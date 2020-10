Enver Hoxha në dokumentet e qeverisë kuislinge në Luftën e Dytë Botërore

Fitim Çaushi

Pavarësisht tradhtisë së Ahmet Zogut më 7 prill 1939, pushtimin e Shqipërisë e dënuan forcat demokratike të Evropës. “Pravda” ishte e para që u shpreh: “Pushtimi i Shqipërisë ishte një akt i ri agresioni fashist në Europë që do të çonte në zgjerimin e agresionit në Ballkan.” (“Pravda”, 8 prill 1939) Deklarata e Molotovit, në Sovjetin Suprem, demaskoi qëndrimin e fuqive imperialiste perëndimore: “Këta mbrojtës” të popujve të vegjël, këta luftëtarë për të “drejtat” e anëtarëve, 12 muaj me radhë, as që guxuan të shtrojnë për diskutim në “Lidhjen e Kombeve” çështjen e pushtimit të Shqipërisë nga Italia. Madje ata e saksionuan atë pushtim”. (“Pravda”, 30 mars 1940).

Një manifestim i madh kundër pushtimit të Shqipërisë, u organizua në Paris. Deputeti, Gabriel Peri, demaskoi në parlamentun francez qëndrimin e qeverisë franceze dhe angleze: “Ç’të themi për mënyrën me të cilën të dy kryeministrat; Daladie e Çamberlen, e trajtuan çështjen shqiptare? Z. Çamberlen shpjegoi, se nuk ishte akoma i informuar me saktësi. Daladieri e kaloi në heshtje krimin e së premtes së zezë. Z. kryeminisër nuk tha as një fjalë për këtë grabitje të shëmtuar”.

Të vetmit që i dhanë mbështetje shoqërore okupatorit italian dhe gjerman në Shqipëri, ishin klasat sunduese, të cilat u bënë vegla të verbëra të politikës italiane. Çifligarët, bejlerët, bajaktarët, si pjellë e sundimit shekullor, të mësuar për t’i shërbyer sunduesve të huaj, u interesuan për ruajtjen e pasurive dhe privilegjeve të tyre. Ata që i dolën zot Shqipërisë në atë periudhë tragjike, ishin forcat patriotike, mësuesit dhe intelektualët e shkollave, së bashku me komunistët, të cilët ushtruan ndikim revolucionar mbi nxënësit. Këta e pritën pushtimin me indinjatë dhe përgatitën popullin për revolta:

Prefekti i Korçës, Kozmaçi, më 29 nëntor 1939, informon Ministrinë e Brendshme: “Manifestimet u zhvilluan simbas programit. Asnjë incident ose provokacion nuk ka ndodhur… Studentët e liceut manifestuan nëpër rrugët e qytetit, duke kandue kangë nacionale… jashtë programit kanë vendos një kunorë para monumentit të Heroit Kombëtar, vendosja e kunorës u konsiderua një akt i pëlqyeshëm.”(AQRSH, F. 152, d. 24, f. 35).

Demostratat e festës së Flamurit në Shkodër, Korçë, Tiranë, Gjirokastër, Elbasan, Vlorë etj, patën jehonë të madhe në tërë Shqipërinë, si burim frymëzimi në luftën kundër fashizmit. Megjithëse raportimet e para, në dukje ishin qetësuese për qeverinë fashiste, në relacionin e inspektimit të Prefekturës Korçë, punonjës i Luogotencës Mark Kodeli shkruhet: “Përgjegjës për incidentin e manifestimeve të 28 nëntorit 1939, është profesori Enver Hoxha, Masar Shehu, Selman Riza, Abas Ermenji, Vedat Kokona e Loni Kristo… me ndërhyrjen e Ministrisë së Brendshme, janë marrë masat e nevojshme për trasnsferimin e tyre”. (F. 161, d. 223, f.41). Këtë akuzë, prefekti Kosmaçi, në njoftimin për Ministrinë e Brendshme, më 21 dhjetor, e thellon më tej: “Shkaktarët e trubullimeve dhe shtytës të studentave ishin Enver Hoxha, Vedat Kokona, Loni Kristo…”(F. 152, d. 24, f. 116).

Prefekti i Shkodrës Lele Koçi, më 29 nëntor 1939 raporton: “Festa u zhvillua me madhështi dhe pa incidente. E vetmja gjë e papëlqyeshme, qe që me gjithë urdhnat e rrepta, që iu bënë n/drejtrit të liceut Gaspër Ljaros, disa studentë, duke kënduar këngë britën “Rroftë Liria”, “Rroftë Indipedenca”. Kur këndonin Hymin Shqiptar, e këndënin me më të madhe nxehtësi, se atë të Gjiovanezez, po hyri midis grupit inspektoi i Fashios e u bashkue me ta dhe duke kënduar edhe ai… u mbyll çështja. Drejtori i Liceut asht duke bërë hetime për të zbulue nxanësit keqsjellës, kundër të cilve do të merren masa largimi…Kapiteni Angelo Antiko, e konsideroj si qëndrim armiqësor kundër Italisë.” (F. 152, d. 24, f. 49-50). Për veprimtari antifashiste arrestohen dhe internohen në Itali dhe kampin e Durrësit, 47 mësues: Kolë Jakova, Zenel Hekali, Petraq Pepo, Kritaq Cepa, profesor Gjikondi…” (F. 195, d. 16, f. 2-3).

Nxitja e demostratave të Korçës në pranverën e viti 1941 nga ana e Enver Hoxhës dhe më vonë lidhja e Tij me çetën e Myslim Pezës, e vuri qeverinë fashiste në ndjekje intensive të organizatorit Enver Hoxha, i cili duke u mbështetur në situatën revolucionare që ishte krijuar në popull dhe në bashkimin e komunistëve në luftën e përbashkët antifashiste, me një urtësi dhe punë të palodhur sqaruese, hodhi bazat e një platforme politike në Luftën Nacinalçlirimtare. Pas marrëveshjes së arritur për shkrirjen e grupeve komuniste, Enver Hoxha, për të forcuar frymën revolucinare të komunistëve, organizoi me forca të bashkuara aksionin e 28 tetorit 1941. Në sheshin “Skënderbej” filloi përleshja me fashistët. Kjo demostratë, si një provë e madhe për komunistët, u bë kushtrim dhe prelud i shpërthimit të madh revolucionar. Efekti i demostratës ishte shumë i madh, prandaj institucionet fashiste vazhdojnë hetimet për të kapur organizatorët e saj.

Më 15 nëntor 1941, Kuestura Mretnore e Tiranës, njofton Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë: “Nisur nga informimi i mëparshëm ndaj pjesëmarrësve në demostratën e 28 tetorit, u morën këto masa: Enver Hoxha i biri i Halilit dhe Gjylos të arrestohet, sepse edhe më parë ka qenë i akuzuar”. (F. 555, d. 10, f. 11). Meritë e Enver Hoxhës, ishte krijimi i shtabin politik, që do të udhëhiqte lutën e popullit kundër fashizmit. Ai i siguroi popullit shqiptar një udhëheqje që realizoi bashkimin politik dhe ushtarak të masave popullore, i brumosi komunistët gradualisht, me ndërgjegje të lartë politike. Me formimin e PKSH, Enver Hoxha plotësonte mungesën e një udhëheqjeje në shkallë kombëtare, e cila u ndie edhe në ditët e agresionit të prillit. Kjo do të sillte bashkimin e forcave politiko-shoqërore, për ta çuar luftën e popullit drejt një kryengritje të madhe. Në mbledhjen themeluese të PKSH, vihej detyrë: “Të përgatisim politikisht dhe ushtarakisht popullin drejt kryengritjes së përgjithshme me armë, duke përmbledhur në luftë të gjitha fuqitë patriotike dhe antifashiste.”

Në thirrjen e PKSH kërkohej bashkimi i popullit për luftën pa kompromis kundër pushtuesit e veglave të tij, të cilët mashtronin popullin për ta futur luftën e tij në qorsokak, me pasojë për fatet e kombit. Ndonëse në qytete ishin dislokuar forcat krysore të pushuesit, Enver Hoxha i kushtoi rëndësi të madhe luftës së armatosur në qytet me anë të aksioneve, të cilat kishin efekt të madh në popull. Për këtë qeveria fashiste intensifikoi veprimet për ta asgjesuar Enver Hoxhën.

Më 17 mars 1942 C. Scribano, i dërgon Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë: “Enver Hoxha anëtar i PKSH së bashku me bukëpjekësin Vasil Shanto, me ish tipogafin e gazetës “Tomori”, Mihal Duri… janë subversiv, të arrestohen”.(F. 555, d. 59/a, f. 14, 16).

Një ditë më vonë, më 18 mars 1942, përgjëgjësi i kabinetit të kuesturës, F/to Jemoja, i dërgon telegram urgjent Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë: “Është verifikuar se profesori Enver Hoxha është anëtar i KQ të PKSH. Lutemi verifikoni urgjentisht identifikimin e tij dhe arrestimin, sidomos të kontrollit të shkëmbimeve telegrafike”. ( F.555, d. 59/a,. f.132). Veprimtaria antifashiste e komunistëve dhe patriotëve shqiptarë, e kishte shqetësuar shumë qeverinë fashiste, prandaj kishte mundur të arrestonte një pjesë të tyre. Më 3 qershor 1942, denoncohet në Autoritetin Gjyqsor grupi komunist: “Kuestura e Vendit ka mbarue fazën e parë të hetimeve në lidhje me organizatën komuniste vepruese në Mbretni e qysh në datën 23 maj, i ka dërgue një raport Prekuratorit Ushtarak pranë Gjyqit të FF.AA. Raporti mbyllet me denoncimin e 82 personave të poshtëshënuar, prej të cilëve 52 të arrestuem e 30 të kërkuem prej policisë: Spiro Peristeri, Ismail Petrela, Shyqyri Agalliu, Liri Gega, Fiqiret Sanxhaktari, Ramadan Çitaku, Vasil Shanto, Tuk Jakova, Koço Tashko, Enver Hoxha, Perlat Rexhepi, Kajo Karafili, Nexhmije Xhunglini, Zija Dibra, Ludovik Nika.” (F. 152, d. 256,..f. 91, 92).

Dy muaj më vonë më 10 gusht 1942, kuestura e Tiranës lëshon urdhrin për arrestimin e Enver Hoxhës.(F. 153, d. 296, f. 95). Qeveria fashiste është e hallakatur, e kërkon Enver Hoxhën sa në Tiranë, në Korçë, në Gjirokasër. Në listën e arrestimeve të Policisë Mbretërore të Gjirokastrës, me 48 veta: Faredin Muço, Fijaet Fino, Shemzi Totozani, Bedri Spahiu, Kadri Baboçi, Siri Shapllo, Niko Kokalari, Zihni Sako, Sejdi Haxhialiu, Bajram Sinoimeri, Arshi Lengo, Astrit Toto, Daut Shapllo, Esat Selfo, Izmini Papajani, Tomor Baboçi, Hamza Xhiku, Kapo Baco, Liri Gega, Niazi Hadëri, Shyqyri Zani, Skënder Musta, Azis Hoxha, Subi Bakiri, Rasim Bozgo, etj, Enver Hoxha “Është i dënuar me vdekje nga gjykata e posaçme për delikte të rënda kundër shtetit.” (F. 294. d. 816, f.16-19).

Për këtë dënim kapital më 11 shtator 1942, kuestori Papalilo, lajmëron kuesturat e vendit: Komandën Superiore dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë: “Përsërit detyrën për gjurmimin e arrstimin e Enver Hoxhës, për të cilin ngarkohet Gjykata Ushtarake e Forcave të Armatosura të Unifikueme të Shqipërisë, urdhër arresti, nr. 977, 6 gusht.” (F. 153, d…f.13). Më 13 nëntor 1942, kuestori Papalilo, i përcjell Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, sqarime të detajuara: “Prej hetimeve ka rezultue se personi ka qenë indetifikue me komunistin e rrezikshëm profesorin Enver Hoxha, dënue në gjendje arresti nga kjo zyrë më 25 maj 1942, për pjesëmarrje në organizimin terroristik të Partisë Komuniste”.( F. 153, d. 1531, f. 18). Në dhjetor 1942, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë njofton kuesturën: “Kërkohet për dënim dhe internim Xhustina Sata…është pjestarja më e re dhe shumë dinake me vullnet të hekurt, jo vetëm merr pjesë në mbledhjet e komunistëve që organizohen në shtëpinë e burrit të saj. Xhustina mban lidhje me Drita Kosurin, Enver Hoxhën dhe Ludovik Nikën…”( F. 153, d. 163, f. 4).

Për kapjen e Enver Hoxhës kërkohet në të gjithë Shqipërinë, Kuestori i Korçës, S. Topulli, më 3 janar 1943, njofton Kuesturën Mbretërore Tiranë: “Enver Hoxha i Halilit e i Gjylos, lindur në Gjirokastër, komunist. Hetimet e nderisotme kanë dhanë rezultat negtiv.” (F. 153, d. 244, f. 7). Pesë ditë më vonë, më 8 janar 1943, Kryetari i Këshillit të Ministrave “Mbasi pau aktet e proçedimit penal nr. 1800, të Gjyqit të Posaçëm të Shtetit, Mbasi pau nenin 10 të Dekretit Mëkëmbësuer, nr 262, datë 23 tetuer, Paditi Hyqmet Turkeshin, Mustafa Kaçaçin, Nexhmije Xhuglinin, Froso Deçkën, Qirjako Deçkën, Vangjel Hebën, Enver Hoxhën, Lefter Kasnecin, Zija Dibrën, Maria Leshjën, Prokop Myzeqarin…” (F. 153, d. 317, f. 2). Një javë më vonë, më 15 janar 1943, Drejtori i Përgjithsëm i Policisë, i dërgon Kuesturës Tiranë një telegram urgjent: “Po ju përcjellëë një listë me 87 persona të akuzuar për veprimtari komuniste kërkohet nga kjo kuesurë të japi lejen për procedim….Në listën nr. 1 ndodhet emri i Enver Hoxhës me një inicial përbri – a/8”.(F. 153, d. 163, f. 1) Më 20 mars 1943, Enver Hoxha në Il Tribunali, ridënohet me vdekje: “Pasi u panë akuzat u vendos dënimi me vdekje i Vasil Shantos, Liri Gegës, Kajo Karafilit, Enver Hoxhës…(F. 153, d. 317, f. 129-130). Ky dënim me vdekje figuron edhe në Listën e komunistëve të dënuar. (F 154, d. 81, f. 232-231).

Kontributi i Enver Hoxhës për shpartallimin e grupeve fraksioniste në gjirin e Partisë dhe për bashkimin e popullit shqiptar, i dha Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare zgjerim dhe rritje drejt fitores përfundimtare. Enver Hoxha ishte themeluesi, organizatori dhe udhëheqësi i Ushtrisë Nacionalçlirimtare. Ai përpunoi, zhvilloi, dhe zbatoi me sukses taktikën dhe strtegjinë, artin ushtarak gjatë Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare. Enver Hoxha organizoi dhe fuqizoi ushtrinë, si krahu i armatosur i revolucionit popullor dhe Frontin Nacionalçlirimtar, si krahu politik i Ushtrisë NÇ, dy armët krysore për fitoren mbi okupatorin. Organizimi nga Enver Hoxha i kryengritjes së armatosur dhe gërshetimi i Luftës Antifashiste me revolucionin popullor, i dha Luftës Antifashiste fitoren përfundimtare, sepse e drejtoi Luftën Nacionalçlirimtare si pjesë përbërëse të Frontit të madh antifashist botëror.

Kuestori, Mehmet Pupa, pas krijimit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Nacionalçlirimtare, më 29 korrik 1943, i shkruan Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë: “U gjet një thirrje që fton popullin në krynegritje të përgjithshme nga drejtuesit e Luftës çlirimtare të popullit shqiptar: “Baba Mustafa Martaneshi, Myslim Peza, Enver Hoxha, Haxhi Lleshi…”(F. 153, d. 244, f. 14). Duke u mbështetur në kushtet konkrete të vendit, ku fshatarësia përbënte shumicën e popullsisë dhe kishte tradita të shquara pariotike e luftarake, Enver Hoxha e ktheu fshatin në arenën kryesore, ku u zhvillua kryengritja e armatosur në formën e luftës partizane kundër një ushtrie superiore me një teknikë ushtarake moderne. Enver Hoxha e udhëhoqi këtë luftë me një organizim strategu, me synime politike e ushtarake të përcaktuara mirë, e cila do të shkrinte në një rrymë të vetme hedhjen në luftë të masave të gjera të popullit me veprimtarinë luftarake të formacioneve partizane të rregullta si njësi të një ushtrie të vërtetë popullore revolucionare.

Më 10 prill 1944, komandanti i xhandarmërisë Kolonjë, Fahrudin Frashëri, njofton Komandën e qarkut Korçë: “Nga hetimet prej njerëzve të besuar, më njoftojnë se nga ana partizane ka shkuar në Përmet: Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Myslim Peza e Riza Kodheli…Qeveria e cila u formua nën kryesinë e Enver Hoxhës si kryetar i Republikës”. (F. 154, d. 4, f. 1). Ishte koha kur qeveria kuisling e kishte realizur plotësish, se Enver Hoxha ishte udhëheqësi i vërtetë i Luftës Nacionalçlrimtare. Më 13 prill 1944, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Tahir Kolgjini, urdhëron Drejtorinë e Policisë: “Për Hetime mbi disa komunista”. Në këtë urdhër rendit: “Kaliopi Prifti, pranë Ministrisë së Kulturës Popullore…Vasil Shanto asht kominist dhe e bija e tij ka frekuentue shkollën “Nana Mbretneshë”. Komunistja Maria Leshja, Ilo Bashari, mësuesi Petro Elezi, Violeta Xhaçka, e bija e Vasilit, nëpunëse në Ministrinë e Kulturës Popullore, në shtëpinë e saj, të martën bëhen mbledhje të vajzave komuniste…Kryetari i komunistëve në Tiranë asht Tarasi, ky ban të gjitha lëvizjet…Të bahen hetime shumë të imta mbi prsonat e nalpërmendur dhe të bahen arrestimet tuj i referue Drejtësisë për ndjekje ligjore.” (F. 153,d. 161/1, f. 28).

Në Arkivin Qendror, gjetëm edhe Buletinin e Jashtëzakonshëm të Luftës Nacionalçlirimtare ; “Ngjarje e Madhe Historike”: “Kongresi i I –rë Antifashist, i mbajtur më 24 maj në qytetin e lirë të Përmetit, në të cilin morën pjesë mbi 200 delegatë të zgjedhur demokratikisht nga populli i të gjithë viseve të Shqipërisë, i dha fund misionit me të cilin ishte ngarkuar. Kongresi zgjodhi Këshillin e Përgjithshëm Antifashist nacional çlirimtar si trupin kryesor legjislativ dhe ekzekutiv përfaqëson sovranitetin e popullit dhe të shtetit shqiptar për kohën e Luftës nacional çlirimtare. Këshilli i Përgjithshëm Antifashist nacional çlirimtar zgjodhi krysinë e tij…Kryesia e këshillit të Përgjithshëm në mbëshetje të atributeve të veta emëroj komitetin antifashist nacional çlirimtar si organin më të lart ekzekutiv e urdhëdhanës të pushtetit popullor në Shqipëri, me funksionin dhe cilësitë e një Qeverie provizore të popullit. U emërua President i Komitetit dhe i ngarkuar me punët e luftës e të mbrojtjes kombëtare Enver Hoxha. Kryesia e Këshillit të Përgjithshëm Antifashist Nacional-Çlirimtar me propozimin e shtabit të përgjithshëm riemëroj Enver Hoxhën Komandant të Përgjithshëm të Ushtrisë Partizane Vullnetare Nacional-Çlirimtare.” (Fondi 555, dosja 37/a, fleta 12) Më 7 gusht 1944, komandanti i mbrojtejes kombëtare, Hysni Dema, njofton nga Dibra Ministrinë e Brendshme, për prezencën e Enver Hoxhës në atë anë. (F. 154, d. 146, f. 137), por tani ishte vonë; nëse më parë Enver Hoxhën e mbrojti populli, tani e mbronte ushtria e rregullt e shtetit të ri shqiptar.

Si komisar politik i Shtabit të Përgjithshëm dhe Komandant i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare, pas Kongresit të Përmetit, Enver Hoxhës i takoi merita që orientoi drejt dhe udhëhoqi me mjeshtëri të rralllë kryengritjen e armatosur të popullit shqiptar. Enver Hoxha përpunoi strategjinë dhe taktikat e luftës së armatosur, që u zbatuan me sukses nga ushtria NÇ. Orientimet e Enver Hoxhës, udhëhoqën të gjitha veprimet e luftës së armatosur të popullit e të Ushtrisë NÇ, deri te lufta frontale në çlirimin e qyteteve në tërë territorin e vendit. Në të gjitha operacionet Enver Hoxha përcaktoi qartë momentin politik dhe ushtarak për përqëndrimin e forcave në drejtimin kryesor më të përshtatshëm për dhënien e grushtit krysor, karakterin e manovrës, taktikën që duhej përdorur etj. As pushtuesi fashist as reaksioni i brendshëm dhe as ndërhyjet e presionet e prapaskenat e aleatëve e të agjentëve të tyre, nuk mundën të pengonin zbatimin e stratgjisë e të taktikës, që kish caktuar Enver Hoxha, nuk ndaluan zbatimin e detyrës përfundimtare për çlirimin e vendit. Demaskimi i Mukjes, ndalimi kategrik i zbarkimit të aleatëve, dhe i ndërhrjes së përfaqësuesve tyre në punët e brendshme të Shqipërsë, kalimi i brigadave patizane në Veri të Shqipërisë dhe shpartallimi i forcave të reaksionit atje, ishte qëndrim largpamës i Enver Hoxhës në ato situata dramatike të Shqipërisë. Me guxim Enver Hoxha hodhi poshtë orvajtjet për ta shndruar luftën e armatosur të populli tonë dhe ushtrinë e tij, në një shtojcë të planeve strategjike të Shtabit Aleat të Mesdheut, po ashtu edhe planeve titiste për krijimin e të ashtuquajturit “Shtab Ballkanik”, që do ta vinte ushrinë ton nën kontrollin jugosllav. Ishte kjo vijë e drejtë politike dhe ushtarake, që e shpuri Luftën partizne në fitoren e 29 Nëntorit 1944.

Nuk gjetëm në arkiv asnjë dokument që të dëshmojë, se edhe Mit’hat Frashëri është përndjekur nga qeveria kuislinge dhe okupatori, përkundrazi gjetëm dokumentin që “Operacionet kundër ushtrisë partizane, drejtoheshin nga Hotel “Dajti”. Ky është objekt i një shkrimi tjetër.