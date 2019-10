Enigma e një aksidenti, të cilin policia s’e pranon. Ç’ndodhi me Izet Haxhinë

Xhevdet Shehu

Izet Haxhia, pasi ka deponuar për 4 ditë me radhë për 25 orë të qëndrimit në Prokurorinë e Krimeve të Rënda në Tiranë kundër krimeve të kryera nga Sali Berisha për periudhën 1991-1999, në datën 09.10.2019, kur është shoqëruar për të vazhduar deklarimin dhe për të paraqitur provat dhe faktet për çdo akuzë, makina që e shoqëronte ka bërë “aksident”, duke u përplasur. Këtë lajm e bëri të ditur dje avokati i Izetit, Idajet Beqiri.

Izet Haxhia ka pësuar fraktura në kokë, ka patur të vjella dhe është çuar me urgjencë në Spital… Mësohet se aktualisht Izet Haxhia është jashtë rrezikut për jetën në spitalin e burgut.

Aksidenti ka ndodhur rreth 100 metra larg burgut 302 pak minuta pas orës 10 të mëngjesit të djeshëm, ndërkohë që Izeti i shoqëruar nga policët e burgut, në një makinë po të policisë së burgut po çohej për të vazhduar dëshmitë e tij në Prokurorinë e Krimeve të rënda. Është për t’u çuditur se si vetëm Izeti ka ngelur i dëmtuar. Organet e policisë nuk kanë dashur që ky lajm të bëhej publik, por ka qenë vetë Izeti që e ka publikuar atë nëpërmjet avokatit të tij.

Sipas avokatit Idajet Beqiri, për katër ditë me radhë që Izet Haxhia ka dhënë deklarimet e tij në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, pas kallëzimit penal të bërë prej tij kundër Sali Berishës në muajin dhjetor 2018, bota e krimit është aktivizuar me një egërsi të paimagjinueshme, sidomos në rrjetet sociale, kundër Izet Haxhisë, njerëzve më të afërt të tij si dhe mbrojtësve ligjorë të tij.

Ajo që e bën edhe më të dyshimtE aksidentin dhe që ngre shumë pikëpyetje është fakti se Izet Haxhia ndodhet në masa të rrepta sigurie në burg dhe lëvizjet e tij nga burgu në organin e prokurorisë bëhet tejet e kontrolluar dhe me makinat e shtetit. Aksidenti i djeshëm vërteton atë që ka deklaruar prej kohësh vetë Izeti se ndihet shumë i rrezikuar për shkak të akuzave që ka bërë publikisht për krime të rënda shtetërore.

Rreth dhjetë ditë më parë, gjykata e Tiranës kaloi për kompetencë te Krimet e Rënda dosjen për të cilën do të rigjykohet Izet Haxhia. Ky kalim te Krimet e Rënda konsiderohet një hap shumë i rëndësishëm jo vetëm për çështjen e Izet Haxhisë, por edhe për vetë sistemin e drejtësisë shqiptare, për fillimin e funksionimit të strukturave të reja të drejtësi si Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH) dhe SPAK për çështje që kanë të bëjnë me zyrtarë dhe ish-zyrtarë të lartë të shtetit dhe politikanë të niveleve të ndryshme.

Strukturat e shtetit, institucionet përkatëse ligjzbatuese, megjithëse i shohin këto reagime, shantazhime, kanosje serioze për vrasje etj, nuk i marrin në mbrojtje, për t’u siguruar jetën, së paku Izet Haxhisë, këtij dëshmitari okular që me prova dhe me fakte të pakontestueshme po denoncon krimet më të rënda që janë kryer prej ish presidentit të Republikës së Shqipërisë Sali Berisha në vitet 1991-1999, duke i sjell vendit dhe familjeve shqiptare plagë të rënda dhe tragjike.

Në kushtet e mësipërme mbrojtësi ligjor i ka rekomanduar Izet Haxhiajt ndërprerjen e menjëhershme të deklarimeve të tij para Prokurorisë së Krimeve të Rënda kundër Sali Berishës, derisa të marrim garancitë e plota nga institucionet ligjzbatuese të shtetit shqiptar për jetën e tij dhe të njerëzve të afërt të tij.

Flet avokati Idajet Beqiri: Kjo është dora e Sali Berishës

– Zoti avokat, lajmi për aksidentimin e Izet Haxhisë dje ishte tronditës në disa aspekte. Izet Haxhia është një person tashmë publik dhe rihapja e procesit të tij ka ngjallur shumë diskutime. Mendoni se aksidenti i djeshëm ka ta bëjë me këtë fakt?

– Pa asnjë diskutim. Izet Haxhia është një nyje e fortë dhe që besohet se do të zbërtheja shumë enigma të krimeve që kanë ndodhur në Shqipëri. Jo më kot aksidenti kundër Izetit ndodh pasi ishte pyetur për katër ditë me radhë, për më shumë se 25 orë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

– Kush mendoni se fshihet pas këtij aksidenti?

– Ka vetëm një emër që është tejet i interesuar për eliminimin e Izetit: Ky është Sali Berisha. Në Prokurorinë e Krimeve të Rënda Izet Haxhia ka deponuar të paktën 23 krime të ish-shefit të tij, gjatë3 viteve 1991-1999. Është pra vetëm Sali Berisha i interesuar t’i mbyllë gojën Izetit. Prandaj dhe unë them me bindje të plotë se organizatori i këtij aksidentit të tipit mafioz është Sali Berisha dhe njerëzit rrotull tij. Kam bindjen se kjo e vërtetë do të dalë në shesh. Unë i kam rekomanduar klientit tim Izet Haxhia të ndërpresë deponimet e mëtejshme kundër Sali Berishës deri në zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti që kishte vetëm një qëllim: T’i mbyllte gojën Izetit duke e eliminuar atë fizikisht. Por po kaq të rrezikuar mendoj se ndodhen edhe të afërmit e tij.

– Konkretisht, për çfarë krimesh e akuzon Sali Berishën klienti juaj?

– Megjithëse kallëzimet e Izetit janë në proces hetimi te Krimet e Rënda, nuk mendoj se nxjerr ndonjë sekret po të them disa nga krimet për të cilat Izeti e akuzon Berishën. Ndër 23 krimet, për të cilat Haxhia akuzon Sali Berishën,më të rëndat janë ato për vrasjet në Tropojë, zhdukja e biznesmenit Remzi Hoxha, ngjarjet e përgjakshme të pranverës 1997, afera të rënda korruptive, deri te grushti i shtetit i shtatorit 1998 e të tjera ngjarje tragjike që përfshihen në periudhën nga viti 1991 deri në vitin 1999.

– Përse duhej bërë një aksident i tillë në këtë kohë?

– Kjo merret lehtësisht me mend. Si mund t’i mbyllet goja ndryshe Izet Haxhisë? Dhe kjo dihet se nga kush. Procesi ndaj Izetit është kyç dhe gur prove për drejtësisnë shqiptare. Përpjekja e djeshme për ta mbajtur “sekret” dhe për të mos e publikuar lajmin e aksidentit është mjaft domethënës. Në ditët në vijim ne do të flasim edhe me emra konkretë se kush punon për llogari të Sali Berishës te Krimet e rënda…

– Cilët nga të afërmit e Izetit ndihet më shumë i rrezikuar në këtë rast?

– Bashkëjetuesja e Izetit, por edhe vëllezërit e tij të akuzuar për përfshirjen në vrasjen e Azem Hajdarit. Por këto do të zbulohen së shpejti…

Policia: “Nuk ka asnjë referim për aksident të Izet Haxhisë më 9 tetor”

Në lidhje me deklaratën e avokatit Idajet Beqiri për aksidentin e Izet Haxhisë ditën që jepte dëshminë në Prokurorinë e Krimeve të Rënda në lidhje me dosjen “Hajdari”, Policia e Shtetit tha se nuk ka asnjë rast të tillë të referuar për datën 9 tetor. Burime nga ky institucion konfirmuan se “nuk ka ndodhur asnjë aksident gjatë shoqërimit të Izet Haxhisë në Prokurori dhe procedura është kryer normalisht”. Policia e Tiranës nuk ka pasur në datën 9 tetor asnjë referim për aksident rrugor të eskortës shoqëruese të Haxhisë, që prej disa ditësh po jep dëshmi për ngjarjen e 12 shtatorit të vitit 1998.

23 akuzat e Izet Haxhisë kundër Berishës

1) Ngjarjet tragjike të 2 Prillit 1991

2) Vrasjet në shkollën e Bashkuar

3) Ngritjen, bekimin, manipulimin, e firmave Piramidale e përvetësimin e miliardave nëpërmjet përdorimit të pushtetit politik dhe Shërbimit Informativ Kombëtar.

4) Manipulimit dhe vjedhjes së votave në çdo votim të radhës, nëpërmjet blerjeve favoreve fiksimit. disinformimit dhe nxitjes së anarkisë dhe kaosit.

5) Djegia e gazetës “Koha Jonë” dhe vënie tritol në shtëpinë e gazetares Zenpe Luka.

6) Organizator dhe shtytës i funksionimit të linjës së tritolit, sa herë që i është dashur të destabilizojë situatat politike, juridike, ekonomike, shoqërore e sociale në vend.

7) Ai është përgjegjës për vjedhjen e floririt në Kërrabë, aktin e dytë e përfundoi Ilir Meta.

8) Vrasja e zhdukja pa lënë gjurmë nëpërmjet marionetës së tij Ilir Kumbaro, e atdhetarit Remzi Hoxha.

9) Hapja e depove të armatim-municioneve, dhe përgatitja e paramilitarëve në Dajt në Tiranë e gjetkë për të sulmuar përfaqësuesit në jugun e vendit. Nxjerrja e urdhrave përkatës për operacione ushtarake ndëshkuese në jug të vendit, duke planizuar edhe bombardim edhe përdorim të lëndëve helmuese-luftarake edhe këputje të nyejve të transportit, si ura, mbikalime, përdorimin e njerëzve të infiltruar.

10) Veprimet antikushtetuese, u finalizuan me këtë rast duke vendosur në krye të operacioneve shfarosëse antikombëtare, shefin e shërbimit sekret, po aq bashkëpërgjegjës në këto krime, Bashkim Gazidede.

11) Ai është përgjegjës gjithashtu për një sërë vrasjesh tragjike në rrethin e Tropojës. Gjithçka filloi, veç më parë, me vrasjen në Qafë Luzh, ku mbeti i vrarë Shkëlqim Haklaj.

12) Ai është përgjegjës dhe duhet të përgjigjet e të japë shpjegime edhe për vrasjen e Ilir Koshtunicës, të UÇK-së.

13) Ai ideoi dhe më kërkoi të bombardoja Ambasadën Amerikane.

14) Ai është përgjegjës penalisht edhe për planifikimin djallëzor, të vrasjes të Skënder Gjinushit, të Zabit Brokajt, të Arben Imamit, Shaban Memisë.

15) Ai është përgjegjës penalisht për porosinë e përdorimin e çdo lloj mjeti, si telekomandë snajper, çipa me telekomandë, e tjerë për të zhdukur çdo gjë që u takonte dhe kishte lidhje me Haklajt.

16) Ai është përgjegjës penalisht, për veprimet dhe përpjekjet e tij, intrigante për të na asgjësuar ne të tre vëllezërve, mua, Izet Haxhia, Ismet Haxhia dhe Isamedin Haxhia.

17) Ai është përgjegjës penalisht personalisht për kurthin dhe eliminimin e Azem Hajdarit.

18) Ai është arkitekti i grushtit të shtetit të 14- Shtatorit. Dhe kthimin e selisë së PD-së në një fortesë militare dhe të rrezikshme për ndarje kombëtare.

19) Ai është përgjegjës penalisht për atë çfarë ndodhi në supermarketin “VEFA”.

20) Ai duhet të përgjigjet penalisht për zhdukjen e miliona lekëve shqiptare, si dhe krejtësisht edhe të valutës nga banka shtetërore e Shkodrës, për të cilat ekzistojnë shifra reale dhe janë justifikuar me fjalët u “vodhën” shtrohet pyetja nga kush ?!.

21) Ai mban përgjegjësi penalisht, gjithashtu pas nxjerrjes nga mënga, “AS-in” Leka Zogu, të cilin e nisi drejt “pushtetit” dhe që u mbyll me disa viktima të pafajshme.

22) Ai mban përgjegjësi penalisht gjithashtu, edhe për instrumentalizimin e situatës nëpërmjet bashkëpunimit me marionetën e vetë Bujar Bukoshi.

23) E fundit, ai mban përgjegjësi penale për porosinë e vrasjes time në mërgim duke vënë në dispozicion 1,000,000 euro. Sikur të mos i mjaftonte intriga e akuza e montuar prej tij për t’më faturuar një krim që kurrë se kam kryer.