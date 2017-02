Përtej një replike me Muharrem Xhafën

Fitim Çaushi

S’ka asnjë dyshim se meraku i Mehmet Shehut paska qenë realizimi i qëllimit të Stojniçit në Mbledhjen e Beratit për të rrëzuar Enver Hoxhën. Në raportet që i dërgon Titos, në gusht-tetor 1944, Stojniçi shkruan: “Byroja e KQ përpiqet të mos më përfillë… Çështjet u ashpërsuan aq shumë sa që nuk m’i pranuan propozimet të cilat i kam sjellë nga shtabi ynë… Kam kërkuar numrin dhe armatimet e ushtrisë së tyre, nuk kanë dashur të m’i japin. Komandanti me gjysmë shaka dhe ironi ka shtuar: “Me sa di unë këto çështje i interesojnë drejtorisë politike shtetërore”… KQ ka filluar të punojë pa ndihmën time, më shikojnë me përbuzje… Kur e pashë se me qëllim përpiqen të më bëjnë të pamundurën për të depërtuar në gjendjen e vërtetë, vendosa të arrij aty në rrugë tjetër. U mbështeta në pjesën e shëndoshë të KQ, te shoku Nako dhe Koçi Xoxe…”

Në raportin e tij Stojniçi e paraqet veten të përbuzur dhe të papërfillur nga Enver Hoxha, sepse edhe atij, sikundër Tempos, Enver Hoxha nuk ja pranon “propozimet të cilat i ka sjellë nga shtabi” jugosllav. Stojniçi, për të depërtuar në gjendjen “e vërtetë”, të cilën ia ka bërë të pamundur Enver Hoxha, vendos të mbështetet në “pjesën e shëndoshë” të Byrosë, te Koçi Xoxe dhe Nako Spiro, çka na provon, se për palën jugosllave Enver Hoxha ishte i padëshirueshëm. Me pjesën “e shëndoshë” (kuptojmë këtu edhe Mehmet Shehun, sikundër na e dëshmon vetë ai) Stojniçi përgatit prapaskenën e Beratit duke sqaruar: “Shoku Nako foli hapur… me planin tim kam njohur shokun Koçi dhe shokun Nako në mënyrë që të dinin të vepronin në atë mbledhje… U thashë të shtronin në mënyrë të ashpër çështjen e paprekshmërisë së funksionit të sekretarit organizativ, të cilin duhet ta marrë Koçi Xoxe”.

Plani i Stojniçit për prapaskenën e Beratit ashpërsoi shumë punën në udhëheqjen e Partisë Komuniste, prandaj Stojniçi detyrohet t’i raportojë Titos: “Një kohë bëra përpjekje që në tërë punën të ndikojë përmes forcave të shëndosha në Byro, mirëpo kjo ashpërsoi edhe më tepër punën dhe marrëdhëniet në përgjithësi. Ekzistonin dy çështje, ose ndërrimi i përmbajtjes së Byrosë, ose që të jem i penguar edhe më tepër në punë…”.

Përpjekja për të ndikuar në punën e Partisë dhe Frontit NÇL përmes “forcave të shëndosha të byrosë”, shkaktuan acarim. Për të mos qenë “i penguar në punën e tij” agjenturore, Stojniçi shtronte alternativën: “Ose ndërrim i përmbajtjes së Byrosë”, pra eliminim i Enver Hoxhës, ose kapitullim i misionit titist, sikundër kapitulloi.”

Përkundër Mehmet Shehut, që e konsideron Enver Hoxhën “kuadro jo të aftë që t’i besohet shumë përgjegjësi”, Gjilasi do të shkruajë: “Enveri më la përshtypjen e një njeriu mjaft inteligjent, të matur, i cili çdo gjë e merrte me rezerva dhe po e përsëris një njeri mjaft inteligjent. Në atë kohë pala shqiptare u ankua për sjelljen e një përfaqësuesi tonë, pse i impononte format jugosllave palës shqiptare. Unë bisedova vetë me të dhe i tërhoqa vëmendjen… Unë nuk mendoj se politika e udhëheqjes jugosllave ndaj Shqipërisë ishte plotësisht e drejtë dhe korrekte, veçmas në prag të konfliktit me Stalinin… Unë edhe sot mendoj se propozimi jugosllav për dërgimin e divizioneve në Shqipëri ishte gabim i madh, i cili ka mundur të nxitë dyshimin e shqiptarëve në qëllimet e Jugosllavisë. Në instancën e fundit qëllime të tilla kanë ekzistuar, që Shqipëria t’i bashkohet Jugosllavisë, por me kushtet që ne do t’i diktonim… Eshtë me rëndësi të themi se Shqipëria nuk u dorëzua as para se të ndërhynin sovjetikët… E tërë politika e Enver Hoxhës ishte një lloj komunizmi kombëtar, nacionalist”.

Me “revolucion total”, Shehu, si agjent i britanikëve, ka dashur eliminimin e Enver Hoxhës, i cili ishte bërë pengesë për zbatimin e politikës britanike në Shqipëri. Në Plenumin e 2-të KQ të Partisë, më 23 nëntor 1944, Mehmet Shehu nuk merr pjesë, për shkak të luftimeve, i informuar, mendoi se erdhi koha ta sulmojë hapur Enver Hoxhën, për të ngjitur shkallët që ëndërronte. Më 10 dhjetor i drejton letër agjentit të jugosllavëve Koçi Xoxes: “…puna e Partisë karakterizohet: nga monopolizimi i punës prej shokëve përgjegjës; nga mbyllja e dyerve kritikës dhe autokritikës, nga sektarizmi, lokalizmi dhe nga formimi i klikave brendapërbrenda Partisë, nga shkelja e plotë e themelit të Partisë sonë, duke mos e vënë secilin në vendin ku mund të prodhojë më tepër…”

Këtu fshihet lepuri, Shehu nuk është vënë në vendin ku do të “prodhonte më tepër” për të kontrolluar dhe devijuar udhëheqjen e Partisë! Si dinak që është, ai i shpreh Koçit gatishmërinë për t’u vënë në dispozicion të tij dhe vazhdon provokimet: “Partia nuk më do dhe më shikon me sy të keq… Po izolohem, po mbetem vetëm, njeri pa njeri si qyqar i përbuzur, i hedhur poshtë, i persekutuar… Kur pashë se pranë meje u dërgua edhe misioni amerikan, atëherë m’u mbush mendja se dikush i interesuaka që unë të bie në grackë, të gjejë shkak që unë të tregoj shenjat e para të tradhtisë, (të hidhem me amerikanët, me Fulcin), me fjalë të tjera u dëshiruaka tradhtia ime… Oh! Ç’torturë… “

Kjo është një dekonspirim i hapur! Duket se e ka kapur frika dhe i ngre vetes dyshimin për tradhti. Si është e mundur që kjo ndodh vetëm me Mehmet Shehun që e heq veten “komunist të vendosur e besnik të Parisë, luftëtar trim që nuk i dhimbet jeta për lirinë e Atdheut?!”

Në vitet 1945-1946, Mehmet Sheu u dërgua në Akademinë Voroshillov. Në një letër që Gjin Marku i ka dërguar Koçi Xoxes nga Moska, shkruhet: “Kemi të pëshpëritura prej ndonjë sovjetiku, e sidomos nga jugosllavët, se gjoja Enver Hoxha e shokë të tjerë nuk kanë luajtur rolin kryesor në luftë. Sipas këtij mendimi, njeriu, të cilit iu dedikuaka lufta e popullit shqiptar qenka Mehmet Shehu, i cili edhe sot, sipas tyre, qenka ndërtuesi i ushtrisë sonë”.

Në Plenumin e 8 të KQ, Shehu pohoi se ka pranuar tezat jugosllave: “Është e logjikshme që ne duhet të bashkohemi si ushtri dhe si administratë. Kjo është rruga jonë, rruga tjetër të mbyt në det”. Gjatë punimeve të plenumit të 8-të, iu shtruan denoncimet kundër porosive të Enver Hoxhës. Këto akuza e tronditën, dyshoi mos i erdhi fundi për ato që kishte thënë andej e këtej! Në Plenumin e 8-të Mehmet Shehu bëri 14 herë autokritikë. Shehun e larguan nga Shtabi i Përgjithshëm dhe me ndërhyrjen e jugosllavëve, u la ministër i Komunikacionit. Plenumi i 11-të i kujtoi Shehut gabimet e tij dhe kërkoi t’i analizonte, ai pohoi: “Komiteti Qendror, në bazë të autokritikës time të shëndoshë, i konsideroi si nul këto akuza dhe më rehabilitoi”. Për t’i trajtuar gabimet e tij si çështje karakteri, jo si qëndrime politike, ai u shpreh: “Unë jam kokëmushkë!”

Këtë manovrim e ka prezantuar më qartë në çështjen e kolektivizimit. Kongresi i parë i PKSH dha orientimin: “Për kolektivizimin e bujqësisë, as mos të shpejtohemi, as mos ndalemi në vend”. Në mbledhjen e Byrosë Politike më 12.8.1950, në mungesë të Enver Hoxhës, Shehu hodhi idenë e shpejtimit të kolektivizimit në zonat fushore. Meqenëse nuk mundi t’ia impononte Byrosë Politike, provoi në vitin 1951, kur Enveri ndodhej në Moskë. Pasi mori pëlqimin e Byrosë, mbështetur nga Liri Belishova, në prill 1951 u thirr Plenumi i KQ. Ai u përpoq ta paraqiste çështjen si një autokritikë të Partisë, për ta bërë çështjen më të pranueshme nga baza: “Shpejtimi i ritmeve të kolektivizimit ishte ndalur pa të drejtë nga lart”.

Pse e bëri këtë Shehu, në mungesë të Enverit, pa u konsultuar me të, pa qenë i ngarkuar të thërriste Plenumin?! Pas informimit, Enveri i dërgon Shehut radiogramin: “Vendimi për shpejtimin e ritmeve të kolektivizimit ishte i shpejtuar, i gabuar dhe duhet rishqyrtuar edhe një herë”. Kjo ishte një disfatë për Shehun, prandaj i kthen përgjigje: “Rezolucionin e këtij Plenumi ne e kemi publikuar”.

Enver Hoxha, duke llogaritur dëmin e madh që do t’i shkaktonte politikës së Partisë, i dërgoi radiogramin e dytë: “Rezolucioni për të cilin është dhënë urdhër të punohet në organizatat bazë, duhet të pezullohet dhe të mos punohet”. Plenumi i majit 1951, drejtuar nga Enver Hoxha, bëri korrigjimet e nevojshme. Në mbledhjen e sekretariatit të KQ më 22 gusht 1952, për të acaruar artificialisht luftën e klasave, propozoi: “Në tërë Shqipërinë nuk ka asnjë kulak të ri, ky është një rrezik”!

Dihet brutaliteti i Shehut me njerëzit e artit dhe kulturës, çuditërisht ai kërkon të imponohet jo vetëm në fushën ushtarake por edhe në atë të kulturës. Në një aktiv me njerëzit e atit, në dhjetor 1952, ai mburrej me një artikull që kishte shkruar për formën nacionale: “Nuk e di se çfarë është bërë në lidhje me këtë, se ndoshta ata (njerëzit e artit dhe kulturës) kanë menduar mos është një artikull i thjeshtë, kurse ai është një direktivë, një sinjalizim që duhet t’i bëjë të mendojnë njerëzit e artit dhe kulturës.” Etja e tij për të lëshuar direktiva, ishte synimi për t’u afirmuar si drejtuesi kryesor. Autokritikat e tij na dëshmojnë karakterin e tij hipokrit; në Mbledhjen e Byrosë Politike, 10 tetor 1953: “Unë kam gabuar rëndë këto kohët e fundit dhe besoj se është gabimi më i rëndë politik gjatë jetës sime si komunist. Edhe herë të tjera jam kritikuar për gabime dhe jam ndrequr. Për shembull, gjatë Luftës jam kritikuar për masat ekstreme në lidhje me pushkatimin e 67 fshatarëve në Dumre, në shumicë të pafajshëm. Këtë radhë kam gabuar shumë rëndë, më tepër se çdo herë tjetër. Ashtu siç e tha shoku Enver, faza më kritike e këtyre gabimeve është kapërcyer, ky është mendimi i tij, kjo është edhe bindja ime. Për këtë rezultat, në radhë të parë është merita e shokut Enver”.

Tentativa për ta sfiduar Enver Hoxhën, Shehu ka kryer disa herë: “Enveri kishte dhënë urdhër për të ndaluar transportimin e disa qindra të rinjve që ishin nisur për në hidrocentral, unë i thashë shokut Enver se nuk më duket e drejtë një masë e tillë. Ai me të drejtë u nxeh, po u nxeha edhe unë dhe erdhi çështja sa të mblidhnim Byronë politike. Po gabimi ishte tek unë, si nuk paska kompetenca Sekretari i Përgjithshëm i Partisë dhe Kryeministri, sidomos kur në Byronë Politike parimisht ishte vendosur një gjë e tillë? Unë u nxeha pa vend, lëshova një shkëmb të tillë që nuk ishte i drejtë dhe kjo më ka vrarë ndërgjegjen”.

Në korrik 1953, PPSH iu dërgua vendimi i dënimit të Berias. Enveri porositi Shehun të reflektonte në punën e Ministrisë së Brendshme. Dërgimi i letrës së KQ organizatave të Partisë për punën e organeve të Sigurimit të Shtetit, e tronditi Shehun se mos zbuloheshin të metat në Ministrinë e Brendshme, dhe pësonte fatin e homologut të tij në Moskë. Ai deklaron: “kjo situatë më preokupoi si ministër, e shihja se dallga e presionit të këtyre të metave vinte duke u shtuar”. Ai pohonte se “po jetonte një periudhë nervozizmi të ekzaltuar”. Në këtë kohë nga Sokrat Bufi, që studionte në Moskë, KQ i vjen një letër, ku akuzohej Shehu: “është karrierist, kërkon të minojë komandantin, ka tërhequr me vete Byronë Politike, nuk ka qartësuar ardhjen e tij në Shqipëri pas Luftës së Spanjës” etj.

Shehu i quajti shpifje, duke e etiketuar S. Bufin si “provokator, zëdhënës të propagandës imperialiste për të përçarë udhëheqjen e Partisë”. Me këto akuza Shehu tentonte pulsin e udhëheqjes, nëse Partia di apo nuk di për veprimtarinë e tij agjenturore. Ai propozoi përjashtimin e Bufit nga Partia dhe arrestimin e tij, këto si masa presioni kundër gjithë atyre që, në kuadrin e analizave të organeve të Punëve të Brendshme, bënin kritika kundër MPB dhe Mehmet Shehut personalisht. Enver Hoxha reagoi menjëherë: “Çështja që Mehmeti ngriti për Sokrat Bufin, që të futet në burg, pa e shikuar mirë punën e tij, ishte e gabuar, e nxituar sepse mund të interpretohet edhe ndryshe, domethënë se kush kritikon M. Shehun, duhet të mendohet mirë pa të flasë.”

Shehu e ndjeu frikën deri në palcë, ku të mbështetej? Si gjithmonë tek të huajt. I kërkoi takim ambasadorit sovjetik Leviçkinit, por ky informoi Enverin, për ankimet e Shehut, “qëndrimet e padrejta të Sekretariatit të KQ, si dhe për ftohjen e Udhëheqjes së Parisë dhe Enverit me të”. Shehu u vonua të shkonte tek Enveri dhe Levinçkini e nxiti të shkonte me doemos për t’u konsultuar me të. Në takim Shehu shpërtheu: “Si mundet që Sekretariati i Përgjithshëm dhe shokët e tjerë të lëkundin besimin për mua, që kam dhënë jetën për Partinë, që me Brigadën I shpëtova Shtabin e Përgjithshëm… arrini të dyshoni siç mendon Sokrat Bufi”…

Ajo që e shqetësonte Shehun, ishte zbulimi i gabimeve në Ministrinë e Brendshme, të cilat Partia po i kritikonte fort, dhe frika se mos ndaj tij merreshin masa ndëshkimore. Urdhri nga Moska ishte për autokritikë në Byronë Politike, por ai vendosi të bëjë autokritikën kur u sigurua nga dikush, se në Byronë Politike do të kritikohej për gabime dhe jo për veprimtari armiqësore. Kjo na bind se brenda Byrosë Politike duhet të ketë patur edhe agjentë të tjerë të anglo-britanikëve.

