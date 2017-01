“Enver Hoxha, 5 Maji dhe veteranët e nëpërkëmbur”

Një bisedë me Sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës së Veteranëve të LANÇ Odise Porodini. Si do të përkujtojnë ata 5 Majin e këtij viti, cilat janë shqetësimet e njerëzve që bënë luftën, dhe disa kritika për qeverinë aktuale

Zyrat e Organizatës së Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare ndodhen në katin e pestë të godinës, e cila gjendet ngjitur me selinë e Partisë Socialiste.

Njerëzit që punojnë aty dhe frekuentojnë këtë ambient, janë mesatarisht, mbi 80 vjeç. Çdo ditë ngjisin pesë kate.

Kur arrijmë në katin e katërt, Odise Porodini na thotë se “askush nuk është kujtuar të na bëjë një ashensor. Kemi kaq vjet që ngjisim këto shkallë. Kjo është fiskultura jonë e përditshme”.

Porodini, fëmijërinë e tij e ka kaluar në luftë dhe ka kontribuar në të, në fillim si debatikas në fshatin e tij të lindjes pranë Gjirokastrës, e më pas, ka ardhur në Tiranë, duke qëndruar afër çetës së Pezës.

Në kafenenë pranë zyrave të tyre, e cila mëngjeseve mbushet me kapele gri e të zeza, ata takojnë njëri-tjetrin, flasin për hallet e përditshme, por edhe kujtojnë me nostalgji rininë dhe kohën e luftës.

Shumë shokë i kanë humbur gjatë viteve. Ndihen krenarë për gjakun e dëshmorëve të rënë, por edhe të atyre që kanë kontribuar për çlirimin e Shqipërisë.

Data 5 maj për komunitetin e veteranëve është një datë e rëndësishme në të cilën ata bëjnë nderimet e përvitshme.

Në këtë ditë të shënuar, ne kemi folur me Porodinin, Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës së Veteranëve të LANÇ. Në këtë bisedë, ai flet për problemet e veteranëve dhe disa qëndrime në lidhje me figurën e Enver Hoxhës, varrezat e Dëshmorëve, dhe shumëçka tjetër që ky brez ka shqetësim.

-72 vjet pas Luftës së Dytë Botërore, a e meriton Dita e Dëshmorëve të respektohet si e tillë?

Është një ngjarje e rëndësishme e historisë së Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare. Është një ditë e shënuar. Është një ditë homazh. Është një ditë kur ne përulemi si komb ndaj këtyre 28 mijë dëshmorëve të Luftës, të cilët në lule të rinisë dhanë jetën e tyre, gjakun e tyre dhe u ndërtua Shqipëria e re. U ndërtua ajo Shqipëri të cilën e gëzojmë ne sot, ndaj ata meritojnë gjithnjë nderim dhe përulje të jashtëzakonshme.

-Keni menduar ju një program se si do të organizoheni në këtë ditë?

Ne bëjmë pjesë në protokollin që ka qeveria. Nëse qeveria nuk do të kishte këtë protokoll, do bënim siç ka ndodhur në kohën e qeverisë Berisha, i cili na ndalonte të shkonim në varrezat e dëshmorëve, megjithatë, ne çamë çdo rrethim dhe shkuam te bashkëluftëtarët tanë për t’i nderuar dhe respektuar. Kështu, kjo qeveri e ka futur në program dhe pjesëmarrjen e komitetit të veteranëve. Nesër (sot) ne do të jemi pjesë e homazheve që bëhen nga e gjithë qeveria.

-Z.Porodini, gjatë këtyre viteve shpesh keni patur përplasje me pushtetet. Për sa i përket vlerësimit, si jeni ndjerë pas viteve ’90?

Nuk e kemi ndjerë veten në atë pozicion që na takon. Në mënyrë të veçantë do të thosha se në kohën e regjimit të Berishës jemi hasur me qëndrime të paprecedenta. Me ardhjen e forcave të majta në pushtet diçka ka ndryshuar. Ne kemi një trajtim tjetër, në kuptimin moral, se po të flasësh në kuptimin material, ai shpërblim që marrin veteranët është i papërfillshëm fare, megjithatë ne veteranët, asnjëherë nuk kemi pretenduar për veten tonë, por gjithnjë jemi munduar të ruajmë ato vlera të mëdha të LANÇ dhe gjithë ato sakrifica që ka bërë populli. Çështjen e trajtimit duhet ta shohë mbarë shoqëria dhe qeveria. Ne e kemi thënë fjalën tonë. Sa na kanë ndihmuar? Nuk na kanë ndihmuar shumë dhe për këtë ndjejmë keqardhje.

-Vit pas viti vijon të bëhet debat në lidhje me numrin e dëshmorëve, janë 28 mijë, apo jo?

Ne i qëndrojmë shifrës, 28 mijë dëshmorë. Kjo shifër është dhënë që në Konferencën e Paqes nga Enver Hoxha. Ai vajti i përgatitur për shumë probleme. Në këtë konferencë është shtruar dhe problemi i dëshmorëve dhe atje është thënë shifra 28 mijë. Dikush mund të shtrojë pyetjen: po mirë, si i numëruan këta? Shtabi i përgjithshëm, kishte informacion nga të gjitha formacionet partizane, brigadat, batalionet

deri te çetat. Këto informacione i vinin shtabit të përgjithshëm, Enver Hoxha ka qenë komandant, komisar e ka patur informacionin të saktë.

Por për sa i përket dëshmorëve dua të shtoj edhe diçka. Ka një problem, pasi është përcaktuar që dëshmorët e luftës dhe të atdheut janë një. Jo, ne nuk jemi për këtë. Ne jemi për dëshmorët e Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare dhe dëshmorët e tjerë të atdheut duhet të jenë veçmas. Nuk duhet të përzihen. Kanë statuse të ndryshme këto dy kategori.

-Kur ka data të shënuara, shpesh, simpatizantë të Enver Hoxhës dalin dhe e përkujtojnë. Madje shfaqen me fotografinë e tij gjatë ceremonive zyrtare. Ju duket normale ju kjo?

Demokracia i pranon të tëra. Nuk mund t’i thuash tjetrit, mos dil. Atë duan ata. Por ka një gjë, në këto ceremoni që janë qeveritare duhet të respektohet statusi i kësaj ceremonie. Sepse qeveria thotë që nuk e do këtë pankartë apo atë fotografi të shfaqet në këtë ceremoni, ti duhet ta respektosh këtë rregull. Le të shkojnë në një moment tjetër, me fotografinë e Enverit, me pankarta, të bëjnë ç’të duan, por në një ceremoni që organizohet zyrtarisht, jo, këtu ka të drejtë qeveria.

-Për ju, çfarë përfaqëson figura e Enver Hoxhës?

Figura e Enver Hoxhës është si mali i Tomorit, nëse tundet ai mal dhe ulet, aq mund të ulet edhe figura e Enver Hoxhës. Enver Hoxhën e njohim si Komandantin e Përgjithshëm të Ushtrisë Nacional Çlirimtare. Me të gjitha vlerat e tij për luftën. Nuk marrim përsipër të gjykojmë për çka ndodhi pas çlirimit, ama një gjë duhet theksuar: ishte Enver Hoxha që udhëhoqi ndërtimin e Shqipërisë socialiste. Ishte një Shqipëri e prapambetur, me analfabetë, me një fukarallëk të tejskajshëm, pa asgjë. U ngritën uzina, kombinate, fabrika, hidrocentrale, të gjitha këto. U ndërtuan në atë periudhë që udhëhiqte Enver Hoxha dhe njerëzit duhet t’i vënë në balancë të gjitha gjerat. Hajde t’i gjykojmë këto të mira dhe këto gabime që u bënë gjatë asaj periudhe. Ne jemi objektivë në këtë drejtim. Dimë t’i ndajmë gjërat. Enver Hoxha mbetet figurë e madhe historike. Mbetet figurë gjatë luftës dhe pas luftës. Ne e njohim për të tillë dhe e respektojmë, e nderojmë, e kujtojmë përjetësisht.

-Ju thatë që Shqipëria u ndërtua gjatë viteve të diktaturës, por sa nga ajo Shqipëri e atëhershme ka mbetur sot?

Nëse ka krim të madh ndaj këtij populli, është periudha e pas viteve ’90. Nëse të vjen një i huaj dhe të shkatërron është e justifikuar, por të jesh shqiptar vetë, dhe të shkatërrosh atë djersë të popullit, që e ka ngritur me sakrifica, me vuajtje…! E di ti si kemi punuar ne në atë kohë?! Erdhëm nga lufta dhe vajtëm në punë. Punonim ditë e natë. Ndërtonim hidrocentrale, hekurudha, rrugë… Kush i prishi? Regjimi i Sali Berishës me shokë, që siç thonë ka qenë dhe mbetet në shërbim të të huajve për të shkatërruar Shqipërinë, bashkë me Azem Hajdarin. Kjo është një tradhti e madhe që iu bë popullit shqiptar dhe fatkeqësia tjetër është se këta akoma mbahen sot dhe respektohen. Ndihen krenarë për çka kanë bërë. Ky është absurditeti më i madh.

-Z.Odise, sa të organizuar jeni ju si veteranë?

Ne kemi 37 komitete veteranësh në rrethe dhe atë organizim që kanë veteranët nuk e ka asnjë forcë politike. Jemi të organizuara në qytete dhe fshatra. Ne shkojmë pranë tyre. I takojmë. I dërgojmë një mesazh. Ata kanë nevojë të kujtojnë kontributin që kanë dhënë. Kanë nevojë të ndihen të vlerësuar. Këtë gjë duhet ta bëjnë të gjithë me veteranët, t’i nderojnë dhe respektojnë.

-Jemi në vitin 2016. Që pas rrëzimit të regjimit komunist kemi ndërruar shumë qeveri. A ka diçka që ju mërzit në këto kohë që po jetojmë?

Jemi të keqardhur, e të dëshpëruar, pasi u bënë 25 vite dhe në vend që të bëjmë përpara, bëjmë prapa. Mua nuk më bëjnë përshtypje ca kulla që janë ngritur. Mua më bën përshtypje sot që Shqipëria ka dy realitete. Ca që jetojnë shumë mirë dhe të tjerë që jetojnë në varfëri ekstreme. Në atë kohën tonë, ndërtoheshin pallate dhe ishin bosh, sot ka plot të pa strehë. Ja ç’prodhon kapitalizmi i egër! Për fat të keq këtu, forcat politike nuk e kanë vënë në shinat që duhet problemin e ekonomisë tonë. Sa herë që mblidhet parlamenti, asnjëherë nuk flitet për problemet dhe hallet që ka populli, të diskutojnë për fukarallëkun, punësimin… fare, vetëm shajnë njëri-tjetrin. Janë bërë si estrada qëmoti. Njerëzit dëshpërohen dhe thonë; more këta do të na udhëheqin ne? Forcat politike te ne, nuk po bëjnë atë që duhet të bëjnë.

Na mërzitin edhe ata që flasin me mllef kundra nesh. Një tip historiani, Teodor Kareco përpara disa ditësh ka dalë dhe ka thënë që, ata që kanë qenë komunistë, nuk duhet të shpallen dëshmorë. More, a është shqiptar ky njeri?! Ky është anti-shqiptar dhe në shërbim të forcave të errëta. Ky është një faqe e zezë. Si guxon ky dhe thotë që komunistët që janë vrarë nuk duhet të shpallen dëshmorë? Komunistët janë njerëz të ndershëm, të drejtë dhe duhet të respektohen për bindjet e tyre.

-Si e shihni këtë qeveri sot?

Ne i përkrahim reformat e kësaj qeverie. Është qeveria për të cilën kemi votuar. Reformat duhen bërë. Mënyra se si po i zbaton janë ca të nxituara. Duhet punuar më parë dhe më me kujdes me shtresat në nevojë. E dini ju që familjet e dëshmorëve merrnin një shpërblim dhe që është hequr?! Ne kërkuam që të kthehet ky shpërblim. Qeveria interesohet më shumë për disa shoqata të tjera, duke u përqendruar te të përndjekurit, dhe t’i japë shpërblim nipërve dhe stërnipërve të tyre. Si është e mundur kjo? Ky që ka luftuar ka dhënë jetën, ka derdhur gjakun. Ka lënë nënën, babanë, motrën, vëllanë dhe pasardhësit nuk marrin gjë. U japin të përndjekurve! Më thoni, kush ka dhënë kontribut më të madh në këtë Shqipëri, këta që dhanë gjakun, apo ata që flisnin kodra pas bregut dhe shkuan në burg për agjitacion dhe propagandë?

-Keni pasur dhe një reagim për varrezat, si qëndron problemi?

Në një gazetë u dha një njoftim që qeveria vendosi që t’i heqë varrezat e dëshmorëve atje ku janë dhe t’i çojë në Babrru. Ne reaguam menjëherë. Kjo do të ishte një ri-vrasje e dytë për dëshmorët tanë. Nuk mund të hiqen nga ai vend atje. Atje duhet të qëndrojnë dhe asnjë mos të guxojë ta bëjë këtë. Më anë të një letre ju drejtuam kryeministrit, kryetarit të Parlamentit dhe gjithë deputetëve, por nuk morëm asnjë përgjigje. Para një dy-tre ditësh, na vjen një përfaqësues i qeverisë dhe na thotë që kot jeni shqetësuar, se nuk i lëviz njeri varrezat. Po mirë, i thamë, pse nuk reaguat? Nëse ajo gazetë ka shpifur, dilni atje dhe bëni një deklaratë si qeveri, që nuk është i vërtetë si lajm. Ne jo vetëm nuk jemi dakord për lëvizjen e varrezave të dëshmorëve, po nëse ndodh kjo, ne ngrihemi të gjithë në këmbë dhe nuk lejojmë kurrë të lëvizen ato eshtra.