Batalionit ( “Shqiponja” na fakt është dhënë gabim:Gorë-Opar. S.O), me nënkomandant Elez Brahon,të cilat muarrën krahun e majtë dhe u vendosën mbi Gjonomadh deri në kodrat e Goskovës. Aty edhe me kalimin në sulm të kompanisë së 1-rë të batalionit “Shqiponja”( “Gjashtë dëshmorët-Kelmendi- Gërmenji”, emërtimi fillestar i batalionit. S.O), filloi një zjarr i shkurtër, por i fuqishëm… Armiku u shtrëngua të shkulet nga pozicionet e të vendoset në një vend të zhveshur. Aty skuadra e mitralozit të rëndë hapi zjarr të fortë për një çerek ore dhe i griu gjermanët, duke vrarë disa prej tyre e të tjerët ikën të çakërdisur”.

Në këtë luftë të vështirë dhe të përgjakshme që vazhdoi dy ditë me rradhë. Ushtria Nacional çlirimtare (vini re,e konsideron batalionin “Shqiponja” përfaqësues e simbol të UNÇ)korri me të vërtetë një fitore të mirë. Nga forcat partizane pati vetëm tri të plagosur…

Kjo luftë ishte një provë e fortë për partizanët që treguan se dinë të jenë jo vetëm atje ku rreziku është më i madh, por edhe të luftojnë me taktikë të përsosur luftarake. Po duket qartë se kemi një ushtri të rregullt, të organizuar, që po na e zbardh faqen dhe po e shpëton popullin”(“Bashkimi dhe buletinet e tij. 1942-4.”Tiranë,1986,f55-56).

2.5-Elez Braha drejtonte në një batalion të shquar në qarkun e Korçës.

Batalioni “Shqiponja” ishte një repart partizan territorial i krijuar në qarkun e Korçës me 184 partizanë vullnetarë, me 5 tetor 1943 në Voskopojë, kryesisht nga Rrëza e Fushës së Korçës,i ndarë në tri kompani.

Të farkëtoje një repart partizan dhe t’i jepje atij shpirtin sulmues dhe qëndrueshmërinë që kërkonte lufta kundër pushtuesit të ri gjerman, duhej aftësi ushtarake, edhe sidomos shembull vetjak, tëcilat i kishte komanda e batalionit, e në veçanti Elez Braha. Ky batalion kaloi i tërë si efektiv, në përbërje të Brigadës së IV S më 28 dhjetor 1944. Partizanët e këtij batalioni që mbante emrin e bukur “Shqiponja” ishin me të vërtetë shqiponja, dhe ElezBraha, zv/komandanti i tyre, ishte një kryeshqiponjë!

Ky batalion shqiponjë i kryente detyrat në kushtet e mungesave të mëdha të municionit, të armatimit dhe veshmbathjes.Kjo e bënte edhe më heroike veprimtarinë e tij luftarake. Me 17 nëntor 1943, 30 partizanë të batalionit ishin pa armë. Batalioni hidhej në sulm pa pasur madje asnjë automatik.“Municioni është pakësuar shumë”, informonte komanda e batalionit me datë 22 nëntor,“ municioni po na mbarohet krejt”(AQSH.f.42,d.5 fl23;d.11,f26).E tillë ishte gjendja edhe për veshmbathjen e partizanëve,shumë prej të cilëve “janë fare të zbathur” (AQSH.f.42.d.5f.18dhe 22).

Edhe në këto kushte të mungesave të mëdha Batalioni “Shqiponja” kish guxim të përballej me gjermanë e ballistë, të cilët në rrethin e Korçës dhe të Pogradecit qenë jo të paktë dhe të mirë organizuar.

2.6-ElezBraha është dekoruar më 1961 me medaljen e Kujtimit, të Trimërisë dhe të Çlirimit. Dekorimi me të tri medaljet nuk është një rast i zakonshëm. Pastaj medalja e Kujtimit u jepej vetëm atyre që ishin pjesëmarrës në Luftë ose në Lëvizje para 10 korrikut 1943. Kjo e zgjidh përfundimisht dhe saktë faktin e angazhimit që heret të tij në krah të LANÇ.

Pse nuk është shpallur si “Hero i Popullit” ,kjo ska të bëjë me të vertetën: jo të gjithë heronjëve të Luftës ANÇ u është njohur ky titull para vitit 1991. Tani nuk jepet më. Por hero nuk të bën dekorata, të bën vepra, të cilën është detyra e historiografisë ta njohë e ta shkruaj, dhe e politikës që ta korrigjojë padrejtësinë.