Emergjencat: Firmat nuk pastruan rrugët

Institucionet shtetërore ia kalojnë përgjegjësinë njëra-tjetrës për situatën e bllokimit të rrugëve. Megjithëse shteti shqiptar shpenzon rreth 20 milionë dollarë në vit për mirëmbajtjen e akseve, institucionet përgjegjëse, apo firmat e kontraktuara, kujtohen vetëm kur është moti i keq.

Ndërkohë, në një video tjetër nga banorët e njësisë administrative të Shupenzës, 100 metra nga rruga kryesore, duket rruga e bllokuar nga dëbora. Në fshatin Borje, komuna e Shishtavecit, të gjithë banorët kanë dalë me lopata në duar dhe kanë filluar të hapur rrugët. Në emisionin e së hënës, Fiksi transmetoi dy akse problematike, atë nga Elbasani deri në Korçë dhe aksin nga Bulqiza deri në Peshkopi.

Për të gjitha këto problematike dhe për dëshmitë që që sollëm për mosmirëmbajtjen e rrugëve, Fiks Fare pyeti drejtorin e Emergjencave Civile, Shemsi Prençi, dhe drejtorin e Mirëmbajtjes së Rrugëve në Autoritetin Rrugor Shqiptar, Spartak Tarka. Megjithatë, ashtu siç edhe pritej, dy drejtorët shtetërorë kishin pretendime të ndryshme për bllokimin e rrugëve. I pari, Prençi, akuzoi direkt firmat private, të cilat kanë fituar tenderët e mirëmbajtjes së rrugëve për situatën në vend. Ai tha se është e papranueshme që disa firma të mos dalin fare në terren.

Sipas tij, Emergjencat Civile kanë dalë vetë në terren duke pastruar rrugët. Ai tha se në aksin Koplik – Bogë dhe Dedaj – Razëm, i gjatë prej 44 kilometrash, nuk është zhbllokuar nga firma që ka fituar tenderin. “Fiksi” e pyeti z.Prençi se përse nuk merren masa në kohë, ndërsa ai iu përgjigj se Emergjencat Civile vetëm sa monitorojnë punën e këtyre firmave dhe se masat i takojnë Autoritetit Rrugor. Më tej shtoi se në terren kanë dalë edhe mjete të ushtrisë, pikërisht në akse që duhet të pastrohen në privatet.

“Fiks Fare” mësoi nga Emergjencat Civile se, deri në datën 9, janë rreth 10 rrugë në Shqipëri që firmat private kanë ndërhyrë shumë pak. Ato janë hapur pjesërisht nga mjete të ushtrisë. Sipas Emergjencave, problem është aksi Koplik – Bogë + Dedaj – Razëm i gjatë 44.2 kilometra. Nga Kopliku deri në Razëm është hapur nga Emergjencat Civile. Për këtë rrugë janë shpenzuar rreth 800 milionë lekë të vjetra mirëmbajtje për dy vjet.

Pas pretendimeve të Emergjencave Civile, gazetarët e “Fiks Fare” shkuan në Autoritetin Rrugor Shqiptar. Drejtori i Mirëmbajtjes së Rrugëve, Spartak Tarka, tha se gjendja e rrugëve, deri në datën 10 janar, është e mirë dhe se akset që janë tenderuar nga ARRSH-ja janë të hapura, me apo pa zinxhir. Pyetjes se Emergjencat Civile kishin një listë me rreth 10 rrugë ku nuk është ndërhyrë, z.Tarka tha se rajoni i veriut ka probleme për shkak të erës. Era, sipas tij, bllokon edhe rrugët e sapo pastruara.

Drejtori i Mirëmbajtjes së Rrugëve në ARRSH tha se jo çdo aks tenderohet nga institucioni ku ai punon. “Me ndarjen e re territoriale, ARRSH-ja ka akset kombëtare. Akset e tjera të bllokuara duhet ti pastrojnë bashhkitë dhe duhet të bëjnë të tjera tenderë” thotë zoti Tarka. Pra, krahas ARRSH-së, edhe bashkitë kanë shpenzuar para, ndërkohë që situata në terren është shumë e vështirë.

“Fiksi” e pyet zotin Tarka nëse ARRSH-ja ka penalizuar ndonjë firmë. Ai thotë se bilanci i çdo kompani kontraktore do të bëhet në fund të muajit janar. Sipas tij, deri më 10 janar, në ARRSH nuk ka ardhur asnjë situacion për firmat që kanë fituar tenderët. Por, edhe mbikëqyrja e firmave në terren, sipas ARRSH-së, bëhet nga firma private dhe që paguhen sërish nga paratë e taksapaguesve.

Fiks Fare bëri një vëzhgim të thjeshtë në Agjencinë e Prokurimit Publik për vlerat e disa tenderëve për mirëmbajtjen e rrugëve. Kështu mirëmbajtja e aksit Berat – Çorovodë për 12 muaj, e gjatë 47 km, ka një fond prej 9 766 926 lekë të reja. Mirëmbajtja e aksit Bilisht – Baban – Hoçisht, e gjatë 10.2 kilometra, ka një fond 10 557 930 lekë. Rruga Lezhë – Nënshat – Vau i Dejës + Ura e Gjadrit – Mnele, e gjatë 40.55 km, mirëmbahet me 75 038 235 lekë. Rruga K/Liqenas – Dogana Goricë, e gjatë 16.4 km, me 23 496 008 lekë.

Gjatë verës 2016, ARRSH-ja bëri dy tender. Kështu, për mirëmbajtjen e tunelit të Kalimashit janë akorduar 164 050 000 lekë, ndërsa për tunelin e Kërrabës 98 660 000 lekë.

Megjithatë, edhe në këtë emergjencë prej borës dhe temperaturave të ulëta, ashtu si lëkundjet e tokës nga fenomene natyrore apo njerëzore, nga përmbytjet, zjarri, era, etj, etj, asnjë institucion nuk mban përgjegjësi.

***

RRUGËT PROBLEMATIKE NË SHQIPËRI SIPAS EMERGJENCAVE CIVILE (Është bërë tenderi, por firmat kanë ndërhyrë shumë pak)

1. Aksi rrugor Koplik – Bogë + Dedaj – Razëm i gjatë 44.2 kilometra. Nga Kopliku deri në Razëm është hapur nga Emergjencat Civile.

2. Aksi rrugor Muhurr – Arras – Zall Dardh. Firmat kontraktore nuk e kanë hapur. Ndërhyri ushtria.

3. Aksi rrugor Hani i Hotit – Tamarë.

4. Aksi rrugor Tamarë – Vermosh

5. Aksi rrugor Bajram Curri – Valbonë

6. Aksi rrugor Kukës – Shishtavec

7. Aksi rrugor Kukës – Bushtricë – Kala e Dodës – Peshkopi

8. Aksi rrugor Fushë Arrës – Qafë Mali – Qafë Shllak – Kalimash

9. Aksi rrugor Vau Dejës – Komsiqe – Pukë – Fushë Arrës

10. Aksi rrugor Lin – Pogradec

VLERA E DISA TENDERAVE PËR MIRËMBAJTJEN E AKSEVE RRUGORE

1. Berat-Çorovodë, 47 km, me fond limit 9 766 926 lekë (pa tvsh) dhe me afat 12 muaj.

2. “Mirëmbajtje Rutine dhe dimërore me performancë aksi rrugor Bilisht-Baban-Hoçisht, 10.2 km”, fondi limit: 10 557 930.24 lekë.

3. Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë e akseve rrugore Koplik – Bogë + Dedaj –Razëm 44.2 km, me afat 24 muaj. Fondi limit 73 281 984 lekë.

4. Mirembajtje Rutine dhe dimerore me Performance e akseve rrugore Lezhe – Nenshat – Vau i Dejes + Ura e Gjadrit – Mnele, 40.55 km, 75 038 235,8 lekë.

5. Mirembajtje Rutine dhe dimerore me Performance aksi rrugor K/Liqenas-Dogana Gorice, 16.4 km”, 23 496 008 lekë.

6. “Mirembajtje rutine dhe dimërore me performancë segmentet rrugore Shote Galica (dalje Kukës) – Qendër qyteti Krumë 29.3 km + Shote Galica (Dalje Kukes) – Hyrje Kukes (Ura e Drinit te Zi) 2 km + Fushe Dukagjin – Lidhja me rrugen e Kombit 6.1 km, gjithsej 37.4 km”. Fondi 107 024 815 lekë.

7. “Mirëmbajtje Rutine dhe dimerore me performance aksi rrugor Permet-Çarshove-Tre Urat, 36 km”, fondi limit 24 831 536 lekë.

8. “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performance aksi rrugor Qafë Bualli – Krastë, 16.7 km”, fondi limit 19 488 599 lekë.

9. “Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me performance aksi rrugor Qafe Lac – Koman 32.4 km”, 33 644 285 lekë.

10. “Mirembajtje Rutine dhe Dimerore me performance aksi rrugor Qafë Mali – Fierzë, 58 km”, Kohëzgjatja e kontratës 24 muaj. Fondi limit 164 654 570 lekë.

11. “Shpenzime mirëmbajtje tuneli Kalimash (kontrata e re 2016)”, fondi limit 164 050 000 lekë.

12. “Shpenzime mirëmbajtje tuneli Krrabë (kontrata e re 2016)”, fondi limit 98 660 000 lekë.

13. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “mirëmbajtje rutine me performancë aksi rrugor Gjirokastër – Tepelenë, 30 km”. Fondi limit 7 093 810 lekë.

14. “Mirëmbajtje rutine dhe dimërore me performancë akset rrugorë K/Hadroj – Qafë Benë 27 km, + Rrëshen – Qafë Benë 27.6 km, gjithsej 54.62 km”, fondi limit 72 053 118 Lekë.