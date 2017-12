Enver Hoxhën e helmuan “të helmuarit”

I nderuar z.Thano

Prej disa ditësh faqet kryesore të medias së shkruar janë “pronotuar” nga debati për helmimin e mundshëm të Enver Hoxhës. Kjo sigurisht nuk është ndonjë risi e shtypit. Gjatë 27 viteve të demokra-zisë borgjeze, rrallë mund të ketë kaluar ndonjë muaj, ku emri i Enver Hoxhës të mos jetë leçitur në gojën e politikës përverse shqiptare dhe të kazanit të madh mediatik. Por në disa momente, kjo “leçitje” ka patur “hope sasiore”, kurba e së cilës ka nxitur debate ditore e javore me një ritëm kreshendo.

Pse ka ndodhur e ndodh kjo, kur personazhi i këtij debati ka më tepër se tridhjetë e tre vite që është ndarë nga jeta? Arsye anësore mund të ketë shumë, por arsyeja kryesore është “Kriza”. Kriza, e cila prej 27 vjetësh ka mbërthyer shoqërinë shqiptare në të gjitha aspektet e jetës politike, ekonomilke e sociale, që përmbledhur në një emërtim të vetëm quhet “Kriza e sistemit shoqëror”, të cilin po rrekemi të aplikojmë.

Sistemi aktual kapitalist, i modifikuar e i makiazhuar me termat “demokraci pluraliste” dhe “ekonomi e lirë e tregut”, ndonëse konsumoi plot njëzet e shtatë vjet në drejtimin e shoqërisë shqiptare, nuk arriti të japë, qoftë dhe një ”kampion” të vetëm të lirisë e të drejtave të individit, të shtetit ligjor, të demokracisë e të begatisë. Përkundrazi solli shkelje flagrante të këtyre të drejtave, soli krize ekonomike e sociale, solli fenomene perverse të padëgjuara e të paimagjinuara për shoqërinë e pastër shqiptare. Përjashtuar këtu kasta politike e shtetërore, e cila nuk mund të bëhet kurrsesi përfaqësuese e klasave të shoqërisë dhe shtresave të saj. Jo njëherë ka ndodhur që pikërisht kur sistemi zhytet në krizë, hapen “qitapët” e së kaluarës dhe me temjan në dorë nis mallkimi i saj. Veçanërisht kur bëhet fjalë për të kaluarën e afërt, atë të periudhës së sistemit socialist, e cila ka qenë e ka mbetur në rend të ditës, siç ka mbetur e do të mbetet në rend të ditës edhe kriza e sistemit aktual.

Kriza e sistemit aktual ka qenë dhe mbetet permanente, gjë që e ka nxjerrë jashtë loje mundësinë e konkurimit të tij me sistemin socialist, i cili, ndonëse është përbaltur moralisht e fizikisht, ka lënë gjurmë të pashlyeshme në mendjen dhe aspiratat e shqiptarëve. Është kjo arsyeja që pas njëzet e shtatë vitesh, vetë apologjëtët e sistemit aktual testojnë dhe vertetojnë faktin e “hidhur” se mbi gjashtëdhjetë përqind e shqiptarëve kanë nostalgji për periudhën e socializmit, i cili kishtë në harmoni të plotë liritë dhe drejtat e individit me liritë dhe të drejtat e Atdheut. Kur propaganda kundër sistemit socialist nuk “ndez”, atëhere sistemi aktual me apologjetët e tij i kthehen liderit historik të shqiptarëve, Enver Hoxhës. I kthehen Enver Hoxhës, për ta dërrmuar jo në çështjet apo strategjitë dhe politikat e zhvillimit të vendit, sepse ato janë vertetuar me rezultate të pashlyeshme e të padiskutueshme, por duke amplifikuar skena e prapaskena të jetës individuale e familjare, që vetëm mendja diabolike e një borgjezi hibrid mund t’i kurdisë. Ustallarët e këtyre skenave e prapaskenave kësaj radhe kanë thirrur në ndihmë Makbethin e Uliam Shekspirit, me shpresën se mund t’i nxjerrë ne “bregun” e kënetës njëzet e shtatë vjeçare ku janë zhytur e nakatosur me baltën e zezë të krimit e prostitucionit politik, dhe me veprimtarinë e hapur antipopullore e antikombëtare.

Pa diskutim që “loja e tyre makbethiane” është e destinuar të kthehet në lojë komediane, sepse personazhi që ata kanë zgjedhur është aq lart, sa nuk mund ta zbresin për ta vendosur në skenën e tyre perverse. Por duke pranuar për një moment “merakun” e tyre për “zbardhjen e së vërtetës së vdekjes së Enver Hoxhës”, shtrojmë pyetjen: A kërcënohej Enver Hoxha nga goditjet e drejtpërdrejta fizike, qoftë dhe me rrugë shëndetësore? Dhe më tej: A u helmua Enver Hoxha nga mjekët që i shërbyen, apo persona të tjerë të interesuar?

Që Enver Hoxha dhe sistemi socialist, të cilin ai udhëhoqi, ishte i kërcënuar nga imperialistët dhe rezizionistët, kjo as që ha diskutim. Sistemi socialist është një periudhë tranzitore nga kapitalizmi në komunizëm. Gjatë kësaj periudhe, lufta midis këtyre dy sistemeve është e gjatë, e ashpër dhe e pandërprerë, gjer në fitoren e pashmangshme të socializmit dhe kalimin në komunizëm. Enver Hoxha, jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht e njihte këtë luftë, ndaj sa ishte në drejtim të politikës e të shtetit socialist, mori të gjitha masat që të mbronte socializmin, sepse ishte i bindur se mbrojtja e këtij sistemi siguronte dhe mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë së Atdheut. Këtë objektiv të Enver Hoxhës, tashmë çdo shqiptar që i ka sytë në ballë e mendjen në kokë e ka kuptuar. Prej njëzet e shtatë vitesh nga përmbysja e socializmit, shqiptarët dhe Shqipëria kanë humbur plotësisht lirinë dhe pavarësinë e vendit të tyre, dhe janë kthyer në sejmenë e shërbëtorë të të huajve. Për dyzet e një vjet (1944 – 1985) sa ishte Zot Shtëpie Enver Hoxha, socializmi dhe Shqipëria qëndruan të palëkundur përballë presionit politik, ekonomik e ushtarak të sistemit kapitalist që e rrethonte në afërsi dhe në distancë. Konspiracioni antisocialist e antishqiptar gjatë këtyre 41 viteve kur jetonte Enver Hoxha, ishte në shkallën më të lartë. Këtë po na e vertetojnë çdo ditë dokumentet e hapura të CIA-s amerikane dhe agjenturave të tjera kapitaliste. Megjithatë, ashtu siç e pohon ish kryeministri anglez Bler, dhe vetë dokumentet e hapura të CIA-s, ky konspiracion imperialist kundër Shqipërisë dhe Enver Hoxhës dështoi me turp. Dështoi për dy arsye themelore: Nga masat politike, diplomatike e ushtarake që mori udhëheqësi i shqiptarëve, dhe së dyti nga Uniteti i çelniktë i popullit shqiptar rreth Partisë së Punës dhe Komandantit legjendar Enver Hoxha.

Po, a pati skena e prapaskena të brendshme, e në kurriz të socializmit e të Enver Hoxhës? Pa diskutim që fijet e agjenturës së jashtme shtriheshin edhe tek njerëzit tanë. Koha do të vertetojë se kush ishin këto fije, të cilat falë vizionit, largpamësisë dhe guximit të Enver Hoxhës u paralizuan në kohë, duke u bërë të padëmshme. Në çdo rast që këto “fije” tendoseshin, apo nxirrnin kokën, Enver Hoxha godiste me grushtin e fuqishëm të revolucionit e socializmit, duke siguruar kështu punën dhe jetën paqësore të popullit. Por sot pa frikë nxjerrim konkluzionin se pas vdekjes së Burrit, konspiracioni i jashtëzakonshëm kundër Shqipërisë u vu në lëvizje, dhe për pesë vjet, “me aksion me goditje të përqëndruar”, realizoi përmbysjen e madhe, e cila shkallmoi në themel ndërtesën e ngritur me gjak e sakrifica të panumurta për gjysëm shekulli të Epokës së lavdishme të Enver Hoxhës. Pasojat e kësaj përmbysjeje tashmë i kemi të qarta të gjithë.

Përsërisim pyetjen që shtrohet këto ditë në media: A u helmua Enver Hoxha nga mjekët? Përgjigja sipas meje është kjo:

Po, Enver Hoxha u helmua, por jo nga mjekët. Ai u helmua nga “të helmuarit”! Po kush ishin të helmuarit? Këtë mund ta përcaktojmë mjaft lehtë, sidomos tani që kemi në “tavolinë” edhe të djeshmen, edhe të sotmen. A nuk janë disa nga ish komunistët “më të devotshëm”, që dje partia i kishte angazhuar me detyra të rëndësishme, e për pasojë gëzonin dhe respektin e privilegjin e “bllokut”, apo afër “bllokut”, që të nesërmen e ndërrimit të “havasë”, ndërruan lëkurën më shpejt se kamaleoni, duke u shdërruar sa hap e mbyll sytë nga pinjollë të socializmit në langoj të kapitalizmit?

Doni emra konkretë të helmuarish? Ja, po marr më të “vocklin”, njërin prej autorëve të shkrimeve për temën që flasim. Plot 13 vjet shërbeu doktor Kalo si mjek pranë Udhëheqësit, çka presupozon se ai duhej të ishte, jo vetëm njeriu më i besueshëm i sistemit socialist, por edhe më i vendosuri e më i konsoliduari në bindjet e tij socialiste e komuniste. Por në shkrimin e tij replikë me Doktor Peçin, ai nuk “harron” të na lëshojë dy detaje: “Infrakti që u shfaq pak muaj më pas – shkruan doktor Kalo, – ishte fundi i teatrit me “zemrën shkëmb graniti””! – duke vënë në lojë kështu një thënie të vetë udhëheqësit që ai mjekonte. Ndërsa detaji i dytë, kur e quan Enver Hoxhën “idealist utopik”, na tregon se mjeku në fjalë e ka marrë komplet dozën e helmimit. Kjo metamorfozë nuk ndodhi pas përmbysjes së socializmit, por kishte filluar që në gjallje të tij, për të shpërthyer si qelb në ditët e “demokra-zisë”. Dhe për të keqen e vendit tonë, doktor Kalo nuk ishte i vetëm. Para, anash e pas tij pati edhe të tjerë, madje më me peshë se ai, “brumi” i të cilëve nuk “ardhi” për bukë, por u thartua me helmin që erërat e zeza shpërndajnë nëpër glob.

Pikërisht këtë metamorfozë kishte vënë re Enver Hoxha tek një racë intelektualësh, dhe bashkëpunëtorësh pranë apo afër tij, ndaj dhe në prag të 40 vjetorit të çlirimit të Atdheut, (Nëntor 1984) mbajti atë Fjalimin e famshëm – amanet, ku na bënte thirrje “Ta ruajmë Shqipërinë kurdoherë të fortë, kurdoherë të kuqe, si idealet partizane e komuniste”!

Fjalimin e atij momenti, shtypi i kohës e shoqëroi me një fotografi të Udhëheqësit, e cila flet më shumë se çdo fjalim. Ishte pra, pikërisht kjo metamorfozë, që presioni borgjez e kapitalist kishte imponuar tek disa të vetquajtur revolucionare e komunistë, ajo që e helmoi Enver Hoxhën, duke ja shpejtuar vrapin e sëmundjes drejt finishit të saj.

Përsëris më bindje të thellë, se Enver Hoxhën nuk e helmuan mjekët me ilaçe apo joilaçe, por e helmuan “të helmuarit”. Për më tepër këta të helmuar kanë plot njëzet e shtatë vjet që po na helmojnë të tashmen dhe të ardhmen. Nëse helmi i këtyre të “helmuarëve” nuk do të dizinfektohet me lavazh special antivirus, ne shqiptarët shumë shpejt do ta shohim veten refugjatë në vendin tonë.

Gjon Bruçi, Shkodër