EMRAT: KQZ miraton shpërndarjen e mandateve për zgjedhjet e 25 prillit, cilët janë deputetët që do përfaqësojnë shqiptarët në Kuvendin e ri

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet që të miratojë ditën e nesërme projektvendimet për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore në të gjitha qarqet e Shqipërisë, pas zgjedhjeve që u mbajtën në 25 prill.

Zgjedhjet u fituan nga Partia Socialiste, që mundi të siguronte kështu mandatin e tretë qeverisës, për herë të parë në 30 vite pluralizëm.

Le të shohim më poshtë se si janë ndarë mandatet në 12 qarqet e vendit dhe se kush do të jenë deputetët do të përfaqësojnë shqiptarët në Parlamentin e ri, që pritet të mblidhet në shtator.

Qarku Shkodër

Qarku i Shkodrës u fitua nga demokratët. Gjithsej në këtë qark janë mbledhur 11 mandate, të cilat janë ndarë ndërmjet katër partive politike.

Koalicioni PD-AN arriti të siguronte 5 mandate. Pesë deputetët përfaqësues të të djathëve do të jenë: Helidon Bushati, Emilja Koliqi, Ramadan Likaj, Greta Bardeli, Zef Hila.

PS mori 3 mandate. Deputetët përfaqësues: Edona Bilali, Paulin Sterkaj, Benet Beci.

Ndërsa PSD siguroi 2 mandate. Deputetët përfaqësues: Gledis Çeliku, Meri Makiçi

LSI mori 1 mandat dhe përfaqësuesi i LSI për Shkodrën në Parlament do të jetë Agron Çela.

Qarku Dibër

Edhe në këto zgjedhje dibranët i qëndruan besnikë Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj. Pesë mandatet që u siguruan në këtë qark u ndanë 3 për PD-AN dhe 2 për PS.

Kështu deputetët përfaqësues të PD-AN në Kuvend do të jenë: Xhelal Mziu, Kreshnik Çollaku, Dhurata Tyli (Çupi).

Ndërsa deputetët socialistë që do të përfaqësojnë Dibrën do të jenë: Lavdrim Krrashi dhe Aurora Mara.

Qarku Lezhë

Ishin sërish demokratët ata që morën kryesimin në qarkun e Lezhës edhe për katër vitet e ardhshme. Koalicioni PD-AN arriti të siguronte 4 mandate, nga 7 gjithësej, ndërsa 3 mandate i mori PS.

Kështu deputetët që do të përfaqësojnë PD-AN për Lezhën do të jenë: Mark Marku, Agron Gjekmarkaj, Lindita Metaliaj, Kastriot Piroli.

Kurse deputetët e PS për Lezhën do të jenë: Lindita Nikolla, Eduard Ndreca, Shpresa Marnoj.

Qarku Kukës

Qarku i katërt edhe i fundit ku koalicioni PD-AN rezultoi fitues në zgjedhjet e 25 prillit është ai i Kukësit. Kështu tre mandatet në Kukës ndahen 2 për PD-AN dhe 1 për PS-në.

Deputetët demokratë që do të hyjnë në Kuvend janë: Flamur Hoxha, Isuf Çelaj, ndërsa deputeti socialist do të jetë Gerta Duraku.

Qarku Tiranë

Tirana si qarku më i madh në vend vendosi që qeverisjen në 4 vitet e ardhshme t’ia besojë Partisë Socialiste. 36 mandatet e Tiranës janë ndarë mes katër partive, PS, PD-AN, PSD dhe LSI. Kujtojmë se në këtë qark mundi të thyente herësin Fatmir Xhafaj, i cili duke qenë se mori më shumë se 10 mijë vota arriti të futej në Kuvend, duke nxjerrë jashtë tij Fidel Yllin. Po ashtu edhe Ornaldo Rakipi e theu herësin duke i rrëmbyer kështu karrigen Ervin Bushatit.

18 deputetët që do të futen në Parlament nga radhët e PS-së, si përfaqësues të qarkut të Tiranës do të jenë: Luljeta Bozo, Najada Çomo, Ornaldo Rakipi, Ogerta Manastirliu, Arben Ahmetaj, Ulsi Manja, Etilda Gjonaj, Arben Pëllumbi, Elisa Spiropali, Belinda Balluku, Toni Gogu, Etjen Xhafaj, Ermonela Valikaj, Xhemal Qefalia, Fatmir Xhafaj, Klotilda Bushka, Alqi Bllako, Eduard Shalsi.

Ndërsa 15 deputetët që do të përfaqësojnë demokratët e Tiranës në Parlamentin e ri do të jenë: Lulzim Basha, Jorida Tabaku, Alfred Rushaj, Albana Vokshi, Sali Berisha, Agron Shehaj, Fatmir Mediu, Grida Duma, Shpëtim Idrizi, Belind Këlliçi, Vangjel Dule, Mesila Doda, Dashamir Shehi, Flamur Noka, Orjola Pampuri.

Dy deputetët që do të përfaqësojnë LSI-në në parlament do të jenë Erisa Xhixho dhe Petrit Vasili.

Ndërsa Gertjan Deda do të jetë përfaqësuesi i Partisë Social Demokrate në Parlament për Tiranën.

Qarku Durrës

Socialistët arritën që të triumfojnë në qarkun e Durrësit në këto zgjedhje. 14 mandatet e këtij qarku u ndanë mes PS, e cila mori 8 dhe PD-AN, që mori 6 mandate.

Kështu 8 deputetët që do të ulen në karriget e parlamentit si përfaqësues të socialistëve të Durrësit janë: Milva Ekonomi, Alban Xhelili, Jurgis Çyrbja, Klodiana Spahiu, Ilir Ndraxhi, Rrahman Rexhep Rraja, Lefter Koka, Edi Rama. Kryeministri Edi Rama ditën e djeshme u konfirmua se do të jetë deputet në Durrës, duke hequr dorë kështu nga mandati i Vlorës. Rama tha se pavarësisht se la mandatin e Vlorës, lidhja e tij me këtë qytet është e pandashme.

Ndërsa 6 deputetët e PD-AN që do të futen në Parlament për Durrësin janë: Edi Paloka, Agron Duka, Merita Bakiu, Oerd Bylykbashi, Ferdinant Xhaferaj, Andia Ulliri.

Kujtojmë se për Durrësin LSI bëri një “luftë” të madhe në mënyrë që të siguronte një mandat, por edhe me rihapjen e kutive dhe rinumërimin e votave nuk pati ndryshim rezultati.

Qarku Elbasan

Në qarkun e Elbasanit triumfoi Partia Socialiste. Nga 14 mandate që ishin në total PS arriti të siguronte 8 mandate, ndërsa PD-AN vetëm 6 të tillë.

Deputetët socialistë që do të përfaqësojnë Elbasanin në Kuvend janë: Evis Kushi, Klevis Xhoxhi, Besion Ajazi, Dasantila Tahiraj, Saimir Hasalla, Florenc Spaho, Luan Duzha, Taulant Balla.

Ndërsa deputetët demokratë në Kuvend do të jenë: Gazment Bardhi, Flutura Açka, Lefter Gështenja, Dashnor Sula, Luçiano Boçi, Zheni Gjergji.

Qarku Korçë

Në Korçë PS arriti që të merrte kryesimin. Nga 11 mandate që ishin në total, PS mori 6 mandate, ndërsa PD-AN mori 5 të tillë.

Deputetët socialistë që do të përfaqsojnë korçarët në parlament janë: Enslemvera Zake, Blerina Gjylameti, Ilirian Pendavinji, Ilir Topi, Olta Xhaçka, Niko Peleshi.

Ndërsa deputët e PD-AN që do të ulen në Kuvend janë: Edmond Spaho, Sorina Koti, Ervin Salianji, Bledjon Nallbati, Seladin Jakupllari.

Qarku Berat

Qarku Berat ishte një surprizë aspak e këndëshme për LSI-në. Mund të themi se zgjedhjet e 25 prillit shënuan një rënie të madhe të kësaj force politike, që edhe në Berat, ku thuajse në çdo palë zgjedhje siguronte së paku një mandat, këtë vit doli bosh.

Berati ia dha fitoren Partisë Socialiste, duke siguruar 5 mandate, ndërsa PD-AN arriti që të merrte 2 mandate.

Pesë deputetët e PS-së që do të shkojnë në Parlament si përfaqësues të Beratit janë: Hatixhe Konomi, Bardhyl Kollçaku, Fadil Nasufi, Nasip Naço, Blendi Klosi.

Kurse dy deputetët nga radhët e PD-AN-së janë: Tomor Alizoti dhe Kasëm Mahmutaj.

Qarku Gjirokastër

Në këtë qark socialistët dominuan, ku nga 4 mandate që ishin në total arritën të merrnin 3 të tillë. Kështu një mandat e mori PD-AN.

Tre deputetët që do të ulen në Kuvend nga radhët e socialistëve janë: Mirela Kumbaro, Laert Duraj dhe Bledar Çuçi.

Ndërsa nga radhët e demokratëve do të jetë Tritan Shehu, ai që ka marrë mandatin.

Qarku Fier

Edhe në këtë qark PS ka marrë fitoren. Por ndryshe si nga 10 qarqet e tjera kur mandatet janë ndarë mes PS dhe PD-AN, apo në dy të tjera edhe PSD, në Fier ka hyrë në lojë edhe LSI-ja.

Kështu 15 mandatet e këtij qarku janë ndarë mes PS 8 mandate, PD-AN 6 mandate dhe LSI 1 mandat.

Kështu deputetët socialistë që kanë marrë mandatin janë: Erion Braçe, Petro Vasil Koçi, Lindita Buxheli, Gramoz Ruçi, Baftjar Zeqaj, Antoneta Dhima, Bujar Çela, Ismet Beqiraj.

Deputetët demokratë janë: Enkelejd Alibeaj, Eralda Bano (Tase), Saimir Korreshi, Luan Baçi, Nustret Avdulla, Ilda Thoma Dhori.

Ndërsa deputetja që do të hyjë në parlament si pëfaqsuese e LSI-së do të jetë Monika Kryemadhi. Vetëm ditën e djeshme Kryemadhi vendosi që të bëjë publikë faktin se do të jetë deputete në Fier.

Qarku Vlorë

Vlora mund ta themi me bindje se është bastion i socialistëve, pasi fitorja e PS ishte e thellë. Mandatet në këtë qark janë ndarë mes dy partive PS dhe PD-AN ku nga 14 mandate PS mori 8, ndërsa PD-AN mori 4 të tillë.

Deputetët socialistë që do ulen në karriget e Kuvendit si përfaqësues të Vlorës janë: Pranvera Resulaj, Anduel Tahiraj, Vullnet Sinaj, Anila Denaj, Niko Kuri, Ilir Metaj, Damian Gjiknuri.

Ndërsa deputetët demokratë janë: Bujar Leskaj, Ina Zhupa, Fation Veizaj, Arbi Agalliu.

