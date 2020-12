EMRAT / 20 eurodeputetë, kërkesë liderëve të BE: Ndaloni shtyrjen e hapjes së negociatave me Shqipërinë, po rrezikohet besueshmëria e Unionit

Një grup europarlamentarësh i ka kërkuar Këshillit të Ministrave të BE-së që të hapë përpara fundit të këtij viti kornizën për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Deklarata është firmosur nga më shumë se 20 eurodeputetë, përfaqësues të grupeve politike, të cilët nxisin të gjitha palët e përfshira për të gjetur një zgjidhje për të siguruar që negociatat e pranimit të fillojnë para fundit të vitit.

Në dokumentin që është firmosur nga eurodeputetë nga të gjitha grupet parlamentare, ndër ta edhe kreu i Komitetit të Punëve të Jashtme dhe njeriu i besuar i Angela Merkelit, David McAllister , theksohet se “Duke paralajmëruar se bllokimi aktual në bisedimet e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë po rrezikon besueshmërinë e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, ata i bëjnë thirrje Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut të gjejnë një kompromis mbi çështjet dypalëshe në pritje për të shmangur shtyrjen e procesit të pranimit më tej.

Bullgaria duhet të miratojë hapjen e konferencës ndërqeveritare (IGC) me Maqedoninë e Veriut sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast në dhjetor, duke pranuar kështu përpjekjet e vendit në procesin e pranimit në BE. Maqedonia e Veriut, në rolin e saj si një vend i ardhshëm i pranimit, duhet gjithashtu të bëjë çdo përpjekje të mundshme nga ana e saj për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura”.

Eurodeputetët në deklaratën e tyre theksojnë se “Shqipëria gjithashtu meriton të shkojë përpara në rrugën e saj drejt pranimit në BE, duke treguar përpjekjet e saj gjithëpërfshirëse për të reformuar, në veçanti në sektorin e drejtësisë, gjatë viteve të fundit, si dhe vlerësimin pozitiv të Komisionit”.

Në deklaratë gjithashtu theksohet se “përpjekja është e nevojshme nga Shqipëria në disa fusha, në rrugën e saj për të përmbushur të gjitha kushtet e paraqitura në Konkluzionet e Këshillit”.

Pasi Komisioni miratoi paketën e Zgjerimit në tetor, pritej që Këshilli të shpallte së shpejti datat e konferencave të para ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke shënuar fillimin zyrtar të negociatave të pranimit. Megjithatë, në nëntor , qeveria bullgare njoftoi se do të vinte veton në hapjen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut mbi pranimin në BE, duke kërkuar disa ndryshime në kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut.

Këshilli Evropian ra dakord për hapjen e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në Mars 2020. Mali i Zi filloi negociatat e pranimit në 2012 dhe Serbinë në 2014, ndërsa Bosnje dhe Herzegovina dhe Kosova janë kandidatë të mundshëm. Negociatat me Turqinë filluan në 2005, por meqenëse vendi ka përparuar në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave themelore, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme vendosi në qershor 2018 të ngrijë negociatat e pranimit me Turqinë.

Edhe Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi Soreca ka reaguar lidhur me këtë deklaratë.

Ai shkruan: “Deklaratë e rëndësishme e përbashkët nga përfaqësuesit e grupeve politike në Këshillin e Europës mbi negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.”

Eurodeputetë firmëtarë

Vladimir Bilcik, PPE Raportuesi për Serbinë, Kryetari i Delegacionit të SAPC të BE-Malit të Zi

Reinhard Butikofer, Të Gjelbrit/ Koordinatori i EFA AFET

Andor Deli, PPE Raportuesi hije për Malin e Zi

Tanja Fajon, S&D Raportuesi hije për Maqedoninë e Veriut

Michael Gahler, Koordinator për Grupin PPE në Komisionin e Punëve të Jashtme

Kinga Gal, Raportuesi hije i PPE për Raportin mbi Rekomandimin për Ballkanin Perëndimor, pas takimit të nivelit të lartë në 2020

Sandra Kalniete, Kryetar i Grupit Punues së PPE për Politikat e Jashtme

Ilhan Kyuchyuk, Raportuesi i përhershëm i PE për Maqedoninë e Veriut, zëvendësues i AFET për Evropën, koordinatori

David Lega, Raportuesi hije i PPE për Shqipërinë

Lukas Mandl, Raportuesi hije i PPE për Kosovën

David McAllister, Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme

Tonino Picula, Koordinatori i S&D për AFET / Kryesuesi i Grupit të Punës së AFET për Ballkanin Perëndimor

Kati Piri, Nënkryetari i Grupit S&D për Çështjet e Jashtme

Paulo Rangel, Raportues për Bosnjë dhe Hercegovinën

Christian Sagartz, Raportuesi hije i PPE për Maqedoninë e Veriut

Isabel Santos, Raportuesja e Shqipërisë, S&D

Andreas Schieder, Kryetari i Delegacionit të Maqedonisë së Veriut, S&D

Michal Simecka, Rinovo Evropën Zëvendës President, raportues hije për Shqipërinë

Tineke Strik, Të Gjelbrit / EFA hije për Maqedoninë e Veriut

Hilde Vautmans, Rinovo Evropën, koordinator i AFET

Viola von Cramon-Taubadel, Të Gjelbrit / EFA hije mbi Ballkanin Perëndimor

Thomas Waitz, Të Gjelbrit / EFA hije për Shqipërinë

Marion Walsmann, Nënkryetari i JPC të BE-Maqedonisë së Veriut, Anëtar i Dialogut Jean Monnet

Zeljana Zovko, Nënkryetar për Komisionin për Punë të Jashtme, Zv-koordinator për Grupin PPE në Komisionin për Punë të Jashtme

j.l./ dita