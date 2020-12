EMRAT: 120 magjistratët e radhës në Vetting, nga gjyqtari që liroi “mbretin e drogës” tek gjyqtarja Mimoza Margjeka e arrestuar nga SPAK për korrupsion

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, organi bazë i Vetingut, ka përzgjedhur me anë të shortit një listë të re, me emrat e 120 gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët do t’i nënshtrohen procesit të verifikimit të trefishtë për ligjshmërinë e pasurisë, pastërtinë e figurës dhe aftësitë profesionale.

Në listën e re rezulton edhe gjyqtari i Durrësit Petraq Curi, i njohur për skandalin e lirimit nga burgu të Alket Hatisë, i konsideruar edhe si ‘mbreti i drogë’, i dënuar dhe i kërkuar nga drejtësia Italiane.

Ndërkaq, pjesë e listës rezulton edhe Avni Sejdi, gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë, i njohur për skandalin ‘Duty Free’ në Rinas.

Në këtë listë çuditërisht figuron edhe Qani Hasa, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, i dënuar me gjobë për fshehje pasurie. Pas dënimit, Hasa është shkarkuar nga detyra me vendim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në nëntor të vitit 2017. Me sa duket Hasa është përfshirë në këtë listë për shkak se vendimi për dënimin e tij nuk ka marrë formë të prerë.

Vetingu ka nisur edhe për gjyqtaren e Elbasanit, Pajtime Fetahu, e cila u pezulluar nga detyra në vitin 2017, me vendim të KLD, me pretendimin ka kryer akte dhe sjellje që diskreditojnë figurën e gjyqtarit, pas publikimit të media të një serie përgjimesh të një qytetari me gjyqtaren dhe një punonjës policie.

Në listë figuron edhe gjyqtarja Mimoza Margjeka e arrestuar nga SPAK për korrupsion. Gjyqtarja akuzohet se mori 6 mijë Euro për të liruar nga burgu një të arrestuar për trafik klandestinësh, por Margjeka e quan atë një sulm politik pasi nuk certifikoi zgjedhjet e 30 Qershorit në Durrës, ku nuk njohu krybashkiaken Valbona Sako.

Vetingu ka nisur edhe për gjyqtarin Korçës Markelian Kuqo, i përshirë në skandalin e lirimit nga burgu të Gerd Gjenerarit, të dënuarit me burgim të përjetshëm. Pikërisht për këtë vendim, Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi të pranojë kërkesën e Inspektorit Artur Metani dhe shkarkoi gjyqtarin Kuqo, disa ditë më parë. Por, vendimi nuk ka marrë formë të prerë, ndaj edhe Kuqo është përfshirë në listë.

Lista e re me emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Veting:

Ardiana Bera gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Juljan Haxhiu gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vjollca Spahiu gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Bezart Kaçkini gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë

Nafie Hasko gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë

Gentian Hamiti gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë

Anila Karanxha gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Flamur Kapllani gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Adriatik Bocaj gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Alma Kodraliu gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Fatime Deçolli gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë

Elda Vrioni gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë

Afërdita Maho gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë

Avni Sejdi gjyqtar në Gjykatën Administrative Tiranë

Sokol Shehu gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Genti Dokollari gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë

Ejona Lazellari gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Fier

Ëngjëllushe Tahiri gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Krujë

Diamela Goxha gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat

Qani Hasa gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Tonin Stërkaj gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Mirela Mishgjoni gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Luljeta Kola gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë

Nertila Kape gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër

Gilda Hoxha gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër

Esmerilda Habili gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Luljeta Kolonja gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec

Herila Çela gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Petraq Curi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës

Sami Ujkashi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tropojë

Pajtime Fetahu gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Zamira Vyshka gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Markelian Koça gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës

Seladin Pysqyli gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë

Mimoza Margjeka gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës

Matilda Fetahu gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Yrfet Shkreli gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet

Ersida Bajgora gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë

Hektor Sinanaj gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë

Artan Hajredinaj gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë

Murat Lleshi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat

Rasim Doda gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë

Maksim Qirjazi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë

Sonjela Voskopi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë

Idush Maliqi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan

Hasan Selimi gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër

Besnik Maho ish-gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Pogradec

Markelian Kuqo gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçe

Elena Pelushi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Gentian Habazaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Berat

Albert Kuliçi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Xhemal Saliu prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Kujtim Bashaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Flora Çela prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Ndriçim Troplini prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Aurel Zarka prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Erjon Shqarri prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Ilir Hoxha prokuror në Prokurorinë e Rrethit Sarandë

Elona Alvora prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Rifat Kojku prokuror në Prokurorinë e Rrethit Dibër

Madrid Kullolli prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Petrit Vukaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Fier

Fahrije Vata (Gjana) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kukës

Ornela Rrumbullaku prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kavajë

Erida Kamka (Kokonozi) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Abaz Muça prokuror në Prokurorinë e Rrethit Mat

Lazër Çardaku prokuror në Prokurorinë e Rrethit Shkodër

Françeskina Lekani prokuror në Prokurorinë e Rrethit Shkodër

Elion Mustafaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Ollga Visi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Korçë

Irena Qeleshi (Çunoti) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Korçë

Olgert Rumnici prokuror në Prokurorinë e Rrethit Berat

Arbër Berexha prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Milan Laskaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Erion Çelaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Dorian Tafili prokuror në Prokurorinë e Rrethit Fier

Ritvan Suka prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Bledar Mustafaraj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Suela Beluli prokuror në Prokurorinë e Rrethit Fier

Anton Pali prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Urim Buci prokuror në Prokurorinë e Rrethit Dibër

Belina Zeneli (Kryemadhi) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Dibër

Përparim Vukaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lezhë

Afrim Shehu prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Erjon Shehaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lezhë

Edmond Koloshi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Arben Agovi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lezhë

Arjan Muça prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjirokastër

Xheljan Seferi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Gëzim Copa prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kavajë

Agron Bushati prokuror në Prokurorinë e Rrethit Shkodër

Gëzim Veizi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Arben Smaçi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Shkodër

Aida Cakaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Fier

Durim Bedini prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kavajë

Oltiana Gjoni (Çifliku) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Anila Bebeci prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Teuta Rrudha prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Xhevahir Lita prokuror në Prokurorinë e Rrethit Shkodër

Eranda Laze prokuror në Prokurorinë e Rrethit Vlorë

Bardhyl Shehu prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kurbin

Merita Qorri (Selimi) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lushnjë

Andi Pogaçe prokuror në Prokurorinë e Rrethit Fier

Pranvera Stafa (Selita) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Elidon Hysenaj prokuror në Prokurorinë e Rrethit Sarandë

Rovena Zoto (Bozo) prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lushnjë

Zena Lila prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Petref Asllani prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Platin Aliçko prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Mustafa Turku prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Neritan Hoxha prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Rajmonda Berisha prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Dritan Gripshi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Berat

Shyqyri Duro prokuror në Prokurorinë e Rrethit Kavajë

Dashnor Nure prokuror në Prokurorinë e Rrethit Korçë

Hektor Mushi prokuror në Prokurorinë e Rrethit Elbasan

Sabri Kastrati prokuror në Prokurorinë e Rrethit Lezhë

Pranvera Gruda prokuror në Prokurorinë e Rrethit Durrës

Aurel Celibashi ndihmës ligjor në Gjykatën Administrative Tiranë

Klerona Meci ndihmëse ligjore në Prokurorinë e Përgjithshme

o.j/dita