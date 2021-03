Endri Shabani për maternitetin: Unë kam lindur aty. Fate Vela: Ti nuk mund të lindësh aty, ti je mashkull!

Ndër reagimet e shumta për nismën e qeverisë për të rikonstruktuar godinën e maternitetit “Mbretëresha Geraldinë” ishte edhe ky i kandidatit për deputet për zgjedhjet parlamentare me Nismën Thurje, Endri Shabani.

Ndërsa e nis shkrimin me “Unë kam lindur tek ky maternitet” ishte deputeti vlonjat fate Vela i cili nuk hezitoi të komentoi për të korrigjuar Shabanin gjuhësisht. Fate Vela i shkruan Shabanit: Ti nuk mund të lindësh aty sepse je mashkull. Ti je lindur aty!

Shabani ka replikuar në komente me deputetin socialist.

Endri Shabani

Une kam lindur tek ky maternitet.

Kur isha i vogel, cdo te diele shkoja tek parku i lodrave tek rruga e Elbasanit. Kur isha adoleshent shkoja me shoket tek stadiumi Qemal Stafa. Kur isha student shkoja cdo fundjave tek Teatri kombetar.

Asgje nuk ka mbetur me nga qyteti ku une jam rritur. Asgje.

Rama, dhe me pas Veliaj, me babezine e tyre ma kane marre dhe e kane shitur.

Kete mllef qe kam, me vjen t’i nxjerr prej kollareje nga zyra, por kjo pune nuk zgjidhet keshtu. Kjo pune zgjidhet nga njera ane duke i vene keta perpara drejtesise per cdo zullum qe na kane bere. Nga ana tjeter, duke iu hequr perfundimisht nga dora pushtetin per te marre vendime te tilla.

Plani rregullues i Tiranes (dhe cdo qyteti) duhet te votohet me referendum dhe vetem me referendum. Vetem ata qe jetojne ketu kane te drejte te vendosin se si e duan qytetin e tyre.

Keta e kane kollaj: leket i marrin ne Tirane, ndersa per vete jetojne ne Surrel apo Farke.