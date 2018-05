Emigrantët nga Lindja, Xhafaj në Austri: Duhen fonde nga BE për kontrollin e plotë të kufijve

Ministri Xhafaj ka zhvilluar një bisedë me Ministrin e Brendshëm të Austrisë për çështjen e emigrantëve nga vendet e treta. Në vijim të takimit të zhvilluar në Vjenë në fillimit të muajit, dhe të një bashkëpunimi të shkëlqyer mes dy Ministrive, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj pati një telefonatë me Ministrin e Brendshëm të Austrisë, z. Herbert Kickl, me kërkesën e këtij të fundit.

Rritja e numrit të migrantëve nga vendet e treta, të cilët kalojnë përmes vendeve të Ballkanit drejt vendeve të BE-së, ishte fokusi kryesor i bisedës. Ministri Xhafaj duke vlerësuar këtë shqetësim, e njohu homologun austriak me masat e shtuara të Policisë së Shtetit, për menaxhimin dhe përballjen e kësaj situate, veçanërisht përgjatë vijës kufitare me Greqinë.

Pavarësisht masave të shtuara, vihet re një numër në rritje i migrantëve që depërtojnë përgjatë kufirit me shtetin grek. Një pjesë e tyre kërkojnë azil, një pjesë sistemohen në Qendrat e Përkohshme të Pritjes, por qëllimi i tyre final mbetet rrugëtimi në vendet e BE-së.

Ministri Xhafaj e informoi homologun Kickl se Shqipëria do të bëjë të gjitha përpjekjet për të parandaluar këtë fenomen, me gjithë burimet e pakta në dispozicion. Në këtë kontest, nënshkrimi sa më shpejt i marrëveshjes së dakordësuar tashmë me FRONTEX, do të ketë një ndikim të posaçëm.

Ministri Kickl, duke vlerësuar përpjekjet e palës shqiptare, e falënderoi ministrin Xhafaj për prezantimin e situatës dhe sugjeroi që këto çështje të jenë në rendin e ditës, në takimin rajonal që mbahet në Brdo të Sllovenisë, në fillim të qershorit.

Ai sugjeroi që të vijojnë takimet në nivel operacional, për një qasje të koordinuar mes shteteve për këtë situatë, veçanërisht sa i takon luftës kundër kontrabandistëve të personave, për të shmangur një situatë si ajo e vitit 2015. Nëse do të ndodhemi në një situatë të ngjashme, – u shpreh ai, – Qeveria austriake është e vendosur të mbrojë kufijtë e saj dhe të shteteve të tjera. Në këtë aspekt, Ministri austriak theksoi nevojën e veprimeve të mirë-koordinuara mes shteteve.

Ministri Xhafaj, nga ana e tij, ndau të njëjtin mendim me homologun dhe theksoi domosdoshmërinë për një takim të drejtuesve të kufirit të vendeve të rajonit, i cili të konkludonte në një plan operacional të përbashkët. Më pas, ai propozoi një takim të Ministrave të Ballkanit Perëndimor së bashku me Austrinë, Italinë dhe Slloveninë për të koordinuar politikisht përpjekjet në këtë drejtim.

Dy bashkëbiseduesit ri-diskutuan propozimin e palës shqiptare, për ngritjen e Qendrës Rajonale të Bashkëpunimit Policor dhe Ndërkufitar, e cila do të trajtojë edhe këto çështje

Ministri Xhafaj kërkoi që BE-ja të konsiderojë një paketë financiare, të domosdoshme për të mbështetur menaxhimin e kufijve në Ballkanin Perëndimor.

Ministri Xhafaj i bëri me dije homologut të tij, se shumë shpejt do të paraqesë gjithë propozimet e palës shqiptare në një dokument të vetëm, gjë që u mirëprit nga z. Kickl. Ky i fundit, u shpreh në mbështetje të propozimeve të palës shqiptare për Qendrën Rajonale të Bashkëpunimit Policor. Ai sugjeroi që kjo të jetë temë e konferencës për Ballkanin Perëndimor që do të mbahet në shtator. Ministri Kickl theksoi se ajo mbetet një projekt i rëndësishëm i Presidencës austriake të BE-së, në 6-mujorin e dytë të këtij viti. Sipas Ministrit të Brendshëm të Austrisë, kriza ka sjellë një farë tensioni, por ana pozitive e saj, janë përpjekjet e palës shqiptare për menaxhimin e kufijve, gjë për të cilën ai shprehu vlerësime.

Në fund të bisedës, ministri Xhafaj përsëriti ftesën për Ministrin austriak, për të vizituar Shqipërinë.

l.h/ dita