EMSC publikon grafikun: Numri i tërmeteve është zvogëluar

Qendra Sizmologjike Europiane dhe Mesdhetare ka publikuar grafikun e paslëkundjeve të tërmetit të 26 nëntorit në vendin tonë.

Sipas EMSC, që pas tërmeti vdekjeprurës lëkundjet kanë vijuar të ulen dhe shtojnë se shpresojnë që situata të normalizohet, në mënyrë që njerëzit në Shqipëri të gjejnë qetësi.

Since the publication of the graph below, aftershock activity following #AlbaniaEarthquake has remained limited. We hope the decrease in aftershock rate will continue and that our friends and people in #Albania could have some rest. Stay safe https://t.co/rALasccyul

— EMSC (@LastQuake) November 29, 2019